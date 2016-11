충북대 수의과대학, 성봉(聖鳳) 수의학술제 개최

(동양일보 조아라 기자) 충북대 수의과대학은 2~4일 수의과대학 일대에서 ‘2016 성봉(聖鳳) 수의학술제’를 열고 있다.

이번 학술제는 충북대 수의과대학의 가장 큰 행사로 지난 1년 동안의 교육과 연구의 결실을 자축하기 위한 자리다. 충북대 수의과대학, 동물의료센터, 동물의학연구소, BT융합농생명6차산업화인재양성사업단, 산학협력선도대학(LINC)육성사업단, BK21플러스미래수의학인재양성사업단, 동물생명과학연구소 등이 공동 주관한다.

3일 간 진행되는 학술제는 캐나다 브리티시 컬럼비아 대학교 피터 령 교수가 ‘생식의 분비 제어 대 내분비 : 성선 자극 호르몬 방출 호르몬의 케이스(Endocrine vs Autocrine Control of Reproduction : Case of Gonadotropin-Releasing Hormone)’를 주제로 강연하는 등 20여 개의 특강이 진행된다.

특히 3일 오후 1시 40분에는 미국 존스홉킨스 의대 이갑상 교수를 초청, 신경능선 세포분화 및 인간 유도만능줄기세포(Human induced Pluripotent Stem Cells, hiPSCs)를 활용한 질병 모델 연구에 관한 세미나를 진행해 눈길을 모았다.

이 교수는 현재 미국 존스홉킨스 의대 신경학 및 신경과학과에 재직 중이며, 신경능선세포 분화, 말초신경계 질환 및 근육위축병을 연구하고 있다. 2012년 '네이처 바이오테크놀로지'에 가족성 자율신경실조증 환자의 피부 세포로 hiPSCs 확립을 보고한 바 있으며, 이를 신약스크리닝 분야에 접목하기도 했다.

hiPSCs는 유전적 변이를 보이는 특정 세포, 환자유래 증상별 세포와 상호작용하는 모델링을 통한 유전질환 기초연구 및 신약개발에 많은 가능성을 가지고 있으나, 환자 유래의 hiPSCs 확립 및 증상별 특정 세포로 직접 분화 기술은 쉽지 않은 분야다. 이 교수는 다양한 기원의 만능줄기세포주들을 이용해 신경능선세포 분화, 말초신경세포, 신경절 및 골격근 세포로 분화하는 전문기술을 보유하고 있다

이날 오전 진행된 개회식에는 충북대 수의학과 성연희 교수와 남상윤 교수에게 각각 교육대상과 연구대상이 수여됐다. 또한 국·내외 연구 발표로 충북대 수의과대학을 빛낸 기초, 예방, 임상 분야 등의 우수 연구자(석·박사)에게 젊은과학자상과 젊은임상수의사상이 주어졌다.

4일에는 충북대 농업생명환경대학 축산학과와 ‘동물생명의과학국제콘퍼런스’를 진행한다. 젊은과학자상, 젊은임상수의사상을 수상한 대학원생들과 학부생들의 발표가 있을 예정이다.