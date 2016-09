홈 > 국제 미국, 시리아기지 오폭 "62명 사망"…러 요구로 긴급 안보리 소집 미국 유감 표명 "IS 겨냥한 공습 과정서 의도치 않은 공격 가능성" 연합뉴스 | dynews1991@dynews.co.kr 승인 2016.09.18 13:38:18 미국 주도의 연합군이 17일(현지시간) 시리아 육군 기지를 폭격, 160명 이상이 죽거나 다쳤다고 AP통신 등 주요 외신들이 시리아군과 러시아의 발표를 인용해 보도했다. 미군은 수니파 무장조직인 '이슬람국가(IS)'를 겨냥한 공습 과정에서 의도치 않게 시리아군을 공격했을지도 모른다고 밝히면서 유감을 표명했다. 시리아의 서방 연합군이 시리아군 기지를 공격한 것은 처음 있는 일이다. 시리아 정부는 물론 바샤르 알-아사드 시리아 대통령을 지원하는 러시아가 즉각 이날 폭격을 강도높게 비판하고 유엔 안전보장이사회 긴급회의까지 소집하고 나서면서 미·러 합의로 잠정 휴전에 들어간 시리아 사태에 상당한 파장과 타격이 예상된다. 외신에 따르면 시리아군은 이날 성명을 내고 미국이 주도하는 연합군의 폭격기들이 시리아 동부 '데이르 에조르' 공항 남서쪽 '자발 테르데' 지역의 자국 육군 기지를 공습했다고 밝혔다. 시리아 관영 사나(SANA)통신에 보도된 성명은 "미국 연합군의 전투기들이 오늘(17일) 오후 5시 시리아 육군 기지들 가운데 하나를 공격했다"면서 많은 사상자가 발생했고 군 시설이 파괴됐다고 밝혔다. 러시아군은 성명에서 IS에 포위된 시리아군이 이날 4차례에 걸쳐 서방 연합군의 공습을 받았다고 주장했다. 러시아군은 시리아 병사 62명이 사망하고 100명 이상이 부상했다고 밝혔다. 인권단체인 시리아인권관측소(SOHR)는 최소한 80명의 병사가 사망했다고 말했으나 공격의 주체를 거명하지는 않았다. 또 탱크와 보병 전투차량, 박격포, 대공포 등이 파괴됐다고 러시아 타스 통신이 전했다. 미 중부사령부(U.S. Central Command)는 성명을 통해 "연합군 관리들이 러시아 관리들로부터 표적이 된 병력과 차량이 시리아군의 일부일 가능성이 있다는 사실을 통지받은" 즉시 공습을 중단했다고 밝혔다. 미 오바마 행정부의 고위관리는 AP에 미국이 의도치 않은 시리아군의 인명손실에 대해 "유감의 뜻을 전달했다"고 말했다. 유엔 주재 미국 대사도 이번 공습으로 인한 인명손실에 대해 유감을 표했다고 AP는 전했다. 그러나 그는 러시아의 긴급 유엔안보리 소집은 사람들의 이목을 끌기 위한 것(stunt)이라고 주장했다. 그러나 러시아와 시리아 정부의 요구에 따라 이날 오후 유엔 안보리 비공개 긴급회의가 소집됐다. 앞서 마리아 자하로바 러시아 외무부 대변인은 현지 언론에 유엔 안보리 소집을 요구하면서 "우리는 미국에 완전하고 상세한 설명을 요구하며, 이는 유엔 안보리 전에 이뤄져야 한다"고 촉구했다. 시리아 외무부도 이날 성명을 통해 이번 공습을 미국의 '침략'이라고 표현하면서, 이를 규탄하고 미국에 시리아의 주권을 존중할 것을 요구하기 위해 유엔 안보리 소집을 요구했다고 밝혔다. 러시아 국방부도 로이터통신에 "만약 이것이 실수였다면, 이는 미국이 시리아 내 군사작전에서 왜 러시아와 협력하는 것을 줄곧 거부했는지를 보여주는 증거"라고 말했다. 시리아군은 성명에서 이번 공습으로 인해 IS가 인근까지 진격하는 게 가능해졌다고 말했다. 시리아군은 "이는 시리아와 시리아군에 대한 위험하고 대담한 공격"이라면서 "미국과 서방이 IS와 다른 테러단체들을 지원하고 있음을 보여주는 증거"라고 비난했다. IS 연계매체 아마크 통신은 "성전주의자들이 데이르 에조르 비행장이 내려다보이는 자발 테르데를 장악할 수 있게 됐다"고 보도했다. 미국은 이라크와 시리아에서의 IS 격퇴를 위해 지난 2년 동안 현지에서 공습을 벌였다.(뉴욕=연합뉴스) <저작권자 © 동양일보 무단전재 및 재배포금지> 연합뉴스의 다른기사 보기 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0) 자동등록방지용 코드를 입력하세요! 확인 - 200 자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte )

