(동양일보 조석준 기자)척추질환 중 가장 오래된 난적이라고 할 수 있는 척추감염증에 대해 환자의 고통을 최소화하는 치료방법이 제시돼 눈길을 끌고 있다.

충북대학교병원 정형외과 김용민(사진) 교수팀은 세계 최고의 척추외과 학회지인 ‘SPINE’ 에 척추감염 질환의 수술치료에 대한 혁신적 치료법을 발표했다고 21일 밝혔다.

과거 척추감염증 치료는 전방 도달법으로 복부나 흉부를 절개해 척추의 앞쪽에 발생한 염증을 치료하는 방법을 활용했으나 척추의 변형이 심하게 남기도 하고 특히 관절 고정이 어려워 오랜 시간 동안 누워 있어야 하므로 사망에 이르는 경우가 종종 발생했었다.

김 교수 연구팀은 ‘요추(허리등뼈)부 감염증에서 금속기기 고정 및 장기 배액법을 이용한 후방 단독 도달치료’(Posterior Only Approach for Pyogenic Lumbar Spondylitis with Short Instrumentation and Prolonged Suction Drainage)라는 제목의 논문으로 척추질환 중에서도 가장 오래된 난적이라고 할 수 있는 척추감염증에 대해 기존의 정형외과의 오랜 관념에 따른 종래의 치료와는 전혀 다른 새로운 방법을 통해 환자의 고통을 최소화하는 방법을 제시했다. 또 김 교수는 지난 9일 이탈리아 로마에서 열린 세계정형외과학회(SICOT)에 참석, 북미와 유럽 등 세계 각국에서 모인 척추외과의사 및 학자들 앞에서 이 논문을 구연 발표해 높은 관심을 받았다.

김 교수는 대한척추외과학회가 간행한 ‘척추외과학’ 교과서의 척추 감염 파트를 집필한 바 있는 척추감염 치료의 권위자로 대전·충청 척추-신경연구회의 회장을 역임하고 있다.