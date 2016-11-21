‘Èñ¸Á2017³ª´®Ä·ÆäÀÎ’ÀÇ ½ÃÀÛÀ» ¾Ë¸®´Â »ç¶ûÀÇ ¿ÂµµÅ¾ Á¦¸·½ÄÀÌ 21ÀÏ ÃæÃ»Áö¿ª °÷°÷¿¡¼ ÀÏÁ¦È÷ ¿·È´Ù.
Èñ¸Á2017³ª´®Ä·ÆäÀÎÀº ‘³ªÀÇ ±âºÎ, °¡Àå ÂøÇÑ ¼±¹°’À» ½½·Î°ÇÀ¸·Î ³»³â 1¿ù 31ÀÏ±îÁö ÁøÇàµÈ´Ù.
Ãæ³²»çÈ¸º¹Áö°øµ¿¸ð±ÝÈ¸´Â ÀÌ³¯ Ãæ³²µµÃ» 1Ãþ ·Îºñ¿¡¼ Ä·ÆäÀÎ Ãâ¹ü½ÄÀ» °¡Á³´Ù. Ãæ³²µµÀÇ ¸ð±Ý¸ñÇ¥¾×Àº 133¾ï6000¸¸¿øÀ¸·Î Áö³ÇØ 130¾ï9000¸¸¿øº¸´Ù 2.1% ´Ã¾ú´Ù.
ÀÌ°üÇü Ãæ³²¸ð±ÝÈ¸ÀåÀº “¶ß°Å¿î ³ª´®°ú »ç¶ûÀÇ ¸¶À½À» ¿ÃÇØ¿¡µµ º¸¿©ÁÖ±æ ºÎÅ¹ÇÑ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
´ëÀü»çÈ¸º¹Áö°øµ¿¸ð±ÝÈ¸´Â ÀÌ³¯ ´ëÀü½ÃÃ» ³²¹®±¤Àå¿¡¼ Ä·ÆäÀÎ Ãâ¹ü½Ä°ú ¿ÂµµÅ¾ Á¦¸·½ÄÀ» ¿¾ú´Ù. ´ëÀü°øµ¿¸ð±ÝÈ¸´Â Áö³ÇØ 47¾ï200¸¸¿øº¸´Ù 2.5% Áõ°¡ÇÑ 48¾ï2000¸¸¿øÀ¸·Î ¸ñÇ¥¾×À» Àâ¾Ò´Ù. ¼º±Ý ±âºÎ´Â ¾ð·Ð±â°üÀÌ³ª °¢ °¡Á¤¿¡ Àü´ÞµÇ´Â Áö·Î¿ëÁö, »çÈ¸º¹Áö°øµ¿¸ð±ÝÈ¸ÀÇ »ç¶ûÀÇ °èÁÂ µîÀ» ÅëÇØ Âü¿©ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
¼¼Á¾½Ãµµ ÀÌ³¯ ½ÃÃ» ±¤Àå¿¡¼ Èñ¸Á2017³ª´®Ä·ÆäÀÎ Ãâ¹ü½Ä°ú »ç¶ûÀÇ ¿ÂµµÅ¾ Á¦¸·½ÄÀ» °¡Á³´Ù. ¸ð±Ý ¸ñÇ¥¾×Àº 8¾ï5000¸¸¿øÀ¸·Î Áö³ÇØ¿¡ ºñÇØ 2.2% Áõ°¡Çß´Ù. ¸ð±Ý ¸ñÇ¥¾×ÀÇ 1%ÀÎ 850¸¸¿øÀ» ¸ð±ÝÇÒ ¶§¸¶´Ù ½ÃÃ» ¼¹®±¤Àå°ú Á¶Ä¡¿øÀ¾ Á×¸²¿À°Å¸®¿¡ ¼³Ä¡µÈ »ç¶ûÀÇ ¿ÂµµÅ¾ÀÌ 1µµ¾¿ ¿Ã¶ó°£´Ù.
ÃæºÏ»çÈ¸º¹Áö°øµ¿¸ð±ÝÈ¸µµ Ã»ÁÖÃ·´Ü¹®È»ê¾÷´ÜÁö ±¤Àå¿¡¼ ‘Èñ¸Á2017³ª´® Ä·ÆäÀÎ’ Ãâ¹ü½ÄÀ» ¿°í ¾î·Á¿î ÀÌ¿ôÀ» µ½±â À§ÇÑ 72ÀÏ°£ÀÇ Èñ¸Á¸±·¹ÀÌ¸¦ ½ÃÀÛÇß´Ù.
ÀÌ¹ø Ä·ÆäÀÎÀÇ ¸ð±Ý ¸ñÇ¥¾×Àº Áö³ÇØ ¸ð±Ý¾×ÀÎ 62¾ï4700¸¸¿ø º¸´Ù 2.4% Áõ°¡µÈ 64¾ï¿øÀÌ´Ù. 6400¸¸¿øÀÌ ¸ð¾ÆÁú ¶§ ¸¶´Ù Ã»ÁÖÃ·´Ü¹®È»ê¾÷´ÜÁö ±¤Àå¿¡ ¼³Ä¡µÈ »ç¶ûÀÇ ¿ÂµµÅ¾ÀÌ 1µµ¾¿ ¿Ã¶ó°£´Ù.
ÀÌ³¯ Çà»ç¿¡¼ ¢ßÃæºÏ¼ÒÁÖ°¡ ¿¬Åº 1¸¸ÀåÀ», ÇÁ·Î°ñÆÛÀÎ ±èÇØ¸² ¼±¼öÀÇ ÆÒÅ¬·´ ÇØ¹Ù¶ó±â°¡ 6500¿©¸¸¿øÀÇ ¼º±ÝÀ» °¢°¢ ÃæºÏ¸ð±ÝÈ¸¿¡ Àü´ÞÇß´Ù. ¶Ç ±è¿µÁø µ¿ÀÏÀ¯¸®(ÁÖ) ´ëÇ¥ÀÌ»çÀÇ °í¾×±âºÎÀÚ ¸ðÀÓÀÎ ¾Æ³Ê¼Ò»çÀÌ¾îÆ¼ °¡ÀÔ½Äµµ ÁøÇàµÆ´Ù. ±è ´ëÇ¥´Â ÃæºÏÀÇ 36¹øÂ° ¾Æ³Ê¼Ò»çÀÌ¾îÆ¼ È¸¿øÀÌ µÆ´Ù.
ÇÑÆí ÃæºÏ¸ð±ÝÈ¸´Â Ãâ¹ü½ÄÀ» ½ÃÀÛÀ¸·Î ½Ã·±º ¼øÈ¸¸ð±Ý, ARS »ç¶ûÀÇ ÀüÈ µî ´Ù¾çÇÑ ¸ð±ÝÈ°µ¿À» ÆîÄ¥ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ½Ã·±º ¼º±Ý¸ð±Ý ÀÏÁ¤Àº ÃæºÏ¸ð±ÝÈ¸ È¨ÆäÀÌÁö¿¡¼ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.