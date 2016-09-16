È¨ > »çÈ¸
'±Í¼ºÀüÀï' ¼­¿ï-ºÎ»ê 5½Ã°£ 10ºÐ
µ¿¾çÀÏº¸  |  dynews@dynews.co.kr
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2016.09.14  01:47:43
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn
ÇÑ°¡À
§ ¸íÀýÀ» ÇÏ·ç ¾ÕµÐ 13ÀÏ ¹ã¿¡µµ '±Í¼ºÀüÀï'ÀÌ °è¼ÓµÅ Àü±¹ °í¼Óµµ·Î °÷°÷ÀÇ Á¤Ã¼ Çö»óÀº ¿©ÀüÈ÷ ±Ø½ÉÇÏ´Ù.

ÇÑ±¹µµ·Î°ø»ç¿¡ µû¸£¸é ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ 10½Ã ÇöÀç °æºÎ°í¼Óµµ·Î ºÎ»ê¹æÇâ µ¿ÅººÐ±âÁ¡→¿À»ê³ªµé¸ñ, ºÏÃµ¾È³ªµé¸ñ→Ãµ¾ÈºÐ±âÁ¡, ¸ñÃµ³ªµé¸ñ→³²ÀÌºÐ±âÁ¡, ½ÅÅºÁø³ªµé¸ñ→´ëÀü³ªµé¸ñ µî ÃÑ 58§° ±¸°£¿¡¼­ Â÷·®ÀÌ Á¤Ã¼ Çö»óÀ» º¸ÀÎ´Ù.

¼­ÇØ¾È°í¼Óµµ·Î ¸ñÆ÷¹æÇâµµ ¹ß¾È³ªµé¸ñ→Çà´ãµµÈÞ°Ô¼Ò, ¼­»ê³ªµé¸ñ→ÇØ¹Ì³ªµé¸ñ, ±º»ê³ªµé¸ñ→µ¿±º»ê³ªµé¸ñ µî ÃÑ 41.2§° ±¸°£¿¡¼­ Â÷·®ÀÌ ½Ã¼Ó 10∼30§°´ë·Î Á¦ ¼Óµµ¸¦ ³»Áö ¸øÇÏ°í ÀÖ´Ù.

Ãµ¾È³í¼Ó°í¼Óµµ·Î ³í»ê¹æÇâ Ãµ¾ÈºÐ±âÁ¡→³²Ãµ¾È³ªµé¸ñ, ¿¬¹«³ªµé¸ñ→³í»êºÐ±âÁ¡, ³²Ãµ¾È³ªµé¸ñ→Á¤¾ÈÈÞ°Ô¼Ò, °øÁÖºÐ±âÁ¡→³²°øÁÖ³ªµé¸ñ µî ÃÑ 38.5§° ±¸°£¿¡¼­µµ Â÷·®ÀÌ °¡´Ù¼­´Ù¸¦ ¹Ýº¹ÇÏ°í ÀÖ´Ù.

¿ÀÈÄ 10½Ã¿¡ ½Â¿ëÂ÷·Î ¼­¿ï¿¡¼­ Ãâ¹ßÇÏ¸é ¿ä±Ý¼Ò ±âÁØÀ¸·Î ºÎ»ê±îÁö 5½Ã°£ 10ºÐÀÌ °É¸± °ÍÀ¸·Î µµ·Î°ø»ç´Â ¿¹ÃøÇß´Ù.

´ë±¸´Â 4½Ã°£ 15ºÐ, ¿ï»êÀº 5½Ã°£ 14ºÐ, ¸ñÆ÷´Â 6½Ã°£ 40ºÐ, ±¤ÁÖ´Â 5½Ã°£, °­¸ªÀº 3½Ã°£, ´ëÀüÀº 2½Ã°£ 40ºÐÀÌ °É¸± °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù.

°ø»ç´Â ÀÌ³¯ 41¸¸´ë°¡ ¼­¿ïÀ» ºüÁ®³ª°¬°í, ÀÚÁ¤±îÁö 9¸¸´ë°¡ ´õ ±Í¼º±æ¿¡ ¿À¸¦ °ÍÀ¸·Î Ãß»êÇß´Ù. Àü±¹ °í¼Óµµ·Î¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ´Â Â÷·® ÃÑÇÕÀº 462¸¸´ë·Î ¿¹ÃøµÆ´Ù.

°ø»ç °ü°èÀÚ´Â "¿ÀÈÄ 7∼8½ÃÂë Åð±Ù±æ Â÷·®ÀÌ °¡¼¼ÇØ Á¤Ã¼°¡ ÀýÁ¤¿¡ ÀÌ¸£·¶´Ù"¸ç "Á¤Ã¼°¡ ´Ù¼Ò Ç®¸®°í ÀÖÀ¸³ª ¹ã»õ ¿ÏÀüÈ÷ ÇØ¼ÒµÇÁö´Â ¾ÊÀ» °Í"ÀÌ¶ó°í Àü¸ÁÇß´Ù.

¹Ý¸é »óÇà¼±Àº º°´Ù¸¥ Á¤Ã¼ ¾øÀÌ ¼ÒÅëÀÌ ¿øÈ°ÇÏ´Ù.

°ø»ç´Â ÇöÀç±îÁö 36¸¸´ë°¡ ¼­¿ï·Î µé¾î°¬À¸¸ç, ÀÚÁ¤±îÁö 5¸¸´ë°¡ ´õ ÁøÀÔÇÒ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óÇß´Ù.

 

ÇÑ°¡À§ ¸íÀýÀ» ÇÏ·ç ¾ÕµÐ 13ÀÏ ¹ã¿¡µµ '±Í¼ºÀüÀï'ÀÌ °è¼ÓµÅ Àü±¹ °í¼Óµµ·Î °÷°÷ÀÇ Á¤Ã¼ Çö»óÀº ¿©ÀüÈ÷ ±Ø½ÉÇÏ´Ù.

ÇÑ±¹µµ·Î°ø»ç¿¡ µû¸£¸é ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ 10½Ã ÇöÀç °æºÎ°í¼Óµµ·Î ºÎ»ê¹æÇâ µ¿ÅººÐ±âÁ¡→¿À»ê³ªµé¸ñ, ºÏÃµ¾È³ªµé¸ñ→Ãµ¾ÈºÐ±âÁ¡, ¸ñÃµ³ªµé¸ñ→³²ÀÌºÐ±âÁ¡, ½ÅÅºÁø³ªµé¸ñ→´ëÀü³ªµé¸ñ µî ÃÑ 58§° ±¸°£¿¡¼­ Â÷·®ÀÌ Á¤Ã¼ Çö»óÀ» º¸ÀÎ´Ù.

¼­ÇØ¾È°í¼Óµµ·Î ¸ñÆ÷¹æÇâµµ ¹ß¾È³ªµé¸ñ→Çà´ãµµÈÞ°Ô¼Ò, ¼­»ê³ªµé¸ñ→ÇØ¹Ì³ªµé¸ñ, ±º»ê³ªµé¸ñ→µ¿±º»ê³ªµé¸ñ µî ÃÑ 41.2§° ±¸°£¿¡¼­ Â÷·®ÀÌ ½Ã¼Ó 10∼30§°´ë·Î Á¦ ¼Óµµ¸¦ ³»Áö ¸øÇÏ°í ÀÖ´Ù.

Ãµ¾È³í¼Ó°í¼Óµµ·Î ³í»ê¹æÇâ Ãµ¾ÈºÐ±âÁ¡→³²Ãµ¾È³ªµé¸ñ, ¿¬¹«³ªµé¸ñ→³í»êºÐ±âÁ¡, ³²Ãµ¾È³ªµé¸ñ→Á¤¾ÈÈÞ°Ô¼Ò, °øÁÖºÐ±âÁ¡→³²°øÁÖ³ªµé¸ñ µî ÃÑ 38.5§° ±¸°£¿¡¼­µµ Â÷·®ÀÌ °¡´Ù¼­´Ù¸¦ ¹Ýº¹ÇÏ°í ÀÖ´Ù.

¿ÀÈÄ 10½Ã¿¡ ½Â¿ëÂ÷·Î ¼­¿ï¿¡¼­ Ãâ¹ßÇÏ¸é ¿ä±Ý¼Ò ±âÁØÀ¸·Î ºÎ»ê±îÁö 5½Ã°£ 10ºÐÀÌ °É¸± °ÍÀ¸·Î µµ·Î°ø»ç´Â ¿¹ÃøÇß´Ù.

´ë±¸´Â 4½Ã°£ 15ºÐ, ¿ï»êÀº 5½Ã°£ 14ºÐ, ¸ñÆ÷´Â 6½Ã°£ 40ºÐ, ±¤ÁÖ´Â 5½Ã°£, °­¸ªÀº 3½Ã°£, ´ëÀüÀº 2½Ã°£ 40ºÐÀÌ °É¸± °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù.

°ø»ç´Â ÀÌ³¯ 41¸¸´ë°¡ ¼­¿ïÀ» ºüÁ®³ª°¬°í, ÀÚÁ¤±îÁö 9¸¸´ë°¡ ´õ ±Í¼º±æ¿¡ ¿À¸¦ °ÍÀ¸·Î Ãß»êÇß´Ù. Àü±¹ °í¼Óµµ·Î¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ´Â Â÷·® ÃÑÇÕÀº 462¸¸´ë·Î ¿¹ÃøµÆ´Ù.

°ø»ç °ü°èÀÚ´Â "¿ÀÈÄ 7∼8½ÃÂë Åð±Ù±æ Â÷·®ÀÌ °¡¼¼ÇØ Á¤Ã¼°¡ ÀýÁ¤¿¡ ÀÌ¸£·¶´Ù"¸ç "Á¤Ã¼°¡ ´Ù¼Ò Ç®¸®°í ÀÖÀ¸³ª ¹ã»õ ¿ÏÀüÈ÷ ÇØ¼ÒµÇÁö´Â ¾ÊÀ» °Í"ÀÌ¶ó°í Àü¸ÁÇß´Ù.

¹Ý¸é »óÇà¼±Àº º°´Ù¸¥ Á¤Ã¼ ¾øÀÌ ¼ÒÅëÀÌ ¿øÈ°ÇÏ´Ù.

°ø»ç´Â ÇöÀç±îÁö 36¸¸´ë°¡ ¼­¿ï·Î µé¾î°¬À¸¸ç, ÀÚÁ¤±îÁö 5¸¸´ë°¡ ´õ ÁøÀÔÇÒ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óÇß´Ù.

 
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © µ¿¾çÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö>
µ¿¾çÀÏº¸ÀÇ ´Ù¸¥±â»ç º¸±â  
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
ÀÚµ¿µî·Ï¹æÁö¿ë ÄÚµå¸¦ ÀÔ·ÂÇÏ¼¼¿ä!   
È®ÀÎ
- 200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
- ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)


¿©¹é
¿©¹é


¿©¹é
½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
[28334] ÃæÃ»ºÏµµ Ã»ÁÖ½Ã Ã»¿ø±¸ ÃæÃ»´ë·Î 103 (À²·®µ¿)  |  T.043)218-7117  |  F.043)218-7447,7557 Ã¢°£ : 1991.12.29  |  Á¦º¸ÀüÈ­ : 043)218-7227
µî·Ï¹øÈ£ : ÃæºÏ °¡ 00003  |  È¸Àå : Á¶Ã¶È£  |  ¹ßÇà/ÀÎ¼âÀÎ : À¯¿µ¼±  |  ÆíÁýÀÎ : ±è¿µÀÌ  |  ÆíÁý±¹Àå : ±èÈ«±Õ
Copyright © 2016 µ¿¾çÀÏº¸. All rights reserved. µ¿¾çÀÏº¸(dynews.co.kr)ÀÇ ¸ðµç ÄÜÅÙÃ÷´Â ÀúÀÛ±Ç¹ýÀÇ º¸È£¸¦ ¹ÞÀº¹Ù, ¹«´Ü ÀüÀç¤ýº¹»ç¤ý¹èÆ÷ µîÀ» ±ÝÇÕ´Ï´Ù.