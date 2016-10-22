Áß±¹¿¡ Ã¹ ÀÏº»±º À§¾ÈºÎ ¼Ò³à»ó Á¦¸·

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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2016.10.22  15:15:40
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn
Áß±¹¿
¡µµ Ã³À½À¸·Î ÀÏº»±º À§¾ÈºÎ ¼Ò³à»óÀÌ ¼¼¿öÁ³´Ù.

'ÀÏº»±º À§¾ÈºÎ °ü·Ã ±â·Ï¹° À¯³×½ºÄÚ ¼¼°è±â·ÏÀ¯»ê °øµ¿µîÀç¸¦ À§ÇÑ ±¹Á¦¿¬´ëÀ§¿øÈ¸'´Â 22ÀÏ Áß±¹ »óÇÏÀÌ»ç¹ü´ë ¿øÀ§¾È(Ùþê½)·ç ¾Õ ±³Á¤¿¡ ÇÑÁß À§¾ÈºÎ 'ÆòÈ­ÀÇ ¼Ò³à»ó'À» Á¦¸·Çß´Ù.

ÀÌ·Î½á À§¾ÈºÎ ¼Ò³à»ó´Â ¹Ì±¹, Ä³³ª´Ù, È£ÁÖ¿¡ ÀÌ¾î ¼¼°è 4¹øÂ°·Î Áß±¹¿¡ ¼¼¿öÁö°Ô µÆ´Ù. ÇöÀç À§¾ÈºÎ ¼Ò³à»óÀº ÇÑ±¹ 40¿©°³¸¦ ºñ·ÔÇØ Àü ¼¼°è¿¡ 50¿©°³°¡ ¼³Ä¡µÅ ÀÖ´Ù.

Á¦¸·½Ä¿¡´Â À§¾ÈºÎ ÇÇÇØÀÚÀÎ ÇÑ±¹ ÀÌ¿ë¼ö(88) ÇÒ¸Ó´Ï¿Í Áß±¹ ÇÏÀÌ³­(ú­Ñõ)¼ºÀÇ Ãµ·ËÃá(òçÖ§õ½·90) ÇÒ¸Ó´Ï°¡ ÇÔ²² Âü¼®Çß´Ù. Æø¿ì ¼Ó¿¡ ÀÌ·ïÁø ÀÌ³¯ Á¦¸·½Ä¿¡¼­ ÀÌ¿ë¼ö ÇÒ¸Ó´Ï´Â µÎ ¼Ò³à»ó ¾ó±¼¿¡ Èå¸£´Â ºñ¸¦ ´Û¾ÆÁÖ¸ç "ÀÌÁ¦ ¿Ü·ÓÁö ¾ÊÀ» °Í"ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.

ÀÌ¹ø ÆòÈ­ÀÇ ¼Ò³à»ó Á¦¸·Àº Áß±¹ÀÇ À§¾ÈºÎ Àü¹®°¡ÀÎ ¾¥Áî·®(áÌòªÕÞ) »óÇÏÀÌ»ç¹ü´ë ±³¼öÀÇ ÁÖµµ·Î ÇÑ±¹°ú Áß±¹ÀÇ Á¶°¢°¡µéÀÌ ¹«»ó ±âÁõÇØ ÀÌ·ïÁ³´Ù.

ÀÌ³¯ ¼Ò³à»ó Á¦¸·°ú ÇÔ²² 'Áß±¹ À§¾ÈºÎ ¹Ú¹°°ü'µµ »óÇÏÀÌ»ç¹ü´ë ¿øÀ§¾È·ç 2Ãþ¿¡ °³°üÇß´Ù. ÀÌ ¿ª½Ã Áß±¹¿¡¼­´Â Ã³À½ ¸¸µé¾îÁø À§¾ÈºÎ °ü·Ã ¹Ú¹°°üÀÌ´Ù.

ÀÏº»±ºÀÇ À§¾ÈºÎ °­Á¦µ¿¿ø »ç½ÇÀ» ÀÔÁõÇÏ´Â °¢Á¾ »ç·á¿Í À§¾ÈºÎ ÇÇÇØÀÚµéÀÌ ³²±ä À¯¹°, ´ëÀÏ ¹è»ó ¿ä±¸ È°µ¿ °ü·Ã ÀÚ·á, ÇÐ¼ú¿¬±¸ ¼º°ú¹°, »çÁø µîÀÌ Àü½ÃµÅ ÀÖ´Ù.

ÇÑ±¹¿¡´Â À§¾ÈºÎ °ü·Ã ¹Ú¹°°üÀÌ 4°÷ÀÌ³ª ¼³¸³µÅ ÀÖÀ¸³ª À§¾ÈºÎ °ü·Ã ¿¬±¸¿Í È°µ¿ÀÌ ÇÑ±¹º¸´Ù ´Ê¾ú´ø Áß±¹¿¡ Ã³À½À¸·Î ¹Ú¹°°üÀÌ µé¾î¼­°Ô µÈ °ÍÀÌ´Ù. ÇöÀç Áß±¹ÀÇ À§¾ÈºÎ ÇÇÇØÀÚ´Â 19¸í¸¸ÀÌ ³²¾ÆÀÖ¾î À§¾ÈºÎ ¹®Á¦ ÇØ°áÀÌ ½Ã±ÞÇÏ´Ù°í ¾¥ ±³¼ö´Â ÀüÇß´Ù.

½ÅÇý¼ö ±¹Á¦¿¬´ëÀ§¿øÈ¸ »ç¹«´Ü ´ÜÀåÀº "³­Â¡´ëÇÐ»ì ÇÇÇØ¿¡ ÁýÁßÇß´ø Áß±¹ÀÇ °ü½ÉÀÌ À§¾ÈºÎ ¹®Á¦·Î µ¹·ÁÁö¸ç Ã³À½À¸·Î ¹Ú¹°°üÀÌ ¼³¸³µÆ´Ù"¸ç "ÀÏÁ¦ ½Ä¹ÎÅëÄ¡ ½ÃÀý ÀüÀïÀÇ Âü»ó°ú ¿©¼ºÀÎ±Ç Ä§ÇØ¸¦ ¾Ë¸®°í ±³À°ÇÏ´Â ½Ã¼³·Î ÀÚ¸®ÀâÀ» °Í"ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.

½Å ´ÜÀåÀº ¾ÕÀ¸·Î Áß±¹ °÷°÷¿¡ À§¾ÈºÎ °ü·Ã ¹Ú¹°°üÀÌ ¼¼¿öÁú °ÍÀ» ±â´ëÇÏ¸ç ´ë¸¸ Å¸ÀÌº£ÀÌ¿¡µµ ³»´ÞÁß À§¾ÈºÎ °ü·Ã ¹Ú¹°°üÀÌ °³°üÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ¶ó°í µ¡ºÙ¿´´Ù.

ÇÑÆí ±¹Á¦¿¬´ëÀ§¿øÈ¸´Â ÀÌ³¯ Áß±¹, ÇÑ±¹, ¹Ì±¹, ³×´ú¶õµå, ÀÏº», ÀÎµµ³×½Ã¾Æ µîÁöÀÇ ÇÐÀÚ ¹× °ü°èÀÚ 200¿©¸íÀÌ ¸ðÀÎ °¡¿îµ¥ À§¾ÈºÎ °ü·Ã ÀÚ·á¸¦ °øµ¿À¸·Î À¯³×½ºÄÚ ¼¼°è±â·ÏÀ¯»ê¿¡ µîÀçÇÏ±â À§ÇÑ È°µ¿ ¹æ¾ÈÀ» ³íÀÇÇß´Ù.

±¹Á¦¿¬´ëÀ§¿øÈ¸´Â Áö³­ 6¿ù 'ÀÏº»±º À§¾ÈºÎÀÇ ¸ñ¼Ò¸®'¶ó´Â ÀÌ¸§À¸·Î ±º À§¾ÈºÎ °ü·Ã ÀÚ·á 2Ãµ744°ÇÀ» À¯³×½ºÄÚ ¼¼°è±â·ÏÀ¯»ê º»ºÎ¿¡ µîÀç ½ÅÃ»ÇÑ »óÅÂ´Ù.

À§¾ÈºÎ °ü·Ã »ç·áÀÇ ¼¼°è±â·ÏÀ¯»ê µîÀç´Â ³»³â 5¿ù À¯³×½ºÄÚ ³» µîÀç¼ÒÀ§¿øÈ¸ÀÇ ½ÅÃ»¼­·ù ½É»ç¸¦ °ÅÃÄ ³»³â 10¿ù ±¹Á¦ÀÚ¹®À§¿øÈ¸¸¦ Åë°úÇÑ ´ÙÀ½ À¯³×½ºÄÚ »ç¹«ÃÑÀåÀÇ ÃÖÁ¾ °áÁ¤¿¡ ÀÇÇØ ÀÌ·ïÁø´Ù.

¾¥ ±³¼ö´Â "ÀÏº»ÀÌ ¼¼°è±â·ÏÀ¯»ê µîÀç¸¦ ¸·±â À§ÇØ À¯³×½ºÄÚ ºÐ´ã±ÝÀ» ³»Áö ¾Ê°í ½É»ç °ü·Ã ±ÔÁ¤À» °íÄ¡·Á ÇÏ°í ÀÖ´Ù"¸ç "ÀÏº»ÀÇ Çù¹ÚÀ» ¸·±â À§ÇÑ ±¹Á¦»çÈ¸ÀÇ °øÁ¶°¡ ½Ã±ÞÇÏ´Ù"°í ¸»Çß´Ù.

±¹Á¦¿¬´ëÀ§¿øÈ¸´Â ÀÌ¿¡ µû¶ó À¯³×½ºÄÚÀÇ ÀçÁ¤³­À» Å¸°³ÇÏ±â À§ÇØ ±¹Á¦»çÈ¸ ¸ð±ÝÈ°µ¿¿¡ ³ª¼­´Â ¹æ¾Èµµ ÃßÁøÅ°·Î Çß´Ù.

Âü¼®ÀÚµéÀº 2Â÷ ´ëÀü ½Ã±â ÀÏº»±ºÀÌ ¼º³ë¿¹ Á¦µµ¸¦ ¿î¿µÇÑ »ç½Ç¿¡ ´ëÇØ ÀÏº» Á¤ºÎ°¡ ÇÇÇØ±¹°ú ÇÇÇØÀÚµé¿¡°Ô Áø½ÉÀ¸·Î »çÁËÇÏ°í ¹ýÀû ¹è»ó¿¡ ³ª¼­¾ß ÇÑ´Ù°í ÃË±¸Çß´Ù.

Áß±¹ »óÇÏÀÌ¿¡ ¼¼¿öÁø ÇÑÁß À§¾ÈºÎ ÆòÈ­ÀÇ ¼Ò³à»ó£Û»óÇÏÀÌ=¿¬ÇÕ´º½º£Ý
Áß±¹ »óÇÏÀÌ¿¡ ¼¼¿öÁø ÇÑÁß À§¾ÈºÎ ÆòÈ­ÀÇ ¼Ò³à»ó£Û»óÇÏÀÌ=¿¬ÇÕ´º½º£Ý

 

Áß±¹¿¡µµ Ã³À½À¸·Î ÀÏº»±º À§¾ÈºÎ ¼Ò³à»óÀÌ ¼¼¿öÁ³´Ù.

'ÀÏº»±º À§¾ÈºÎ °ü·Ã ±â·Ï¹° À¯³×½ºÄÚ ¼¼°è±â·ÏÀ¯»ê °øµ¿µîÀç¸¦ À§ÇÑ ±¹Á¦¿¬´ëÀ§¿øÈ¸'´Â 22ÀÏ Áß±¹ »óÇÏÀÌ»ç¹ü´ë ¿øÀ§¾È(Ùþê½)·ç ¾Õ ±³Á¤¿¡ ÇÑÁß À§¾ÈºÎ 'ÆòÈ­ÀÇ ¼Ò³à»ó'À» Á¦¸·Çß´Ù.

ÀÌ·Î½á À§¾ÈºÎ ¼Ò³à»ó´Â ¹Ì±¹, Ä³³ª´Ù, È£ÁÖ¿¡ ÀÌ¾î ¼¼°è 4¹øÂ°·Î Áß±¹¿¡ ¼¼¿öÁö°Ô µÆ´Ù. ÇöÀç À§¾ÈºÎ ¼Ò³à»óÀº ÇÑ±¹ 40¿©°³¸¦ ºñ·ÔÇØ Àü ¼¼°è¿¡ 50¿©°³°¡ ¼³Ä¡µÅ ÀÖ´Ù.

Á¦¸·½Ä¿¡´Â À§¾ÈºÎ ÇÇÇØÀÚÀÎ ÇÑ±¹ ÀÌ¿ë¼ö(88) ÇÒ¸Ó´Ï¿Í Áß±¹ ÇÏÀÌ³­(ú­Ñõ)¼ºÀÇ Ãµ·ËÃá(òçÖ§õ½·90) ÇÒ¸Ó´Ï°¡ ÇÔ²² Âü¼®Çß´Ù. Æø¿ì ¼Ó¿¡ ÀÌ·ïÁø ÀÌ³¯ Á¦¸·½Ä¿¡¼­ ÀÌ¿ë¼ö ÇÒ¸Ó´Ï´Â µÎ ¼Ò³à»ó ¾ó±¼¿¡ Èå¸£´Â ºñ¸¦ ´Û¾ÆÁÖ¸ç "ÀÌÁ¦ ¿Ü·ÓÁö ¾ÊÀ» °Í"ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.

ÀÌ¹ø ÆòÈ­ÀÇ ¼Ò³à»ó Á¦¸·Àº Áß±¹ÀÇ À§¾ÈºÎ Àü¹®°¡ÀÎ ¾¥Áî·®(áÌòªÕÞ) »óÇÏÀÌ»ç¹ü´ë ±³¼öÀÇ ÁÖµµ·Î ÇÑ±¹°ú Áß±¹ÀÇ Á¶°¢°¡µéÀÌ ¹«»ó ±âÁõÇØ ÀÌ·ïÁ³´Ù.

ÀÌ³¯ ¼Ò³à»ó Á¦¸·°ú ÇÔ²² 'Áß±¹ À§¾ÈºÎ ¹Ú¹°°ü'µµ »óÇÏÀÌ»ç¹ü´ë ¿øÀ§¾È·ç 2Ãþ¿¡ °³°üÇß´Ù. ÀÌ ¿ª½Ã Áß±¹¿¡¼­´Â Ã³À½ ¸¸µé¾îÁø À§¾ÈºÎ °ü·Ã ¹Ú¹°°üÀÌ´Ù.

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ÇÑ±¹¿¡´Â À§¾ÈºÎ °ü·Ã ¹Ú¹°°üÀÌ 4°÷ÀÌ³ª ¼³¸³µÅ ÀÖÀ¸³ª À§¾ÈºÎ °ü·Ã ¿¬±¸¿Í È°µ¿ÀÌ ÇÑ±¹º¸´Ù ´Ê¾ú´ø Áß±¹¿¡ Ã³À½À¸·Î ¹Ú¹°°üÀÌ µé¾î¼­°Ô µÈ °ÍÀÌ´Ù. ÇöÀç Áß±¹ÀÇ À§¾ÈºÎ ÇÇÇØÀÚ´Â 19¸í¸¸ÀÌ ³²¾ÆÀÖ¾î À§¾ÈºÎ ¹®Á¦ ÇØ°áÀÌ ½Ã±ÞÇÏ´Ù°í ¾¥ ±³¼ö´Â ÀüÇß´Ù.

½ÅÇý¼ö ±¹Á¦¿¬´ëÀ§¿øÈ¸ »ç¹«´Ü ´ÜÀåÀº "³­Â¡´ëÇÐ»ì ÇÇÇØ¿¡ ÁýÁßÇß´ø Áß±¹ÀÇ °ü½ÉÀÌ À§¾ÈºÎ ¹®Á¦·Î µ¹·ÁÁö¸ç Ã³À½À¸·Î ¹Ú¹°°üÀÌ ¼³¸³µÆ´Ù"¸ç "ÀÏÁ¦ ½Ä¹ÎÅëÄ¡ ½ÃÀý ÀüÀïÀÇ Âü»ó°ú ¿©¼ºÀÎ±Ç Ä§ÇØ¸¦ ¾Ë¸®°í ±³À°ÇÏ´Â ½Ã¼³·Î ÀÚ¸®ÀâÀ» °Í"ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.

½Å ´ÜÀåÀº ¾ÕÀ¸·Î Áß±¹ °÷°÷¿¡ À§¾ÈºÎ °ü·Ã ¹Ú¹°°üÀÌ ¼¼¿öÁú °ÍÀ» ±â´ëÇÏ¸ç ´ë¸¸ Å¸ÀÌº£ÀÌ¿¡µµ ³»´ÞÁß À§¾ÈºÎ °ü·Ã ¹Ú¹°°üÀÌ °³°üÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ¶ó°í µ¡ºÙ¿´´Ù.

ÇÑÆí ±¹Á¦¿¬´ëÀ§¿øÈ¸´Â ÀÌ³¯ Áß±¹, ÇÑ±¹, ¹Ì±¹, ³×´ú¶õµå, ÀÏº», ÀÎµµ³×½Ã¾Æ µîÁöÀÇ ÇÐÀÚ ¹× °ü°èÀÚ 200¿©¸íÀÌ ¸ðÀÎ °¡¿îµ¥ À§¾ÈºÎ °ü·Ã ÀÚ·á¸¦ °øµ¿À¸·Î À¯³×½ºÄÚ ¼¼°è±â·ÏÀ¯»ê¿¡ µîÀçÇÏ±â À§ÇÑ È°µ¿ ¹æ¾ÈÀ» ³íÀÇÇß´Ù.

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À§¾ÈºÎ °ü·Ã »ç·áÀÇ ¼¼°è±â·ÏÀ¯»ê µîÀç´Â ³»³â 5¿ù À¯³×½ºÄÚ ³» µîÀç¼ÒÀ§¿øÈ¸ÀÇ ½ÅÃ»¼­·ù ½É»ç¸¦ °ÅÃÄ ³»³â 10¿ù ±¹Á¦ÀÚ¹®À§¿øÈ¸¸¦ Åë°úÇÑ ´ÙÀ½ À¯³×½ºÄÚ »ç¹«ÃÑÀåÀÇ ÃÖÁ¾ °áÁ¤¿¡ ÀÇÇØ ÀÌ·ïÁø´Ù.

¾¥ ±³¼ö´Â "ÀÏº»ÀÌ ¼¼°è±â·ÏÀ¯»ê µîÀç¸¦ ¸·±â À§ÇØ À¯³×½ºÄÚ ºÐ´ã±ÝÀ» ³»Áö ¾Ê°í ½É»ç °ü·Ã ±ÔÁ¤À» °íÄ¡·Á ÇÏ°í ÀÖ´Ù"¸ç "ÀÏº»ÀÇ Çù¹ÚÀ» ¸·±â À§ÇÑ ±¹Á¦»çÈ¸ÀÇ °øÁ¶°¡ ½Ã±ÞÇÏ´Ù"°í ¸»Çß´Ù.

±¹Á¦¿¬´ëÀ§¿øÈ¸´Â ÀÌ¿¡ µû¶ó À¯³×½ºÄÚÀÇ ÀçÁ¤³­À» Å¸°³ÇÏ±â À§ÇØ ±¹Á¦»çÈ¸ ¸ð±ÝÈ°µ¿¿¡ ³ª¼­´Â ¹æ¾Èµµ ÃßÁøÅ°·Î Çß´Ù.

Âü¼®ÀÚµéÀº 2Â÷ ´ëÀü ½Ã±â ÀÏº»±ºÀÌ ¼º³ë¿¹ Á¦µµ¸¦ ¿î¿µÇÑ »ç½Ç¿¡ ´ëÇØ ÀÏº» Á¤ºÎ°¡ ÇÇÇØ±¹°ú ÇÇÇØÀÚµé¿¡°Ô Áø½ÉÀ¸·Î »çÁËÇÏ°í ¹ýÀû ¹è»ó¿¡ ³ª¼­¾ß ÇÑ´Ù°í ÃË±¸Çß´Ù.

Áß±¹ »óÇÏÀÌ¿¡ ¼¼¿öÁø ÇÑÁß À§¾ÈºÎ ÆòÈ­ÀÇ ¼Ò³à»ó£Û»óÇÏÀÌ=¿¬ÇÕ´º½º£Ý
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