Áß±¹¿¡ Ã¹ ÀÏº»±º À§¾ÈºÎ ¼Ò³à»ó Á¦¸·

¡µµ Ã³À½À¸·Î ÀÏº»±º À§¾ÈºÎ ¼Ò³à»óÀÌ ¼¼¿öÁ³´Ù.
'ÀÏº»±º À§¾ÈºÎ °ü·Ã ±â·Ï¹° À¯³×½ºÄÚ ¼¼°è±â·ÏÀ¯»ê °øµ¿µîÀç¸¦ À§ÇÑ ±¹Á¦¿¬´ëÀ§¿øÈ¸'´Â 22ÀÏ Áß±¹ »óÇÏÀÌ»ç¹ü´ë ¿øÀ§¾È(Ùþê½)·ç ¾Õ ±³Á¤¿¡ ÇÑÁß À§¾ÈºÎ 'ÆòÈÀÇ ¼Ò³à»ó'À» Á¦¸·Çß´Ù.
ÀÌ·Î½á À§¾ÈºÎ ¼Ò³à»ó´Â ¹Ì±¹, Ä³³ª´Ù, È£ÁÖ¿¡ ÀÌ¾î ¼¼°è 4¹øÂ°·Î Áß±¹¿¡ ¼¼¿öÁö°Ô µÆ´Ù. ÇöÀç À§¾ÈºÎ ¼Ò³à»óÀº ÇÑ±¹ 40¿©°³¸¦ ºñ·ÔÇØ Àü ¼¼°è¿¡ 50¿©°³°¡ ¼³Ä¡µÅ ÀÖ´Ù.
ÇÑ±¹ ÁÖÀç ÀÏº»´ë»ç°ü ¾Õ¿¡ ¼¼¿öÁø µ¿»ó°ú °°Àº ¼Ò³à»ó ¿·¿¡ Áß±¹ÀÇ À§¾ÈºÎ ÇÇÇØÀÚ¸¦ »óÂ¡ÇÏ´Â ¼Ò³à»óÀÌ ³ª¶õÈ÷ ¾É¾ÆÀÖ´Â ¸ð¾çÀÌ´Ù. ¼¿ï ¼ººÏ±¸¿¡ ¼¼¿öÁø ÇÑÁß ÆòÈÀÇ ¼Ò³à»ó°ú ¶È°°Àº ÇüÅÂ´Ù.
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ÀÌ¹ø ÆòÈÀÇ ¼Ò³à»ó Á¦¸·Àº Áß±¹ÀÇ À§¾ÈºÎ Àü¹®°¡ÀÎ ¾¥Áî·®(áÌòªÕÞ) »óÇÏÀÌ»ç¹ü´ë ±³¼öÀÇ ÁÖµµ·Î ÇÑ±¹°ú Áß±¹ÀÇ Á¶°¢°¡µéÀÌ ¹«»ó ±âÁõÇØ ÀÌ·ïÁ³´Ù.
ÀÌ³¯ ¼Ò³à»ó Á¦¸·°ú ÇÔ²² 'Áß±¹ À§¾ÈºÎ ¹Ú¹°°ü'µµ »óÇÏÀÌ»ç¹ü´ë ¿øÀ§¾È·ç 2Ãþ¿¡ °³°üÇß´Ù. ÀÌ ¿ª½Ã Áß±¹¿¡¼´Â Ã³À½ ¸¸µé¾îÁø À§¾ÈºÎ °ü·Ã ¹Ú¹°°üÀÌ´Ù.
ÀÏº»±ºÀÇ À§¾ÈºÎ °Á¦µ¿¿ø »ç½ÇÀ» ÀÔÁõÇÏ´Â °¢Á¾ »ç·á¿Í À§¾ÈºÎ ÇÇÇØÀÚµéÀÌ ³²±ä À¯¹°, ´ëÀÏ ¹è»ó ¿ä±¸ È°µ¿ °ü·Ã ÀÚ·á, ÇÐ¼ú¿¬±¸ ¼º°ú¹°, »çÁø µîÀÌ Àü½ÃµÅ ÀÖ´Ù.
ÇÑ±¹¿¡´Â À§¾ÈºÎ °ü·Ã ¹Ú¹°°üÀÌ 4°÷ÀÌ³ª ¼³¸³µÅ ÀÖÀ¸³ª À§¾ÈºÎ °ü·Ã ¿¬±¸¿Í È°µ¿ÀÌ ÇÑ±¹º¸´Ù ´Ê¾ú´ø Áß±¹¿¡ Ã³À½À¸·Î ¹Ú¹°°üÀÌ µé¾î¼°Ô µÈ °ÍÀÌ´Ù. ÇöÀç Áß±¹ÀÇ À§¾ÈºÎ ÇÇÇØÀÚ´Â 19¸í¸¸ÀÌ ³²¾ÆÀÖ¾î À§¾ÈºÎ ¹®Á¦ ÇØ°áÀÌ ½Ã±ÞÇÏ´Ù°í ¾¥ ±³¼ö´Â ÀüÇß´Ù.
½ÅÇý¼ö ±¹Á¦¿¬´ëÀ§¿øÈ¸ »ç¹«´Ü ´ÜÀåÀº "³Â¡´ëÇÐ»ì ÇÇÇØ¿¡ ÁýÁßÇß´ø Áß±¹ÀÇ °ü½ÉÀÌ À§¾ÈºÎ ¹®Á¦·Î µ¹·ÁÁö¸ç Ã³À½À¸·Î ¹Ú¹°°üÀÌ ¼³¸³µÆ´Ù"¸ç "ÀÏÁ¦ ½Ä¹ÎÅëÄ¡ ½ÃÀý ÀüÀïÀÇ Âü»ó°ú ¿©¼ºÀÎ±Ç Ä§ÇØ¸¦ ¾Ë¸®°í ±³À°ÇÏ´Â ½Ã¼³·Î ÀÚ¸®ÀâÀ» °Í"ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
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±¹Á¦¿¬´ëÀ§¿øÈ¸´Â Áö³ 6¿ù 'ÀÏº»±º À§¾ÈºÎÀÇ ¸ñ¼Ò¸®'¶ó´Â ÀÌ¸§À¸·Î ±º À§¾ÈºÎ °ü·Ã ÀÚ·á 2Ãµ744°ÇÀ» À¯³×½ºÄÚ ¼¼°è±â·ÏÀ¯»ê º»ºÎ¿¡ µîÀç ½ÅÃ»ÇÑ »óÅÂ´Ù.
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Áß±¹ »óÇÏÀÌ¿¡ ¼¼¿öÁø ÇÑÁß À§¾ÈºÎ ÆòÈÀÇ ¼Ò³à»ó£Û»óÇÏÀÌ=¿¬ÇÕ´º½º£Ý
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