¸Þ¸® Å©¸®½º¸¶½º¿¡µµ ²¨ÁöÁö ¾Ê´Â ÃÐºÒ

ý ´ëÅë·É Áï°¢ ÅðÁø°ú Çå¹ýÀçÆÇ¼ÒÀÇ ½Å¼ÓÇÑ ÅºÇÙ½ÉÆÇ ÀÎ¿ë, ÇÑ±¹»çÈ¸ ÀûÆó Ã»»êÀ» ÃË±¸ÇÏ´Â 9Â÷ ÁÖ¸» ÃÐºÒÁýÈ¸°¡ ¼ºÅºÀý Àü¾ßÀÎ 24ÀÏ ¼¿ïÀ» ºñ·ÔÇÑ Àü±¹ °÷°÷¿¡¼ ¿·È´Ù.
Ãß¿î ³¯¾¾¿¡ ¼ºÅº Àü¾ß¶ó´Â ½â ÁÁÁö ¾ÊÀº Á¶°ÇÀÌ °ãÃÆÀ½¿¡µµ ÁÖÃÖ Ãø Ãß»ê ¿¬ÀÎ¿ø(´©ÀûÀÎ¿ø) 70¸¸¿©¸í, °æÂû Ãß»ê ÀÏ½ÃÁ¡ ÃÖ´ÙÀÎ¿ø 5¸¸3Ãµ¸íÀÌ Àü±¹ °¢Áö ±¤ÀåÀ¸·Î ¸ô·Á³ª¿Í ¸¶Ä¡ ÃàÁ¦¿Í °°Àº ºÐÀ§±â·Î ÁýÈ¸¿¡ µ¿ÂüÇß´Ù.
ÅºÇÙ¿¡ ¹Ý´ëÇÏ´Â º¸¼ö´ÜÃ¼µéµµ ÀûÁö ¾ÊÀº ÀÎ¿øÀ» ²ø¾î¸ð¾Æ ¸ÂºÒÁýÈ¸¸¦ ÀÌ¾î°¬´Ù. ¼¿ï Ã»°è±¤Àå°ú ´ö¼ö±Ã ´ëÇÑ¹® ¾Õ µî ÃÐºÒÁýÈ¸ Àå¼Ò ³²ÂÊ¿¡ ¸ðÀÎ ÅºÇÙ ¹Ý´ëÁýÈ¸ Âü°¡ÀÚµéÀº ¾ð·Ð°ú Á¾ºÏ¼¼·ÂÀÌ ÀÌ¹ø »çÅÂ¸¦ ÃË¹ßÇß´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù.
¡Þ "ÇÏ¾ß Å©¸®½º¸¶½º" ¼ºÅº ÃàÁ¦ ºÐÀ§±â ³ÑÄ£ ÃÐºÒÁýÈ¸
'¹Ú±ÙÇýÁ¤±Ç ÅðÁø ºñ»ó±¹¹ÎÇàµ¿'(ÅðÁøÇàµ¿)Àº ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ ¼¿ï Á¾·Î±¸ ±¤È¹®±¤Àå¿¡¼ '³¡±îÁö °£´Ù! 9Â÷ ¹ü±¹¹ÎÇàµ¿-¹Ú±ÙÇý Á¤±Ç Áï°¢ ÅðÁø·Á¶±â ÅºÇÙ·ÀûÆó Ã»»ê Çàµ¿ÀÇ ³¯' ÃÐºÒÁýÈ¸¸¦ °³ÃÖÇß´Ù.
'¼ºÅºÆÄÆ¼? ¿ì¸®´Â ÃÐºÒÁýÈ¸'
¸¶¾ß, ÀÌÇÑÃ¶, ¿¡ºê¸®½Ì±Ûµ¥ÀÌ°¡ Ãâ¿¬ÇÑ »çÀüÇà»ç 'ÅðÁøÄÜ¼Æ® ¹°·¯³ª¼î'¿¡ ÀÌ¾î Çö ½Ã±¹À» ¿µ»óÈÇÑ À±Á¾½ÅÀÇ ¹ÂÁ÷ºñµð¿À '±×·¡µµ Å©¸®½º¸¶½º'°¡ º» Çà»çÀÇ ¹®À» ¿¾ú´Ù. ³ëµ¿°è µî °¢°è ÀÎ»ç¿Í ½Ã¹ÎµéÀÇ ½Ã±¹¹ß¾ðµµ ÀÌ¾îÁ³´Ù.
¹ÎÁÖ»çÈ¸¸¦ À§ÇÑ º¯È£»ç¸ðÀÓ(¹Îº¯) ¼Ò¼Ó ÀÌÀçÈ º¯È£»ç´Â ÇåÀç¸¦ ÇâÇØ "ÅºÇÙ½ÉÆÇÀÌ ¿À·¡ °É¸± ÀÌÀ¯°¡ ¾ø°í, ÀçÆÇ Áö¿¬Àº ¶Ç ´Ù¸¥ ºÎ¿ª"ÀÌ¶ó¸ç "ÃÐºÒÀÌ »ç±×¶óÁö¸é ÇåÀç´Â ¾ðÁ¦µç ¾û¶×ÇÑ ÆÇ°áÀ» ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
¹ý¿ø °áÁ¤À¸·Î ÀÌ³¯µµ ½Å±³µ¿±³Â÷·Î, ¿ì¸®ÀºÇà »ïÃ»µ¿ ¿µ¾÷Á¡, ÆÈÆÇµ¿ 126¸Ç¼Ç, »ïÃ»·Î ¼¼¿ò¾ÆÆ®½ºÆäÀÌ½º ¾Õ, ¾È±¹¿ª '·è¼¾Æ® ÀÎÄÚÆ÷·¹ÀÌÆ¼µå' ¾Õ µî Ã»¿Í´ë·±¹¹«ÃÑ¸®°ø°ü·ÇåÀç ÀÎ±Ù¿¡¼ ¿ÀÈÄ 10½Ã30ºÐ±îÁö ÇàÁøÀÌ Çã¿ëµÆ´Ù.
º» Çà»ç ÈÄ ¿ÀÈÄ 6½Ã30ºÐ²²ºÎÅÍ 5°³ °æ·Î·Î ÇàÁøÀÌ ½ÃÀÛµÆ´Ù. ÇåÀç ÂÊÀ¸·Î ÇàÁøÇÑ Âü°¡ÀÚµéÀº '»Ð¸ÁÄ¡'¸¦ µÎµå¸®¸ç ½Å¼ÓÇÑ ÅºÇÙ½ÉÆÇ ÀÎ¿ëÀ», ÃÑ¸®°ø°ü ÂÊ ´ë¿À´Â '·¹µåÄ«µå'·Î È²±³¾È ´ëÅë·É ±ÇÇÑ´ëÇà ±¹¹«ÃÑ¸® ÅðÁøÀ»°¢°¢ ÃË±¸Çß´Ù.
ÀÌµéÀº ¿ÀÈÄ 8½Ã²² ÇàÁøÀ» ÆòÈ·Ó°Ô ¸¶¹«¸®ÇÏ°í ±¤È¹® ±¤ÀåÀ¸·Î µ¹¾Æ¿Í 'ÇÏ¾ß Å©¸®½º¸¶½º'¶ó´Â Á¦¸ñÀ¸·Î 2ºÎ Çà»ç¸¦ ÀÌ¾î°¬´Ù.
'´ëÅë·É ÅðÁø ÃË±¸ÇÏ´Â Ã»³â»êÅ¸'
ÅðÁøÇàµ¿Àº ¿ÀÈÄ 8½Ã30ºÐ ±âÁØÀ¸·Î ¼¿ï¿¡ ¿¬ÀÎ¿ø(´©ÀûÀÎ¿ø) 60¸¸¸íÀÌ Âü°¡Çß´Ù°í Ãß»êÇß´Ù. °æÂûÀº ¿ÀÈÄ 6½Ã30ºÐ ¼ø°£ ÃÖ´ÙÀÎ¿ø 3¸¸6Ãµ¸íÀÌ Áý°áÇß´Ù°í ºÃ´Ù.
ÀÌ³¯ ÁýÈ¸´Â ¼ºÅº Àü¾ßÀÓÀ» °í·ÁÇØ »çÀüÇà»çºÎÅÍ °÷°÷¿¡¼ ÃàÁ¦¸¦ ¿¬»óÄÉ ÇÏ´Â À¯ÄèÇÑ ºÐÀ§±â·Î ÁøÇàµÆ´Ù.
ÁýÈ¸¿¡ ¾Õ¼ '¹Ú±ÙÇýÁ¤±Ç ÅðÁø Ã»³âÇàµ¿'Àº ±¤È¹® KT ¾Õ¿¡¼ Ã»³â 300¿©¸íÀÌ »êÅ¸Å¬·Î½º º¹ÀåÀ» ÇÏ°í ±¤È¹® ÁÖº¯À» ¿À°¡´Â ¾î¸°ÀÌµé¿¡°Ô ¼±¹°À» ³ª´²ÁÖ´Â 'Ã»³â»êÅ¸ ´ëÀÛÀü' Çà»ç¸¦ ÁøÇàÇß´Ù.
Ã»³âµéÀº ÀÌÈÄ ÃÐºÒÁýÈ¸¿¡ Âü¼®ÇÑ µÚ Ã»¿Í´ë ÀÎ±Ù Ã»¿îµ¿ ÁÖ¹Î¼¾ÅÍ ¾Õ±îÁö ÇàÁøÇØ ¹Ú ´ëÅë·É¿¡°Ô ¼ö°©À» ¼±¹°ÇÏ´Â ÆÛÆ÷¸Õ½º¸¦ ¼±º¸¿´´Ù.
¿¬ÀÎ°ú ÇÔ²² ÃÐºÒÁýÈ¸¿¡ Âü°¡ÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î ¼ºÅº Àü¾ß¸¦ º¸³»·Á´Â ÀÌµéµµ ±¤È¹® °÷°÷¿¡¼ ÀÏÂïºÎÅÍ ´«¿¡ ¶ç¾ú´Ù.
¿©ÀÚÄ£±¸¿Í ÇÔ²² ÃæºÏ¿¡¼ ¿Ã¶ó¿Â ±³»ç ÀÌ¸ð(28)¾¾´Â "±×°£ ¿©À¯°¡ ¾ø¾î ¼¿ï¿¡ ¿Ã¶ó¿ÀÁö ¸øÇß´Âµ¥, ÇÐ±âµµ ³¡³ª°í ¼ºÅºÀýÀÌ¾î¼ 'ÃÐºÒ µ¥ÀÌÆ®'¸¦ ÇÏ±â·Î Çß´Ù"¸ç "ÀÌ·¸°Ô ±¤Àå¿¡ ¿À´Ï ´õ ÀÇ¹Ì ÀÖ´Â ¼ºÅº Àü¾ß°¼ µÇ´Â °Í °°´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
2ºÎ Çà»ç·Î ¿¸° 'ÇÏ¾ß Å©¸®½º¸¶½º' Çà»ç¿¡´Â ¼¿ïÀçÁîºò¹êµå, ¿¬¿µ¼®, ·çÀÌ½ºÃÊÀÌ µîÀÌ Ãâ¿¬ÇØ ½Ã¹Îµé¿¡°Ô Ä³·²À» ¼±»çÇß´Ù.
½Ã¹ÎµéÀÌ ±âÁ¸ Ä³·² ³ë·§¸»À» Çö ½Ã±¹¿¡ ¸Â°Ô ¹Ù²ã ºÎ¸£´Â ½Ã°£µµ ¸¶·ÃµÆ´Ù. 'Â¡±Ûº§'À» 'ÃÐºÒ ÀÌ°Ü¼ ÇÏ¾ßÇÑ´Ù¸é Èï°Ü¿ö¼ ¼Ò¸®³ô¿© ³ë·¡ºÎ¸¦·¡' µîÀ¸·Î ¹Ù²Ù´Â µî ´Ù¾çÇÑ °³»ç°îµéÀÌ µîÀåÇß´Ù.
º» Çà»ç Áß ¿ÀÈÄ 6½Ã Âü°¡ÀÚµéÀÌ ÀÏÁ¦È÷ ¼ÒµîÇÑ ÈÄ¿¡´Â Á¤ºÎ¼¿ïÃ»»ç º®¸é¿¡ '¹Ú±ÙÇý ±¸¼Ó Á¶±âÅºÇÙ'ÀÌ¶ó´Â ¹®±¸¸¦ ºöÀ¸·Î ½î´Â ÆÛÆ÷¸Õ½ºµµ ÀÖ¾ú´Ù.
¡Þ Áö¿ª¼µµ '¼ºÅº ÃÐºÒ'…"Áï°¢ ÅðÁø·ÅºÇÙ Á¶±âÀÎ¿ë"
¸¸¹Î°øµ¿È¸ ÁøÇàÇÏ´Â ±èÁ¦µ¿
¼¿ï ¿Ü Áö¿ª¿¡¼ ÃÐºÒÀ» µç ½Ã¹Îµéµµ °°Àº ºÐÀ§±â¸¦ ¸¸³£ÇÏ¸ç °÷°÷¿¡¼ ÁýÈ¸¸¦ ÀÌ¾î°¬´Ù.
±¤ÁÖ µ¿±¸ ±Ý³²·Î¿¡¼ ¿¸° ÃÐºÒÁýÈ¸¿¡¼´Â »êÅ¸Å¬·Î½º·Î ºÐÀåÇÑ ±¤ÁÖÀü³²Ã»³â¿¬´ë È¸¿øµéÀÌ ¾î¸°ÀÌµé¿¡°Ô ¼±¹°À» ³ª´²Áá´Ù. Âü°¡ÀÚµéÀÌ ½Ã±¹ »óÈ²¿¡ ºø´ë Ä³·² ³ë·§¸»À» ¹Ù²ã ºÎ¸£´Â ½Ã°£µµ ÀÖ¾ú´Ù.
°æ³² Ã¢¿ø½ÃÃ» ¾Õ Ã¢¿ø±¤Àå¿¡¼ ¿¸° 9Â÷ °æ³² ½Ã±¹´ëÈ¸¿¡¼µµ ¸¹Àº ½Ã¹ÎÀÌ »êÅ¸Å¬·Î½º ¸ðÀÚ¸¦ ¾²°í »¡°£»ö ¿ÜÅõ¸¦ ÀÔ°Å³ª »ç½¿»Ô Àå½ÄÀÌ ÀÖ´Â ¸Ó¸®ÇÉÀ» ´Þ°í Âü°¡ÇØ ¹Ú ´ëÅë·É ÅðÁø°ú ±¸¼Ó ¼ö»ç, ÅºÇÙ½ÉÆÇ Á¶±â ÀÎ¿ëÀ» ÃË±¸Çß´Ù.
Á¦ÁÖ¿¡¼µµ '¹Ú±ÙÇý Á¤±Ç ÅðÁø Á¦ÁÖÇàµ¿' ÁÖÃÖ·Î Á¦ÁÖ½ÃÃ» ¹Î¿ø½Ç ¾Õ µµ·Î¿¡¼ ¹Ú±ÙÇý ´ëÅë·ÉÀÇ Áï°¢ ÅðÁø°ú ±è±âÃá Àü Ã»¿Í´ë ºñ¼½ÇÀå·¿ìº´¿ì Àü ¹ÎÁ¤¼ö¼® ±¸¼Ó, È²±³¾È ±ÇÇÑ´ëÇà »çÅð¸¦ ¿ä±¸ÇÏ´Â ÃÐºÒÁýÈ¸°¡ ¿·È´Ù.
ÁÖÃÖ ÃøÀº ÀÌ³¯ ¼¿ï ¿Ü Áö¿ª 10¸¸2Ãµ¸íÀ» Æ÷ÇÔÇØ Àü±¹¿¡ 70¸¸2Ãµ¸íÀÌ ¸ð¿´´Ù°í ¹ßÇ¥Çß´Ù. °æÂûÀº ¼¿ï ¿Ü Áö¿ª¿¡ ¿ÀÈÄ 7½Ã30ºÐ ±âÁØ 1¸¸7Ãµ¸íÀÌ ¸ð¿© Àü±¹¿¡ ÀÏ½ÃÁ¡ ÃÖ´ÙÀÎ¿ø 5¸¸3Ãµ¸íÀÌ ¸ðÀÎ °ÍÀ¸·Î Ãß»êÇß´Ù.
º¸¼ö´ÜÃ¼ ¸ÂºÒÁýÈ¸(¼¿ï=¿¬ÇÕ´º½º) ÇÑ»ó±Õ ±âÀÚ = 24ÀÏ ¼¿ï±¤Àå ÀÎ±Ù¿¡¼ ¹Ú»ç¸ð µî º¸¼ö´ÜÃ¼ÀÇ ÅºÇÙ¹Ý´ë ÁýÈ¸°¡ ¿¸®°í ÀÖ´Ù. 2016.12.24 xyz@yna.co.kr
¡Þ º¸¼ö´ÜÃ¼ "ÅºÇÙ ±â°¢µÉ °Í" ´ë±Ô¸ð ¸ÂºÒÁýÈ¸
º¸¼ö´ÜÃ¼µµ ÀûÁö ¾ÊÀº ÀÎ¿øÀ» ²ø¾î¸ð¾Æ ¸ÂºÒÁýÈ¸¸¦ ÀÌ¾î°¬´Ù.
»õ·Î¿îÇÑ±¹À»À§ÇÑ±¹¹Î¿îµ¿ µî º¸¼ö´ÜÃ¼µéÀº ÀÌ³¯ ÃÐºÒÁýÈ¸¿¡ ¾Õ¼ ¿ÀÈÄ 2½Ã Ã»°è±¤Àå¿¡¼ ÁýÈ¸¸¦ ¿¾î ¹Ú ´ëÅë·É ÅºÇÙÀÌ ¹«È¿ÀÌ¸ç, ÀÌ¹ø ÅºÇÙÀº ¾ð·Ð°ú Á¾ºÏ¼¼·ÂÀÇ ¼±µ¿À¸·Î ¹ú¾îÁø ÀÏÀÌ¶ó°í ÁÖÀåÇß´Ù.
ÀÌ¾î ´ö¼ö±Ã ´ëÇÑ¹® ¾Õ¿¡¼µµ '´ëÅë·É ÅºÇÙ±â°¢À» À§ÇÑ ±¹¹ÎÃÑ±È±â¿îµ¿º»ºÎ'(Åº±â±¹)°¡ ÅºÇÙ ¹«È¿ ÁýÈ¸¸¦ ¿¾ú´Ù. Ã»°è±¤Àå ÁýÈ¸ Âü°¡ÀÚµéµµ ÀÌ°÷¿¡ ÇÕ·ùÇß´Ù.
Åº±â±¹ ´ëº¯ÀÎÀÎ Á¤±¤¿ë ¹Ú»ç¸ð(¹Ú±ÙÇý¸¦ »ç¶ûÇÏ´Â ¸ðÀÓ) È¸ÀåÀº "ÁýÈ¸¿¡ ´Ü°¡ 150¿ø ÇÏ´Â ÅÂ±Ø±â 10¸¸ÀåÀ» ¹èÆ÷Çß´Ù"¸ç "ÀÌ·¸°Ô ¸¹ÀÌ ¿À½ÇÁÙÀº Àúµµ ¸ô¶ú´Ù. ´ÙÀ½ÁÖ Åä¿äÀÏÀÎ 31ÀÏ ¿ÀÈÄ 4½Ã¿¡µµ ÀÌ ÀÚ¸®¿¡ ÇÑ¹ø ´õ ¸ð¿©´Þ¶ó"°í ¸»Çß´Ù.
ÁýÈ¸¿¡ Âü¼®ÇÑ »õ´©¸®´ç ±èÁøÅÂ ÀÇ¿øÀº "ÃÐºÒº¸´Ù ´õ °Å´ëÇÑ ÅÂ±Ø±â ¹°°á ¶§¹®¿¡ ÅºÇÙÀÌ ¹Ýµå½Ã ±â°¢µÉ °Í"ÀÌ¶ó¸ç "¹«½¼ ¸»¸¸ ÇÏ¸é 'ºñ¼±½Ç¼¼ ±¹Á¤³ó´Ü'ÀÌ¶ó ÇÏ´Âµ¥ ¿ª´ë Á¤±Ç¿¡¼ ºñ¼±½Ç¼¼°¡ ¾ø¾ú´ø ÀûÀÌ ¾ø´Ù"°í ¸ñ¼Ò¸®¸¦ ³ô¿´´Ù.
ÁÖÃÖ ÃøÀº Ã»°è±¤Àå¿¡ 10¸¸¸íÀÌ, ´ëÇÑ¹® ¾Õ¿¡´Â 160¸¸¸íÀÌ ¸ð¿´´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù. °æÂûÀº ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ 5½Ã ±âÁØÀ¸·Î ÀÏ½ÃÁ¡ ÃÖ´Ù ÀÎ¿øÀ» 1¸¸5Ãµ¸íÀ¸·Î Ãß»êÇß´Ù.
¹Ú±ÙÇý ´ëÅë·É Áï°¢ ÅðÁø°ú Çå¹ýÀçÆÇ¼ÒÀÇ ½Å¼ÓÇÑ ÅºÇÙ½ÉÆÇ ÀÎ¿ë, ÇÑ±¹»çÈ¸ ÀûÆó Ã»»êÀ» ÃË±¸ÇÏ´Â 9Â÷ ÁÖ¸» ÃÐºÒÁýÈ¸°¡ ¼ºÅºÀý Àü¾ßÀÎ 24ÀÏ ¼¿ïÀ» ºñ·ÔÇÑ Àü±¹ °÷°÷¿¡¼ ¿·È´Ù.
Ãß¿î ³¯¾¾¿¡ ¼ºÅº Àü¾ß¶ó´Â ½â ÁÁÁö ¾ÊÀº Á¶°ÇÀÌ °ãÃÆÀ½¿¡µµ ÁÖÃÖ Ãø Ãß»ê ¿¬ÀÎ¿ø(´©ÀûÀÎ¿ø) 70¸¸¿©¸í, °æÂû Ãß»ê ÀÏ½ÃÁ¡ ÃÖ´ÙÀÎ¿ø 5¸¸3Ãµ¸íÀÌ Àü±¹ °¢Áö ±¤ÀåÀ¸·Î ¸ô·Á³ª¿Í ¸¶Ä¡ ÃàÁ¦¿Í °°Àº ºÐÀ§±â·Î ÁýÈ¸¿¡ µ¿ÂüÇß´Ù.
ÅºÇÙ¿¡ ¹Ý´ëÇÏ´Â º¸¼ö´ÜÃ¼µéµµ ÀûÁö ¾ÊÀº ÀÎ¿øÀ» ²ø¾î¸ð¾Æ ¸ÂºÒÁýÈ¸¸¦ ÀÌ¾î°¬´Ù. ¼¿ï Ã»°è±¤Àå°ú ´ö¼ö±Ã ´ëÇÑ¹® ¾Õ µî ÃÐºÒÁýÈ¸ Àå¼Ò ³²ÂÊ¿¡ ¸ðÀÎ ÅºÇÙ ¹Ý´ëÁýÈ¸ Âü°¡ÀÚµéÀº ¾ð·Ð°ú Á¾ºÏ¼¼·ÂÀÌ ÀÌ¹ø »çÅÂ¸¦ ÃË¹ßÇß´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù.
¡Þ "ÇÏ¾ß Å©¸®½º¸¶½º" ¼ºÅº ÃàÁ¦ ºÐÀ§±â ³ÑÄ£ ÃÐºÒÁýÈ¸
'¹Ú±ÙÇýÁ¤±Ç ÅðÁø ºñ»ó±¹¹ÎÇàµ¿'(ÅðÁøÇàµ¿)Àº ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ ¼¿ï Á¾·Î±¸ ±¤È¹®±¤Àå¿¡¼ '³¡±îÁö °£´Ù! 9Â÷ ¹ü±¹¹ÎÇàµ¿-¹Ú±ÙÇý Á¤±Ç Áï°¢ ÅðÁø·Á¶±â ÅºÇÙ·ÀûÆó Ã»»ê Çàµ¿ÀÇ ³¯' ÃÐºÒÁýÈ¸¸¦ °³ÃÖÇß´Ù.
'¼ºÅºÆÄÆ¼? ¿ì¸®´Â ÃÐºÒÁýÈ¸'
¸¶¾ß, ÀÌÇÑÃ¶, ¿¡ºê¸®½Ì±Ûµ¥ÀÌ°¡ Ãâ¿¬ÇÑ »çÀüÇà»ç 'ÅðÁøÄÜ¼Æ® ¹°·¯³ª¼î'¿¡ ÀÌ¾î Çö ½Ã±¹À» ¿µ»óÈÇÑ À±Á¾½ÅÀÇ ¹ÂÁ÷ºñµð¿À '±×·¡µµ Å©¸®½º¸¶½º'°¡ º» Çà»çÀÇ ¹®À» ¿¾ú´Ù. ³ëµ¿°è µî °¢°è ÀÎ»ç¿Í ½Ã¹ÎµéÀÇ ½Ã±¹¹ß¾ðµµ ÀÌ¾îÁ³´Ù.
¹ÎÁÖ»çÈ¸¸¦ À§ÇÑ º¯È£»ç¸ðÀÓ(¹Îº¯) ¼Ò¼Ó ÀÌÀçÈ º¯È£»ç´Â ÇåÀç¸¦ ÇâÇØ "ÅºÇÙ½ÉÆÇÀÌ ¿À·¡ °É¸± ÀÌÀ¯°¡ ¾ø°í, ÀçÆÇ Áö¿¬Àº ¶Ç ´Ù¸¥ ºÎ¿ª"ÀÌ¶ó¸ç "ÃÐºÒÀÌ »ç±×¶óÁö¸é ÇåÀç´Â ¾ðÁ¦µç ¾û¶×ÇÑ ÆÇ°áÀ» ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
¹ý¿ø °áÁ¤À¸·Î ÀÌ³¯µµ ½Å±³µ¿±³Â÷·Î, ¿ì¸®ÀºÇà »ïÃ»µ¿ ¿µ¾÷Á¡, ÆÈÆÇµ¿ 126¸Ç¼Ç, »ïÃ»·Î ¼¼¿ò¾ÆÆ®½ºÆäÀÌ½º ¾Õ, ¾È±¹¿ª '·è¼¾Æ® ÀÎÄÚÆ÷·¹ÀÌÆ¼µå' ¾Õ µî Ã»¿Í´ë·±¹¹«ÃÑ¸®°ø°ü·ÇåÀç ÀÎ±Ù¿¡¼ ¿ÀÈÄ 10½Ã30ºÐ±îÁö ÇàÁøÀÌ Çã¿ëµÆ´Ù.
º» Çà»ç ÈÄ ¿ÀÈÄ 6½Ã30ºÐ²²ºÎÅÍ 5°³ °æ·Î·Î ÇàÁøÀÌ ½ÃÀÛµÆ´Ù. ÇåÀç ÂÊÀ¸·Î ÇàÁøÇÑ Âü°¡ÀÚµéÀº '»Ð¸ÁÄ¡'¸¦ µÎµå¸®¸ç ½Å¼ÓÇÑ ÅºÇÙ½ÉÆÇ ÀÎ¿ëÀ», ÃÑ¸®°ø°ü ÂÊ ´ë¿À´Â '·¹µåÄ«µå'·Î È²±³¾È ´ëÅë·É ±ÇÇÑ´ëÇà ±¹¹«ÃÑ¸® ÅðÁøÀ»°¢°¢ ÃË±¸Çß´Ù.
ÀÌµéÀº ¿ÀÈÄ 8½Ã²² ÇàÁøÀ» ÆòÈ·Ó°Ô ¸¶¹«¸®ÇÏ°í ±¤È¹® ±¤ÀåÀ¸·Î µ¹¾Æ¿Í 'ÇÏ¾ß Å©¸®½º¸¶½º'¶ó´Â Á¦¸ñÀ¸·Î 2ºÎ Çà»ç¸¦ ÀÌ¾î°¬´Ù.
'´ëÅë·É ÅðÁø ÃË±¸ÇÏ´Â Ã»³â»êÅ¸'
ÅðÁøÇàµ¿Àº ¿ÀÈÄ 8½Ã30ºÐ ±âÁØÀ¸·Î ¼¿ï¿¡ ¿¬ÀÎ¿ø(´©ÀûÀÎ¿ø) 60¸¸¸íÀÌ Âü°¡Çß´Ù°í Ãß»êÇß´Ù. °æÂûÀº ¿ÀÈÄ 6½Ã30ºÐ ¼ø°£ ÃÖ´ÙÀÎ¿ø 3¸¸6Ãµ¸íÀÌ Áý°áÇß´Ù°í ºÃ´Ù.
ÀÌ³¯ ÁýÈ¸´Â ¼ºÅº Àü¾ßÀÓÀ» °í·ÁÇØ »çÀüÇà»çºÎÅÍ °÷°÷¿¡¼ ÃàÁ¦¸¦ ¿¬»óÄÉ ÇÏ´Â À¯ÄèÇÑ ºÐÀ§±â·Î ÁøÇàµÆ´Ù.
ÁýÈ¸¿¡ ¾Õ¼ '¹Ú±ÙÇýÁ¤±Ç ÅðÁø Ã»³âÇàµ¿'Àº ±¤È¹® KT ¾Õ¿¡¼ Ã»³â 300¿©¸íÀÌ »êÅ¸Å¬·Î½º º¹ÀåÀ» ÇÏ°í ±¤È¹® ÁÖº¯À» ¿À°¡´Â ¾î¸°ÀÌµé¿¡°Ô ¼±¹°À» ³ª´²ÁÖ´Â 'Ã»³â»êÅ¸ ´ëÀÛÀü' Çà»ç¸¦ ÁøÇàÇß´Ù.
Ã»³âµéÀº ÀÌÈÄ ÃÐºÒÁýÈ¸¿¡ Âü¼®ÇÑ µÚ Ã»¿Í´ë ÀÎ±Ù Ã»¿îµ¿ ÁÖ¹Î¼¾ÅÍ ¾Õ±îÁö ÇàÁøÇØ ¹Ú ´ëÅë·É¿¡°Ô ¼ö°©À» ¼±¹°ÇÏ´Â ÆÛÆ÷¸Õ½º¸¦ ¼±º¸¿´´Ù.
¿¬ÀÎ°ú ÇÔ²² ÃÐºÒÁýÈ¸¿¡ Âü°¡ÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î ¼ºÅº Àü¾ß¸¦ º¸³»·Á´Â ÀÌµéµµ ±¤È¹® °÷°÷¿¡¼ ÀÏÂïºÎÅÍ ´«¿¡ ¶ç¾ú´Ù.
¿©ÀÚÄ£±¸¿Í ÇÔ²² ÃæºÏ¿¡¼ ¿Ã¶ó¿Â ±³»ç ÀÌ¸ð(28)¾¾´Â "±×°£ ¿©À¯°¡ ¾ø¾î ¼¿ï¿¡ ¿Ã¶ó¿ÀÁö ¸øÇß´Âµ¥, ÇÐ±âµµ ³¡³ª°í ¼ºÅºÀýÀÌ¾î¼ 'ÃÐºÒ µ¥ÀÌÆ®'¸¦ ÇÏ±â·Î Çß´Ù"¸ç "ÀÌ·¸°Ô ±¤Àå¿¡ ¿À´Ï ´õ ÀÇ¹Ì ÀÖ´Â ¼ºÅº Àü¾ß°¼ µÇ´Â °Í °°´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
2ºÎ Çà»ç·Î ¿¸° 'ÇÏ¾ß Å©¸®½º¸¶½º' Çà»ç¿¡´Â ¼¿ïÀçÁîºò¹êµå, ¿¬¿µ¼®, ·çÀÌ½ºÃÊÀÌ µîÀÌ Ãâ¿¬ÇØ ½Ã¹Îµé¿¡°Ô Ä³·²À» ¼±»çÇß´Ù.
½Ã¹ÎµéÀÌ ±âÁ¸ Ä³·² ³ë·§¸»À» Çö ½Ã±¹¿¡ ¸Â°Ô ¹Ù²ã ºÎ¸£´Â ½Ã°£µµ ¸¶·ÃµÆ´Ù. 'Â¡±Ûº§'À» 'ÃÐºÒ ÀÌ°Ü¼ ÇÏ¾ßÇÑ´Ù¸é Èï°Ü¿ö¼ ¼Ò¸®³ô¿© ³ë·¡ºÎ¸¦·¡' µîÀ¸·Î ¹Ù²Ù´Â µî ´Ù¾çÇÑ °³»ç°îµéÀÌ µîÀåÇß´Ù.
º» Çà»ç Áß ¿ÀÈÄ 6½Ã Âü°¡ÀÚµéÀÌ ÀÏÁ¦È÷ ¼ÒµîÇÑ ÈÄ¿¡´Â Á¤ºÎ¼¿ïÃ»»ç º®¸é¿¡ '¹Ú±ÙÇý ±¸¼Ó Á¶±âÅºÇÙ'ÀÌ¶ó´Â ¹®±¸¸¦ ºöÀ¸·Î ½î´Â ÆÛÆ÷¸Õ½ºµµ ÀÖ¾ú´Ù.
¡Þ Áö¿ª¼µµ '¼ºÅº ÃÐºÒ'…"Áï°¢ ÅðÁø·ÅºÇÙ Á¶±âÀÎ¿ë"
¸¸¹Î°øµ¿È¸ ÁøÇàÇÏ´Â ±èÁ¦µ¿
¼¿ï ¿Ü Áö¿ª¿¡¼ ÃÐºÒÀ» µç ½Ã¹Îµéµµ °°Àº ºÐÀ§±â¸¦ ¸¸³£ÇÏ¸ç °÷°÷¿¡¼ ÁýÈ¸¸¦ ÀÌ¾î°¬´Ù.
±¤ÁÖ µ¿±¸ ±Ý³²·Î¿¡¼ ¿¸° ÃÐºÒÁýÈ¸¿¡¼´Â »êÅ¸Å¬·Î½º·Î ºÐÀåÇÑ ±¤ÁÖÀü³²Ã»³â¿¬´ë È¸¿øµéÀÌ ¾î¸°ÀÌµé¿¡°Ô ¼±¹°À» ³ª´²Áá´Ù. Âü°¡ÀÚµéÀÌ ½Ã±¹ »óÈ²¿¡ ºø´ë Ä³·² ³ë·§¸»À» ¹Ù²ã ºÎ¸£´Â ½Ã°£µµ ÀÖ¾ú´Ù.
°æ³² Ã¢¿ø½ÃÃ» ¾Õ Ã¢¿ø±¤Àå¿¡¼ ¿¸° 9Â÷ °æ³² ½Ã±¹´ëÈ¸¿¡¼µµ ¸¹Àº ½Ã¹ÎÀÌ »êÅ¸Å¬·Î½º ¸ðÀÚ¸¦ ¾²°í »¡°£»ö ¿ÜÅõ¸¦ ÀÔ°Å³ª »ç½¿»Ô Àå½ÄÀÌ ÀÖ´Â ¸Ó¸®ÇÉÀ» ´Þ°í Âü°¡ÇØ ¹Ú ´ëÅë·É ÅðÁø°ú ±¸¼Ó ¼ö»ç, ÅºÇÙ½ÉÆÇ Á¶±â ÀÎ¿ëÀ» ÃË±¸Çß´Ù.
Á¦ÁÖ¿¡¼µµ '¹Ú±ÙÇý Á¤±Ç ÅðÁø Á¦ÁÖÇàµ¿' ÁÖÃÖ·Î Á¦ÁÖ½ÃÃ» ¹Î¿ø½Ç ¾Õ µµ·Î¿¡¼ ¹Ú±ÙÇý ´ëÅë·ÉÀÇ Áï°¢ ÅðÁø°ú ±è±âÃá Àü Ã»¿Í´ë ºñ¼½ÇÀå·¿ìº´¿ì Àü ¹ÎÁ¤¼ö¼® ±¸¼Ó, È²±³¾È ±ÇÇÑ´ëÇà »çÅð¸¦ ¿ä±¸ÇÏ´Â ÃÐºÒÁýÈ¸°¡ ¿·È´Ù.
ÁÖÃÖ ÃøÀº ÀÌ³¯ ¼¿ï ¿Ü Áö¿ª 10¸¸2Ãµ¸íÀ» Æ÷ÇÔÇØ Àü±¹¿¡ 70¸¸2Ãµ¸íÀÌ ¸ð¿´´Ù°í ¹ßÇ¥Çß´Ù. °æÂûÀº ¼¿ï ¿Ü Áö¿ª¿¡ ¿ÀÈÄ 7½Ã30ºÐ ±âÁØ 1¸¸7Ãµ¸íÀÌ ¸ð¿© Àü±¹¿¡ ÀÏ½ÃÁ¡ ÃÖ´ÙÀÎ¿ø 5¸¸3Ãµ¸íÀÌ ¸ðÀÎ °ÍÀ¸·Î Ãß»êÇß´Ù.
º¸¼ö´ÜÃ¼ ¸ÂºÒÁýÈ¸(¼¿ï=¿¬ÇÕ´º½º) ÇÑ»ó±Õ ±âÀÚ = 24ÀÏ ¼¿ï±¤Àå ÀÎ±Ù¿¡¼ ¹Ú»ç¸ð µî º¸¼ö´ÜÃ¼ÀÇ ÅºÇÙ¹Ý´ë ÁýÈ¸°¡ ¿¸®°í ÀÖ´Ù. 2016.12.24 xyz@yna.co.kr
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º¸¼ö´ÜÃ¼µµ ÀûÁö ¾ÊÀº ÀÎ¿øÀ» ²ø¾î¸ð¾Æ ¸ÂºÒÁýÈ¸¸¦ ÀÌ¾î°¬´Ù.
»õ·Î¿îÇÑ±¹À»À§ÇÑ±¹¹Î¿îµ¿ µî º¸¼ö´ÜÃ¼µéÀº ÀÌ³¯ ÃÐºÒÁýÈ¸¿¡ ¾Õ¼ ¿ÀÈÄ 2½Ã Ã»°è±¤Àå¿¡¼ ÁýÈ¸¸¦ ¿¾î ¹Ú ´ëÅë·É ÅºÇÙÀÌ ¹«È¿ÀÌ¸ç, ÀÌ¹ø ÅºÇÙÀº ¾ð·Ð°ú Á¾ºÏ¼¼·ÂÀÇ ¼±µ¿À¸·Î ¹ú¾îÁø ÀÏÀÌ¶ó°í ÁÖÀåÇß´Ù.
ÀÌ¾î ´ö¼ö±Ã ´ëÇÑ¹® ¾Õ¿¡¼µµ '´ëÅë·É ÅºÇÙ±â°¢À» À§ÇÑ ±¹¹ÎÃÑ±È±â¿îµ¿º»ºÎ'(Åº±â±¹)°¡ ÅºÇÙ ¹«È¿ ÁýÈ¸¸¦ ¿¾ú´Ù. Ã»°è±¤Àå ÁýÈ¸ Âü°¡ÀÚµéµµ ÀÌ°÷¿¡ ÇÕ·ùÇß´Ù.
Åº±â±¹ ´ëº¯ÀÎÀÎ Á¤±¤¿ë ¹Ú»ç¸ð(¹Ú±ÙÇý¸¦ »ç¶ûÇÏ´Â ¸ðÀÓ) È¸ÀåÀº "ÁýÈ¸¿¡ ´Ü°¡ 150¿ø ÇÏ´Â ÅÂ±Ø±â 10¸¸ÀåÀ» ¹èÆ÷Çß´Ù"¸ç "ÀÌ·¸°Ô ¸¹ÀÌ ¿À½ÇÁÙÀº Àúµµ ¸ô¶ú´Ù. ´ÙÀ½ÁÖ Åä¿äÀÏÀÎ 31ÀÏ ¿ÀÈÄ 4½Ã¿¡µµ ÀÌ ÀÚ¸®¿¡ ÇÑ¹ø ´õ ¸ð¿©´Þ¶ó"°í ¸»Çß´Ù.
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ÁÖÃÖ ÃøÀº Ã»°è±¤Àå¿¡ 10¸¸¸íÀÌ, ´ëÇÑ¹® ¾Õ¿¡´Â 160¸¸¸íÀÌ ¸ð¿´´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù. °æÂûÀº ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ 5½Ã ±âÁØÀ¸·Î ÀÏ½ÃÁ¡ ÃÖ´Ù ÀÎ¿øÀ» 1¸¸5Ãµ¸íÀ¸·Î Ãß»êÇß´Ù.