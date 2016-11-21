ñé, Ã·´Ü ´ëÇÔ¹Ì»çÀÏ 'À×Áö-18' Ã¹ °ø°³¡¦±º»ç±¼±â °è¼Ó

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½ÂÀÎ 2016.11.21  19:17:55
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(¿¬ÇÕ´º½º)Áß±¹ÀÌ Ã·´Ü ´ëÇÔ¹Ì»çÀÏ À×Áö(ëíÌª·YJ)-18ÀÇ ¹ß»çÀå¸éÀ» Ã³À½À¸·Î °ø°³ÇÏ´Â µî '±º»ç±¼±â(±º»çÀûÀ¸·Î ¿ì¶Ò ÀÏ¾î¼¶)' Çàº¸¸¦ °è¼ÓÇÏ°í ÀÖ´Ù.

21ÀÏ Áß±¹ °üÂûÀÚ¸Á(ÎºóÌíºØÑ)¿¡ µû¸£¸é °ü¿µ Áß±¹Áß¾Ó(CC)TV´Â ÃÖ±Ù '±º»çº¸µµ' ÇÁ·Î±×·¥À» ÅëÇØ º£ÀÏ¿¡ °¡·ÁÁ³´ø À×Áö-18ÀÇ ¹ß»çÀå¸éÀ» ÃÖÃÊ·Î °ø°³Çß´Ù.

ÀÌ °úÁ¤¿¡¼­ ±Ã±ÝÁõÀ» ÁõÆø½ÃÄ×´ø À×Áö-18ÀÇ ±¸Ã¼Àû ¼º´É°ú Á¦¿ø¿¡ ´ëÇÑ Á¤º¸µµ ÇÔ²² °ø°³µÆ´Ù.

Áß°Å¸® ¼øÇ×¹Ì»çÀÏÀÎ À×Áö-18ÀÇ »ç°Å¸®´Â ¾à 400§°ÀÌ¸ç ÅºµÎ Áß·®Àº 200∼250§¸ÀÌ¶ó°í °üÂûÀÚ¸ÁÀº ÀüÇß´Ù.

»ç°Å¸® 500§°¿Í ÅºµÎ Áß·® 300§¸À¸·Î ¿¹»óÇß´ø ±º»çÀü¹®°¡µéÀÇ ÃßÁ¤Ä¡¿Í´Â ´Ù¼Ò Â÷ÀÌ°¡ ³­´Ù.

¶Ç À×Áö-18ÀÇ ÅºµÎ´Â ¿øÃßÇüÀÌ ¾Æ´Ñ ¿øÇüÀÌ¾î¼­ ´çÃÊ ¾Ë·ÁÁø ÃÊÀ½¼Ó ¹Ì»çÀÏÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ¾ÆÀ½¼Ó(À½¼Ó ÀÌÇÏ) ¹Ì»çÀÏ·Î ºÐ·ùµÈ´Ù°í ½Å¹®Àº ÀüÇß´Ù.

´çÃÊ ¿¹»óÇß´ø ¼º´É¿¡ ºñÇØ ´Ù¼Ò ¸ø ¹ÌÄ¡Áö¸¸, ¿ÀÈ÷·Á ÇØ±ºÀÌ ¹èÄ¡ÇÑ °ÅÀÇ ¸ðµç ÇÔÁ¤¿¡ ÀåÂøÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ¼³°èµÅ È°¿ëµµ°¡ ³ô´Ù´Â ÀåÁ¡ÀÌ ÀÖ´Ù.

Áß±¹ ±º»çÀü¹®°¡µéÀº À×Áö-18ÀÌ 052DÇü ¹Ì»çÀÏ ±¸ÃàÇÔ, ÃÖ½Å °ø°ÝÇü ÇÙÀá¼öÇÔ 093B µî ÀÏºÎ Ã·´Ü ÇÔÁ¤¿¡¸¸ ¹èÄ¡ °¡´ÉÇÒ °ÍÀ¸·Î °üÃøÇß¾ú´Ù.

Áß±¹Àº ÃÖ±Ù ¿¡¾î¼î¸¦ ÅëÇØ Â÷¼¼´ë ½ºÅÚ½º ÀüÅõ±â 'Á¨(àè·J)-20'¸¦ ÀÏ¹Ý¿¡ °ø°³ÇÏ´Â µî ÀÚ±¹ÀÌ º¸À¯ÇÑ Ã·´Ü¹«±â¿Í Àåºñ¸¦ ºÎÂ½ ÀÚÁÖ °ø°³ÇÏ°í ÀÖ´Ù.

ÀÌ·± Çàº¸´Â ±º»ç·ÂÀ» °ú½ÃÇÏ¸é¼­ ³²Áß±¹ÇØ µî¿¡ ´ëÇÑ ¿µÀ¯±Ç ¼öÈ£ ÀÇÁö¸¦ °Åµì Ãµ¸íÇÏ´Â ÀÇ¹Ì°¡ ´ã±ä °ÍÀ¸·Î Ç®ÀÌµÈ´Ù.'

 

 
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