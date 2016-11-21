°ËÂûÀÌ 'Æ÷½ºÄÚ ºñ¸®' ÇøÀÇ·Î ±â¼ÒµÈ ÀÌ»óµæ(80) Àü »õ´©¸®´ç ÀÇ¿ø¿¡°Ô Â¡¿ª 7³â°ú ¹ú±Ý 26¾ï¿øÀ» ±¸ÇüÇß´Ù.
°ËÂûÀº ¼¿ïÁß¾ÓÁö¹ý Çü»çÇÕÀÇ21ºÎ(±èµµÇü ºÎÀåÆÇ»ç) ½É¸®·Î 21ÀÏ ¿¸° °á½É°øÆÇ¿¡¼ "º» »ç°ÇÀº Á¤±Ç ½Ç¼¼°¡ ¹Î¿µ±â¾÷ÀÎ Æ÷½ºÄÚ¸¦ »çÀ¯ÈÇÑ °æ¿ì"¶ó¸ç ÀÌ°°ÀÌ ±¸ÇüÇß´Ù.
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ÀÌ Àü ÀÇ¿øÀº 2009³â∼2010³â ÀÚ½ÅÀÇ Áö¿ª»ç¹«¼ÒÀå°ú ¼±°Å¿îµ¿À» µµ¿î ÁöÀÎ µî¿¡°Ô Æ÷½ºÄÚ ¿ÜÁÖ ¿ë¿ªÀ» ÁÖµµ·Ï ÇÑ ÇøÀÇ(Æ¯Á¤¹üÁË°¡ÁßÃ³¹ú¹ý»ó ³ú¹°)·Î ±â¼ÒµÆ´Ù.
ÀÌ Àü ÀÇ¿ø ÃøÀÌ Ã¬±ä ÀÌÀÍÀº ÃÑ 26¾ï¿ø¿¡ ´ÞÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î Á¶»çµÆ´Ù.
°ËÂûÀº ÀÌ Àü ÀÇ¿øÀÌ 2009³â Á¤ÁØ¾ç Àü È¸Àå ¼±ÀÓ¿¡ °³ÀÔÇÏ°í, Æ÷½ºÄÚÀÇ Çö¾ÈÀÌ¾ú´ø ½ÅÁ¦°°øÀå °ø»ç Áß´Ü »çÅÂ¸¦ ÇØ°áÇØÁØ ´ë°¡·Î Æ÷½ºÄÚ¿¡¼ ÀÌ·± Æ¯Çý¸¦ Áá´Ù°í ÆÇ´ÜÇß´Ù.
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1½É ¼±°í´Â ³»³â 1¿ù 13ÀÏ ÀÌ·ïÁø´Ù.