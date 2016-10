홈 > 국제 이라크 ‘모술 탈환전’… IS 자폭저항 연합뉴스 | dynews1991@dynews.co.kr 승인 2016.10.18 20:03:46 ▲ 이라크군과 서방동맹군, 이라크 쿠르드자치정부 군대인 페슈메르가 등이 17일(현지시간) 수니파 극단주의 무장세력 이슬람국가(IS)가 장악하고 있는 이라크 제2도시 모술 탈환 작전을 개시하자 IS는 자살폭탄 등으로 극렬 저항했다. 이날 하루 이라크군과 페슈메르가를 상대로 10건 이상의 자폭 공격이 감행됐던 것으로 알려졌다. 사진은 이라크군이 모술 남쪽 45km지점 알슈라에서 모술을 향해 진격하고 있는 모습. <모술 AFP=연합뉴스> (연합뉴스)IS, 모술·바그다드서 10건 이상 자살공격 이라크군 12명 사망 이라크 정부와 미국을 비롯한 서방 동맹군이 이라크 제2 도시 모술을 수니파 무장조직 ‘이슬람국가’(IS)로부터 탈환하려는 군사작전을 시작하자 IS는 연쇄 자살폭탄 공격으로 대응하며 저항했다. 모술 탈환작전은 17일 오전 1시 30분 하이데르 알아바디 이라크 총리의 개전 선언으로 시작됐다. 이번 모술 탈환전은 2003년 미국의 이라크 침공에 비견될 정도로 대규모로 전개되고 있다. IS는 이에 대응해 모술과 바그다드 도처에서 연쇄 폭탄공격으로 맞섰다. IS 성명서와 선전매체 아마크통신의 이날 보도에 따르면 IS는 이라크 모술과 바그다드에서 10건 이상 자살공격을 감행했다. IS는 성명에서 모술 인근에서 이라크군과 이라크 쿠르드자치정부 군대인 페슈메르가 부대를 상대로 9건의 자폭공격을 벌였다고 주장했다. 선전매체 아마크는 IS가 이라크 수도 바그다드에서도 자살폭탄 공격을 벌여 이라크군 12명을 죽였다고 보도했다. IS 소년 대원이 간첩 혐의로 붙잡힌 성인 남성 2명을 살해하는 영상도 공개됐다. IS의 대응은 이라크군과 페슈메르가, 미국 주도 서방 동맹군 등의 포위망이 좁혀오자 자신들의 전력을 과시, 사기를 진작하고 내부 이탈을 막기 위한 의도로 해석된다. <저작권자 © 동양일보 무단전재 및 재배포금지> 연합뉴스의 다른기사 보기 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0) 자동등록방지용 코드를 입력하세요! 확인 - 200 자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte )

