홈 > 국제 이라크, 모술 탈환작전 돌입 이라크 내 IS 마지막 거점도시 연합뉴스 | dynews1991@dynews.co.kr 승인 2016.10.17 19:17:06 (연합뉴스)탈환 성공시 IS에 결정적 타격 수니파 극단주의 무장조직 이슬람국가(IS)로부터 이라크 제2 도시인 모술을 탈환하려는 이라크의 군사 작전이 시작됐다. 이라크 내 IS의 마지막 거점도시로 꼽히는 모술 탈환에 2년여 만에 성공하면 IS에는 가장 결정적 타격이 될 전망이다. AFP 통신 등은 16일(현지시간) 오전 하이데르 알아바디 이라크 총리가 이라크 국영 이라키야 방송 연설에서 “승리의 시간이 다가왔다. 모술을 해방하기 위한 작전이 시작됐다”고 말했다고 보도했다. 알아바디 총리는 모술 주민들을 향해 “오늘 다에시(IS의 아랍어 약자)의 폭력과 테러리즘으로부터 여러분을 해방하고자 승리의 작전 개시를 선포한다”고 강조했다. 이라크 북부에 있는 모술은 2014년 6월 IS가 점령한 이라크 제2도시로, IS 점령지 중 가장 크다. IS의 수괴 아부 바크르 알바그다디는 인구 200만명이 넘는 대도시 모술을 장악하고 2주 뒤인 그해 6월 29일 자칭 ‘국가’ 수립을 선포했다. 모술 탈환전은 2011년 미군이 이라크에서 철수한 이래로 벌어지는 가장 큰 규모의 군사작전이 된다. 성공하면 알아바디 정부에는 IS 격퇴전에서 올리는 가장 큰 성과가 될 전망이다. 앞서 이라크 정부는 모술 탈환전을 올해 안으로 개시한다는 계획을 세우고 수개월 전부터 주변 지역을 차례로 점령해 IS의 보급로, 탈출로를 차단했다. 알아바디 총리는 이날 작전 개시를 선언하며 “모술 해방작전을 이끄는 군은 용감한 이라크군과 국가 경찰로, 이들만 모술에 진입한다”고 설명했다. <저작권자 © 동양일보 무단전재 및 재배포금지> 연합뉴스의 다른기사 보기 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0) 자동등록방지용 코드를 입력하세요! 확인 - 200 자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte )

- 욕설등 인신공격성 글은 삭제 합니다. [운영원칙] 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0)

여백 여백 여백