(영동=동양일보 임재업 기자) U1대 경영학과 오상영(사진) 교수 연구팀의 논문이 국제학술대회에서 베스트 논문상으로 선정됐다.

U1대에 따르면, 지난 20~ 22일 천안 상록리조트에서 개최된 국제학술대회 에서 오상영 교수와 박정준(4학년), 서정일(4학년) 학생으로 구성된 공동 연구팀의 논문 ‘전문가시스템 설계 방법에 관한 연구(A study on the design method of expert system)’가 베스트 논문으로 선정됐다고 밝혔다.

오 교수는 “향후에는 퍼지이론과 신경망이론을 연동시켜 의사결정을 지원하는 알고리즘 구현까지 연구를 확대 할 계획”이라고 밝혔다.