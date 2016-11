충주출신 연주인들로 구성된 센트럴팝스오케스트라 창단연주회가 오는 20일 오후 6시 충주문화회관에서 열린다.

센트럴팝스오케스트라는 충주출신인 양희봉 단장을 중심으로 지역에서 활동하던 연주인 18명이 뜻을 함께 모아 이날 창단연주회를 갖는다.

센트럴팝스오케스트라는 앞으로 대중음악 연주 기회가 적은 충주와 제천, 음성, 단양 등 도내 중·북부지역을 대표하는 대중음악 전문 연주단체로 활동할 예정이다.

특히 이날 창단연주회에서는 귀에 익은 대중가요와 팝과 재즈, 국악 등 다양한 장르를 재즈 하모니 기법으로 편곡해 시민들에게 들려주게 된다.

이날 연주회에서 관객들에게 선보이게 될 곡은 우리 귀에 익숙한 감동의 영화 배경음악과 뮤지컬 곡들을 다양한 재즈기법으로 편곡, 아름다운 선율을 선보인다.

OST의 여왕으로 불리는 가수 페이지가 'Fly Me to the Moon' 등을 부르고 성악가 전인근 한국교통대 교수가 'Delilah' 등을, 향토가수 서유나와 감성트로트의 여왕 이정옥이 자신의 희트곡을 들려준다.

사물놀이 몰개도 ‘신모듬 3악장’을 연주하며 무대 열기를 관객들에게 전하게 된다.

양희봉 단장은 “첫 시작인 창단연주회는 다소 미흡하지만 그동안 연습한 내용으로 최선을 다해 아름다운 선율을 전할 계획”이라며 “지역 연주인들의 열정에 성원을 보내 달라”며 많은 참석을 당부했다.