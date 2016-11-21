(µ¿¾çÀÏº¸ Á¶¼®ÁØ ±âÀÚ)ÃæºÏÁö½ÄÀç»ê¼¾ÅÍ´Â 9È¸ ‘ÃæºÏµµ ÇÐ»ý ¹ß¸í(°úÇÐ) ¾ÆÀÌµð¾î °æÁø´ëÈ¸’¿¡¼ ÃæºÏ°í 1ÇÐ³â ÇÔ´ëÀÎ ±ºÀÌ ‘¿øÅ¬¸¯À¸·Î º¯½ÅÇÏ´Â Æí¸®ÇÑ º¸Çàº¸Á¶Â÷’¶ó´Â ¾ÆÀÌµð¾î·Î ´ë»óÀÎ Æ¯ÇãÃ»Àå»óÀ» ¼ö»óÇß´Ù°í 21ÀÏ ¹àÇû´Ù.
µµ³» ÃÊ‧Áß‧°í ÇÐ»ýµéÀÇ ¹ß¸íÀÇ½ÄÀ» °íÃëÇÏ°í Áö¿ªÀÇ ¹ß¸í ºÐÀ§±â Á¶¼ºÀ» À§ÇØ Æ¯ÇãÃ» ÁÖÃÖ·Î ¸Å³â °³ÃÖÇÏ°í ÀÖ´Â ÀÌ¹ø ´ëÈ¸´Â ÃÊµîºÎ 95Æí, ÁßµÕºÎ 14Æí, °íµîºÎ 11Æí µî ¸ðµÎ 120ÆíÀÇ ÀÛÇ°ÀÌ Á¢¼öµÆ´Ù.
ÃæºÏÁöÀç¼¾ÅÍ´Â Áö³ 19ÀÏ ÃÖÁ¾ ½É»ç°á°ú ¡â´ë»ó(ÃæºÏ°í 1ÇÐ³â ÇÔ´ëÀÎ), ¡âÃÖ¿ì¼ö»ó 3Æí(Ã»ÁÖ°¢¸®ÃÊ 3ÇÐ³â ÀÌÃ¤¹Î, ÁøÃµ¹®»óÃÊ 4ÇÐ³â º¯¼Áø, Ã»ÁÖÁß¾ÓÃÊ 4ÇÐ³â Á¶¹ÎÁØ) µî ¸ðµÎ 30¸íÀÇ ¼ö»óÀÚ¸¦ ¼±Á¤Çß´Ù. ¼ö»óÀÛÀº ³»³â¿¡ °³ÃÖµÉ 39È¸ ‘ÃæºÏ ÇÐ»ý°úÇÐ¹ß¸íÇ° °æÁø´ëÈ¸’¿¡ ¿ì¼± ÃâÇ°ÇÒ ÀÚ°ÝÀÌ ºÎ¿©µÈ´Ù.
Á¤Áö¹® ¼¾ÅÍÀåÀº “ÀÌ¹ø ´ëÈ¸¸¦ ÅëÇØ ÇÐ»ýµéÀÇ ¹ß¸íÈ°µ¿À» Àå·ÁÇÏ°í ³ª¾Æ°¡ Áö½ÄÁ¤º¸»çÈ¸ÀÇ ±¸¼º¿øÀ¸·Î ¹ßµ¸¿òÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °è±â°¡ µÆ´Ù”¸ç “¾ÕÀ¸·Îµµ Ã¢ÀÇÀûÀÎ ÀÎÀç ¾ç¼ºÀ» À§ÇØ ´õ¿í ³ë·ÂÇÏ°Ú´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÇÐ»ý¹ß¸í ¾ÆÀÌµð¾î °æÁø´ëÈ¸ ¼ö»óÀÚ¿¡ ´ëÇÑ ÀÚ¼¼ÇÑ »çÇ×Àº Ã»ÁÖ»ó°øÈ¸ÀÇ¼Ò È¨ÆäÀÌÁö¸¦ ÅëÇØ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.