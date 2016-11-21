(±«»ê=µ¿¾çÀÏº¸ ÇÏÀº¼÷ ±âÀÚ)±«»ê±ºÀº ¿ÃÇØ °è¾à½É»ç¿Í ÀÏ»ó°¨»ç¸¦ ÅëÇØ 10¿ù¸» ±âÁØ 4¾ï3000¸¸¿ø »ó´çÀÇ ¿¹»êÀ» Àý°¨Çß´Ù°í 21ÀÏ ¹àÇû´Ù.
°è¾à½É»ç´Â ¿ø°¡°è»êÀÇ Àü¹®¼ºÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î °ø»ç·¿ë¿ª·¹°Ç°±¸¸Å µî °¢Á¾ »ç¾÷¹ßÁÖ Àü¿¡ »ç¾÷ºÎ¼¿¡¼ ¼³°èÇÑ ¿ø°¡»êÁ¤ ¹× °ø¹ýÀÇ ÀûÁ¤¼º, ¼³°è³¶ºñ ¿äÀÎ µîÀ» »çÀü¿¡ ½É»çÇÏ´Â Á¦µµÀÌ´Ù. ÀÏ»ó°¨»ç´Â ±â°üÀÇ ÁÖ¿ä Á¤Ã¥ÀÇ ÁýÇà¾÷¹«, °è¾à¾÷¹« µî¿¡ ´ëÇØ °¨»çºÎ¼¿¡¼ ±× ¾÷¹«ÀÇ Àû¹ý¼º·Å¸´ç¼º, ¿ø°¡°è»ê »êÁ¤ÀÇ ÀûÁ¤¼º µîÀ» Á¡°Ë·½É»çÇÏ´Â »çÀü ¿¹¹æÀû °¨»ç Á¦µµ´Ù.
ÇöÀç ±«»ê±ºÀº Á¾ÇÕ°ø»ç 3¾ï¿ø, Àü¹®·±âÅ¸°ø»ç 2¾ï¿ø, ¿ë¿ª 7000¸¸¿ø, ¹°Ç°±¸¸Å 2000¸¸¿ø ÀÌ»ó »ç¾÷°ú 1¾ï¿ø ÀÌ»óÀÇ ¹Î°£ÀÚº»º¸Á¶ ¹× ¹Î°£À§Å¹±Ý Áö¿ø»ç¾÷¿¡ ´ëÇØ °è¾à½É»ç¿Í ÀÏ»ó°¨»ç¸¦ ½Ç½ÃÇÏ°í ÀÖ´Ù.
±º¿¡ µû¸£¸é °è¾à½É»ç´Â °ø»ç, ¿ë¿ª, ¹°Ç° °è¾àºÐ¾ß µî 58°ÇÀ» ½É»çÇØ 3¾ï1200¸¸¿øÀ» Àý°¨ÇßÀ¸¸ç ÀÏ»ó°¨»ç´Â °ø»ç, ¿ë¿ª, ¹°Ç°, Á¤Ã¥ÁýÇà ºÐ¾ß µî 240°ÇÀ» °¨»çÇØ 1¾ï2100¸¸¿øÀ» Àý°¨ÇÏ´Â µî ÃÑ 4¾ï3300¸¸¿øÀÇ ¿¹»êÀ» Àý°¨ÇÏ´Â ¼º°ú¸¦ °Åµ×´Ù.
Æ¯È÷ °è¾à½É»ç¿Í ÀÏ»ó°¨»ç¸¦ ÅëÇØ ¼³°è¼°£ ºÒÀÏÄ¡ »çÇ× µî ÀÌÁß °è»óµÈ ¼ö·®, ÇöÀå¿©°Ç°ú »óÀÌÇÑ °ø¹ý, ºÒÇÊ¿äÇÑ °øÁ¾À» Àý°¨ÇÑ °ÍÀÌ Å« ºÎºÐÀ» Â÷ÁöÇÑ °ÍÀ¸·Î ÆÄ¾ÇµÆ´Ù.
±º °ü°èÀÚ´Â “ÀÏ»ó°¨»ç¿Í °è¾à½É»çÀÇ ½É»ç ±â¹ýÀ» ´Ù¾çÈÇÏ°í Àü¹®¼ºÀ» ³ô¿© ¿¹»êÀ» Àý°¨ÇÏ°í, ÀûÁ¤ÇÑ ÀÌÀ±À» º¸ÀåÇÏ´Â µî Åõ¸íÇÑ ¿ø°¡ »êÃâÀ» À§ÇØ ´õ¿í ³ë·ÂÇÏ°Ú´Ù”°í ¸»Çß´Ù.