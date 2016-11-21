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'Æ÷½ºÄÚ ºñ¸®' ÀÌ»óµæ Â¡¿ª 7³â ±¸Çü¡¦"±Ç·Â½Ç¼¼ »çÀ¯È­"ÀÌ»óµæ "°æÁ¦Àû ÀÌµæ ¾ø¾î¡¦¿©·ÐÀçÆÇ ¾È µÅ"¡¦Á¤ÁØ¾çÀº Â¡¿ª 2³â ±¸Çü
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2016.11.21  18:56:38
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn

°ËÂûÀÌ 'Æ÷½ºÄÚ ºñ¸®' ÇøÀÇ·Î ±â¼ÒµÈ ÀÌ»óµæ(80) Àü »õ´©¸®´ç ÀÇ¿ø¿¡°Ô Â¡¿ª 7³â°ú ¹ú±Ý 26¾ï¿øÀ» ±¸ÇüÇß´Ù.

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ÀÌ Àü ÀÇ¿øÀº 2009³â∼2010³â ÀÚ½ÅÀÇ Áö¿ª»ç¹«¼ÒÀå°ú ¼±°Å¿îµ¿À» µµ¿î ÁöÀÎ µî¿¡°Ô Æ÷½ºÄÚ ¿ÜÁÖ ¿ë¿ªÀ» ÁÖµµ·Ï ÇÑ ÇøÀÇ(Æ¯Á¤¹üÁË°¡ÁßÃ³¹ú¹ý»ó ³ú¹°)·Î ±â¼ÒµÆ´Ù.

ÀÌ Àü ÀÇ¿ø ÃøÀÌ Ã¬±ä ÀÌÀÍÀº ÃÑ 26¾ï¿ø¿¡ ´ÞÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î Á¶»çµÆ´Ù.

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±×·¯³ª ÀÌ Àü ÀÇ¿øÀÇ º¯È£ÀÎÀº "Æ÷½ºÄÚ ½ÅÁ¦°­°øÀå °ø»ç Áß´Ü »çÅÂÀÇ ÇØ°áÀº ±¹È¸ÀÇ¿øÀÎ ÇÇ°íÀÎÀÇ Á÷¹« ÁýÇà ¹üÀ§¿¡ ¼ÓÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù"¸ç ÇøÀÇ¸¦ ºÎÀÎÇß´Ù.

ÀÌ¾î "ÇÇ°íÀÎÀº ÀÌ Á¤±ÇÀÇ Á¤Ä¡Àû Èñ»ý¾çÀÏ ¼ö ÀÖ´Âµ¥, ÃÖ±Ù Á¦±âµÇ´Â ÀÌ Á¤±ÇÀÇ ±Ç·Â Ãø±Ùºñ¸® »ç°Ç¿¡ ¸Å¸ôµÅ¼­ ¿ÀÈ÷·Á µ¿ÀÏÇÑ À¯ÇüÀÇ Ãø±Ùºñ¸® »ç°ÇÀ¸·Î Ä¡ºÎµÇÁö ¾ÊÀ»±î µÎ·Æ´Ù"¸ç "¿©·ÐÀçÆÇÀÌ µÇÁö ¾Êµµ·Ï ¾ö¹ÐÈ÷ ÆÇ´ÜÇØÁÖ±æ ¹Ù¶õ´Ù"°í È£¼ÒÇß´Ù.

ÀÌ Àü ÀÇ¿øµµ ÃÖÈÄ Áø¼ú¿¡¼­ "ÀÌ »ç°ÇÀº ÀÌ¸í¹Ú Á¤ºÎ Ãâ¹ü ÀÌÀüÀÇ ÀÏÀÌ°í Á¦°¡ ¾î¶² °æÁ¦Àû ÀÌÀÍµµ °®Áö ¾Ê¾Ò´Ù´Â Á¡À» ºÐ¸íÈ÷ ¸»¾¸µå¸®°í ½Í´Ù"¸ç "Æ÷½ºÄÚ È¸Àå ÀÎ»ç¿¡ °³ÀÔÇÑ´Ù´Â °Íµµ ÀÖÀ» ¼ö ¾ø´Â ÀÏ"ÀÌ¶ó°í ¹«ÁË¸¦ ÁÖÀåÇß´Ù.

ÀÌ¾î ÀçÆÇºÎ¿¡ "ÀÌÁ¦ »ì ³¯µµ ¾ó¸¶ ³²Áö ¾Ê¾Ò°í ¸ö°ú ¸¶À½ÀÌ ÁöÃÄÀÖ´Ù. ±¹°¡¿Í »çÈ¸¿¡¼­ ¹ÞÀº ÀºÇý¿¡ º¸´äÇÏ¸ç ±æÁö ¾ÊÀº ¿©»ýÀ» Á¤¸®ÇÏ°í ½Í´Ù"¸ç "ºÎµð Çö¸íÇÑ ÆÇ´ÜÀ¸·Î Á¦ ¾ï¿ïÇÔÀÌ Ç®¸®±æ ¼Ò¸ÁÇÑ´Ù"°í ¸»Çß´Ù.

°ËÂûÀº ³ú¹°°ø¿© ÇøÀÇ·Î ±â¼ÒµÈ Á¤ÁØ¾ç Àü Æ÷½ºÄÚ È¸Àå¿¡°Ô´Â Â¡¿ª 2³âÀ» ±¸ÇüÇß´Ù.

Á¤ Àü È¸ÀåÀº ÃÖÈÄÁø¼ú¿¡¼­ "°ËÂûÀº Á¦°¡ °øÀå °ø»ç Áß´Ü ¹®Á¦°¡ »ý°åÀ» ¶§ ºÎÇÏ ÀÓ¿øµéÀ» ÀÌ Àü ÀÇ¿ø¿¡°Ô º¸³» µµ¿Í´Þ¶ó°í ºÎÅ¹Çß´Ù´Â °Çµ¥, ÀÌ Àü ÀÇ¿øÀÇ À§»ó°ú ³ªÀÌ¸¦ °í·ÁÇÒ ¶§ ºÎÅ¹À» ÇÏ·Á¸é Á¦°¡ Á÷Á¢ Ã£¾Æ°¡´Â °Ô ¿¹ÀÇ¿Í »ó½Ä¿¡ ºÎÇÕÇÑ´Ù"¸ç ÇøÀÇ¸¦ ºÎÀÎÇß´Ù.

1½É ¼±°í´Â ³»³â 1¿ù 13ÀÏ ÀÌ·ïÁø´Ù.

 
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