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ÃæÃ»Áö¿ª °÷°÷¿¡¼­ »ç¶ûÀÇ ¿ÂµµÅ¾ Á¦¸·Ãæ³²¡¤ÃæºÏ¡¤´ëÀü¡¤¼¼Á¾¿¡¼­ Èñ¸Á2017³ª´® Ä·ÆäÀÎ Ãâ¹ü½Ä
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2016.11.21  20:33:03
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn
   
¡ã ÃæºÏ»çÈ¸º¹Áö°øµ¿¸ð±ÝÈ¸´Â 21ÀÏ ¿ÀÈÄ Ã»ÁÖ½Ã ¹®È­»ê¾÷ÁøÈïÀç´Ü ±¤Àå¿¡¼­ 'Èñ¸Á 2017 ³ª´® Ä·ÆäÀÎ' Ãâ¹ü½ÄÀ» °¡Á³´Ù. '³ªÀÇ ±âºÎ, °¡Àå ÂøÇÑ ¼±¹°'ÀÌ¶ó´Â ½½·Î°ÇÀ¸·Î ÁøÇàµÇ´Â Ä·ÆäÀÎÀº ³»³â 1¿ù 31ÀÏ±îÁö ÀÌ¾îÁø´Ù.

‘Èñ¸Á2017³ª´®Ä·ÆäÀÎ’ÀÇ ½ÃÀÛÀ» ¾Ë¸®´Â »ç¶ûÀÇ ¿ÂµµÅ¾ Á¦¸·½ÄÀÌ 21ÀÏ ÃæÃ»Áö¿ª °÷°÷¿¡¼­ ÀÏÁ¦È÷ ¿­·È´Ù.

Èñ¸Á2017³ª´®Ä·ÆäÀÎÀº ‘³ªÀÇ ±âºÎ, °¡Àå ÂøÇÑ ¼±¹°’À» ½½·Î°ÇÀ¸·Î ³»³â 1¿ù 31ÀÏ±îÁö ÁøÇàµÈ´Ù.

Ãæ³²»çÈ¸º¹Áö°øµ¿¸ð±ÝÈ¸´Â ÀÌ³¯ Ãæ³²µµÃ» 1Ãþ ·Îºñ¿¡¼­ Ä·ÆäÀÎ Ãâ¹ü½ÄÀ» °¡Á³´Ù. Ãæ³²µµÀÇ ¸ð±Ý¸ñÇ¥¾×Àº 133¾ï6000¸¸¿øÀ¸·Î Áö³­ÇØ 130¾ï9000¸¸¿øº¸´Ù 2.1% ´Ã¾ú´Ù.

ÀÌ°üÇü Ãæ³²¸ð±ÝÈ¸ÀåÀº “¶ß°Å¿î ³ª´®°ú »ç¶ûÀÇ ¸¶À½À» ¿ÃÇØ¿¡µµ º¸¿©ÁÖ±æ ºÎÅ¹ÇÑ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

´ëÀü»çÈ¸º¹Áö°øµ¿¸ð±ÝÈ¸´Â ÀÌ³¯ ´ëÀü½ÃÃ» ³²¹®±¤Àå¿¡¼­ Ä·ÆäÀÎ Ãâ¹ü½Ä°ú ¿ÂµµÅ¾ Á¦¸·½ÄÀ» ¿­¾ú´Ù. ´ëÀü°øµ¿¸ð±ÝÈ¸´Â Áö³­ÇØ 47¾ï200¸¸¿øº¸´Ù 2.5% Áõ°¡ÇÑ 48¾ï2000¸¸¿øÀ¸·Î ¸ñÇ¥¾×À» Àâ¾Ò´Ù. ¼º±Ý ±âºÎ´Â ¾ð·Ð±â°üÀÌ³ª °¢ °¡Á¤¿¡ Àü´ÞµÇ´Â Áö·Î¿ëÁö, »çÈ¸º¹Áö°øµ¿¸ð±ÝÈ¸ÀÇ »ç¶ûÀÇ °èÁÂ µîÀ» ÅëÇØ Âü¿©ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.

¼¼Á¾½Ãµµ ÀÌ³¯ ½ÃÃ» ±¤Àå¿¡¼­ Èñ¸Á2017³ª´®Ä·ÆäÀÎ Ãâ¹ü½Ä°ú »ç¶ûÀÇ ¿ÂµµÅ¾ Á¦¸·½ÄÀ» °¡Á³´Ù. ¸ð±Ý ¸ñÇ¥¾×Àº 8¾ï5000¸¸¿øÀ¸·Î Áö³­ÇØ¿¡ ºñÇØ 2.2% Áõ°¡Çß´Ù. ¸ð±Ý ¸ñÇ¥¾×ÀÇ 1%ÀÎ 850¸¸¿øÀ» ¸ð±ÝÇÒ ¶§¸¶´Ù ½ÃÃ» ¼­¹®±¤Àå°ú Á¶Ä¡¿øÀ¾ Á×¸²¿À°Å¸®¿¡ ¼³Ä¡µÈ »ç¶ûÀÇ ¿ÂµµÅ¾ÀÌ 1µµ¾¿ ¿Ã¶ó°£´Ù.

ÃæºÏ»çÈ¸º¹Áö°øµ¿¸ð±ÝÈ¸µµ Ã»ÁÖÃ·´Ü¹®È­»ê¾÷´ÜÁö ±¤Àå¿¡¼­ ‘Èñ¸Á2017³ª´® Ä·ÆäÀÎ’ Ãâ¹ü½ÄÀ» ¿­°í ¾î·Á¿î ÀÌ¿ôÀ» µ½±â À§ÇÑ 72ÀÏ°£ÀÇ Èñ¸Á¸±·¹ÀÌ¸¦ ½ÃÀÛÇß´Ù.

ÀÌ¹ø Ä·ÆäÀÎÀÇ ¸ð±Ý ¸ñÇ¥¾×Àº Áö³­ÇØ ¸ð±Ý¾×ÀÎ 62¾ï4700¸¸¿ø º¸´Ù 2.4% Áõ°¡µÈ 64¾ï¿øÀÌ´Ù. 6400¸¸¿øÀÌ ¸ð¾ÆÁú ¶§ ¸¶´Ù Ã»ÁÖÃ·´Ü¹®È­»ê¾÷´ÜÁö ±¤Àå¿¡ ¼³Ä¡µÈ »ç¶ûÀÇ ¿ÂµµÅ¾ÀÌ 1µµ¾¿ ¿Ã¶ó°£´Ù.

ÀÌ³¯ Çà»ç¿¡¼­ ¢ßÃæºÏ¼ÒÁÖ°¡ ¿¬Åº 1¸¸ÀåÀ», ÇÁ·Î°ñÆÛÀÎ ±èÇØ¸² ¼±¼öÀÇ ÆÒÅ¬·´ ÇØ¹Ù¶ó±â°¡ 6500¿©¸¸¿øÀÇ ¼º±ÝÀ» °¢°¢ ÃæºÏ¸ð±ÝÈ¸¿¡ Àü´ÞÇß´Ù. ¶Ç ±è¿µÁø µ¿ÀÏÀ¯¸®(ÁÖ) ´ëÇ¥ÀÌ»çÀÇ °í¾×±âºÎÀÚ ¸ðÀÓÀÎ ¾Æ³Ê¼Ò»çÀÌ¾îÆ¼ °¡ÀÔ½Äµµ ÁøÇàµÆ´Ù. ±è ´ëÇ¥´Â ÃæºÏÀÇ 36¹øÂ° ¾Æ³Ê¼Ò»çÀÌ¾îÆ¼ È¸¿øÀÌ µÆ´Ù.

ÇÑÆí ÃæºÏ¸ð±ÝÈ¸´Â Ãâ¹ü½ÄÀ» ½ÃÀÛÀ¸·Î ½Ã·±º ¼øÈ¸¸ð±Ý, ARS »ç¶ûÀÇ ÀüÈ­ µî ´Ù¾çÇÑ ¸ð±ÝÈ°µ¿À» ÆîÄ¥ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ½Ã·±º ¼º±Ý¸ð±Ý ÀÏÁ¤Àº ÃæºÏ¸ð±ÝÈ¸ È¨ÆäÀÌÁö¿¡¼­ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
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