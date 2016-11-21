¡ÜÈÄÄí¿ÀÄ« Çö
-ÀÌÁîÄ«(ÚùõÀ)ÀÇ ¹«±ÃÈ´ç(ÙíÏãü£ÓÑ)
2Â÷ ¼¼°è´ëÀü ½Ã±â ¸¹Àº ÇÑ±¹ »ç¶÷µéÀÌ ¹ÌÀÌÄÉ(ß²ò®) Åº±¤, Ä¡ÄíÈ£(õèù¥) Åº±¤ µîÀ¸·Î °Á¦ ¿¬ÇàµÅ ¿¾ÇÇÑ Á¶°Ç ¼Ó °íµÈ ³ëµ¿¿¡ ½Ã´Þ·È´Ù. ÈÄ·ç³ª°¡(Í¯íþ) ±¤¾÷¼Ò ÇÑ±¹ÀÎ ¼÷¼Ò º®¿¡¼ ¹ß°ßµÈ “¾î¸Ó´Ï º¸°í ½Í¾î, ¹è°¡ °íÆÄ¿ä, °íÇâ¿¡ °¡°í ½Í´Ù”°í »õ°ÜÁ® ÀÖ´Â ÇÑ±Û ¹®ÀÚ´Â ´ç½Ã °íÅë½º·¯¿ü´ø »óÈ²ÀÇ ÀÏ´ÜÀ» º¸¿©ÁØ´Ù.
Ä¡ÄíÈ£ÀÇ Åº±¤¿¡¼µµ ¿¾ÇÇÑ ³ëµ¿Á¶°Ç, ºÒÀÇÀÇ »ç°í µîÀ¸·Î ´Ù¼ö°¡ »ç¸ÁÇß´Âµ¥ ¹¦°¡ ÀÖ¾î¼ ÇØ¹æ ÈÄ ÇÑ±¹¿¡¼ ¿¬°íÀÚ°¡ À¯°ñÀ» ¼ö½ÀÇØ °£ °æ¿ìµµ ÀÖÁö¸¸ µ¹º¸´Â »ç¶÷ ¾øÀÌ ¹æÄ¡µÈ À¯°ñµµ ÀûÁö ¾Ê¾Ò´Ù. ÀÌ¸¦ ¹«¿¬ºÒ(ÙíæÞÝÖ)ÀÌ¶ó ºÎ¸¥´Ù.
‘ÀçÀÏ Ä¡ÄíÈ£ ÄÚ¸®¾Æ °Á¦¿¬Çà Èñ»ýÀÚ ³³°ñ½Ä Ãßµµºñ °Ç¸³½ÇÇàÀ§¿øÈ¸’´Â °Á¦ ¿¬ÇàµÅ ¹«¿¬ºÒÀÌ µÈ Èñ»ýÀÚ 400¿©¸íÀÇ À¯°ñÀ» ¼ö¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Ãßµµºñ¸¦ ¼¼¿ü´Ù. ÀÌÁîÄ«(ÚùõÀ)½Ã ¼î½Ã(íäÞÉ)ÀÇ ÀÌÁîÄ«·¹ÀÌ¿£(ÚùõÀçÏê®)¿¡ Á¤ºñµÈ ‘±¹Á¦±³·ù±¤Àå’¿¡¼ 2000³â 8¿ù 10ÀÏ ±â°øÇÏ¿© 12¿ù 2ÀÏ ³«°æ½Ä(ÑæÌÔãÒ)À» °¡Á³´Âµ¥, ÀÌ Ãßµµ´çÀ» ‘¹«±ÃÈ´ç’ÀÌ¶ó°í ºÎ¸£±â·Î Çß´Ù. ÇöÀç 39±âÀÇ À¯°ñÀÌ ºÀ³³µÇ¾î ÀÖ´Ù.
[ÁÖ¼Ò] ÈÄÄí¿ÀÄ«Çö(ÜØËªúã) ÀÌÁîÄ«½Ã(ÚùõÀã¼) ¼î½Ã(íäÞÉ)ÀÇ ÀÌÁîÄ«·¹ÀÌ¿£(ÚùõÀçÏê®)
-°Ô¼îÀÎ(ÌÔßÆêÂ)ÀÇ ÇÑ±¹ÀÎ À§·Éºñ
Á¶¼¾Áö °Ô¼îÀÎ¿¡´Â ÀÏÁ¦½Ã´ë Â¡¿ëµÇ¾î ÈÄÄí¿ÀÄ«Çö ÀÎ±ÙÁö¿ª¿¡¼ ³ëµ¿ÇÏ´Ù »ç¸ÁÇÑ ÇÑ±¹ÀÎ ±¤ºÎ¸¦ ÃßµµÇÏ´Â À§·Éºñ°¡ ¼¼¿öÁ® ÀÖ´Ù. ‘ÚªÛ¯ðÈàØÏÐìÑ ïñÖÄÜÌð«’¶ó°í »õ°ÜÁ® ÀÖ´Â À§·Éºñ ¼Ó¿¡´Â ±¤ºÎµéÀÇ À¯°ñÀÌ ºÀ³³µÇ¾î ÀÖ´Ù.
°Ô¼îÀÎÀ» ¼¼¿î »ç¶÷Àº ÃÖ¿ë¶ô(õËéÌÕ¦) ÁÖÁö·Î ‘°Ô¼î(ÌÔßÆ)’¶ó´Â ÀÌ¸§µµ ±×ÀÇ °íÇâÀÎ °æ»ó³²µµ¿¡¼ µû¿Â °ÍÀÌ´Ù. ±×´Â 2Â÷ ¼¼°è´ëÀü ¶§ ÀÏº»±º ±º¼Ó ³ë¸©À» ÇÏ´Ù°¡ ±¤º¹ ÈÄ ºÎ»êÀ¸·Î ±Í±¹ÇßÀ¸³ª ÇÑ±¹¾î¸¦ ¸ô¶ó ÀÏº»ÀÎ ±ÍÈ¯ÀÚ·Î ¿ÀÀÎµÇ¾î ÇÏÄ«´Ù(ÚÏÒý)Ç×À¸·Î µÇµ¹¾Æ°¬´Ù°í ÇÑ´Ù. ¹Î¼ÓÀûÀÎ ÂþÁýÀ» ¿±âÀ§ÇØ ¿ì¿¡³ë¾ßÅ°(ß¾å¯áÀ), ´ÙÄ«µµ¸®¾ßÅ°(ÍÔö¬áÀ) µîÁöÀÇ µµÀÚ±â ±Á´Â °÷À» Ã£¾Æ´Ù´Ï´Ù°¡ ±×°÷¿¡¼ »ý»êµÇ´Â µµ±â°¡ ÇÑ±¹ÀÎ µµ°øÀÌ ³²±ä À¯»êÀÌ¶ó°í ÀÎ½ÄÇÏ°Ô µÈ ±×´Â ÇÑ±¹ÀÎ µµ°øÀÇ À¯°ñÀ» Ã£±â À§ÇØ ÀÎ±Ù »çÂûÀ» Ã£¾Æ ´Ù³æ´Ù. ±×´Â ÀÎ±Ù Àý¿¡¼ ÇÑ±¹ÀÎ ±¤ºÎÀÇ ¼øÁ÷ÀÚ ÀÌ¸§ÀÌ ÀûÈù °ú°ÅÀå(Î¦ËÛíã·Àý¼ »ç¸ÁÇÑ ½ÅµµÀÇ ÀÌ¸§, ¹ý¸í, »ç¸ÁÀÏÀÚ µî ½Å»ó¿¡ °üÇÑ °ÍµéÀ» ±â·ÏÇØ ³õÀº ÀåºÎ)À» ¹ß°ßÇÑ µÚ, µµ°ø°ú ÇÑ±¹ÀÎ ±¤ºÎÀÇ ¸íº¹À» ºô±â À§ÇØ ÀÚ½ÅÀÇ ÂþÁý ¼öÀÔÀ¸·Î °Ô¼îÀÎÀ» ¼¼¿ü´Ù.
°Ô¼îÀÎ 2Ãþ º»´ç¿¡´Â ÀüÀï Àü¿¡ ÇÐ»ìµÈ ÇÑ±¹ÀÎ ±¤ºÎ¿¡ °üÇÑ »ç¿¬À» ´ã°í ÀÖ´Â ÇÑ ½ÖÀÇ Èò °í¾çÀÌ µµ±â°¡ ³õ¿© ÀÖ´Ù.
[ÁÖ¼Ò] ÈÄÄí¿ÀÄ«Çö(ÜØËªúã) ÀÌÁîÄ«½Ã(ÚùõÀã¼) õñ 598-2(ô¸Ô³æ¾)
-¸¶¿ÍÅ¸¸®(Ø©Ô¤)ÀÇ ÇÑ±¹ÀÎ Åº±¤³ëµ¿ÀÚ ÇÕ¼÷¼Ò
ÈÄÄí¿ÀÄ«Çö ¿À¹«Å¸(ÓÞÙ¿ï£) ½Ã³»ÀÇ ¹Ì¾²ÀÌ(ß²ïÌ)¼®Åº±¤¾÷ ¹ÌÀÌÄÉ(ß²ò®)±¤¾÷¼Ò »çÅÃÀº 2Â÷ ´ëÀü Áß °Á¦ ¿¬ÇàµÈ ÇÑ±¹ÀÎ ¼ö¿ë¼Ò¿´´Ù. ¸ñÁ¶ ´ÜÃþÀÎ ÀÌ °Ç¹°Àº ÇâÅä»ç ¿¬±¸°¡µéÀÇ Á¶»ç¿¡ ÀÇÇÏ¸é 1944³â ‘¹Ì¿ÍÅ¸¸® ÇÑ±¹ÀÎ ÇÕ¼÷¼Ò’·Î °³¼³µÇ¾î 5µ¿¿¡ ¾à 140¸íÀÌ ÇÕ¼÷Çß´Ù°í ÇÑ´Ù.
±× Áß¿¡ 3µ¿ÀÌ ³²¾ÆÀÖ°í, ÀÏºÎ¿¡´Â »ç¶÷µéÀÌ »ì°í ÀÖ´Ù. ¿Üº®°ú ÁöºØÀº ´ç½Ã ±×´ë·Î ÀÌÁö¸¸, ³»ºÎ´Â ¼ö¸®Çß´Ù°í ÇÏ´Âµ¥ 1989³â¿¡´Â °Ç¹° ³»ºÎ¿¡¼ ¿¬ÇàµÈ »ç¶÷µéÀÌ »ç¿ëÇß´Ù°í »ý°¢µÇ´Â Á¶±¹ ±¤º¹°ú ¸ÁÇâÀÇ »ý°¢À» ÀûÀº ³«¼µµ ¹ß°ßµÇ¾ú´Ù. ÇöÀç ÀÌ º®Àº ½Ã³»ÀÇ ÁßÇÐ±³¿¡ º¸°üµÇ¾î ÀÖ´Ù.
1993³â ¹Ì¾²ÀÌ ¼®Åº±¤¾÷ÀÌ ÀÌ »çÅÃÀÇ ÅäÁö¸¦ ¹Ì³ ±â¾÷¿¡ ¸Å°¢ÇÏ·Á ÇÏÀÚ, ¹èµ¿·Ï(ÛÑÔÔÖâ·50)¾¾´Â ‘¹Ì¿ÍÅ¸¸® ÇÑ±¹ÀÎ ¼ö¿ë¼Ò ÀÚ¸®¸¦ º¸Á¸ÇÏ´Â ¸ðÀÓ’À» °á¼º, ±×ÇØ 3¿ùºÎÅÍ º»°ÝÀûÀÎ º¸Á¸¿îµ¿À» ½ÃÀÛÇß´Ù°í ÇÑ´Ù.
Á¤È®ÇÑ ¼ýÀÚ´Â ¾Æ´ÑÁö¸¸ 1958³âÀÇ Á¶»ç¿¡ ÀÇÇÏ¸é ÀüÀï ¸»±â±îÁö ÀÌ°÷ÀÇ °Á¦¿¬ÇàÀÚ ¼ö´Â ¹Ì¾²ÀÌ Åº±¤ÀÌ 2600¸í¿¡ ´ÞÇß´Ù°í ÇÑ´Ù. ¿À¹«Å¸½Ã ¾ØÈÄÄíÁö(å÷ÜØÞÑ)¿¡´Â ¹Ì¾²ÀÌÅº±¤¿¡¼ »ç¸ÁÇÑ 34¸íÀÇ ÇÑ±¹ÀÎ ±¤ºÎµéÀÇ À§ÆÐµµ ¾ÈÄ¡µÇ¾î ÀÖ¾ú´Ù. ´ç½Ã ÇÑ±¹ÀÎ ÀÓ±æ¼ö(ì÷ÑÎâª)¾¾ÀÇ ÀÏº»ÀÎ Ã³°¡ ¿£ÈÄÄíÁö¿¡ ´Ü°¡(ÓªÊ«: Àý¿¡ ¹¦¸¦ µÎ°í ºÎÅ¹ÇÏ¿© Àå·Ê·ºÒ°øÀ» Áö³»´Â °Ç¹°)À» µÎ°í ÀÖ¾ú±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. 1983³â 5¿ù 17ÀÏÀÇ À§·ÉÁ¦¸¦ ³¡À¸·Î À§ÆÐµµ ºÒ»ì¶ó ¾Æ¸®¾ÆÄÉÄ«ÀÌ(êóÙ¥ú)¿¡ »Ñ·È´Ù. ±× ÀÌÈÄºÎÅÍ´Â ¹Î´Ü, Á¶ÃÑ·É ´ÜÃ¼°¡ ÇÔ²² ¸Å³â 4¿ù Ã¹Â° ÀÏ¿äÀÏÀÌ µÇ¸é À§·ÉÁ¦¸¦ Áö³»°í ÀÖ´Ù.
[ÁÖ¼Ò] ÈÄÄí¿ÀÄ«Çö(ÜØËªúã) ¿À¹«Ä«½Ã(ÓÞÙ¿ï£ã¼) È£ÄíºÎ(ÝÁÝ») ¾Æ¸¶±â¾ß¹Ù°ø¿ø(ÊöÙÊß£Íëê®)
-ÇÑ±¹ÀÎ ±¤ºÎ À¯°ñÀ» ¾ÈÄ¡ÇÑ °£³íÁö(ÎºëåÞÑ) ³³°ñ´ç
ÈÄÄí¿ÀÄ«Çö ÀÌÃ÷Ä«(ÚùõÀ)½Ã °£³íÁö(ÎºëåÞÑ)¿¡´Â 20¿©±¸ÀÇ ÇÑ±¹ÀÎ ±¤ºÎ À¯°ñÀÌ ÀÖ´Ù. Àü ÁÖÁö¿´´ø °í°¡ ÇÏÄí¿£(Í¯ùÅÚÏæÑ)¾¾´Â ÀÌ±¹¶¥¿¡¼ »ç¸ÁÇÑ »ç¶÷µéÀ» À§ÇØ ³³°ñ´çÀÇ °¡Àå ÁÁÀº Àå¼Ò¿¡ ¾ÈÄ¡ÇØ µÎ¾ú´Ù°í ÇÑ´Ù. À¯°ñ »óÀÚ¿¡´Â °Á¦¿¬Çà µÇ¾úÀ» ¶§ÀÇ ÀÏ·Ã¹øÈ£¿Í ÇÔ²² ‘¹ÝµµÀÎ’ÀÌ³ª ‘¼±ÀÎ(àØìÑ)’ÀÌ¶ó°í¸¸ ±â·ÏµÇ¾î ÀÖ´Ù. ÀÌµéÀº ¾Æ¹«µµ Ã£´Â ÀÌ°¡ ¾ø´Â ¹«¿¬ºÒ(ÙíæÞÝÖ)ÀÌ µÈ °ÍÀÌ´Ù. °í°¡(Í¯ùÅ)¾¾´Â ÀüÀï ¶§¿¡ ¾Æ¼Ò±¤¾÷¼Ò(Ø«ßæÎÎåöá¶)ÀÇ ¾ÆÄ«»çÄ«(îå÷ø)Åº±¤¿¡ ±Ù·Îº¸±¹´ë·Î µé¾î°¡ ÇÑ±¹ÀÎ ±¤ºÎ¿Í ÇÔ²² Ã¤Åº ÀÛ¾÷À» Çß´Ù. ¾ÆÄ«»çÄ«Åº±¤¿¡¼´Â Áß»ó ÀÔÀº ±¤ºÎ¸¦ ±¤Â÷(ÎÎó³)¿¡ ½Ç¾î ¿Ã¸®¸é ¾ÆÁ÷ »ì¾Æ ÀÖ´Âµ¥µµ ¹¯¾î ¹ö¸®°í, ±× À§¿¡ µ¹À» ¾ñ¾î ³õ¾Ò´Ù°í ¸»ÇÑ´Ù. Áö±Ýµµ ±×·± ¹¦ÀÇ ÀÏºÎ°¡ ºÎ±Ù¿¡ ¿øÇü ±×´ë·Î ³²¾Æ ÀÖ´Ù.
[ÁÖ¼Ò]820-0069 ÈÄÄí¿ÀÄ«Çö(ÜØËª?) ÀÌÁîÄ«½Ã(ÚùõÀã¼) ¹Ì¾ß¸¶Ä¡(Ïàïë) 2-83
¡á ¸í¼ºÈ²ÈÄ¸¦ °üÀ½»óÀ¸·Î ¸ð½Å Àý(ï½ãáêÂ·¢Î281-4182)
¸í¼ºÈ²ÈÄ ½ÃÇØ(1895³â) ÀÌÈÄ, 1916³â Ã»µ¿À¸·Î ¸¸µç °üÀ½»óÀ» ¸í¼ºÈ²ÈÄ¸¦ ¼þ¹èÇÏ°íÀÚ ±Ô½´ÀÇ ¾î´À ºÐÀÌ ±âÁõÇß´Ù°í ÇÑ´Ù.
ÀÌ´Â ¾Æ¸¶ ¸í¼ºÈ²ÈÄ¸¦ »ìÇØÇÑ 40¿©¸íÀÇ ³¶ÀÎµé Áß ´ëºÎºÐÀÌ ±Ô½´Áö¿ª Ãâ½ÅÀÎµ¥, ±× Áß ÇÑ ¸íÀÌ ÀÚ½ÅÀÇ ÁË¸¦ ¼ÓÁËÇÏ±â À§ÇÑ ¸¶À½À¸·Î ³ë³â¿¡ ±×·¸°Ô ÇÑ °ÍÀ¸·Î »ý°¢µÈ´Ù.
±× ÀÚ°¡ ´©±¸ÀÎÁö ¹àÈ÷Áö ¾Ê¾Ò±â¿¡ ¾Ë ¼ö ¾ø´Â °ÍÀÌ ¾Æ½±´Ù.
Ã»µ¿À¸·Î µÈ °üÀ½»óÀº ÅÂÆò¾çÀüÀï¿¡ ¹ÙÃÄÁ³°í ±× ÈÄ ÀÌ¸¦ ´ë½ÅÇÏ±â À§ÇØ µ¹·Î ´Ù½Ã »õ°Ü ³õÀº º¸»ì»óÀÌ Àý½Å¿ø¿¡ ¾ÈÄ¡µÇ¾î ÀÖ´Ù.
[ÁÖ¼Ò] ?812-0037 ÈÄÄí¿ÀÄ«Çö(ÜØËªã¼) ÇÏÄ«Å¸±¸(ÚÏÒý?) ÄÚÄí¼îÃÊ(åÙÍêá¶ïë) 11-20