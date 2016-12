홈 > 국제 미-러, 시리아 IS 격퇴 공조 확대 양국군 비밀접촉… 실시간 정보교환 등 협력강화 논의 연합뉴스 | dynews1991@dynews.co.kr 승인 2016.12.28 22:15:22 (연합뉴스)시리아 내전 해법을 놓고 티격태격해온 미국과 러시아가 이슬람 수니파 과격단체인 이슬람국가(IS) 격퇴 방안을 놓고 실시간 정보를 교환하는 등 공조를 확대하는 것으로 나타났다. 시리아에서 독자적인 IS 격퇴 작전을 벌이고 있는 양국은 정보를 실시간으로 교환하고, 심지어 수개월 뒤의 전략 목표들에 관해서도 개요를 설명해주는 등 대화의 생산성과 빈도에서 진전을 보이고 있다고 AP통신이 27일 보도했다. AP에 따르면 러시아는 양국 비밀 군사접촉에서 시리아 내 대테러 작전의 우선 순위가 고대 도시 팔미라를 탈환하는 것임을 분명히 했다. 미국은 IS의 수도 격인 락까를 압박하겠다는 의지가 강하다. 시리아 내전에서 러시아는 정부군을 지원하는 데 반해, 미국은 반군 측을 지원하면서 입장이 대치하고 있다. 미국은 러시아가 알레포에서 전쟁범죄를 저질렀다고 주장하고, 러시아는 미국이 알카에다 같은 테러단체들을 돕고 있다고 비난하고 있다. 그러나 양측은 비밀리에 벌여온 군사접촉에서 공개적인 적대감은 상당 부분 제쳐놓고 당면한 군사작전에 대화를 집중한 것으로 전해졌다. 다수의 미국 관리들도 양국 접촉에서는 세부적인 것을 뛰어넘어 광범위한 작전 계획이 논의됐다고 AP통신에 밝혔다. 미국 관리들에 따르면 미국과 러시아군은 정례적인 연락을 유지해왔으며, 무고한 병사들이 희생되지 않도록 공습 직전에는 실시간으로 연락하기도 했다. 특히 미군이 지난주 팔미라 주변에 대한 공습을 집중하면서 그같은 노력이 러시아 측에 더욱 중요해졌다. 러시아는 팔미라를 먼저 탈환한 뒤 이라크 접경도시 데이르 엘-주르에 결집해 있는 IS 대원들을 공격한다는 계획인 것으로 알려졌다. IS는 최근 시리아 정부군으로부터 팔미라를 빼앗으면서 대공화기 등 러시아와 시리아군 장비와 무기를 수중에 넣었다. 물밑 대화의 범위로 미루어 양측은 알레포 탈환작전을 전후해 수개월간 주고받은 상호 비방전에서 어느 정도 물러서는 것으로 보인다. 미국은 2014년 러시아의 우크라이나 크림반도 강제합병 후 러시아와 군사적 관계를 법으로 금지하고 있다. 그러나 시리아 분쟁이 격화하면서 미군의 시리아군 오폭 같은 사고나 충돌을 막기 위한 노력이 더욱 중요해졌다. 지난 9월 데이르 엘-주르 부근에 대한 미군의 오폭으로 시리아군 수십 명이 목숨을 잃었다. 이라크-시리아 내 미국 주도 동맹군 대변인 존 도리안 대령은 “그같은 일이 절대 반복되지 않기를 바란다”고 말했다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 도널드 트럼프 차기 미국 대통령이 양국 간 협력을 증진시킬 것이라는 기대를 밝혀왔다. AP통신은 협력 증진을 향한 일부 기초공사가 이미 시작된 것으로 보인다고 진단했다. <저작권자 © 동양일보 무단전재 및 재배포금지> 연합뉴스의 다른기사 보기 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0) 자동등록방지용 코드를 입력하세요! 확인 - 200 자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte )

