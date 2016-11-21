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¾ß±ÇÀÌ 21ÀÏ ¹Ú±ÙÇý ´ëÅë·É ÅºÇÙ ¸ðµå¿¡ ÀÏÁ¦È÷ µ¹ÀÔÇß´Ù. °ËÂûÀÌ Àü³¯ ¹Ú ´ëÅë·ÉÀ» ÃÖ¼ø½Ç °ÔÀÌÆ® '°ø¸ðÀÚ'·Î ¸í½ÃÇÑ °Ô °è±â·Î, ´ëÃ´Á¡¿¡ ÀÖ´Â »õ´©¸®´çÀÇ ºñ¹Ú(ºñ¹Ú±ÙÇý)°è¿ÍÀÇ °øÁ¶µµ ¸ð»öÇÏ±â·Î Çß´Ù.
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»õ´©¸®´ç ºñ¹Ú°è µî ÅºÇÙ µ¿ÀÇ ¼¼·Â Àü¹ÝÀ» ¾Æ¿ì¸£´Â ¹æ¾Èµµ °±¸ÇÏ±â·Î Çß´Ù.
Àü³¯ ¾ß±Ç ´ë¼±ÁÖÀÚµéÀÇ ÅºÇÙÃßÁø ³íÀÇ Âø¼ö ¿äÃ»¿¡ ½ÅÁß·ÐÀ» ³»ºñÃÆ´ø ¹ÎÁÖ´çÀÌ ÅºÇÙ Ä«µå¸¦ ³»¹Î °ÍÀº ¹Ú ´ëÅë·ÉÀÇ ¹öÆ¼±â°¡ ³ë°ñÈÇÏ´Â »óÈ²¿¡¼ ±¹È¸°¡ Á÷Á¢ ²ø¾î³»¸± ¼ö¹Û¿¡ ¾ø´Ù´Â Çö½Ç·Ð¿¡ µû¸¥ °ÍÀÌ¶õ ºÐ¼®ÀÌ´Ù.
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ÀÌ¿ëÈ£ ¿ø³»´ëº¯ÀÎÀº ºê¸®ÇÎ¿¡¼ "ÅºÇÙ ÀÇ°á¿¡ ÇÊ¿äÇÑ 200¸í ÀÌ»ó ¼¸íÀ» ¹Þ±â À§ÇØ ¾ß 3´çÀº ¹°·Ð »õ´©¸®´ç ºñ¹Ú°è¿Í ÇùÀÇÇÏ°Ú´Ù"°í ¹àÇû´Ù.
¾ÈÃ¶¼ö Àü ´ëÇ¥µµ ºñ»ó´ëÃ¥À§¿ø-±¹È¸ÀÇ¿ø ¿¬¼®È¸ÀÇ¿¡¼ "ÅºÇÙ¿¡ ÇÊ¿äÇÑ Á¤Ä¡Àû·µµ´öÀû·¹ýÀû ¿ä°ÇÀÌ °®ÃçÁ³´Ù"¸ç "ÅºÇÙ ¹ßÀÇ¸¦ ´ÊÃâ ÀÌÀ¯°¡ ¾ø´Ù"°í °Á¶Çß´Ù.'
¾ß±ÇÀÌ ÅºÇÙ µ¹ÀÔÀ» ÀÏÁ¦È÷ ¼±¾ðÇßÁö¸¸ ³Ñ¾î¾ß ÇÒ »êÀÌ ÀûÁö ¾Ê´Ù.
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ÅºÇÙ¾ÈÀÇ ±¹È¸ °¡°áÀ» À§ÇØ¼± ±¹È¸ ÀçÀûÀÇ¿ø 3ºÐÀÇ 2ÀÎ ÃÖ¼Ò 200¸íÀÌ ÇÊ¿äÇÏ°í, Çå¹ýÀçÆÇ°ü 9¸í Áß 6¸íÀÇ ÀÌ»óÀÌ Âù¼ºÇØ¾ß ÇÏ¸ç, ¼³»ç ÀÌ µÎ Á¶°ÇÀÌ ÃæÁ·µÇ¾îµµ ³Ê¹« ¿À·£ ±â°£ÀÌ °É·Á ¸¸¿¡ ÇÏ³ª ¹Î½É º¯È °¡´É¼ºÀ» ¿ì·ÁÇÑ ´ë¸ñÀÌ´Ù.
"ÀÌ·¸°Ô Áö³ÇÑ ±æÀ» »ý°¢ÇÒ ¶§ ¾ÆÁ÷µµ ÃÖ¼±ÀÇ ¹æÃ¥Àº ¹Ú ´ëÅë·É ½º½º·Î »çÀÓÀ» °á½ÉÇÏ´Â °Í"ÀÌ¶ó´Â Ãß ´ëÇ¥ÀÇ ¾ð±Þ¿¡´Â ÀÌ·± °í½ÉÀÌ ¹¯¾î ÀÖ´Ù.
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´ç ¹ý·üÀ§¿øÀåÀÎ ¾ÈÈ£¿µ ÀÇ¿øÀº "ÅºÇÙ ÀÇ°áÀ» ¿Ïº®È÷ ÁØºñÇØ¾ß°ÚÁö¸¸ ±×°É ÀÌÀ¯·Î Áö¿¬½ÃÅ³ ¼ö ¾ø´Ù"°í Çß°í, ÀÌ¾ðÁÖ ÀÇ¿øÀº "´ë±Ô¸ð ÃÐºÒÁýÈ¸°¡ ¿¹Á¤µÈ ¿À´Â ÁÖ¸»¿¡´Â ±¹¹Î¿¡°Ô ÇÒ ¸»ÀÌ ÀÖ¾î¾ß ÇÑ´Ù. ³Ê¹« ²ø¸é ¾È µÈ´Ù"´Â ÃëÁö·Î ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¼®Çö ÀÇ¿øÀº "±¹¹ÎÀÌ ¾È½ÉÇÏ°í ÅðÁø ¿îµ¿ÇÏµµ·Ï ÃÑ¸®¸¦ ÃßÃµÇØ ³õÀ» ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ´Ù"°í, ³ë¿õ·¡ ÀÇ¿øÀº "¾ß±ÇÀº Áß¿äÇÑ ¼ø°£¿¡ Ç×»ó ºÐ¿ÇÏ°í ½Î¿ö¼ Á³´Ù. ÅºÇÙÀº ÅºÇÙÀÌ°í ÃÑ¸® ÃßÃµÀº ÃßÃµ"ÀÌ¶ó¸ç ±¹È¸ ÃÑ¸® ÃßÃµÀ» °á·Ð ³»¾ß ÇÑ´Ù°í °Á¶Çß´Ù.
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Ãß¹Ì¾Ö ´ëÇ¥´Â ÀÌ³¯ ´ëÀü ÃÐºÒÁýÈ¸¿¡ Âü¼®, "Àü±¹ ¹æ¹æ°î°î ´ëÅë·É ÅºÇÙ¼¸í¿îµ¿À¸·Î ±¹¹Î ÀÇ»ç¸¦ Á¦´ë·Î º¸¿©´Þ¶ó"°í È£¼ÒÇß´Ù.
¾ß±ÇÀÌ ÅºÇÙÃßÁøÀ» °ø·ÐÈÇÏ°í ÀÌ¿¡ µ¿·ÂÀ» ºÎ¿©ÇÏ±â À§ÇÑ °¢Á¾ Á¦¾ÈÀÌ ºÐÃâµÆÁö¸¸, ¹«¾ùº¸´Ù ´ç ÁöµµºÎ°¡ °í¹ÎÇÏ´Â ÁöÁ¡Àº ÅºÇÙ ½Ã±â´Ù.
ÇåÀç ÆÇ´ÜÀ» Á¦ÃÄ³õ°í¶óµµ ÀÏ´Ü ±¹È¸¿¡¼ 200¸íÀÇ Âù¼ºÇ¥¸¦ È®º¸ÇØ¾ß ÇÏ´Â °Ô ±Þ¼±¹«ÀÎµ¥, ÀÚÄ© »çÀü ÁØºñ ¾øÀÌ ÀÇ¿å¸¸ ¾Õ¼ ¼²ºÒ¸® ÀýÂ÷¸¦ ¹â´Ù°£ ±¹È¸ Â÷¿ø¿¡¼ ¹°°ÅÇ°ÀÌ µÉ °¡´É¼ºµµ ¹èÁ¦ÇÒ ¼ö ¾ø´Ù´Â ¿ì·Á¿¡¼´Ù.
ÀÌ Â÷¿ø¿¡¼ ¿ì ¿ø³»´ëÇ¥´Â "Åë°ú°¡ È®½ÇÇÏ´Ù°í ÆÇ´ÜµÉ ¶§ ¹ßÀÇÇÑ´Ù"°í Çß´Ù.
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