¿¹»ê¼Ò¹æ¼­ ¼Ò¹æÀü¼úÈÆ·Ã Æò°¡

(¿¹»ê=µ¿¾çÀÏº¸ ÀÌÁ¾¼± ±âÀÚ)¿¹»ê¼Ò¹æ¼´Â Àç³ÇöÀå¿¡ °ÇÑ ¼Ò¹æ°ü ¾ç¼ºÀ» À§ÇØ ÇöÀåÃâµ¿ ´ë¿øÀ» ´ë»óÀ¸·Î Áö³ 12ÀÏºÎÅÍ 18ÀÏ±îÁö ¼Ò¹æÀü¼úÈÆ·Ã Æò°¡¸¦ ½Ç½ÃÇß´Ù.
¼Ò¹æÀü¼úÈÆ·Ã Æò°¡´Â ¿¬ 2È¸ ¼Ò¹æÈ°µ¿¿¡ ÇÊ¿äÇÑ ±âº»Àü¼úÀ» ¿¬¸¶ÇÏ°í ÈÀç·±¸Á¶·±¸±Þ µî °³ÀÎº° ±âÃÊÈÆ·Ã°ú ÆÀ´ÜÀ§ ¼Ò¹æÀü¼úÈÆ·Ã ´É·ÂÇâ»óÀ» À§ÇØ ¸¶·ÃµÆ´Ù.
Æò°¡Ç×¸ñÀº ÇÊ¼ö 7°³Á¾¸ñ°ú ¼±ÅÃ 3°³Á¾¸ñ ÀÌ»óÀ» ¿øÄ¢À¸·Î ÇÊ¼öÇ×¸ñÀº ÈÀçÁø¾Ð 4ÀÎÁ¶¹ý, ¼Ò¹æÈ£½º Àü°³ ¹× È¸¼ö, ¼Ò¹æÆßÇÁ Á¶ÀÛ µî 7°³ Á¾¸ñÀÌ°í ¼±ÅÃÇ×¸ñÀº ½ÉÆó¼Ò»ý¼ú, µ¿·ÂÀý´Ü±â Á¶ÀÛ µî 13Á¾¸ñ Áß 3°³Á¾¸ñÀ» ¼±ÅÃÇØ Æò°¡Çß´Ù.
ÃÖº´¾ç ÈÀç±¸Á¶ÆÀÀåÀº “Æò¼Ò Áö¼ÓÀûÀÎ ÈÆ·Ã½Ç½Ã·Î °¢Á¾ Àç³ÇöÀå¿¡¼ ½Å¼ÓÁ¤È®ÇÏ°Ô ´ëÀÀÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Àü·Â ÇÏ°Ú´Ù” °í ¸»Çß´Ù.