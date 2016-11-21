(¿¹»ê=µ¿¾çÀÏº¸ ÀÌÁ¾¼± ±âÀÚ)¿¹»ê±ºÀº ³»³âµµ ÀçÁ¤±Ô¸ð¸¦ ¿ÃÇØ 4978¾ï¿øº¸´Ù 220¾ï¿ø(4.4%)ÀÌ Áõ¾×µÈ 5200¾ï¿øÀ¸·Î Æí¼ºÇØ 21ÀÏ ±ºÀÇÈ¸¿¡ Á¦ÃâÇß´Ù°í ¹àÇû´Ù.
ÀÏ¹ÝÈ¸°è´Â 4492¾ï¿øÀ¸·Î ¿ÃÇØ º»¿¹»ê 4412¾ï¿øº¸´Ù 1.8% Áõ°¡ÇÑ 80¾ï¿ø, Æ¯º°È¸°è´Â 110.3% Áõ°¡ÇÑ 330¾ï¿ø, ±â±ÝÀº 8.1%°¡ °¨¼ÒÇÑ 377¾ï¿øÀÌ Æí¼ºµÆ´Ù.
³»³âµµ ¿¹»ê¾ÈÀº ¿À´Â 12¿ù 14ÀÏ È®Á¤µÉ ¿¹Á¤ÀÌ¸ç ÁÖ¿ä ¼¼ÀÔÈ®´ë ¿äÀÎÀº Áö¹æ¼¼°¡ 4.2% Áõ°¡ÇÑ 427¾ï¿ø, ¼¼¿Ü¼öÀÔÀº 31.8% Áõ°¡ÇÑ 265¾ï¿ø, Áö¹æ±³ºÎ¼¼´Â 6.5% Áõ°¡ÇÑ 1820¾ï¿øÀÌ´Ù.
ºÐ¾ßº° ÁÖ¿ä Æí¼º³»¿ëÀº ¡âÀÏ¹Ý°ø°øÇàÁ¤ 764¾ï¿ø(14.7%) ¡â±³À°·¹®È°ü±¤ 346¾ï ¿ø(6.7%) ¡âÈ¯°æº¸È£ 536¾ï¿ø(10.3%) ¡âº¸°Ç·»çÈ¸º¹Áö 1106¾ï¿ø(21.3%) ¡â³ó¸²Ãà»ê 873¾ï¿ø(16.8%) ¡â±¹Åä ¹× Áö¿ª°³¹ß 340¾ï¿ø(6.5%) µîÀÌ´Ù. µû¶ó¼ ³»³âµµ ÀçÁ¤ÀÚ¸³µµ´Â 0.6% Áõ°¡ÇÑ 12.9%, ÀçÁ¤ÀÚÁÖµµ´Â 2.3% Áõ°¡ÇÑ 56.8%·Î ÀçÁ¤ °ÇÀü¼ºÀÌ Çâ»óµÆ´Ù°í Æò°¡Çß´Ù.
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