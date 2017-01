홈 > 경제 aT, "설 선물은 우리 농산물로" 조석준 기자 | yohan@dynews.co.kr 승인 2017.01.06 18:37:24 (동양일보 조석준 기자)한국농수산식품유통공사 농수산물사이버거래소는 새해를 맞아 우수한 품질의 우리 농수산식품 판매를 활성화하기 위해 설 선물세트 모음전을 진행한다고 6일 밝혔다. 이번 행사상품은 6차 산업 우수상품, 유기농 인증상품과 식품명인들의 전통식품 등 특별히 엄선한 약 200여개 품목으로 구성, 특히 이중 150여개의 상품을 김영란법(부정청탁금지법)시행에 따른 소비 행태를 감안하여 5만원 이하로 구성했다. 주요 판매 상품은 무항생제 한우갈비, 사과·배 등 과일류, 전복·굴비, 옥돔 및 잡곡, 한과, 나물, 건강음료 등으로 시중가격 대비 약 15~20% 저렴하게 판매할 예정이다. 상품주문은 우수한 품질의 농식품 발굴 및 우수 농가의 홍보 강화 차원에서 마련된 aT 농수산물사이버거래소 쇼핑몰(www.eatmart.co.kr)과 제휴 판매사인 CJ몰, 11번가, 쿠팡 등에서 주문 가능하며 오는 23일 오전까지 주문 할 경우 설 이전에 배송 받을 수 있다. 기업 및 단체 고객을 위한 사전 예약도 받고 있으며 예약 시 추가적인 할인 혜택과 명함, 감사카드 동봉서비스 등이 제공된다. aT 관계자는 “사이버 직거래를 통해 유통단계를 축소하여 우수한 농수산식품을 시중 가격보다 저렴하게 공급할 수 있게 됐다”며 “새해를 맞아 지인들에 대한 감사한 마음을 우리 농수산식품으로 전해보시길 바란다”고 말했다. <저작권자 © 동양일보 무단전재 및 재배포금지> 조석준 기자의 다른기사 보기 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0) 자동등록방지용 코드를 입력하세요! 확인 - 200 자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte )

