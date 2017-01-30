³óÃÌ ³ëÀÎ ¹ü¹ýÀÚ ¸¸µå´Â '¾ç±Íºñ'

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½ÂÀÎ 2017.01.29  23:33:34
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn
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Å ¾Æ¸§´Ù¿òÀ¸·Î ´ç³ª¶ó ÇöÁ¾ÀÇ ´«À» ¸Ö°Ô ÇÑ ¾ç±Íºñ¿¡ °ßÁÙ¸¸Å­ ÀÚÅÂ°¡ ¾Æ¸§´Ù¿î ²ÉÀÌ¶ó ÇÏ¿© ºÙ¿©Áø ÀÌ¸§ '¾ç±Íºñ'°¡ ³óÃÌ ³ëÀÎµéÀ» ¹ü¹ýÀÚ·Î ¸¸µé°í ÀÖ´Ù.

ÃæºÏÁö¹æ°æÂûÃ»ÀÌ ÀÛ³â ÇÑ ÇØ µ¿¾È Àû¹ßÇÑ ¸¶¾à»ç¹üµéÀÇ Á÷¾÷°ú ¿¬·ÉÀ» ºÐ¼®ÇÑ °á°ú Æ¯º°ÇÑ Á÷¾÷ÀÌ ¾ø´Â 60∼70´ë ÀÌ»ó ³ëÀÎµéÀÌ °¡Àå ¸¹¾Ò´ø °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.

¾ç±Íºñ. [¿¬ÇÕ´º½º ÀÚ·á»çÁø]
¾ç±Íºñ.

°æÂûÀº Áö³­ÇØ ¸¶¾à»ç¹ü ÁýÁß´Ü¼ÓÀ» ¹ú¿© 299¸íÀ» Àû¹ß, 30¸íÀ» ±¸¼ÓÇÏ°í 269¸íÀ» ºÒ±¸¼Ó ÀÔ°ÇÇß´Ù.

2013³â 96¸í(±¸¼Ó 15¸í, ºÒ±¸¼Ó 81¸í), 2014³â 144¸í(±¸¼Ó 12¸í·ºÒ±¸¼Ó 132¸í), 2015³â 190¸í(±¸¼Ó 36¸í·154¸í)À¸·Î ¸Å³â Áõ°¡¼¼´Ù.

¾ç±Íºñ µî ¸¶¾à »ç¹üÀÌ 205¸íÀ¸·Î °¡Àå ¸¹¾Ò°í ÄÚÄ«ÀÎ·ÇÊ·ÎÆù µî ÇâÁ¤½Å¼º»ç¹ü 76¸í, ´ë¸¶ »ç¹ü 18¸íÀÌ¾ú´Ù.

Á÷¾÷º°·Î´Â ¹«Á÷ÀÚ°¡ 110¸íÀ¸·Î °¡Àå ¸¹¾ÒÀ¸¸ç ³ó¸²¼ö»ê¾÷ 96¸í, ¹Ì»ó 27¸í, ÁÖºÎ·È¸»ç¿ø °¢ 17¸í, »ç¾÷ 13¸í, ÀÏ¿ë³ëµ¿ÀÚ 7¸í, ±âÅ¸ÇÇ°í¿ëÀÚ 6¸í, Àü¹®Á÷ 5¸í, ÇÐ»ý 1¸íÀÌ¾ú´Ù.

¿¬·Éº°·Î´Â 71¼¼ ÀÌ»óÀÌ 101¸í, 61¼¼∼70¼¼ 76¸í, 41¼¼∼50¼¼ 45¸í, 51¼¼∼60¼¼ 43¸í, 31¼¼∼40¼¼ 21¸í, 21¼¼∼30¼¼ 12¸í, ¹Ì»ó 1¸íÀÌ¾ú´Ù.

°æÂû °ü°èÀÚ´Â "Áö³­ÇØ ¸¶¾à·ùÀÎ ¾ç±Íºñ Àç¹è¸¦ ÁýÁß ´Ü¼ÓÇÏ´Â °úÁ¤¿¡¼­ »óºñ¾àÀÌ³ª °ü»ó¿ëÀ¸·Î ¾ç±Íºñ¸¦ ±â¸£´ø ³óÃÌ ³ëÀÎµéÀÌ ¸¹ÀÌ Àû¹ßµÆ°í ÀÌ·Î ÀÎÇØ ¸¶¾à»ç¹ü Àû¹ß °Ç¼öµµ Áõ°¡Çß´Ù"°í ºÐ¼®Çß´Ù.

ÀÏ½ÃÀû ÁøÅë È¿°ú°¡ ÀÖ¾î¼­ ¿¹·ÎºÎÅÍ ³óÃÌ¿¡ »ç´Â ³ëÀÎµéÀÌ »óºñ¾àÀ¸·Î Àç¹èÇÏ°ï Çß´Ù. ¹Î°£ÀÇ »óºñ¾àÀ¸·Î ³Î¸® ¾Ë·ÁÁø ¾ç±Íºñ´Â ²ÉºÀ¿À¸® ¼ÓÀÇ ¼ö¾×(¿­¸Å)À» ¸»·Á °¡°øÇÏ¸é ¾ÆÆí°ú ¸ð¸£ÇÉ, Çì·ÎÀÎ µî ´Ù¾çÇÑ ¸¶¾àÀÇ ¿ø·á°¡ µÈ´Ù.

»ó½ÀÀûÀ¸·Î º¹¿ëÇÏ¸é ³»¼ºÀÌ °­ÇØÁ® Áßµ¶µÇ°í ½ÉÇÒ °æ¿ì °Ç°­¿¡ Ä¡¸íÀûÀÌ¾î¼­ ±¹³»¿¡¼± Àç¹è°¡ ±ÝÁöµÆ´Ù.

´Ü¼Ó¿¡ Àû¹ßµÈ ³ó¹ÎµéÀº ¾ç±Íºñ°¡ Ã³¹ú ´ë»óÀÎÁö ¸ô¶ú´Ù°í Ç×º¯ÇÑ´Ù. ±×·¯³ª °æÂû°ú ÇàÁ¤´ç±¹ÀÌ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ¾Ë¸®°í ÀÖ°í, ÀÏºÎ´Â »ó´çÈ÷ Å« ±Ô¸ð·Î Àç¹èÇÏ´Â Á¡À¸·Î ¹Ì·ï ¹ü¹ý ÇàÀ§¶ó´Â °ÍÀ» ¾Ë¸é¼­µµ ¾ç±Íºñ¸¦ Å°¿ì´Â ³ó°¡µµ ÀûÁö ¾ÊÀº °ÍÀ¸·Î °æÂûÀº º¸°í ÀÖ´Ù.

´«ºÎ½Å ¾Æ¸§´Ù¿òÀ¸·Î ´ç³ª¶ó ÇöÁ¾ÀÇ ´«À» ¸Ö°Ô ÇÑ ¾ç±Íºñ¿¡ °ßÁÙ¸¸Å­ ÀÚÅÂ°¡ ¾Æ¸§´Ù¿î ²ÉÀÌ¶ó ÇÏ¿© ºÙ¿©Áø ÀÌ¸§ '¾ç±Íºñ'°¡ ³óÃÌ ³ëÀÎµéÀ» ¹ü¹ýÀÚ·Î ¸¸µé°í ÀÖ´Ù.

ÃæºÏÁö¹æ°æÂûÃ»ÀÌ ÀÛ³â ÇÑ ÇØ µ¿¾È Àû¹ßÇÑ ¸¶¾à»ç¹üµéÀÇ Á÷¾÷°ú ¿¬·ÉÀ» ºÐ¼®ÇÑ °á°ú Æ¯º°ÇÑ Á÷¾÷ÀÌ ¾ø´Â 60∼70´ë ÀÌ»ó ³ëÀÎµéÀÌ °¡Àå ¸¹¾Ò´ø °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.

¾ç±Íºñ. [¿¬ÇÕ´º½º ÀÚ·á»çÁø]
¾ç±Íºñ.

°æÂûÀº Áö³­ÇØ ¸¶¾à»ç¹ü ÁýÁß´Ü¼ÓÀ» ¹ú¿© 299¸íÀ» Àû¹ß, 30¸íÀ» ±¸¼ÓÇÏ°í 269¸íÀ» ºÒ±¸¼Ó ÀÔ°ÇÇß´Ù.

2013³â 96¸í(±¸¼Ó 15¸í, ºÒ±¸¼Ó 81¸í), 2014³â 144¸í(±¸¼Ó 12¸í·ºÒ±¸¼Ó 132¸í), 2015³â 190¸í(±¸¼Ó 36¸í·154¸í)À¸·Î ¸Å³â Áõ°¡¼¼´Ù.

¾ç±Íºñ µî ¸¶¾à »ç¹üÀÌ 205¸íÀ¸·Î °¡Àå ¸¹¾Ò°í ÄÚÄ«ÀÎ·ÇÊ·ÎÆù µî ÇâÁ¤½Å¼º»ç¹ü 76¸í, ´ë¸¶ »ç¹ü 18¸íÀÌ¾ú´Ù.

Á÷¾÷º°·Î´Â ¹«Á÷ÀÚ°¡ 110¸íÀ¸·Î °¡Àå ¸¹¾ÒÀ¸¸ç ³ó¸²¼ö»ê¾÷ 96¸í, ¹Ì»ó 27¸í, ÁÖºÎ·È¸»ç¿ø °¢ 17¸í, »ç¾÷ 13¸í, ÀÏ¿ë³ëµ¿ÀÚ 7¸í, ±âÅ¸ÇÇ°í¿ëÀÚ 6¸í, Àü¹®Á÷ 5¸í, ÇÐ»ý 1¸íÀÌ¾ú´Ù.

¿¬·Éº°·Î´Â 71¼¼ ÀÌ»óÀÌ 101¸í, 61¼¼∼70¼¼ 76¸í, 41¼¼∼50¼¼ 45¸í, 51¼¼∼60¼¼ 43¸í, 31¼¼∼40¼¼ 21¸í, 21¼¼∼30¼¼ 12¸í, ¹Ì»ó 1¸íÀÌ¾ú´Ù.

°æÂû °ü°èÀÚ´Â "Áö³­ÇØ ¸¶¾à·ùÀÎ ¾ç±Íºñ Àç¹è¸¦ ÁýÁß ´Ü¼ÓÇÏ´Â °úÁ¤¿¡¼­ »óºñ¾àÀÌ³ª °ü»ó¿ëÀ¸·Î ¾ç±Íºñ¸¦ ±â¸£´ø ³óÃÌ ³ëÀÎµéÀÌ ¸¹ÀÌ Àû¹ßµÆ°í ÀÌ·Î ÀÎÇØ ¸¶¾à»ç¹ü Àû¹ß °Ç¼öµµ Áõ°¡Çß´Ù"°í ºÐ¼®Çß´Ù.

ÀÏ½ÃÀû ÁøÅë È¿°ú°¡ ÀÖ¾î¼­ ¿¹·ÎºÎÅÍ ³óÃÌ¿¡ »ç´Â ³ëÀÎµéÀÌ »óºñ¾àÀ¸·Î Àç¹èÇÏ°ï Çß´Ù. ¹Î°£ÀÇ »óºñ¾àÀ¸·Î ³Î¸® ¾Ë·ÁÁø ¾ç±Íºñ´Â ²ÉºÀ¿À¸® ¼ÓÀÇ ¼ö¾×(¿­¸Å)À» ¸»·Á °¡°øÇÏ¸é ¾ÆÆí°ú ¸ð¸£ÇÉ, Çì·ÎÀÎ µî ´Ù¾çÇÑ ¸¶¾àÀÇ ¿ø·á°¡ µÈ´Ù.

»ó½ÀÀûÀ¸·Î º¹¿ëÇÏ¸é ³»¼ºÀÌ °­ÇØÁ® Áßµ¶µÇ°í ½ÉÇÒ °æ¿ì °Ç°­¿¡ Ä¡¸íÀûÀÌ¾î¼­ ±¹³»¿¡¼± Àç¹è°¡ ±ÝÁöµÆ´Ù.

´Ü¼Ó¿¡ Àû¹ßµÈ ³ó¹ÎµéÀº ¾ç±Íºñ°¡ Ã³¹ú ´ë»óÀÎÁö ¸ô¶ú´Ù°í Ç×º¯ÇÑ´Ù. ±×·¯³ª °æÂû°ú ÇàÁ¤´ç±¹ÀÌ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ¾Ë¸®°í ÀÖ°í, ÀÏºÎ´Â »ó´çÈ÷ Å« ±Ô¸ð·Î Àç¹èÇÏ´Â Á¡À¸·Î ¹Ì·ï ¹ü¹ý ÇàÀ§¶ó´Â °ÍÀ» ¾Ë¸é¼­µµ ¾ç±Íºñ¸¦ Å°¿ì´Â ³ó°¡µµ ÀûÁö ¾ÊÀº °ÍÀ¸·Î °æÂûÀº º¸°í ÀÖ´Ù.
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