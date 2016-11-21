µ¶ÀÏ¾Æ¸®¶û±â»ç¸é161017
¿À´Ã ÇÏ·ç ¿­Áö ¾Ê±â ´Ý±â
È¨ > ±¹Á¦
¸Þ¸£ÄÌ ³»³â ÃÑ¼±¼­ ÃÑ¸®Á÷ 4¿¬ÀÓ µµÀü¡¦'ÅëÀÏ ÃÑ¸®' ÄÝ ³Ñº¸³ª"µ¶ÀÏ»çÈ¸ ½É´ëÇÏ°Ô ¾ç±ØÈ­"¡¦»çÈ¸ ÅëÇÕ¡¤Áõ¿À½É Â÷´ÜÀ» ÁÖ¿ä °úÁ¦·Î Á¦½Ã
¿¬ÇÕ´º½º  |  dynews1991@dynews.co.kr
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2016.11.21  19:17:31
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn

(¿¬ÇÕ´º½º)¾Ó°Ö¶ó ¸Þ¸£ÄÌ µ¶ÀÏ ÃÑ¸®°¡ ³»³â 9¿ù ÃÑ¼±¿¡¼­ ÃÑ¸®Á÷ 4¿¬ÀÓ µµÀüÀ» ¼±¾ðÇß´Ù.

¸Þ¸£ÄÌ ÃÑ¸®´Â 20ÀÏ Àú³á(ÇöÁö½Ã°£) ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ¿­¾î ÀÚ½ÅÀÌ ´ç¼ö·Î ÀÖ´Â Áßµµ¿ìÆÄ ±âµ¶¹ÎÁÖ´ç ÁöµµºÎ È¸ÇÕ °á°ú¸¦ ÀüÇÏ¸ç ÀÌ°°ÀÌ ¹àÇû´Ù.

¸Þ¸£ÄÌ ÃÑ¸®´Â ¾Õ¼­ ±â¹Î´ç ÁöµµºÎ È¸ÀÇ¿¡¼­ ´ÙÀ½´Þ 5ÀÏ ½ÃÀÛµÇ´Â ¿¡¼¾ Àü´ç´ëÈ¸ ¶§ ÀÓ±â 2³âÀÇ ±â¹Î´ç ´ç¼öÁ÷¿¡µµ ´Ù½Ã ³ª¼­°Ú´Ù°í ¸»Çß´Ù.

±×´Â È¸°ß¿¡¼­ "³¡¾øÀÌ ¼÷°íÇß´Ù. °áÁ¤ÇÏ´Â µ¥ ¸¹Àº ½Ã°£ÀÌ ÇÊ¿äÇß´Ù"¸é¼­ ±×µ¿¾È °ø½Ä ¹ßÇ¥¸¦ ¹Ì·ï¿Â °Í¿¡ ´ëÇØ ÀÌÇØ¸¦ ±¸Çß´Ù.

±×´Â ³­¹Î À§±â, ½Ã¸®¾Æ ³»Àü, ¿µ±¹ÀÇ À¯·´¿¬ÇÕ Å»Åð(ºê·º½ÃÆ®), ¹Ì±¹ ´ëÅë·É¼±°Å ÆÄ±ÞÈ¿°ú¸¦ ¿¹½ÃÇÏ¸ç "ÀÌ¹ø ¼±°Å(³»³â 9¿ù ÃÑ¼±)´Â ¾î´À ¶§º¸´Ù ¾î·Á¿ï °Í"ÀÌ¶ó°í ¿¹»óÇß´Ù.

¸Þ¸£ÄÌ ÃÑ¸®´Â ¸ðµÎ ¹ß¾ð¿¡ ÀÌÀº ±âÀÚµéÀÇ ¹®´ä¿¡¼­ "µ¶ÀÏ»çÈ¸´Â ÇöÀç ½É´ëÇÏ°Ô ¾ç±ØÈ­µÅ ÀÖ´Ù"°í ÁöÀûÇÏ°í "±â¹Î´çÀº ÁÂ¿ì·ÎºÎÅÍ ¸ðµÎ °ø°Ý¹ÞÀ» °ÍÀÌ°í, Æ¯È÷ ¿ìÆÄ ¼¼·ÂÀÇ °ø°ÝÀÌ °­ÇÒ °Í"ÀÌ¶ó°í ºÐ¼®Çß´Ù.

¸Þ¸£ÄÌ ÃÑ¸®´Â ±×·¯°í´Â µ¶ÀÏ»çÈ¸ÀÇ ÅëÇÕ°ú Áõ¿À½É Â÷´ÜÀ» ÁÖ¿ä °úÁ¦·Î Á¦½ÃÇÏ°í ¹ÎÁÖÁÖÀÇ, ÀÚÀ¯, Ãâ½Å±¹·ÇÇºÎ»ö·Á¾±³·¼º(àõ)·¼ºÀû(àõîÜ) ¼ºÇâ ¶Ç´Â Á¤Ä¡Àû ÀÔÀå°ú´Â µ¶¸³ÀûÀÎ ÀÎ°£ Á¸¾ö¼º Á¸ÁßÀ» °­Á¶Çß´Ù.

±×´Â Áö³­ 9ÀÏ µµ³Îµå Æ®·³ÇÁ ¹Ì±¹ °øÈ­´ç ÈÄº¸°¡ Â÷±â ´ëÅë·É¿¡ ´ç¼±µÈ »ç½ÇÀ» ÁöÄÑº¸°í¼­ ¹ßÇ¥ÇÑ °ø½Ä ¼º¸íÀ» ÅëÇØ¼­µµ µ¶ÀÏ°ú ¹Ì±¹ÀÇ °øµ¿°¡Ä¡·Î ÀÌµé »çÇ×À» ¿­°ÅÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.'

´ë°³ µ¶ÀÏ ÃÑ¸®´Â ÁÖ¿ä ´ç ´ç¼öÁ÷À» ²çÂù Ã¤ 'ÃÖ°íÈÄº¸ÀÚ'·Î ÃÑ¼± °£ÆÇ ¿ªÇÒÀ» ÇÏ°í ³ª¼­ Áý±Ç ´Ù¼ö¸¦ È®º¸ÇÏ¸é, ÀÌÈÄ ¿¬¹æÇÏ¿ø ´Ù¼öÀÇ ÅõÇ¥·Î ¼±ÃâµÈ´Ù.

¸Þ¸£ÄÌ±îÁö ¿ª´ë 8¸íÂ° ¹èÃâµÈ µ¶ÀÏ(±¸¼­µ¶ Æ÷ÇÔ) ÃÑ¸®´Â ¿¹¿Ü ¾øÀÌ ±â¹Î´çÀÌ³ª ÁßµµÁÂÆÄ »çÈ¸¹ÎÁÖ´ç ¼Ò¼ÓÀÌ ¸Ã¾Ò´Ù.

±â¹Î´çÀÇ ÀüÅëÀû °æÀï »ó´ëÀÌÁö¸¸ Áö±ÝÀº ´ë¿¬Á¤ ¼Ò¼ö´çÀÎ »ç¹Î´ç¿¡¼± Áö±×¸¶¾î °¡ºê¸®¿¤ ´ç¼ö(¿¬¹æ ºÎÃÑ¸®)°¡ ¸Þ¸£ÄÌ ÃÑ¸®¿Í ´ëÀûÇÒ °¡´É¼ºÀÌ ÇöÀç·Î½ã Å©´Ù. ±×·¯³ª °¡ºê¸®¿¤ ´ç¼ö´Â µæÇ¥ È®Àå¿¡ µµ¿òÀÌ µÇÁö ¾Ê´Â´Ù´Â ÁöÀû ¶§¹®¿¡ À¯µ¿¼ºÀÌ ÀÖ´Ù´Â ºÐ¼®µµ ³ª¿Â´Ù.

¸Þ¸£ÄÌ ÃÑ¸®´Â ¾Õ¼­, ¿¬¹æÇÏ¿ø ¿ø³» ´ÜÀÏ¼¼·ÂÀÎ ±âµ¶»çÈ¸´ç°úÀÇ ÇÕÀÇ¾Æ·¡ ±â¹Î-±â»ç´ç ¿¬ÇÕÀÇ ´ÜÀÏ ÃÖ°íÈÄº¸·Î ³ª¼­ 2005, 2009, 2013³â ¼¼ Â÷·Ê ÃÑ¼±¿¡¼­ ¿¬°ÅÇª ½Â¸®¸¦ °ÅµÎ°í ÃÑ¸®Á÷ 3¿¬ÀÓ¿¡ ¼º°øÇß´Ù.

¿À´Â 21ÀÏ·Î ±×ÀÇ ÃÑ¸®Á÷ ¼öÇà ±â°£Àº Á¤È®ÇÏ°Ô 11³âÀ» Ã¤¿ì°Ô µÈ´Ù.

ÀÛ³â Á¤Á¡À» ÂïÀº ³­¹Î À§±â Å¿¿¡ ÀÎ±â°¡ ¶³¾îÁ³´Ù°í´Â ÇÏÁö¸¸, Áý±Ç ´Ù¼öÀÎ ±â¹Î-±â»ç´ç ¿¬ÇÕ ³»¿¡ ¸Þ¸£ÄÌÀ» ´ëÃ¼ÇÒ ÀÎ¹°ÀÌ ¾ø´Ù´Â ÁöÀûÀº ²÷ÀÌÁö ¾Ê¾Ò´Ù. ¶ÇÇÑ, ±×°¡ ÈÄ°èÀÚ¸¦ Ãµ°ÅÇÏ°Å³ª ¹°»öÇÒ Á¶ÁüÀ» º¸ÀÌÁö ¾ÊÀº °Í ¿ª½Ã ±×ÀÇ ±Ç·ÂÀÇÁö°¡ ¿©ÀüÇÏ´Ù´Â °ÍÀ» º¸¿©ÁÖ±â¿¡ ÃæºÐÇß´Ù.

µû¶ó¼­ ¸Þ¸£ÄÌÀÌ ³»³â ÃÑ¼± ¶§µµ ÃÑ¸®ÈÄº¸·Î ³ª¼³ °ÍÀÌ¶õ Àü¸ÁÀº µ¶ÀÏ Á¤Ä¡±Ç¿¡¼± »ó½Ä¿¡ °¡±î¿ü´Ù.

°Ô´Ù°¡ ÃÖ±Ù¿¡´Â ¹Ì±¹ ´ë¼±¿¡¼­ µµ³Îµå Æ®·³ÇÁ°¡ ´ç¼±µÅ Æ÷Ç½¸®Áò°ú °í¸³ÁÖÀÇ ¿ì·Á°¡ ³ª¿À°í À¯·´ °÷°÷¿¡¼­µµ ¿ì°æÈ­ À§ÇùÀÌ °íÁ¶µÇÀÚ ±×´Â Ç³ºÎÇÑ ±¹Á¦¹«´ë °æÇèÀ» °¡Áø '¼­±¸¹ÎÁÖÁÖÀÇÀÇ ¸¶Áö¸· º¸·ç'¶ó´Â °­Á¡µµ Áö´Ï°Ô µÆ´Ù.

¹ö¶ô ¿À¹Ù¸¶ ¹Ì±¹ ´ëÅë·ÉÀº º£¸¦¸° ¹æ¹® ¶§ ±×·± ¸Þ¸£ÄÌ¿¡°Ô °ø°³ÀûÀÎ ÁöÁö ÀÇ»ç¸¦ Ç¥¸íÇÏ±â±îÁö Çß´Ù.

¸Þ¸£ÄÌ ÃÑ¸®°¡ ³»³â 9¿ù ÃÑ¼±À» ½Â¸®·Î ÀÌ²ø°í 4¿¬ÀÓ¿¡ ¼º°øÇÏ°í¼­, ÀÓ±â 4³âÀ» Ã¤¿î´Ù¸é ±×´Â ÀÚ½ÅÀÇ Á¤Ä¡Àû ÈÄ°ßÀÎÀÌ¾ú´Ù°í ÇØµµ °ú¾ðÀÌ ¾Æ´Ñ 'ÅëÀÏÃÑ¸®' Çï¹«Æ® ÄÝÀÇ 16³â ÃÑ¸®Á÷ ¼öÇà°ú °°Àº ±â·ÏÀ» ¾²°Ô µÈ´Ù.

¸Þ¸£ÄÌ ÃÑ¸®´Â ÀÚ½ÅÀÇ 4¿¬ÀÓ µµÀü¿¡ °üÇÑ ¿©·ÐÁöÁöÀ²ÀÌ ÇÑ¶§ 40%´ë·Î±îÁö ¶³¾îÁö´Â °ÍÀ» °æÇèÇßÁö¸¸ ÀÌ¸¦ ´Ù½Ã 55%(20ÀÏ °ø°³µÈ ¿©·ÐÁ¶»ç±â°ü '¿¥´ÏÆ®' ±âÁØ)·Î±îÁö ²ø¾î¿Ã·È´Ù.

 

 

 

 

 
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © µ¿¾çÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö>
¿¬ÇÕ´º½ºÀÇ ´Ù¸¥±â»ç º¸±â  
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
ÀÚµ¿µî·Ï¹æÁö¿ë ÄÚµå¸¦ ÀÔ·ÂÇÏ¼¼¿ä!   
È®ÀÎ
- 200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
- ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)


¿©¹é
¿©¹é


¿©¹é
½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
[28334] ÃæÃ»ºÏµµ Ã»ÁÖ½Ã Ã»¿ø±¸ ÃæÃ»´ë·Î 103 (À²·®µ¿)  |  T.043)218-7117  |  F.043)218-7447,7557 Ã¢°£ : 1991.12.29  |  Á¦º¸ÀüÈ­ : 043)218-7227
µî·Ï¹øÈ£ : ÃæºÏ °¡ 00003  |  È¸Àå : Á¶Ã¶È£  |  ¹ßÇà/ÀÎ¼âÀÎ : À¯¿µ¼±  |  ÆíÁýÀÎ : ±è¿µÀÌ  |  ÆíÁý±¹Àå : ±èÈ«±Õ  |  Ã»¼Ò³â º¸È£ Ã¥ÀÓÀÚ : ÀÌ¿øÁß
Copyright © 2016 µ¿¾çÀÏº¸. All rights reserved. µ¿¾çÀÏº¸(dynews.co.kr)ÀÇ ¸ðµç ÄÜÅÙÃ÷´Â ÀúÀÛ±Ç¹ýÀÇ º¸È£¸¦ ¹ÞÀº¹Ù, ¹«´Ü ÀüÀç¤ýº¹»ç¤ý¹èÆ÷ µîÀ» ±ÝÇÕ´Ï´Ù.