(¿µµ¿=µ¿¾çÀÏº¸ ÀÓÀç¾÷ ±âÀÚ)¿µµ¿¿ÍÀÎÀÌ À¯Åë°ú ÆÇ¸Å¿¡ Åº·ÂÀ» ¹Þ°Ô µÇ¸ç µµ¾àÀÇ ±â¹ÝÀ» ¸¶·ÃÇß´Ù.
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Çù¾à¿¡ µû¶ó ¿µµ¿±ºÀº ¿ÍÀÌ³Ê¸® À°¼ºÀ», ·Ôµ¥Ä¥¼ºÀ½·á(ÁÖ)´Â ¿ÍÀÎÁ¦Á¶·À¯Åë·ÆÇ¸Å¸¦, ¿µµ¿¿ÍÀÎ¿¬±¸È¸´Â ¿ÍÀÎ»ý»ê ¹× Ç°ÁúÇâ»óÀ» ´ã´çÇÏ¸ç »óÈ£°£ ±ä¹ÐÇÑ Çù·ÂÃ¼°è¸¦ ±¸ÃàÇÏ±â·Î Çß´Ù.
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