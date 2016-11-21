(¿¬ÇÕ´º½º)¾Ó°Ö¶ó ¸Þ¸£ÄÌ µ¶ÀÏ ÃÑ¸®°¡ ³»³â 9¿ù ÃÑ¼±¿¡¼ ÃÑ¸®Á÷ 4¿¬ÀÓ µµÀüÀ» ¼±¾ðÇß´Ù.
¸Þ¸£ÄÌ ÃÑ¸®´Â 20ÀÏ Àú³á(ÇöÁö½Ã°£) ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ¿¾î ÀÚ½ÅÀÌ ´ç¼ö·Î ÀÖ´Â Áßµµ¿ìÆÄ ±âµ¶¹ÎÁÖ´ç ÁöµµºÎ È¸ÇÕ °á°ú¸¦ ÀüÇÏ¸ç ÀÌ°°ÀÌ ¹àÇû´Ù.
¸Þ¸£ÄÌ ÃÑ¸®´Â ¾Õ¼ ±â¹Î´ç ÁöµµºÎ È¸ÀÇ¿¡¼ ´ÙÀ½´Þ 5ÀÏ ½ÃÀÛµÇ´Â ¿¡¼¾ Àü´ç´ëÈ¸ ¶§ ÀÓ±â 2³âÀÇ ±â¹Î´ç ´ç¼öÁ÷¿¡µµ ´Ù½Ã ³ª¼°Ú´Ù°í ¸»Çß´Ù.
±×´Â È¸°ß¿¡¼ "³¡¾øÀÌ ¼÷°íÇß´Ù. °áÁ¤ÇÏ´Â µ¥ ¸¹Àº ½Ã°£ÀÌ ÇÊ¿äÇß´Ù"¸é¼ ±×µ¿¾È °ø½Ä ¹ßÇ¥¸¦ ¹Ì·ï¿Â °Í¿¡ ´ëÇØ ÀÌÇØ¸¦ ±¸Çß´Ù.
±×´Â ³¹Î À§±â, ½Ã¸®¾Æ ³»Àü, ¿µ±¹ÀÇ À¯·´¿¬ÇÕ Å»Åð(ºê·º½ÃÆ®), ¹Ì±¹ ´ëÅë·É¼±°Å ÆÄ±ÞÈ¿°ú¸¦ ¿¹½ÃÇÏ¸ç "ÀÌ¹ø ¼±°Å(³»³â 9¿ù ÃÑ¼±)´Â ¾î´À ¶§º¸´Ù ¾î·Á¿ï °Í"ÀÌ¶ó°í ¿¹»óÇß´Ù.
¸Þ¸£ÄÌ ÃÑ¸®´Â ¸ðµÎ ¹ß¾ð¿¡ ÀÌÀº ±âÀÚµéÀÇ ¹®´ä¿¡¼ "µ¶ÀÏ»çÈ¸´Â ÇöÀç ½É´ëÇÏ°Ô ¾ç±ØÈµÅ ÀÖ´Ù"°í ÁöÀûÇÏ°í "±â¹Î´çÀº ÁÂ¿ì·ÎºÎÅÍ ¸ðµÎ °ø°Ý¹ÞÀ» °ÍÀÌ°í, Æ¯È÷ ¿ìÆÄ ¼¼·ÂÀÇ °ø°ÝÀÌ °ÇÒ °Í"ÀÌ¶ó°í ºÐ¼®Çß´Ù.
¸Þ¸£ÄÌ ÃÑ¸®´Â ±×·¯°í´Â µ¶ÀÏ»çÈ¸ÀÇ ÅëÇÕ°ú Áõ¿À½É Â÷´ÜÀ» ÁÖ¿ä °úÁ¦·Î Á¦½ÃÇÏ°í ¹ÎÁÖÁÖÀÇ, ÀÚÀ¯, Ãâ½Å±¹·ÇÇºÎ»ö·Á¾±³·¼º(àõ)·¼ºÀû(àõîÜ) ¼ºÇâ ¶Ç´Â Á¤Ä¡Àû ÀÔÀå°ú´Â µ¶¸³ÀûÀÎ ÀÎ°£ Á¸¾ö¼º Á¸ÁßÀ» °Á¶Çß´Ù.
±×´Â Áö³ 9ÀÏ µµ³Îµå Æ®·³ÇÁ ¹Ì±¹ °øÈ´ç ÈÄº¸°¡ Â÷±â ´ëÅë·É¿¡ ´ç¼±µÈ »ç½ÇÀ» ÁöÄÑº¸°í¼ ¹ßÇ¥ÇÑ °ø½Ä ¼º¸íÀ» ÅëÇØ¼µµ µ¶ÀÏ°ú ¹Ì±¹ÀÇ °øµ¿°¡Ä¡·Î ÀÌµé »çÇ×À» ¿°ÅÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.'
´ë°³ µ¶ÀÏ ÃÑ¸®´Â ÁÖ¿ä ´ç ´ç¼öÁ÷À» ²çÂù Ã¤ 'ÃÖ°íÈÄº¸ÀÚ'·Î ÃÑ¼± °£ÆÇ ¿ªÇÒÀ» ÇÏ°í ³ª¼ Áý±Ç ´Ù¼ö¸¦ È®º¸ÇÏ¸é, ÀÌÈÄ ¿¬¹æÇÏ¿ø ´Ù¼öÀÇ ÅõÇ¥·Î ¼±ÃâµÈ´Ù.
¸Þ¸£ÄÌ±îÁö ¿ª´ë 8¸íÂ° ¹èÃâµÈ µ¶ÀÏ(±¸¼µ¶ Æ÷ÇÔ) ÃÑ¸®´Â ¿¹¿Ü ¾øÀÌ ±â¹Î´çÀÌ³ª ÁßµµÁÂÆÄ »çÈ¸¹ÎÁÖ´ç ¼Ò¼ÓÀÌ ¸Ã¾Ò´Ù.
±â¹Î´çÀÇ ÀüÅëÀû °æÀï »ó´ëÀÌÁö¸¸ Áö±ÝÀº ´ë¿¬Á¤ ¼Ò¼ö´çÀÎ »ç¹Î´ç¿¡¼± Áö±×¸¶¾î °¡ºê¸®¿¤ ´ç¼ö(¿¬¹æ ºÎÃÑ¸®)°¡ ¸Þ¸£ÄÌ ÃÑ¸®¿Í ´ëÀûÇÒ °¡´É¼ºÀÌ ÇöÀç·Î½ã Å©´Ù. ±×·¯³ª °¡ºê¸®¿¤ ´ç¼ö´Â µæÇ¥ È®Àå¿¡ µµ¿òÀÌ µÇÁö ¾Ê´Â´Ù´Â ÁöÀû ¶§¹®¿¡ À¯µ¿¼ºÀÌ ÀÖ´Ù´Â ºÐ¼®µµ ³ª¿Â´Ù.
¸Þ¸£ÄÌ ÃÑ¸®´Â ¾Õ¼, ¿¬¹æÇÏ¿ø ¿ø³» ´ÜÀÏ¼¼·ÂÀÎ ±âµ¶»çÈ¸´ç°úÀÇ ÇÕÀÇ¾Æ·¡ ±â¹Î-±â»ç´ç ¿¬ÇÕÀÇ ´ÜÀÏ ÃÖ°íÈÄº¸·Î ³ª¼ 2005, 2009, 2013³â ¼¼ Â÷·Ê ÃÑ¼±¿¡¼ ¿¬°ÅÇª ½Â¸®¸¦ °ÅµÎ°í ÃÑ¸®Á÷ 3¿¬ÀÓ¿¡ ¼º°øÇß´Ù.
¿À´Â 21ÀÏ·Î ±×ÀÇ ÃÑ¸®Á÷ ¼öÇà ±â°£Àº Á¤È®ÇÏ°Ô 11³âÀ» Ã¤¿ì°Ô µÈ´Ù.
ÀÛ³â Á¤Á¡À» ÂïÀº ³¹Î À§±â Å¿¿¡ ÀÎ±â°¡ ¶³¾îÁ³´Ù°í´Â ÇÏÁö¸¸, Áý±Ç ´Ù¼öÀÎ ±â¹Î-±â»ç´ç ¿¬ÇÕ ³»¿¡ ¸Þ¸£ÄÌÀ» ´ëÃ¼ÇÒ ÀÎ¹°ÀÌ ¾ø´Ù´Â ÁöÀûÀº ²÷ÀÌÁö ¾Ê¾Ò´Ù. ¶ÇÇÑ, ±×°¡ ÈÄ°èÀÚ¸¦ Ãµ°ÅÇÏ°Å³ª ¹°»öÇÒ Á¶ÁüÀ» º¸ÀÌÁö ¾ÊÀº °Í ¿ª½Ã ±×ÀÇ ±Ç·ÂÀÇÁö°¡ ¿©ÀüÇÏ´Ù´Â °ÍÀ» º¸¿©ÁÖ±â¿¡ ÃæºÐÇß´Ù.
µû¶ó¼ ¸Þ¸£ÄÌÀÌ ³»³â ÃÑ¼± ¶§µµ ÃÑ¸®ÈÄº¸·Î ³ª¼³ °ÍÀÌ¶õ Àü¸ÁÀº µ¶ÀÏ Á¤Ä¡±Ç¿¡¼± »ó½Ä¿¡ °¡±î¿ü´Ù.
°Ô´Ù°¡ ÃÖ±Ù¿¡´Â ¹Ì±¹ ´ë¼±¿¡¼ µµ³Îµå Æ®·³ÇÁ°¡ ´ç¼±µÅ Æ÷Ç½¸®Áò°ú °í¸³ÁÖÀÇ ¿ì·Á°¡ ³ª¿À°í À¯·´ °÷°÷¿¡¼µµ ¿ì°æÈ À§ÇùÀÌ °íÁ¶µÇÀÚ ±×´Â Ç³ºÎÇÑ ±¹Á¦¹«´ë °æÇèÀ» °¡Áø '¼±¸¹ÎÁÖÁÖÀÇÀÇ ¸¶Áö¸· º¸·ç'¶ó´Â °Á¡µµ Áö´Ï°Ô µÆ´Ù.
¹ö¶ô ¿À¹Ù¸¶ ¹Ì±¹ ´ëÅë·ÉÀº º£¸¦¸° ¹æ¹® ¶§ ±×·± ¸Þ¸£ÄÌ¿¡°Ô °ø°³ÀûÀÎ ÁöÁö ÀÇ»ç¸¦ Ç¥¸íÇÏ±â±îÁö Çß´Ù.
¸Þ¸£ÄÌ ÃÑ¸®°¡ ³»³â 9¿ù ÃÑ¼±À» ½Â¸®·Î ÀÌ²ø°í 4¿¬ÀÓ¿¡ ¼º°øÇÏ°í¼, ÀÓ±â 4³âÀ» Ã¤¿î´Ù¸é ±×´Â ÀÚ½ÅÀÇ Á¤Ä¡Àû ÈÄ°ßÀÎÀÌ¾ú´Ù°í ÇØµµ °ú¾ðÀÌ ¾Æ´Ñ 'ÅëÀÏÃÑ¸®' Çï¹«Æ® ÄÝÀÇ 16³â ÃÑ¸®Á÷ ¼öÇà°ú °°Àº ±â·ÏÀ» ¾²°Ô µÈ´Ù.
¸Þ¸£ÄÌ ÃÑ¸®´Â ÀÚ½ÅÀÇ 4¿¬ÀÓ µµÀü¿¡ °üÇÑ ¿©·ÐÁöÁöÀ²ÀÌ ÇÑ¶§ 40%´ë·Î±îÁö ¶³¾îÁö´Â °ÍÀ» °æÇèÇßÁö¸¸ ÀÌ¸¦ ´Ù½Ã 55%(20ÀÏ °ø°³µÈ ¿©·ÐÁ¶»ç±â°ü '¿¥´ÏÆ®' ±âÁØ)·Î±îÁö ²ø¾î¿Ã·È´Ù.