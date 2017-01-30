Æ®·³ÇÁ, 'ÃÊ°­°æ ¹ÝÀÌ¹Î Á¤Ã¥'¿¡ Àü ¼¼°è Ãæ°Ý

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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.01.29  23:44:48
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn
µµ³Îµ
å Æ®·³ÇÁ ¹Ì±¹ ´ëÅë·ÉÀÌ »Ì¾Æµç 'ÃÊ°­°æ ¹Ý(Úã) ÀÌ¹Î Á¤Ã¥'À¸·Î ¼¼°è°¡ Ãæ°Ý¿¡ ÈÛ½Î¿´´Ù.

ÀÌ¶óÅ©, ½Ã¸®¾Æ, ÀÌ¶õ µî ÀáÀçÀû Å×·¯ À§ÇèÀÌ ÀÖ´Â 7°³ ¹«½½¸² ±¹°¡ ±¹¹ÎÀÇ ¹Ì±¹ ÀÔ±¹°ú ºñÀÚ¹ß±ÞÀÌ Áß´ÜµÇ°í, ÀÏºÎ Ç×°ø»ç¿¡¼­ ¹Ì±¹Çà ¹ß±ÇÀÌ Áß´ÜµÇ´Â°¡ ÇÏ¸é, ´º¿å JFK ±¹Á¦°øÇ× µî¿¡¼­´Â ³­¹Î µîÀÌ ¾ï·ùµÇ´Â »çÅÂ°¡ ¹ß»ýÇß´Ù.

¹Ì±¹¿¡¼­´Â ¹é¾Ç°üÀ» »ó´ë·Î ÇÑ ½Ã¹Î´ÜÃ¼ÀÇ ¼Ò¼ÛÀÌ ½ÃÀÛµÆ°í °øÇ× °÷°÷¿¡¼­ ¹ÝÀÌ¹Î Á¤Ã¥ ¹Ý´ë ½ÃÀ§°¡ ¹ú¾îÁ³´Ù.

¹Ì±¹ Á¤Ä¡ÀÎµéÀÌ ¾Õ´ÙÅý ºñÆÇÀÇ ¸ñ¼Ò¸®¸¦ ³»´Â °¡¿îµ¥ ¼¼°è ÁÖ¿ä Á¤»óµéµµ Æ®·³ÇÁ Á¤Ã¥¿¡ ¹Ý´ë ÀÔÀåÀ» ¹àÇû´Ù.

ÀÌ¶õÀº ¸ð¿åÀû Ã³»ç¿¡ ´ëÇØ µ¿ÀÏÇÏ°Ô ¸Â´ëÀÀÇÏ°Ú´Ù¸é¼­ ÀÌ¸¦ Ã¶È¸ÇÒ ¶§±îÁö ¹Ì±¹ÀÎÀÇ ÀÌ¶õ ÀÔ±¹À» ±ÝÇÑ´Ù°í °æ°íÇß´Ù.

Æ®·³ÇÁ ÇàÁ¤¸í·É ¼­¸í
Æ®·³ÇÁ ÇàÁ¤¸í·É ¼­¸í[EPA=¿¬ÇÕ´º½º]

¡Þ ¹ß ¹­ÀÎ ¿©Çà°´…±úÁ®¹ö¸° ³­¹ÎµéÀÇ ²Þ

Ä«ÀÌ·Î¿¡¼­ ´º¿åÇà ÀÌÁýÆ®¿¡¾î Ç×°ø±â¿¡ Å¾½ÂÇÏ·Á´ø ÀÌ¶óÅ©ÀÎ Çª¾Æµå »þ·¹ÇÁ(51)¾¾ °¡Á· 5¸íÀº Æ®·³ÇÁÀÇ ºñÀÚ Á¦ÇÑ Á¶Ã³°¡ Áï°¢ ½ÇÇàµÈ Á÷ÈÄ Å¾½ÂÀ» °ÅºÎ´çÇß´Ù.

ÀÌµéÀº ÀÌ¶óÅ© Äí¸£µåÀÚÄ¡±¸ÀÇ ¾Æ¸£ºô·Î µÇµ¹¾Æ°¡¾ß ÇÒ Ã³Áö¿¡ ³õ¿´´Ù.

»þ·¹ÇÁ¾¾´Â "Áýµµ, Â÷µµ, °¡±¸µµ ´Ù ÆÈ°í, ³ª¿Í ¾Æ³»´Â Á÷Àåµµ ±×¸¸µ×´Ù. Æ¯º°ÀÌ¹ÎºñÀÚ·Î Å×³×½ÃÁÖ ³»½´ºô¿¡¼­ Á¤ÂøÇÏ·Á´ø °èÈ¹ÀÌ¾ú´Âµ¥ Æ®·³ÇÁ°¡ ¿ì¸® °¡Á·ÀÇ »îÀ» ¸Á°¡¶ß·È´Ù"°í ¸»Çß´Ù.

½Ã¸®¾Æ ³­¹Î ¾Æ¸¶¸£ »ç¿Ï(40)¾¾´Â "TV ´º½º·Î Æ®·³ÇÁ°¡ ÇàÁ¤¸í·É¿¡ ¼­¸íÇÏ´Â Àå¸éÀ» º¸°í´Â º­¶ô¿¡ ¸ÂÀº µíÇÑ ´À³¦ÀÌ¾ú´Ù. ¸ðµç ²Þ°ú Èñ¸ÁÀÌ ¹°°ÅÇ°ÀÌ µÅ¹ö·È´Ù"°í ÇÑ¼ûÀ» ³»½¬¾ú´Ù.

Æ®·³ÇÁ ´ëÅë·ÉÀÌ ¹Ý ³­¹Î ÇàÁ¤¸í·É¿¡ ¼­¸íÇÔ¿¡ µû¶ó 2¸¸7Ãµ¿© ¸í¿¡ ´ÞÇÏ´Â ½Ã¸®¾Æ ³­¹ÎÀÇ ¹Ì±¹ÇàÀÌ ÁÂÀýµÉ À§±â¿¡ Ã³ÇÑ °ÍÀ¸·Î ÆÄ¾ÇµÆ´Ù.

¹Ì±¹Àº Áö³­ È¸°è¿¬µµ¿¡ ÃÑ 8¸¸4Ãµ995¸íÀÇ ³­¹ÎÀ» ¹Þ¾Æµé¿´À¸¸ç, ±× Áß 1¸¸2Ãµ587¸íÀÌ ½Ã¸®¾Æ Ãâ½Å ³­¹ÎÀÌ¾ú´Ù.

À¯È¿ÇÑ ¹Ì±¹ ºñÀÚ¸¦ ¼ÒÁöÇÑ ÀÌ¶õÀÎ 3¸íµµ ¿À½ºÆ®¸®¾Æ ºó °øÇ×¿¡¼­ ¹ßÀÌ ¹­¿´´Ù.

ÀÌ¶õ¿¡¼­ ¹Ì±¹À¸·Î °¡·Á´Â ¿©Çà°´µéÀº ºó °øÇ×À» °ÅÄ¡´Â °æ¿ì°¡ ¸¹Àºµ¥, ¿©Çà µµÁß ÇàÁ¤¸í·É ¹ßÈ¿·Î ÀÔ±¹ÀÌ º¸·ùµÇ°í ÀÖ´Â °ÍÀÌ´Ù.

Æ®·³ÇÁ "ÀÌ½½¶÷ Å×·¯¸®½ºÆ® Â÷´ÜÇÏ°Ú´Ù"
Æ®·³ÇÁ "ÀÌ½½¶÷ Å×·¯¸®½ºÆ® Â÷´ÜÇÏ°Ú´Ù"

½ÉÁö¾î ¹Ì±¹ ¶¥¿¡ ¹ßÀ» ³»µðµ±À½¿¡µµ ¾ï·ùµÇ´Â »ç·Êµµ ³ª¿À°í ÀÖ´Ù.

ÇàÁ¤¸í·É ¹ßÈ¿ Á÷ÈÄ ´º¿å JFK ±¹Á¦°øÇ×¿¡ µµÂøÇÑ ÀÌ¶óÅ© ³­¹Î 2¸íÀÌ °øÇ×¿¡ ¾ï·ùµÆ´Ù. ÀÌµé Áß ÇÑ ¸íÀº Àå±â°£ ÀÌ¶óÅ© ÁÖµÐ ¹Ì±º±âÁö¿¡¼­ Åë¿ª·¿£Áö´Ï¾î·Î ÀÏÇß´ø ÀÎ¹°ÀÎµ¥ ÀÏ´Ü ¾ï·ù¿¡¼­´Â Ç®·Á³µ´Ù.

Ç×°ø»çµéÀÇ Å¾½Â °ÅºÎµµ ÀÕµû¸£°í ÀÖ´Ù.

³×´ú¶õµå Ç×°ø»ç KLMÀº "¹Ì±¹ ÀÔ±¹À» °ÅºÎ´çÇÒ ¿ì·Á°¡ ÀÖ´Â 7¸íÀÇ ½Â°´¿¡ ´ëÇØ Å¾½Â ÁßÁö Á¶Ã³¸¦ Çß´Ù"°í ¸»Çß´Ù.

Ä¶¸®Æ÷´Ï¾Æ¿¡¼­ À¯ÇÐ ÁßÀÎ ÇÑ ÀÌ¶õ ÇÐ»ýÀº "ÅÍÅ°Ç×°ø¿¡¼­ ±¸¸ÅÇÑ 2¿ù 4ÀÏ Ãâ¹ß Ç×°ø±ÇÀÌ Ãë¼ÒµÆ´Ù"°í ¸»Çß´Ù.

¾Æ¶ø¿¡¹Ì¸®Æ®(UAE) ¿¡Æ¼ÇÏµåÇ×°ø°ú ¿¡¹Ì·¹ÀÌÆ®Ç×°ø µî ÀÏºÎ Ç×°ø»ç°¡ 7°³±¹ ±¹¹Î Ãâ½ÅÀÇ ¹Ì±¹Çà Ç×°ø±Ç ¹ß±ÇÀ» Áß´ÜÇß´Ù.

Æ®·³ÇÁ´Â "ÀÌ½½¶÷ Å×·¯¸®½ºÆ®ÀÇ ¹Ì±¹ ÀáÀÔÀ» Â÷´ÜÇÏ°Ú´Ù"´Â ¸íºÐÀ» ³»°É¾úÁö¸¸, ¹Ì±¹¿¡ °¡Á·°ú »ýÈ°±Ù°ÅÁö¸¦ µÐ ¹«½½¸² ±¹°¡ Ãâ½Å ¿µÁÖ±ÇÀÚ±îÁöµµ 'ÀÔ±¹ Á¦ÇÑ ¸®½ºÆ®'¿¡ ¿À¸£¸é¼­ ¹Ý¹ßÀÌ °Å¼¼Áö°í ÀÖ´Ù.

Æ¯È÷ ÀÌ¶õ, ÀÌ¶óÅ© µî 7°³ ¹«½½¸² ±¹°¡»Ó ¾Æ´Ï¶ó ÀÌµé ±¹°¡¿Í ´Ù¸¥ ³ª¶óÀÇ ±¹ÀûÀ» µ¿½Ã¿¡ °¡Áø ÀÌÁß±¹ÀûÀÚ¿¡ ´ëÇØ¼­µµ ¹Ì±¹ ÀÔ±¹ÀÌ ÀÏ½Ã Áß´ÜµÇ¸é¼­ ÆÄ¹®ÀÌ ´õ Ä¿Áö°í ÀÖ´Ù.

Æ®·³ÇÁ ÇàÁ¤ºÎÀÇ °ø°ÝÀûÀÎ Á¤Ã¥ ÃßÁø °úÁ¤ µî¿¡ ¹Ì·ïº¼ ¶§ ÀÔ±¹ ±ÝÁö ´ë»ó±¹ÀÌ ´õ ´Ã¾î³¯ °ÍÀÌ¶ó´Â °üÃøµµ ÀÖ´Ù.

¹é¾Ç°üÀÇ ÇÑ °íÀ§ °ü°èÀÚ´Â CNN¿¡ Æ®·³ÇÁ ÇàÁ¤ºÎ°¡ "¸Å¿ì °ø°ÝÀû"ÀÌ¶ó¸ç ÇàÁ¤¸í·É ´ë»óÀÌ µÈ 7°³ ±¹°¡´Â "½ÃÀÛÁ¡ÀÏ »Ó"ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.

±×´Â Á¤ºÎ°¡ Ãß°¡ ±¹°¡ ÁöÁ¤À» ³õ°í Á¶À² ÁßÀÌ¸ç, ¼±Á¤ ±âÁØÀº "¹Ì±¹À» ¾ÈÀüÇÏ°Ô ÇÏ´Â °Í"ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.

¡Þ ¹Ì ½Ã¹Î´ÜÃ¼ºÎÅÍ ¹«½½¸² ±¹°¡ Á¤ºÎ±îÁö…°Å¼¼Áö´Â ¹Ý¹ß

¹Ì±¹½Ã¹ÎÀÚÀ¯¿¬¸Í(ACLU)°ú ±¹°¡ÀÌ¹Î¹ý¼¾ÅÍ µî ½Ã¹Î´ÜÃ¼µéÀº ´º¿å °øÇ×¿¡¼­ ¾ï·ùµÈ ÀÌ¶óÅ©ÀÎµé°ú ÇÔ²² ¹é¾Ç°üÀ» »ó´ë·Î ¼Ò¼ÛÀ» Á¦±âÇß´Ù.

¹Ì±¹ ¾Æ¶ø ¹ÝÂ÷º°À§¿øÈ¸ÀÇ ¾Æº£µå ¾ÆÀ¯ºê ±¹ÀåÀº "ÇàÁ¤¸í·ÉÀÌ °¡Á·µéÀ» °­Á¦·Î °¥¶ó³õ¾Ò´Ù. ÀÌ´Â ¾öÃ»³­ È¥¶õÀ» ¾ß±âÇÏ°í ÀÖ´Â °Í"ÀÌ¶ó¸ç "¾Æ¶ø-¹Ì±¹ °øµ¿Ã¼¿¡ ¸Å¿ì ºÎÁ¤ÀûÀÌ°í ÆÄ±«ÀûÀÎ ¿©ÆÄ¸¦ ¸ô°í ¿À°í ÀÖ´Ù"°í ºñ³­Çß´Ù.

¹Ì±¹ ÁÖ¿ä °øÇ×¿¡¼­´Â ÀÌ¹ø Á¤Ã¥¿¡ Ç×ÀÇÇÏ´Â ½ÃÀ§°¡ ¹ú¾îÁ³´Ù.

±¸±Û, ÆäÀÌ½ººÏ µî ±Û·Î¹ú ±â¾÷µéµµ ÀÌ¹ø ÇàÁ¤¸í·É ¹ßµ¿¿¡ °­ÇÏ°Ô ¹Ý¹ßÇß´Ù.

ÀÎµµ Ãâ½ÅÀÇ ±¸±Û CEO ¼ø´Ù¸£ ÇÇÂ÷ÀÌ°¡ ÇàÁ¤¸í·ÉÀ» '°íÅë½º·´´Ù'¶ó°í Ç¥ÇöÇß°í, ÀÌ¹ÎÀÚ °¡Á¤ Ãâ½ÅÀÇ ¸¶Å© ÀúÄ¿¹ö±× ÆäÀÌ½ººÏ CEOµµ ºñ½ÁÇÑ ¿ì·Á¸¦ Ç¥½ÃÇß´Ù.

ÀÌ¶õ ¿Ü¹«ºÎ´Â "¹Ì±¹ÀÇ ¸ð¿åÀûÀÎ ÇàÁ¤¸í·É¿¡ ´ëÀÀÇØ ÀÌ¶õµµ ¹Ì±¹ÀÎÀÇ ÀÔ±¹À» ÇöÇà°ú °°ÀÌ °è¼Ó ±ÝÁöÇÑ´Ù. ºÒ¹ýÀûÀÌ°í ºñ³í¸®ÀûÀÌ¸ç ±¹Á¦¹ýÀ» À§¹ÝÇÑ °áÁ¤"ÀÌ¶ó°í ºñ³­Çß´Ù.

ÀÔ±¹Á¦ÇÑ 7°³±¹¿¡ Æ÷ÇÔµÈ ¿¹¸à Á¤ºÎµµ Â£Àº ½Ç¸Á°¨°ú ÇÔ²² À¯°¨À» Ç¥½ÃÇß´Ù.

»÷ÇÁ¶õ½Ã½ºÄÚ °øÇ×¿¡¼­ Æ®·³ÇÁ Á¤Ã¥¿¡ Ç×ÀÇÇÏ´Â ½ÃÀ§ÀÚµé [EPA=¿¬ÇÕ´º½º]
»÷ÇÁ¶õ½Ã½ºÄÚ °øÇ×¿¡¼­ Æ®·³ÇÁ Á¤Ã¥¿¡ Ç×ÀÇÇÏ´Â ½ÃÀ§ÀÚµé

 

¹Ì±¹ Á¤°è¿¡¼­µµ °Å¼¾ ºñÆÇÀÌ ½ñ¾ÆÁ³´Ù.

Æ®·³ÇÁ ´ëÅë·É°ú ´ë¼±¿¡¼­ ¸ÂºÙ¾ú´ø Èú·¯¸® Å¬¸°ÅÏ Àü ±¹¹«Àå°üÀº Æ®·³ÇÁ ´ëÅë·ÉÀÇ ¹Ý ÀÌ¹Î Á¤Ã¥À» °¡¸®ÄÑ "ÀÌ°ÍÀº ¿ì¸®ÀÇ ¸ð½ÀÀÌ ¾Æ´Ï´Ù"(this is not who we are)¶ó°í ºñÆÇÇß´Ù.

°øÈ­´ç¿øÀÎ ¿À¸° ÇØÄ¡ »ó¿ø Àç¹«À§¿øÀåµµ "ÀÌ ²ûÂïÇÑ ºÐÀïÀÇ ¼±·®ÇÑ ÇÇÇØÀÚµéÀ» µ½´Â µ¥ ¹ýÀû, µµ´öÀû Ã¥¹«¸¦ ´ÙÇØ¾ß ÇÑ´Ù"°í ¸»ÇßÀ¸¸ç Å©¸®½º ¸ÓÇÇ ÄÚ³×Æ¼ÄÆÁÖ »ó¿øÀÇ¿øÀº "¸¸¾à ¿À´Ã Ä§¹¬À» ÅÃÇß´Ù¸é ³»°Ô ´Ù½Ã´Â ¹Ì±¹ÀÌ µµ´öÀû ¸®´õ½Ê¿¡ ´ëÇØ ¸»ÇÏÁö ¸»¾Æ¶ó"°í ¸ñ¼Ò¸®¸¦ ³ô¿´´Ù.

¿Ã¶ûµå ÇÁ¶û½º ´ëÅë·ÉÀº ¼¼°è Áú¼­¸¦ µÚÈçµå´Â Æ®·³ÇÁÀÇ Á¤Ã¥¿¡ À¯·´ÀÌ ´ëÇ×ÇÏÀÚ´Â ¸Þ½ÃÁö¸¦ ´øÁ³°í ¾Ó°Ö¶ó ¸Þ¸£ÄÌ µ¶ÀÏ ÃÑ¸®µµ "Å×·¯¿¡ ¸Â¼­ ¾Æ¹«¸® ´ÜÈ£ÇÏ°Ô ½Î¿î´Ù°í ÇÒÁö¶óµµ ¾î´À Æ¯Á¤ÇÑ Ãâ½Å Áö¿ª°ú ½Å³äÀ» °¡Áø ÀÌµé ¸ðµÎ¿¡°Ô ÇøÀÇ¸¦ µÎ´Â °ÍÀº ¿ÇÁö ¾Ê´Ù°í È®½ÅÇÑ´Ù"°í ¹àÇû´Ù.

Áã½ºÅÊ Æ®·òµµ Ä³³ª´Ù ÃÑ¸®´Â Æ®À§ÅÍ¿¡¼­ "¹ÚÇØ, ±×¸®°í Å×·¯¿Í ÀüÀïÀ» ÇÇÇØ µµ¸Á¿Â »ç¶÷µé¿¡°Ô 'Ä³³ª´Ù ±¹¹ÎÀº Á¾±³¿Í °ü°è¾øÀÌ ¿©·¯ºÐÀ» È¯¿µÇÑ´Ù'´Â Á¡À» ¹àÈù´Ù'¸é¼­ "´Ù¾ç¼ºÀº ¿ì¸®ÀÇ ÈûÀÌ´Ù. Ä³³ª´Ù¿¡ ¿À´Â °ÍÀ» È¯¿µÇÑ´Ù"°í ¸»Çß´Ù.

½ºÄÚÆ²·£µåÀÇ ´ÏÄÃ¶ó ½ºÅÍÀü ¼ö¹Ýµµ Æ®·òµµ ÃÑ¸®ÀÇ Æ®À­ ±ÛÀ» ¸®Æ®À­ÇÏ¸é¼­ "½ºÄÚÆ²·£µå·Î ¿À´Â °Íµµ È¯¿µÇÑ´Ù"°í ¹àÇû´Ù.

Àü ¼¼°èÀûÀ¸·Î ÆÄ¹®ÀÌ È®»êÇÏÀÚ Æ®·³ÇÁ ´ëÅë·ÉÀº "ÇàÁ¤¸í·ÉÀº ¹«½½¸² (ÀÔ±¹)±ÝÁö°¡ ¾Æ´Ï´Ù"¶ó°í °­º¯Çß´Ù.

Æ®·³ÇÁ Á¤Ã¥ÀÇ ÀÇÈ¸³» ÁöÁö Áß½ÉÃàÀ» ¸Ã°í ÀÖ´Â Æú ¶óÀÌ¾ð ÇÏ¿øÀÇÀå(°øÈ­)Àº "ÀÌ°ÍÀº Á¾±³ Å×½ºÆ®°¡ ¾Æ´Ï´Ù. Àü ¼¼°è ¹«½½¸² ´ë´Ù¼ö¿¡°Ô´Â ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¡Áö ¾Ê´Â´Ù"°í ÁÖÀåÇß´Ù.

JFK °øÇ×¿¡ ¸ô·Áµç ½ÃÀ§ÀÚµé [EPA=¿¬ÇÕ´º½º]
JFK °øÇ×¿¡ ¸ô·Áµç ½ÃÀ§ÀÚµé

µµ³Îµå Æ®·³ÇÁ ¹Ì±¹ ´ëÅë·ÉÀÌ »Ì¾Æµç 'ÃÊ°­°æ ¹Ý(Úã) ÀÌ¹Î Á¤Ã¥'À¸·Î ¼¼°è°¡ Ãæ°Ý¿¡ ÈÛ½Î¿´´Ù.

ÀÌ¶óÅ©, ½Ã¸®¾Æ, ÀÌ¶õ µî ÀáÀçÀû Å×·¯ À§ÇèÀÌ ÀÖ´Â 7°³ ¹«½½¸² ±¹°¡ ±¹¹ÎÀÇ ¹Ì±¹ ÀÔ±¹°ú ºñÀÚ¹ß±ÞÀÌ Áß´ÜµÇ°í, ÀÏºÎ Ç×°ø»ç¿¡¼­ ¹Ì±¹Çà ¹ß±ÇÀÌ Áß´ÜµÇ´Â°¡ ÇÏ¸é, ´º¿å JFK ±¹Á¦°øÇ× µî¿¡¼­´Â ³­¹Î µîÀÌ ¾ï·ùµÇ´Â »çÅÂ°¡ ¹ß»ýÇß´Ù.

¹Ì±¹¿¡¼­´Â ¹é¾Ç°üÀ» »ó´ë·Î ÇÑ ½Ã¹Î´ÜÃ¼ÀÇ ¼Ò¼ÛÀÌ ½ÃÀÛµÆ°í °øÇ× °÷°÷¿¡¼­ ¹ÝÀÌ¹Î Á¤Ã¥ ¹Ý´ë ½ÃÀ§°¡ ¹ú¾îÁ³´Ù.

¹Ì±¹ Á¤Ä¡ÀÎµéÀÌ ¾Õ´ÙÅý ºñÆÇÀÇ ¸ñ¼Ò¸®¸¦ ³»´Â °¡¿îµ¥ ¼¼°è ÁÖ¿ä Á¤»óµéµµ Æ®·³ÇÁ Á¤Ã¥¿¡ ¹Ý´ë ÀÔÀåÀ» ¹àÇû´Ù.

ÀÌ¶õÀº ¸ð¿åÀû Ã³»ç¿¡ ´ëÇØ µ¿ÀÏÇÏ°Ô ¸Â´ëÀÀÇÏ°Ú´Ù¸é¼­ ÀÌ¸¦ Ã¶È¸ÇÒ ¶§±îÁö ¹Ì±¹ÀÎÀÇ ÀÌ¶õ ÀÔ±¹À» ±ÝÇÑ´Ù°í °æ°íÇß´Ù.

Æ®·³ÇÁ ÇàÁ¤¸í·É ¼­¸í
Æ®·³ÇÁ ÇàÁ¤¸í·É ¼­¸í[EPA=¿¬ÇÕ´º½º]

¡Þ ¹ß ¹­ÀÎ ¿©Çà°´…±úÁ®¹ö¸° ³­¹ÎµéÀÇ ²Þ

Ä«ÀÌ·Î¿¡¼­ ´º¿åÇà ÀÌÁýÆ®¿¡¾î Ç×°ø±â¿¡ Å¾½ÂÇÏ·Á´ø ÀÌ¶óÅ©ÀÎ Çª¾Æµå »þ·¹ÇÁ(51)¾¾ °¡Á· 5¸íÀº Æ®·³ÇÁÀÇ ºñÀÚ Á¦ÇÑ Á¶Ã³°¡ Áï°¢ ½ÇÇàµÈ Á÷ÈÄ Å¾½ÂÀ» °ÅºÎ´çÇß´Ù.

ÀÌµéÀº ÀÌ¶óÅ© Äí¸£µåÀÚÄ¡±¸ÀÇ ¾Æ¸£ºô·Î µÇµ¹¾Æ°¡¾ß ÇÒ Ã³Áö¿¡ ³õ¿´´Ù.

»þ·¹ÇÁ¾¾´Â "Áýµµ, Â÷µµ, °¡±¸µµ ´Ù ÆÈ°í, ³ª¿Í ¾Æ³»´Â Á÷Àåµµ ±×¸¸µ×´Ù. Æ¯º°ÀÌ¹ÎºñÀÚ·Î Å×³×½ÃÁÖ ³»½´ºô¿¡¼­ Á¤ÂøÇÏ·Á´ø °èÈ¹ÀÌ¾ú´Âµ¥ Æ®·³ÇÁ°¡ ¿ì¸® °¡Á·ÀÇ »îÀ» ¸Á°¡¶ß·È´Ù"°í ¸»Çß´Ù.

½Ã¸®¾Æ ³­¹Î ¾Æ¸¶¸£ »ç¿Ï(40)¾¾´Â "TV ´º½º·Î Æ®·³ÇÁ°¡ ÇàÁ¤¸í·É¿¡ ¼­¸íÇÏ´Â Àå¸éÀ» º¸°í´Â º­¶ô¿¡ ¸ÂÀº µíÇÑ ´À³¦ÀÌ¾ú´Ù. ¸ðµç ²Þ°ú Èñ¸ÁÀÌ ¹°°ÅÇ°ÀÌ µÅ¹ö·È´Ù"°í ÇÑ¼ûÀ» ³»½¬¾ú´Ù.

Æ®·³ÇÁ ´ëÅë·ÉÀÌ ¹Ý ³­¹Î ÇàÁ¤¸í·É¿¡ ¼­¸íÇÔ¿¡ µû¶ó 2¸¸7Ãµ¿© ¸í¿¡ ´ÞÇÏ´Â ½Ã¸®¾Æ ³­¹ÎÀÇ ¹Ì±¹ÇàÀÌ ÁÂÀýµÉ À§±â¿¡ Ã³ÇÑ °ÍÀ¸·Î ÆÄ¾ÇµÆ´Ù.

¹Ì±¹Àº Áö³­ È¸°è¿¬µµ¿¡ ÃÑ 8¸¸4Ãµ995¸íÀÇ ³­¹ÎÀ» ¹Þ¾Æµé¿´À¸¸ç, ±× Áß 1¸¸2Ãµ587¸íÀÌ ½Ã¸®¾Æ Ãâ½Å ³­¹ÎÀÌ¾ú´Ù.

À¯È¿ÇÑ ¹Ì±¹ ºñÀÚ¸¦ ¼ÒÁöÇÑ ÀÌ¶õÀÎ 3¸íµµ ¿À½ºÆ®¸®¾Æ ºó °øÇ×¿¡¼­ ¹ßÀÌ ¹­¿´´Ù.

ÀÌ¶õ¿¡¼­ ¹Ì±¹À¸·Î °¡·Á´Â ¿©Çà°´µéÀº ºó °øÇ×À» °ÅÄ¡´Â °æ¿ì°¡ ¸¹Àºµ¥, ¿©Çà µµÁß ÇàÁ¤¸í·É ¹ßÈ¿·Î ÀÔ±¹ÀÌ º¸·ùµÇ°í ÀÖ´Â °ÍÀÌ´Ù.

Æ®·³ÇÁ "ÀÌ½½¶÷ Å×·¯¸®½ºÆ® Â÷´ÜÇÏ°Ú´Ù"
Æ®·³ÇÁ "ÀÌ½½¶÷ Å×·¯¸®½ºÆ® Â÷´ÜÇÏ°Ú´Ù"

½ÉÁö¾î ¹Ì±¹ ¶¥¿¡ ¹ßÀ» ³»µðµ±À½¿¡µµ ¾ï·ùµÇ´Â »ç·Êµµ ³ª¿À°í ÀÖ´Ù.

ÇàÁ¤¸í·É ¹ßÈ¿ Á÷ÈÄ ´º¿å JFK ±¹Á¦°øÇ×¿¡ µµÂøÇÑ ÀÌ¶óÅ© ³­¹Î 2¸íÀÌ °øÇ×¿¡ ¾ï·ùµÆ´Ù. ÀÌµé Áß ÇÑ ¸íÀº Àå±â°£ ÀÌ¶óÅ© ÁÖµÐ ¹Ì±º±âÁö¿¡¼­ Åë¿ª·¿£Áö´Ï¾î·Î ÀÏÇß´ø ÀÎ¹°ÀÎµ¥ ÀÏ´Ü ¾ï·ù¿¡¼­´Â Ç®·Á³µ´Ù.

Ç×°ø»çµéÀÇ Å¾½Â °ÅºÎµµ ÀÕµû¸£°í ÀÖ´Ù.

³×´ú¶õµå Ç×°ø»ç KLMÀº "¹Ì±¹ ÀÔ±¹À» °ÅºÎ´çÇÒ ¿ì·Á°¡ ÀÖ´Â 7¸íÀÇ ½Â°´¿¡ ´ëÇØ Å¾½Â ÁßÁö Á¶Ã³¸¦ Çß´Ù"°í ¸»Çß´Ù.

Ä¶¸®Æ÷´Ï¾Æ¿¡¼­ À¯ÇÐ ÁßÀÎ ÇÑ ÀÌ¶õ ÇÐ»ýÀº "ÅÍÅ°Ç×°ø¿¡¼­ ±¸¸ÅÇÑ 2¿ù 4ÀÏ Ãâ¹ß Ç×°ø±ÇÀÌ Ãë¼ÒµÆ´Ù"°í ¸»Çß´Ù.

¾Æ¶ø¿¡¹Ì¸®Æ®(UAE) ¿¡Æ¼ÇÏµåÇ×°ø°ú ¿¡¹Ì·¹ÀÌÆ®Ç×°ø µî ÀÏºÎ Ç×°ø»ç°¡ 7°³±¹ ±¹¹Î Ãâ½ÅÀÇ ¹Ì±¹Çà Ç×°ø±Ç ¹ß±ÇÀ» Áß´ÜÇß´Ù.

Æ®·³ÇÁ´Â "ÀÌ½½¶÷ Å×·¯¸®½ºÆ®ÀÇ ¹Ì±¹ ÀáÀÔÀ» Â÷´ÜÇÏ°Ú´Ù"´Â ¸íºÐÀ» ³»°É¾úÁö¸¸, ¹Ì±¹¿¡ °¡Á·°ú »ýÈ°±Ù°ÅÁö¸¦ µÐ ¹«½½¸² ±¹°¡ Ãâ½Å ¿µÁÖ±ÇÀÚ±îÁöµµ 'ÀÔ±¹ Á¦ÇÑ ¸®½ºÆ®'¿¡ ¿À¸£¸é¼­ ¹Ý¹ßÀÌ °Å¼¼Áö°í ÀÖ´Ù.

Æ¯È÷ ÀÌ¶õ, ÀÌ¶óÅ© µî 7°³ ¹«½½¸² ±¹°¡»Ó ¾Æ´Ï¶ó ÀÌµé ±¹°¡¿Í ´Ù¸¥ ³ª¶óÀÇ ±¹ÀûÀ» µ¿½Ã¿¡ °¡Áø ÀÌÁß±¹ÀûÀÚ¿¡ ´ëÇØ¼­µµ ¹Ì±¹ ÀÔ±¹ÀÌ ÀÏ½Ã Áß´ÜµÇ¸é¼­ ÆÄ¹®ÀÌ ´õ Ä¿Áö°í ÀÖ´Ù.

Æ®·³ÇÁ ÇàÁ¤ºÎÀÇ °ø°ÝÀûÀÎ Á¤Ã¥ ÃßÁø °úÁ¤ µî¿¡ ¹Ì·ïº¼ ¶§ ÀÔ±¹ ±ÝÁö ´ë»ó±¹ÀÌ ´õ ´Ã¾î³¯ °ÍÀÌ¶ó´Â °üÃøµµ ÀÖ´Ù.

¹é¾Ç°üÀÇ ÇÑ °íÀ§ °ü°èÀÚ´Â CNN¿¡ Æ®·³ÇÁ ÇàÁ¤ºÎ°¡ "¸Å¿ì °ø°ÝÀû"ÀÌ¶ó¸ç ÇàÁ¤¸í·É ´ë»óÀÌ µÈ 7°³ ±¹°¡´Â "½ÃÀÛÁ¡ÀÏ »Ó"ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.

±×´Â Á¤ºÎ°¡ Ãß°¡ ±¹°¡ ÁöÁ¤À» ³õ°í Á¶À² ÁßÀÌ¸ç, ¼±Á¤ ±âÁØÀº "¹Ì±¹À» ¾ÈÀüÇÏ°Ô ÇÏ´Â °Í"ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.

¡Þ ¹Ì ½Ã¹Î´ÜÃ¼ºÎÅÍ ¹«½½¸² ±¹°¡ Á¤ºÎ±îÁö…°Å¼¼Áö´Â ¹Ý¹ß

¹Ì±¹½Ã¹ÎÀÚÀ¯¿¬¸Í(ACLU)°ú ±¹°¡ÀÌ¹Î¹ý¼¾ÅÍ µî ½Ã¹Î´ÜÃ¼µéÀº ´º¿å °øÇ×¿¡¼­ ¾ï·ùµÈ ÀÌ¶óÅ©ÀÎµé°ú ÇÔ²² ¹é¾Ç°üÀ» »ó´ë·Î ¼Ò¼ÛÀ» Á¦±âÇß´Ù.

¹Ì±¹ ¾Æ¶ø ¹ÝÂ÷º°À§¿øÈ¸ÀÇ ¾Æº£µå ¾ÆÀ¯ºê ±¹ÀåÀº "ÇàÁ¤¸í·ÉÀÌ °¡Á·µéÀ» °­Á¦·Î °¥¶ó³õ¾Ò´Ù. ÀÌ´Â ¾öÃ»³­ È¥¶õÀ» ¾ß±âÇÏ°í ÀÖ´Â °Í"ÀÌ¶ó¸ç "¾Æ¶ø-¹Ì±¹ °øµ¿Ã¼¿¡ ¸Å¿ì ºÎÁ¤ÀûÀÌ°í ÆÄ±«ÀûÀÎ ¿©ÆÄ¸¦ ¸ô°í ¿À°í ÀÖ´Ù"°í ºñ³­Çß´Ù.

¹Ì±¹ ÁÖ¿ä °øÇ×¿¡¼­´Â ÀÌ¹ø Á¤Ã¥¿¡ Ç×ÀÇÇÏ´Â ½ÃÀ§°¡ ¹ú¾îÁ³´Ù.

±¸±Û, ÆäÀÌ½ººÏ µî ±Û·Î¹ú ±â¾÷µéµµ ÀÌ¹ø ÇàÁ¤¸í·É ¹ßµ¿¿¡ °­ÇÏ°Ô ¹Ý¹ßÇß´Ù.

ÀÎµµ Ãâ½ÅÀÇ ±¸±Û CEO ¼ø´Ù¸£ ÇÇÂ÷ÀÌ°¡ ÇàÁ¤¸í·ÉÀ» '°íÅë½º·´´Ù'¶ó°í Ç¥ÇöÇß°í, ÀÌ¹ÎÀÚ °¡Á¤ Ãâ½ÅÀÇ ¸¶Å© ÀúÄ¿¹ö±× ÆäÀÌ½ººÏ CEOµµ ºñ½ÁÇÑ ¿ì·Á¸¦ Ç¥½ÃÇß´Ù.

ÀÌ¶õ ¿Ü¹«ºÎ´Â "¹Ì±¹ÀÇ ¸ð¿åÀûÀÎ ÇàÁ¤¸í·É¿¡ ´ëÀÀÇØ ÀÌ¶õµµ ¹Ì±¹ÀÎÀÇ ÀÔ±¹À» ÇöÇà°ú °°ÀÌ °è¼Ó ±ÝÁöÇÑ´Ù. ºÒ¹ýÀûÀÌ°í ºñ³í¸®ÀûÀÌ¸ç ±¹Á¦¹ýÀ» À§¹ÝÇÑ °áÁ¤"ÀÌ¶ó°í ºñ³­Çß´Ù.

ÀÔ±¹Á¦ÇÑ 7°³±¹¿¡ Æ÷ÇÔµÈ ¿¹¸à Á¤ºÎµµ Â£Àº ½Ç¸Á°¨°ú ÇÔ²² À¯°¨À» Ç¥½ÃÇß´Ù.

»÷ÇÁ¶õ½Ã½ºÄÚ °øÇ×¿¡¼­ Æ®·³ÇÁ Á¤Ã¥¿¡ Ç×ÀÇÇÏ´Â ½ÃÀ§ÀÚµé [EPA=¿¬ÇÕ´º½º]
»÷ÇÁ¶õ½Ã½ºÄÚ °øÇ×¿¡¼­ Æ®·³ÇÁ Á¤Ã¥¿¡ Ç×ÀÇÇÏ´Â ½ÃÀ§ÀÚµé

 

¹Ì±¹ Á¤°è¿¡¼­µµ °Å¼¾ ºñÆÇÀÌ ½ñ¾ÆÁ³´Ù.

Æ®·³ÇÁ ´ëÅë·É°ú ´ë¼±¿¡¼­ ¸ÂºÙ¾ú´ø Èú·¯¸® Å¬¸°ÅÏ Àü ±¹¹«Àå°üÀº Æ®·³ÇÁ ´ëÅë·ÉÀÇ ¹Ý ÀÌ¹Î Á¤Ã¥À» °¡¸®ÄÑ "ÀÌ°ÍÀº ¿ì¸®ÀÇ ¸ð½ÀÀÌ ¾Æ´Ï´Ù"(this is not who we are)¶ó°í ºñÆÇÇß´Ù.

°øÈ­´ç¿øÀÎ ¿À¸° ÇØÄ¡ »ó¿ø Àç¹«À§¿øÀåµµ "ÀÌ ²ûÂïÇÑ ºÐÀïÀÇ ¼±·®ÇÑ ÇÇÇØÀÚµéÀ» µ½´Â µ¥ ¹ýÀû, µµ´öÀû Ã¥¹«¸¦ ´ÙÇØ¾ß ÇÑ´Ù"°í ¸»ÇßÀ¸¸ç Å©¸®½º ¸ÓÇÇ ÄÚ³×Æ¼ÄÆÁÖ »ó¿øÀÇ¿øÀº "¸¸¾à ¿À´Ã Ä§¹¬À» ÅÃÇß´Ù¸é ³»°Ô ´Ù½Ã´Â ¹Ì±¹ÀÌ µµ´öÀû ¸®´õ½Ê¿¡ ´ëÇØ ¸»ÇÏÁö ¸»¾Æ¶ó"°í ¸ñ¼Ò¸®¸¦ ³ô¿´´Ù.

¿Ã¶ûµå ÇÁ¶û½º ´ëÅë·ÉÀº ¼¼°è Áú¼­¸¦ µÚÈçµå´Â Æ®·³ÇÁÀÇ Á¤Ã¥¿¡ À¯·´ÀÌ ´ëÇ×ÇÏÀÚ´Â ¸Þ½ÃÁö¸¦ ´øÁ³°í ¾Ó°Ö¶ó ¸Þ¸£ÄÌ µ¶ÀÏ ÃÑ¸®µµ "Å×·¯¿¡ ¸Â¼­ ¾Æ¹«¸® ´ÜÈ£ÇÏ°Ô ½Î¿î´Ù°í ÇÒÁö¶óµµ ¾î´À Æ¯Á¤ÇÑ Ãâ½Å Áö¿ª°ú ½Å³äÀ» °¡Áø ÀÌµé ¸ðµÎ¿¡°Ô ÇøÀÇ¸¦ µÎ´Â °ÍÀº ¿ÇÁö ¾Ê´Ù°í È®½ÅÇÑ´Ù"°í ¹àÇû´Ù.

Áã½ºÅÊ Æ®·òµµ Ä³³ª´Ù ÃÑ¸®´Â Æ®À§ÅÍ¿¡¼­ "¹ÚÇØ, ±×¸®°í Å×·¯¿Í ÀüÀïÀ» ÇÇÇØ µµ¸Á¿Â »ç¶÷µé¿¡°Ô 'Ä³³ª´Ù ±¹¹ÎÀº Á¾±³¿Í °ü°è¾øÀÌ ¿©·¯ºÐÀ» È¯¿µÇÑ´Ù'´Â Á¡À» ¹àÈù´Ù'¸é¼­ "´Ù¾ç¼ºÀº ¿ì¸®ÀÇ ÈûÀÌ´Ù. Ä³³ª´Ù¿¡ ¿À´Â °ÍÀ» È¯¿µÇÑ´Ù"°í ¸»Çß´Ù.

½ºÄÚÆ²·£µåÀÇ ´ÏÄÃ¶ó ½ºÅÍÀü ¼ö¹Ýµµ Æ®·òµµ ÃÑ¸®ÀÇ Æ®À­ ±ÛÀ» ¸®Æ®À­ÇÏ¸é¼­ "½ºÄÚÆ²·£µå·Î ¿À´Â °Íµµ È¯¿µÇÑ´Ù"°í ¹àÇû´Ù.

Àü ¼¼°èÀûÀ¸·Î ÆÄ¹®ÀÌ È®»êÇÏÀÚ Æ®·³ÇÁ ´ëÅë·ÉÀº "ÇàÁ¤¸í·ÉÀº ¹«½½¸² (ÀÔ±¹)±ÝÁö°¡ ¾Æ´Ï´Ù"¶ó°í °­º¯Çß´Ù.

Æ®·³ÇÁ Á¤Ã¥ÀÇ ÀÇÈ¸³» ÁöÁö Áß½ÉÃàÀ» ¸Ã°í ÀÖ´Â Æú ¶óÀÌ¾ð ÇÏ¿øÀÇÀå(°øÈ­)Àº "ÀÌ°ÍÀº Á¾±³ Å×½ºÆ®°¡ ¾Æ´Ï´Ù. Àü ¼¼°è ¹«½½¸² ´ë´Ù¼ö¿¡°Ô´Â ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¡Áö ¾Ê´Â´Ù"°í ÁÖÀåÇß´Ù.

JFK °øÇ×¿¡ ¸ô·Áµç ½ÃÀ§ÀÚµé [EPA=¿¬ÇÕ´º½º]
JFK °øÇ×¿¡ ¸ô·Áµç ½ÃÀ§ÀÚµé
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