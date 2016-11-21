"ºÏÇÑ¿¡ Çã°¡¹ÞÀº »ó¼³½ÃÀå 450°³¡¦Æò³² ÃÖ´Ù"

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½ÂÀÎ 2016.11.21  19:16:31
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ÀÌ´Â ÅëÀÏ¿¬±¸¿øÀÌ Áö³­ 10¿ù Å»ºÏÀÚµé°ú ÇÔ²² À§¼º»çÁøÀ» ºÐ¼®ÇØ È®ÀÎÇÑ ¼öÄ¡¶ó¸ç ³»³õÀº 398°³¿Í ¹Ì±¹ Á¸½ºÈ©Å²½º´ëÇÐ ÇÑ¹Ì¿¬±¸¼ÒÀÇ Ä¿Æ¼½º ¸áºó ¿¬±¸¿øÀÌ À§¼º»çÁø ºÐ¼®À» ÅëÇØ Áý°èÇÑ 406°³º¸´Ù ¸¹´Ù.

Áö¿ªº°·Î´Â Æò¾È³²µµ°¡ 67°³·Î °¡Àå ¸¹¾Ò°í ÇÔ°æºÏµµ(63°³), Æò¾ÈºÏµµ(59°³) µîÀÌ µÚ¸¦ ÀÌ¾ú´Ù.

ÁÖ¿ä µµ½Ãº° ½ÃÀå¸éÀûÀº »ç¸®¿ø½Ã°¡ °¡Àå ³Ð¾ú°í Ã»Áø½Ã¿Í ³²Æ÷½Ã, ¼øÃµ½Ã°¡ °¢°¢ 2∼4À§¸¦ Â÷ÁöÇß´Ù.

¶Ç ÁÖ¿ä µµ½Ã °¡¿îµ¥ ÀÎ±¸¼ö ´ëºñ »óÀÎ ¼ö°¡ °¡Àå ¸¹Àº µµ½Ã´Â »ç¸®¿øÀÌ¾úÀ¸¸ç, °¡Àå ÀûÀº µµ½Ã´Â ½ÅÀÇÁÖ¿´´Ù.
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