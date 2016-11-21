-Ã»ÁÖÁö¹ý “È¸°èº¸°í ´©¶ô ¼±°Åºñ¿ë ÀûÁö ¾Ê°í ¹Ý¼º ¸ð½À º¸ÀÌÁö ¾Ê¾Æ”
-ºÒ¹ý Á¤Ä¡ÀÚ±Ý ¼ö¼ö ÇøÀÇ´Â ¹«ÁË…ÀÌ ½ÃÀå “Ç×¼Ò½É ÅëÇØ °á¹é ¹àÈú °Í”
ºÒ¹ýÁ¤Ä¡ÀÚ±Ý ¼ö¼ö ÇøÀÇ µîÀ¸·Î ±â¼ÒµÈ ÀÌ½ÂÈÆ(61) Ã»ÁÖ½ÃÀåÀÌ 1½É¿¡¼ °¡Àå Å« ÇøÀÇ´Â ¹þ¾úÀ¸³ª °á°úÀûÀ¸·Î´Â Á÷À§»ó½ÇÇüÀ» ÇÇÇÏÁö ¸øÇß´Ù.
Ã»ÁÖÁö¹ý Çü»ç20ºÎ(±è°©¼® ºÎÀåÆÇ»ç)´Â 21ÀÏ ÀÌ ½ÃÀå¿¡ ´ëÇÑ ¼±°í°øÆÇ¿¡¼ ÀÌ ½ÃÀå°ú ÀÌ ½ÃÀåÀÇ ¼±°ÅÄ·ÇÁ È¸°èÃ¥ÀÓÀÚÀÎ ·ù¸ð(38·Ã»ÁÖ½Ã º°Á¤Á÷ °ø¹«¿ø)¾¾¿¡°Ô ÃÑ ¹ú±Ý 500¸¸¿øÀ» ¼±°íÇß´Ù.
ÀçÆÇºÎ´Â ÀÌ³¯ °øÁ÷¼±°Å¹ý°ú Á¤Ä¡ÀÚ±Ý¹ý»ó ÇãÀ§ È¸°è½Å°í·Î ÀÌ ½ÃÀå°ú ·ù¾¾¿¡°Ô °¢°¢ ¹ú±Ý 400¸¸¿øÀ», Á¤Ä¡ÀÚ±Ý ÁõºùÀÚ·á ¹ÌÁ¦Ãâ·Î °¢°¢ ¹ú±Ý 100¸¸¿øÀ» ¼±°íÇß´Ù.
ÀçÆÇºÎ´Â ÀÌ ½ÃÀå ÃøÀÌ ¼±°üÀ§ È¸°è½Å°í ÈÄ ±âÈ¹»ç¿¡ Áö±ÞÇÑ ºñ¿ë Áß 8700¿©¸¸¿øÀ» ¼±°Åºñ¿ëÀ¸·Î ÆÇ´Ü, “ÀÌ ±Ý¾× ¹üÀ§ ³»¿¡¼ À¯ÁË°¡ ÀÎÁ¤µÈ´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù. ¼±°Å¿Üºñ¿ëÀÇ °æ¿ì¿¡µµ ÀÏºÎ¸¦ Á¤Ä¡ÀÚ±ÝÀ¸·Î ºÃ´Ù.
ÀçÆÇºÎ´Â “ÀÌ ½ÃÀåÀÌ È¸°èº¸°í¸¦ ´©¶ôÇÑ ¼±°Åºñ¿ëÀÌ ÀûÁö ¾Ê°í ÀÌ¸¦ ÇÕ»êÇÒ °æ¿ì ÃÑ ¼±°Åºñ¿ëÀÌ Á¦ÇÑ¾×À» ÃÊ°úÇÑ´Ù”¸ç “±×·±µ¥µµ ¼ö»ç¿¡¼ ¹ýÁ¤¿¡ ÀÌ¸£±â±îÁö Áø¼úÀ» ¼öÂ÷·Ê ¹øº¹ÇÏ°í º¯¸íÀ¸·Î ÀÏ°ü, Àß¸øÀ» ¹Ý¼ºÇÏÁö ¾Ê´Â Á¡À» °í·ÁÇÏ¸é ±×¿¡ »óÀÀÇÑ Ã³¹úÀÌ ºÒ°¡ÇÇÇÏ´Ù”°í ¾çÇüÀÌÀ¯¸¦ ¹àÇû´Ù.
ÀçÆÇºÎ´Â ±×·¯³ª ¼±°Å¿ë¿ªºñ¸¦ ¸éÁ¦¹Þ´Â ¹æ¹ýÀ¸·Î ºÒ¹ý Á¤Ä¡ÀÚ±ÝÀ» ¹Þ¾Ò´Ù´Â ÇøÀÇ¿¡ ´ëÇØ¼´Â ¹«ÁË¸¦ ¼±°íÇß´Ù. “°ËÂû°ú º¯È£ÀÎÀº ¸ðµÎ ¼±°Å¿ë¿ªºñ¸¦ È¸°èº¸°í ÀÌÀü È®Á¤µÈ Ã¤¹«·Î º¸°í ÀÖÀ¸³ª ±×µ¿¾ÈÀÇ ¹ýÁ¤ Áõ¾ð µîÀ» »ìÆìº¸¸é ÃÖÁ¾ Á¤»êµÇÁö ¾ÊÀº Ã»±¸±Ý¾×À¸·Î º¼ ¼ö ÀÖ¾î Á¤Ä¡ÀÚ±ÝÀ» ¹Þ¾Ò´Ù°í º¸±â ¾î·Æ´Ù”´Â °Ô ÀçÆÇºÎÀÇ ¼³¸íÀÌ´Ù. ÀÌ¿¡ µû¶ó ±âÈ¹»ç ´ëÇ¥ ¹Ú¾¾¿¡°Ôµµ ¹«ÁË°¡ ¼±°íµÆ´Ù.
ÀÌ ½ÃÀåÀº ¼±°Å¹ý°ú Á¤Ä¡ÀÚ±Ý¹ý»ó ¹ú±Ý 100¸¸¿ø ÀÌ»óÀÇ ÇüÀÌ È®Á¤µÇ¸é Á÷À§¸¦ ÀÒ°Ô µÈ´Ù. ÇÔ²² ±â¼ÒµÈ ¼±°Å È¸°èÃ¥ÀÓÀÚ ·ù¾¾°¡ ¹ú±Ý 300¸¸¿ø ÀÌ»ó ÇüÀ» ÃÖÁ¾ È®Á¤ ¹Þ¾Æµµ ½ÃÀå Á÷À» ³»·Á³ö¾ß ÇÑ´Ù.
ÀÌ ½ÃÀåÀº ÆÇ°á Á÷ÈÄ ÃëÀçÁø¿¡°Ô “°á¹éÀ» ¹àÈ÷·Á ÇßÀ¸³ª ¿øÇÏÁö ¾ÊÀº °á°ú°¡ ³ª¿Ô´Ù. ½Ã¹Îµé¿¡°Ô ½É·Á¸¦ ³¢ÃÄµå·Á ´ë´ÜÈ÷ ¼Û±¸ÇÏ´Ù”¸ç “¾ÕÀ¸·Î Ç×¼Ò½ÉÀ» ÅëÇØ °á¹éÀ» ¹àÇô ³ª°¥ °Í”ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù. ÀÌ ½ÃÀåÀº Á¤Ä¡ÀÚ±Ý ¼ö¼ö ÇøÀÇ ¹«ÁË¿¡ ´ëÇØ “´ç¿¬È÷ ¹«ÁË¶ó°í »ý°¢Çß´Ù”°í, Ãà¼Ò½Å°í À¯ÁË ºÎºÐ¿¡ ´ëÇØ¼´Â “¾ÆÁ÷µµ ÀçÆÇºÎ °áÁ¤¿¡ ¼ö±àÇÏ±â ¾î·Æ´Ù”°í ¸»Çß´Ù. ±×´Â Æ¯È÷ “Ç×¼Ò½É °úÁ¤¿¡¼ ½ÃÁ¤¿¡ Èçµé¸²ÀÌ ¾øµµ·Ï ´õ ½Å°æ¾²°Ú´Ù”¸ç “°¢Á¾ °ø¾à, Á¤Ã¥ µîµµ Â÷Áú ¾øÀÌ ÃßÁøµÉ °Í”ÀÌ¶ó°í °Á¶Çß´Ù.
ÀÌ ½ÃÀåÀº 2014³â 6.4 Áö¹æ¼±°Å¿¡¼ ¼±°ÅÈ«º¸´ëÇà ±âÈ¹»ç ´ëÇ¥ ¹Ú¾¾·ÎºÎÅÍ ¼±°Å¿ë¿ªºñ 3¾ï1000¸¸¿ø Áß 7500¸¸¿øÀ» ¸éÁ¦¹Þ´Â ¹æ¹ýÀ¸·Î ºÒ¹ýÁ¤Ä¡ÀÚ±ÝÀ» ¼ö¼öÇÑ ÇøÀÇ·Î Áö³ 2¿ù ºÒ±¸¼Ó ±â¼ÒµÆ´Ù. ±×´Â ¶Ç ½ÇÁ¦ ¼±°Å¿ë¿ªºñ 3¾ï1000¸¸¿øÀ» 1¾ï800¸¸¿øÀ¸·Î ¼±°Å°ü¸®À§¿øÈ¸¿¡ ÇãÀ§·Î Ãà¼Ò ½Å°íÇÑ ÇøÀÇ¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù.
ÀÌ ½ÃÀåÀº ¸éÁ¦¹ÞÀº ºñ¿ëÀº ÀÏÁ¾ÀÇ ‘¿¡´©¸®’°í ±âÈ¹»ç°¡ ¿©·ÐÁ¶»ç·ÆÇ¼¼ºÐ¼® µî¿¡ »ç¿ëÇÑ ºñ¿ëÀº ‘ÄÁ¼³ÆÃ ºñ¿ë’ÀÌ¾î¼ ½Å°í´ë»óÀÌ ¾Æ´Ï¶ó¸ç ¹«ÁË¸¦ ÁÖÀåÇß´Ù. °ËÂûÀº Áö³´Þ °á½É°øÆÇ¿¡¼ ÀÌ ½ÃÀå¿¡°Ô Â¡¿ª 1³â6¿ù¿¡ ÃßÂ¡±Ý 7500¸¸¿øÀ», ¼±°Å È¸°èÃ¥ÀÓÀÚ ·ù¾¾¿Í ±âÈ¹»ç ´ëÇ¥ ¹Ú¾¾¿¡°Ô´Â °¢°¢ Â¡¿ª 1³âÀ» ±¸ÇüÇß´Ù.