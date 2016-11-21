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½ÂÀÎ 2016.11.21  19:29:46
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ºÐ¾ßº° ÁÖ¿ä Æí¼º³»¿ëÀº ¡âÀÏ¹Ý°ø°øÇàÁ¤ 764¾ï¿ø(14.7%) ¡â±³À°·¹®È­°ü±¤ 346¾ï ¿ø(6.7%) ¡âÈ¯°æº¸È£ 536¾ï¿ø(10.3%) ¡âº¸°Ç·»çÈ¸º¹Áö 1106¾ï¿ø(21.3%) ¡â³ó¸²Ãà»ê 873¾ï¿ø(16.8%) ¡â±¹Åä ¹× Áö¿ª°³¹ß 340¾ï¿ø(6.5%) µîÀÌ´Ù. µû¶ó¼­ ³»³âµµ ÀçÁ¤ÀÚ¸³µµ´Â 0.6% Áõ°¡ÇÑ 12.9%, ÀçÁ¤ÀÚÁÖµµ´Â 2.3% Áõ°¡ÇÑ 56.8%·Î ÀçÁ¤ °ÇÀü¼ºÀÌ Çâ»óµÆ´Ù°í Æò°¡Çß´Ù.

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