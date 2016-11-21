(Ãµ¾È=µ¿¾çÀÏº¸ ÃÖÀç±â ±âÀÚ)Ãµ¾È½Ã°¡ ¿¬°£ Ãâ»ý¾Æ 6000¸í ÀÌ»óÀ» À¯ÁöÇÏ±â À§ÇØ ´Ù¾çÇÑ Ãâ»êÀå·ÁÁ¤Ã¥À» ½ÃÇàÇÏ°í ÀÖ´Ù.
21ÀÏ Ãµ¾È½Ã¿¡ µû¸£¸é ¿ÃÇØ ÃÑ»ç¾÷ºñ 11¾ï1800¸¸¿øÀ» ÅõÀÔÇØ Ãâ»ýÃàÇÏ±Ý°ú ¾çÀ°Áö¿ø±Ý Áö¿ø, Á÷Àå¸¾Áö¿ø¼¾ÅÍ ¿î¿µ, ÀÏ·°¡Á¤¾ç¸³¹®ÈÁ¶¼º , Ãâ»êÀå·Á±³À° µî ´Ù¾çÇÑ Ãâ»êÀå·Á ÇÁ·Î±×·¥À» ¿î¿µÇÏ°í ÀÖ´Ù.
Áö±Ý±îÁö 2075¸í¿¡°Ô Ãâ»ýÃàÇÏ±Ý°ú ¾çÀ°Áö¿ø±Ý(¼ÂÂ°¾ÆÀÌ ÀÌ»ó) 3¾ï1300¸¸¿øÀ» Áö¿øÇß´Ù.
Ãµ¾È½ÃÁ÷Àå¸¾Áö¿ø¼¼ÅÍ´Â ÀÏ·°¡Á¤±ÕÇü»ç¾÷ 98È¸ 1850¸í, ÀÓ½Å·Ãâ»ê·À°¾Æ±³À°»ç¾÷ 127È¸ 2206¸í, Ãâ»êÀå·Á Æ¯°°ú È«º¸ 11È¸ 4845¸í µîÀ» ½Ç½ÃÇß´Ù.
¶Ç »ç¶ûÀÇ ¸á·Îµð ÅÂ±³À½¾ÇÈ¸¸¦ 6È¸ ¿î¿µÇÏ°í, 2999¸í¿¡°Ô Çàº¹Ãâ»ê ¿ø½ºÅé¼ºñ½º¸¦ ½ÃÇàÇß´Ù.
ÀÌ¹Û¿¡ ¾Æºü±³½Ç 6È¸ ¿î¿µ, ÀÎ±¸±³À° Áöµµ»ç 15¸íÀ» ¾ç¼ºÇØ ±â°ü´ÜÃ¼¸¦ Ã£¾Æ°¡´Â Ãâ»êÀå·Á ±³À°À» ÁøÇàÇß´Ù.