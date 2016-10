홈 > 국제 연합국 다음달 IS 심장부 진격 격퇴전 참가 13개국 선전 결의 연합뉴스 | dynews1991@dynews.co.kr 승인 2016.10.26 19:52:55 (연합뉴스)극단주의 무장조직 이슬람국가(IS) 격퇴전에 참가하는 연합국 국방장관들이 IS로부터 이라크 모술을 탈환하면 다음으로는 시리아 락까에 집중하기로 결의했다. 모술 탈환전이 계획대로 진행될 때 IS의 사실상 수도인 락까를 향한 진격이 이르면 다음 달 초 개시될 수 있을 것이라는 전망도 나오고 있다. 프랑스 르피가로와 미국 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 애슈턴 카터 미국 국방장관은 25일(현지시간) 프랑스 파리에서 IS 격퇴전 참가 12개국 국방장관과 회담 뒤 “연합국은 모술 작전과 같은 긴박한 자세로 앞으로 락까에서 IS를 무너뜨리기로 결의했다”고 밝혔다. 카터 장관은 “락까를 고립시키기 위한 작전 개시를 위한 토대를 만드는 작업은 우리 파트너들과 이미 시작했다”며 락까 진격이 준비되고 있음을 알렸다. 다만 카터 장관은 쿠르드계 병력이 주도적 역할을 하는 모술과 달리 락까 탈환전에서는 쿠르드 민병대 대신 현지의 아랍 병력이 주축이 될 것이라고 밝혔다. WSJ는 이 같은 계획은 IS 격퇴전의 핵심국가이면서 쿠르드계와 반목하고 있는 터키를 의식한 조치라고 해석했다. 이날 회담에는 IS 격퇴전을 주도하는 미국과 회담 주최국 프랑스를 비롯해 독일, 노르웨이 등 13개국 국방장관이 참석했다. <저작권자 © 동양일보 무단전재 및 재배포금지> 연합뉴스의 다른기사 보기 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0) 자동등록방지용 코드를 입력하세요! 확인 - 200 자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte )

