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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2016.11.21  19:02:13
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn

'±¹È¸ 200¼®·ÇåÀç Åë°ú·ÃÖÀå 6°³¿ù' °úÁ¦ »êÀû…ÅºÇÙ Âø¼ö ½Ã±â ÃÖ´ë°í¹Î

¿ìº´¿ì "Åë°ú È®½ÇÇÒ¶§ ¹ßÀÇ…Àá ¾È¿Í"…±¹È¸ÃßÃµÃÑ¸®·»çÅðÃË±¸¾È µî ÀÇ°ß º¿¹°

 

¾ß±ÇÀÌ 21ÀÏ ¹Ú±ÙÇý ´ëÅë·É ÅºÇÙ ¸ðµå¿¡ ÀÏÁ¦È÷ µ¹ÀÔÇß´Ù. °ËÂûÀÌ Àü³¯ ¹Ú ´ëÅë·ÉÀ» ÃÖ¼ø½Ç °ÔÀÌÆ® '°ø¸ðÀÚ'·Î ¸í½ÃÇÑ °Ô °è±â·Î, ´ëÃ´Á¡¿¡ ÀÖ´Â »õ´©¸®´çÀÇ ºñ¹Ú(ºñ¹Ú±ÙÇý)°è¿ÍÀÇ °øÁ¶µµ ¸ð»öÇÏ±â·Î Çß´Ù.

¹Ú ´ëÅë·ÉÀÌ ÇÏ¾ß ºÒ°¡¸¦ ¿ÜÄ¡°í °ËÂû ¼ö»ç±îÁö °ÅºÎÇÏ¸é¼­ '¸» ¹Ù²Ù±â'¸¦ ÇÑ »óÈ²¿¡¼­ '°­Á¦ÀûÀÎ ÅðÁø' ¿Ü¿¡´Â ¹æ¹ýÀÌ ¾ø´Ù´Â °Ô ¾ß±ÇÀÇ °øÅëµÈ ÀÎ½ÄÀÌ´Ù.

ÇÏÁö¸¸ ÅºÇÙ¾ÈÀÇ ±¹È¸ Åë°ú¿Í Çå¹ýÀçÆÇ¼Ò ÆÇ´ÜÀÌ¶ó´Â ½±Áö ¾ÊÀº °ü¹®ÀÌ ³²¾Æ ÀÖ¾î ÀÚÁø »çÅð ¾Ð¹ÚÀ» °è¼ÓÇØ ³ª°¡¸é¼­ ÅºÇÙ ¹ßÀÇ ½Ã±â¸¦ Á¶À²ÇÑ´Ù´Â ¹æÄ§ÀÌ´Ù.

´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´çÀº ÀÌ³¯ ÀÇ¿øÃÑÈ¸¿¡¼­ ¹Ú ´ëÅë·É¿¡ ´ëÇÑ ÅºÇÙ ÃßÁøÀ» ´ç·ÐÀ¸·Î Ã¤ÅÃÇÏ°í ÀÌ¸¦ À§ÇÑ ½Ç¹« ±â±¸¸¦ µÎ±â·Î Çß´Ù.

ÅºÇÙÃßÁø±â±¸´Â ´ç³» '¹Ú±ÙÇý-ÃÖ¼ø½Ç °ÔÀÌÆ® ±¹¹ÎÁ¶»çÀ§¿øÈ¸' »êÇÏ¿¡ ¼³Ä¡, ÅºÇÙÀ» À§ÇÑ ¹ý·ü °ËÅä µî ½Ç¹«ÀÛ¾÷À» ÁøÇàÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. À²»ç Ãâ½Å ÀÇ¿ø µî 7∼8¸íÀ¸·Î Â¥ÀÏ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÌ¸ç, ¿ÜºÎ Àü¹®°¡ ¿µÀÔµµ °ËÅä ÁßÀÎ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.

»õ´©¸®´ç ºñ¹Ú°è µî ÅºÇÙ µ¿ÀÇ ¼¼·Â Àü¹ÝÀ» ¾Æ¿ì¸£´Â ¹æ¾Èµµ °­±¸ÇÏ±â·Î Çß´Ù.

Àü³¯ ¾ß±Ç ´ë¼±ÁÖÀÚµéÀÇ ÅºÇÙÃßÁø ³íÀÇ Âø¼ö ¿äÃ»¿¡ ½ÅÁß·ÐÀ» ³»ºñÃÆ´ø ¹ÎÁÖ´çÀÌ ÅºÇÙ Ä«µå¸¦ ³»¹Î °ÍÀº ¹Ú ´ëÅë·ÉÀÇ ¹öÆ¼±â°¡ ³ë°ñÈ­ÇÏ´Â »óÈ²¿¡¼­ ±¹È¸°¡ Á÷Á¢ ²ø¾î³»¸± ¼ö¹Û¿¡ ¾ø´Ù´Â Çö½Ç·Ð¿¡ µû¸¥ °ÍÀÌ¶õ ºÐ¼®ÀÌ´Ù.

±¹¹ÎÀÇ´çµµ ÀÌ³¯ ¹Ú ´ëÅë·É ÅºÇÙÃßÁøÀ» ´ç·ÐÀ¸·Î °ø½ÄÈ­Çß´Ù.

ÀÌ¿ëÈ£ ¿ø³»´ëº¯ÀÎÀº ºê¸®ÇÎ¿¡¼­ "ÅºÇÙ ÀÇ°á¿¡ ÇÊ¿äÇÑ 200¸í ÀÌ»ó ¼­¸íÀ» ¹Þ±â À§ÇØ ¾ß 3´çÀº ¹°·Ð »õ´©¸®´ç ºñ¹Ú°è¿Í ÇùÀÇÇÏ°Ú´Ù"°í ¹àÇû´Ù.

¾ÈÃ¶¼ö Àü ´ëÇ¥µµ ºñ»ó´ëÃ¥À§¿ø-±¹È¸ÀÇ¿ø ¿¬¼®È¸ÀÇ¿¡¼­ "ÅºÇÙ¿¡ ÇÊ¿äÇÑ Á¤Ä¡Àû·µµ´öÀû·¹ýÀû ¿ä°ÇÀÌ °®ÃçÁ³´Ù"¸ç "ÅºÇÙ ¹ßÀÇ¸¦ ´ÊÃâ ÀÌÀ¯°¡ ¾ø´Ù"°í °­Á¶Çß´Ù.'

¾ß±ÇÀÌ ÅºÇÙ µ¹ÀÔÀ» ÀÏÁ¦È÷ ¼±¾ðÇßÁö¸¸ ³Ñ¾î¾ß ÇÒ »êÀÌ ÀûÁö ¾Ê´Ù.

Ãß ´ëÇ¥´Â "ÅºÇÙÃßÁøÀº ¿Ïº®ÇÑ ÁØºñ°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù"°í ¸»Çß´Ù. ±×´Â ºñ°ø°³È¸ÀÇ¿¡¼­µµ "¼º°øÇÏ´Â ÅºÇÙÀÌ µÇ¾î¾ß ÇÑ´Ù"´Â Á¡À» °Åµì °­Á¶Çß´Ù.

Ãß ´ëÇ¥ °í¹ÎÀÇ ÁöÁ¡Àº ¡â»õ´©¸®´ç ºñ¹Ú°èÀÇ ÇùÁ¶ ¡âÇå¹ýÀçÆÇ¼Ò ÆÇ´Ü ¡âÃÖÀå 6°³¿ùÀÌ ¼Ò¿äµÇ´Â ½Ã°£ µîÀÌ´Ù.

ÅºÇÙ¾ÈÀÇ ±¹È¸ °¡°áÀ» À§ÇØ¼± ±¹È¸ ÀçÀûÀÇ¿ø 3ºÐÀÇ 2ÀÎ ÃÖ¼Ò 200¸íÀÌ ÇÊ¿äÇÏ°í, Çå¹ýÀçÆÇ°ü 9¸í Áß 6¸íÀÇ ÀÌ»óÀÌ Âù¼ºÇØ¾ß ÇÏ¸ç, ¼³»ç ÀÌ µÎ Á¶°ÇÀÌ ÃæÁ·µÇ¾îµµ ³Ê¹« ¿À·£ ±â°£ÀÌ °É·Á ¸¸¿¡ ÇÏ³ª ¹Î½É º¯È­ °¡´É¼ºÀ» ¿ì·ÁÇÑ ´ë¸ñÀÌ´Ù.

"ÀÌ·¸°Ô Áö³­ÇÑ ±æÀ» »ý°¢ÇÒ ¶§ ¾ÆÁ÷µµ ÃÖ¼±ÀÇ ¹æÃ¥Àº ¹Ú ´ëÅë·É ½º½º·Î »çÀÓÀ» °á½ÉÇÏ´Â °Í"ÀÌ¶ó´Â Ãß ´ëÇ¥ÀÇ ¾ð±Þ¿¡´Â ÀÌ·± °í½ÉÀÌ ¹¯¾î ÀÖ´Ù.

¹ÎÁÖ´ç ºñ°ø°³ ÀÇÃÑ¿¡¼­µµ ÅºÇÙÀ» ´õ´Â Áö¿¬ÇÒ ¼ö ¾ø´Ù´Â ÁÖÀå¿¡¼­ºÎÅÍ ÀÌ¿Í ¸Â¹°¸° ±¹È¸ ÃßÃµ ÃÑ¸® ¹®Á¦¿¡ ´ëÇÑ ÀÔÀåÀ» ¼­µÑ·¯ Á¤¸®ÇØ¾ß ÇÒ ÇÊ¿ä¼ºÀÌ ´ëµÎµÆ´Ù.

´ç ¹ý·üÀ§¿øÀåÀÎ ¾ÈÈ£¿µ ÀÇ¿øÀº "ÅºÇÙ ÀÇ°áÀ» ¿Ïº®È÷ ÁØºñÇØ¾ß°ÚÁö¸¸ ±×°É ÀÌÀ¯·Î Áö¿¬½ÃÅ³ ¼ö ¾ø´Ù"°í Çß°í, ÀÌ¾ðÁÖ ÀÇ¿øÀº "´ë±Ô¸ð ÃÐºÒÁýÈ¸°¡ ¿¹Á¤µÈ ¿À´Â ÁÖ¸»¿¡´Â ±¹¹Î¿¡°Ô ÇÒ ¸»ÀÌ ÀÖ¾î¾ß ÇÑ´Ù. ³Ê¹« ²ø¸é ¾È µÈ´Ù"´Â ÃëÁö·Î ¸»Çß´Ù.

ÀÌ¼®Çö ÀÇ¿øÀº "±¹¹ÎÀÌ ¾È½ÉÇÏ°í ÅðÁø ¿îµ¿ÇÏµµ·Ï ÃÑ¸®¸¦ ÃßÃµÇØ ³õÀ» ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ´Ù"°í, ³ë¿õ·¡ ÀÇ¿øÀº "¾ß±ÇÀº Áß¿äÇÑ ¼ø°£¿¡ Ç×»ó ºÐ¿­ÇÏ°í ½Î¿ö¼­ Á³´Ù. ÅºÇÙÀº ÅºÇÙÀÌ°í ÃÑ¸® ÃßÃµÀº ÃßÃµ"ÀÌ¶ó¸ç ±¹È¸ ÃÑ¸® ÃßÃµÀ» °á·Ð ³»¾ß ÇÑ´Ù°í °­Á¶Çß´Ù.

¼³ÈÆ ÀÇ¿øÀº "¾ß´ç°ú ±¹¹ÎÀÌ Âü¿©ÇÏ´Â ÅºÇÙÃßÁø±¹¹ÎÀ§¿øÈ¸¸¦ ¸¸µé¾î ÀÌÃµ¸¸ ¼­¸í¿îµ¿À» ÇÏÀÚ"°í Á¦¾ÈÇß°í, ³²ÀÎ¼ø ÀÇ¿øÀº "½Ã¹Î»çÈ¸¿Í ¿¬´ë°¡ Áß¿äÇÏ´Ù"°í Çß´Ù.

±èÁ¤¿ì ÀÇ¿øÀº ±¹È¸ Â÷¿øÀÇ ´ëÅë·É »çÅð ÃË±¸¾È Á¦ÃâÀ» Á¦¾ÈÇß´Ù.

Ãß¹Ì¾Ö ´ëÇ¥´Â ÀÌ³¯ ´ëÀü ÃÐºÒÁýÈ¸¿¡ Âü¼®, "Àü±¹ ¹æ¹æ°î°î ´ëÅë·É ÅºÇÙ¼­¸í¿îµ¿À¸·Î ±¹¹Î ÀÇ»ç¸¦ Á¦´ë·Î º¸¿©´Þ¶ó"°í È£¼ÒÇß´Ù.

¾ß±ÇÀÌ ÅºÇÙÃßÁøÀ» °ø·ÐÈ­ÇÏ°í ÀÌ¿¡ µ¿·ÂÀ» ºÎ¿©ÇÏ±â À§ÇÑ °¢Á¾ Á¦¾ÈÀÌ ºÐÃâµÆÁö¸¸, ¹«¾ùº¸´Ù ´ç ÁöµµºÎ°¡ °í¹ÎÇÏ´Â ÁöÁ¡Àº ÅºÇÙ ½Ã±â´Ù.

ÇåÀç ÆÇ´ÜÀ» Á¦ÃÄ³õ°í¶óµµ ÀÏ´Ü ±¹È¸¿¡¼­ 200¸íÀÇ Âù¼ºÇ¥¸¦ È®º¸ÇØ¾ß ÇÏ´Â °Ô ±Þ¼±¹«ÀÎµ¥, ÀÚÄ© »çÀü ÁØºñ ¾øÀÌ ÀÇ¿å¸¸ ¾Õ¼­ ¼²ºÒ¸® ÀýÂ÷¸¦ ¹â´Ù°£ ±¹È¸ Â÷¿ø¿¡¼­ ¹°°ÅÇ°ÀÌ µÉ °¡´É¼ºµµ ¹èÁ¦ÇÒ ¼ö ¾ø´Ù´Â ¿ì·Á¿¡¼­´Ù.

ÀÌ Â÷¿ø¿¡¼­ ¿ì ¿ø³»´ëÇ¥´Â "Åë°ú°¡ È®½ÇÇÏ´Ù°í ÆÇ´ÜµÉ ¶§ ¹ßÀÇÇÑ´Ù"°í Çß´Ù.

±×´Â ÀÇÃÑ¿¡¼­ "200¸íÀ» ¾î¶»°Ô ¸¸µé±î ÀáÀÌ ¾È ¿Â´Ù"¸ç "»õ´©¸®´ç¿¡¼­ Âù¼ºÇ¥°¡ ³ª¿ÀÁö ¾ÊÀ¸¸é ¾È µÈ´Ù. °³ÀÎÀûÀ¸·Î Ä£ÇÑ ÀÇ¿ø ÇÑ ¸í¸¸ Á¶¿ëÈ÷ ¼³µæ½ÃÄÑ ¸»ÇØÁÖ±â ¹Ù¶õ´Ù"°í ´çºÎÇÑ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.
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