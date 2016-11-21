(¿µµ¿=µ¿¾çÀÏº¸ ÀÓÀç¾÷ ±âÀÚ)¿µµ¿±ºÀÌ ¿µµ¿ÀÇ ¸Å·ÂÀ» ³Î¸® ¾Ë¸®°íÀÚ ´ëÀü¼ºÎ±³À°Áö¿øÃ»°ú ¼ÕÀâ¾Ò´Ù.
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Áö³ 5¿ù °³°üÇÑ ¿µµ¿±¹¾ÇÃ¼ÇèÃÌÀº 300¼® ±Ô¸ðÀÇ °ø¿¬Àå, ¼¼¹Ì³ª½Ç(2°÷), ±¹¾Ç´Ü ¿¬½À½Ç, ±¹¾Ç Ã¼Çè½Ç(5°÷), Àü¹®°¡ ¿¬½À½Ç(3°÷)°ú 200¸íÀ» ¼ö¿ë°¡´ÉÇÑ 43½Ç ±Ô¸ðÀÇ ¼÷¹Ú°ø°£À» °®ÃèÀ¸¸ç ±¹¾ÇÀÇ ¸ðµç °ÍÀ» Ã¼ÇèÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±¹³» Ã¹ ±¹¾ÇÃ¼Çè Àü¹®½Ã¼³ÀÌ´Ù.