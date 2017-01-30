Æ®·³ÇÁ, 'ÃÊ°­°æ ¹ÝÀÌ¹Î Á¤Ã¥'¿¡ Àü ¼¼°è Ãæ°Ý

å Æ®·³ÇÁ ¹Ì±¹ ´ëÅë·ÉÀÌ »Ì¾Æµç 'ÃÊ°°æ ¹Ý(Úã) ÀÌ¹Î Á¤Ã¥'À¸·Î ¼¼°è°¡ Ãæ°Ý¿¡ ÈÛ½Î¿´´Ù.
ÀÌ¶óÅ©, ½Ã¸®¾Æ, ÀÌ¶õ µî ÀáÀçÀû Å×·¯ À§ÇèÀÌ ÀÖ´Â 7°³ ¹«½½¸² ±¹°¡ ±¹¹ÎÀÇ ¹Ì±¹ ÀÔ±¹°ú ºñÀÚ¹ß±ÞÀÌ Áß´ÜµÇ°í, ÀÏºÎ Ç×°ø»ç¿¡¼ ¹Ì±¹Çà ¹ß±ÇÀÌ Áß´ÜµÇ´Â°¡ ÇÏ¸é, ´º¿å JFK ±¹Á¦°øÇ× µî¿¡¼´Â ³¹Î µîÀÌ ¾ï·ùµÇ´Â »çÅÂ°¡ ¹ß»ýÇß´Ù.
¹Ì±¹¿¡¼´Â ¹é¾Ç°üÀ» »ó´ë·Î ÇÑ ½Ã¹Î´ÜÃ¼ÀÇ ¼Ò¼ÛÀÌ ½ÃÀÛµÆ°í °øÇ× °÷°÷¿¡¼ ¹ÝÀÌ¹Î Á¤Ã¥ ¹Ý´ë ½ÃÀ§°¡ ¹ú¾îÁ³´Ù.
¹Ì±¹ Á¤Ä¡ÀÎµéÀÌ ¾Õ´ÙÅý ºñÆÇÀÇ ¸ñ¼Ò¸®¸¦ ³»´Â °¡¿îµ¥ ¼¼°è ÁÖ¿ä Á¤»óµéµµ Æ®·³ÇÁ Á¤Ã¥¿¡ ¹Ý´ë ÀÔÀåÀ» ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¶õÀº ¸ð¿åÀû Ã³»ç¿¡ ´ëÇØ µ¿ÀÏÇÏ°Ô ¸Â´ëÀÀÇÏ°Ú´Ù¸é¼ ÀÌ¸¦ Ã¶È¸ÇÒ ¶§±îÁö ¹Ì±¹ÀÎÀÇ ÀÌ¶õ ÀÔ±¹À» ±ÝÇÑ´Ù°í °æ°íÇß´Ù.
Æ®·³ÇÁ ÇàÁ¤¸í·É ¼¸í[EPA=¿¬ÇÕ´º½º]
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Ä«ÀÌ·Î¿¡¼ ´º¿åÇà ÀÌÁýÆ®¿¡¾î Ç×°ø±â¿¡ Å¾½ÂÇÏ·Á´ø ÀÌ¶óÅ©ÀÎ Çª¾Æµå »þ·¹ÇÁ(51)¾¾ °¡Á· 5¸íÀº Æ®·³ÇÁÀÇ ºñÀÚ Á¦ÇÑ Á¶Ã³°¡ Áï°¢ ½ÇÇàµÈ Á÷ÈÄ Å¾½ÂÀ» °ÅºÎ´çÇß´Ù.
ÀÌµéÀº ÀÌ¶óÅ© Äí¸£µåÀÚÄ¡±¸ÀÇ ¾Æ¸£ºô·Î µÇµ¹¾Æ°¡¾ß ÇÒ Ã³Áö¿¡ ³õ¿´´Ù.
»þ·¹ÇÁ¾¾´Â "Áýµµ, Â÷µµ, °¡±¸µµ ´Ù ÆÈ°í, ³ª¿Í ¾Æ³»´Â Á÷Àåµµ ±×¸¸µ×´Ù. Æ¯º°ÀÌ¹ÎºñÀÚ·Î Å×³×½ÃÁÖ ³»½´ºô¿¡¼ Á¤ÂøÇÏ·Á´ø °èÈ¹ÀÌ¾ú´Âµ¥ Æ®·³ÇÁ°¡ ¿ì¸® °¡Á·ÀÇ »îÀ» ¸Á°¡¶ß·È´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
½Ã¸®¾Æ ³¹Î ¾Æ¸¶¸£ »ç¿Ï(40)¾¾´Â "TV ´º½º·Î Æ®·³ÇÁ°¡ ÇàÁ¤¸í·É¿¡ ¼¸íÇÏ´Â Àå¸éÀ» º¸°í´Â º¶ô¿¡ ¸ÂÀº µíÇÑ ´À³¦ÀÌ¾ú´Ù. ¸ðµç ²Þ°ú Èñ¸ÁÀÌ ¹°°ÅÇ°ÀÌ µÅ¹ö·È´Ù"°í ÇÑ¼ûÀ» ³»½¬¾ú´Ù.
Æ®·³ÇÁ ´ëÅë·ÉÀÌ ¹Ý ³¹Î ÇàÁ¤¸í·É¿¡ ¼¸íÇÔ¿¡ µû¶ó 2¸¸7Ãµ¿© ¸í¿¡ ´ÞÇÏ´Â ½Ã¸®¾Æ ³¹ÎÀÇ ¹Ì±¹ÇàÀÌ ÁÂÀýµÉ À§±â¿¡ Ã³ÇÑ °ÍÀ¸·Î ÆÄ¾ÇµÆ´Ù.
¹Ì±¹Àº Áö³ È¸°è¿¬µµ¿¡ ÃÑ 8¸¸4Ãµ995¸íÀÇ ³¹ÎÀ» ¹Þ¾Æµé¿´À¸¸ç, ±× Áß 1¸¸2Ãµ587¸íÀÌ ½Ã¸®¾Æ Ãâ½Å ³¹ÎÀÌ¾ú´Ù.
À¯È¿ÇÑ ¹Ì±¹ ºñÀÚ¸¦ ¼ÒÁöÇÑ ÀÌ¶õÀÎ 3¸íµµ ¿À½ºÆ®¸®¾Æ ºó °øÇ×¿¡¼ ¹ßÀÌ ¹¿´´Ù.
ÀÌ¶õ¿¡¼ ¹Ì±¹À¸·Î °¡·Á´Â ¿©Çà°´µéÀº ºó °øÇ×À» °ÅÄ¡´Â °æ¿ì°¡ ¸¹Àºµ¥, ¿©Çà µµÁß ÇàÁ¤¸í·É ¹ßÈ¿·Î ÀÔ±¹ÀÌ º¸·ùµÇ°í ÀÖ´Â °ÍÀÌ´Ù.
Æ®·³ÇÁ "ÀÌ½½¶÷ Å×·¯¸®½ºÆ® Â÷´ÜÇÏ°Ú´Ù"
½ÉÁö¾î ¹Ì±¹ ¶¥¿¡ ¹ßÀ» ³»µðµ±À½¿¡µµ ¾ï·ùµÇ´Â »ç·Êµµ ³ª¿À°í ÀÖ´Ù.
ÇàÁ¤¸í·É ¹ßÈ¿ Á÷ÈÄ ´º¿å JFK ±¹Á¦°øÇ×¿¡ µµÂøÇÑ ÀÌ¶óÅ© ³¹Î 2¸íÀÌ °øÇ×¿¡ ¾ï·ùµÆ´Ù. ÀÌµé Áß ÇÑ ¸íÀº Àå±â°£ ÀÌ¶óÅ© ÁÖµÐ ¹Ì±º±âÁö¿¡¼ Åë¿ª·¿£Áö´Ï¾î·Î ÀÏÇß´ø ÀÎ¹°ÀÎµ¥ ÀÏ´Ü ¾ï·ù¿¡¼´Â Ç®·Á³µ´Ù.
Ç×°ø»çµéÀÇ Å¾½Â °ÅºÎµµ ÀÕµû¸£°í ÀÖ´Ù.
³×´ú¶õµå Ç×°ø»ç KLMÀº "¹Ì±¹ ÀÔ±¹À» °ÅºÎ´çÇÒ ¿ì·Á°¡ ÀÖ´Â 7¸íÀÇ ½Â°´¿¡ ´ëÇØ Å¾½Â ÁßÁö Á¶Ã³¸¦ Çß´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
Ä¶¸®Æ÷´Ï¾Æ¿¡¼ À¯ÇÐ ÁßÀÎ ÇÑ ÀÌ¶õ ÇÐ»ýÀº "ÅÍÅ°Ç×°ø¿¡¼ ±¸¸ÅÇÑ 2¿ù 4ÀÏ Ãâ¹ß Ç×°ø±ÇÀÌ Ãë¼ÒµÆ´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
¾Æ¶ø¿¡¹Ì¸®Æ®(UAE) ¿¡Æ¼ÇÏµåÇ×°ø°ú ¿¡¹Ì·¹ÀÌÆ®Ç×°ø µî ÀÏºÎ Ç×°ø»ç°¡ 7°³±¹ ±¹¹Î Ãâ½ÅÀÇ ¹Ì±¹Çà Ç×°ø±Ç ¹ß±ÇÀ» Áß´ÜÇß´Ù.
Æ®·³ÇÁ´Â "ÀÌ½½¶÷ Å×·¯¸®½ºÆ®ÀÇ ¹Ì±¹ ÀáÀÔÀ» Â÷´ÜÇÏ°Ú´Ù"´Â ¸íºÐÀ» ³»°É¾úÁö¸¸, ¹Ì±¹¿¡ °¡Á·°ú »ýÈ°±Ù°ÅÁö¸¦ µÐ ¹«½½¸² ±¹°¡ Ãâ½Å ¿µÁÖ±ÇÀÚ±îÁöµµ 'ÀÔ±¹ Á¦ÇÑ ¸®½ºÆ®'¿¡ ¿À¸£¸é¼ ¹Ý¹ßÀÌ °Å¼¼Áö°í ÀÖ´Ù.
Æ¯È÷ ÀÌ¶õ, ÀÌ¶óÅ© µî 7°³ ¹«½½¸² ±¹°¡»Ó ¾Æ´Ï¶ó ÀÌµé ±¹°¡¿Í ´Ù¸¥ ³ª¶óÀÇ ±¹ÀûÀ» µ¿½Ã¿¡ °¡Áø ÀÌÁß±¹ÀûÀÚ¿¡ ´ëÇØ¼µµ ¹Ì±¹ ÀÔ±¹ÀÌ ÀÏ½Ã Áß´ÜµÇ¸é¼ ÆÄ¹®ÀÌ ´õ Ä¿Áö°í ÀÖ´Ù.
Æ®·³ÇÁ ÇàÁ¤ºÎÀÇ °ø°ÝÀûÀÎ Á¤Ã¥ ÃßÁø °úÁ¤ µî¿¡ ¹Ì·ïº¼ ¶§ ÀÔ±¹ ±ÝÁö ´ë»ó±¹ÀÌ ´õ ´Ã¾î³¯ °ÍÀÌ¶ó´Â °üÃøµµ ÀÖ´Ù.
¹é¾Ç°üÀÇ ÇÑ °íÀ§ °ü°èÀÚ´Â CNN¿¡ Æ®·³ÇÁ ÇàÁ¤ºÎ°¡ "¸Å¿ì °ø°ÝÀû"ÀÌ¶ó¸ç ÇàÁ¤¸í·É ´ë»óÀÌ µÈ 7°³ ±¹°¡´Â "½ÃÀÛÁ¡ÀÏ »Ó"ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
±×´Â Á¤ºÎ°¡ Ãß°¡ ±¹°¡ ÁöÁ¤À» ³õ°í Á¶À² ÁßÀÌ¸ç, ¼±Á¤ ±âÁØÀº "¹Ì±¹À» ¾ÈÀüÇÏ°Ô ÇÏ´Â °Í"ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
¡Þ ¹Ì ½Ã¹Î´ÜÃ¼ºÎÅÍ ¹«½½¸² ±¹°¡ Á¤ºÎ±îÁö…°Å¼¼Áö´Â ¹Ý¹ß
¹Ì±¹½Ã¹ÎÀÚÀ¯¿¬¸Í(ACLU)°ú ±¹°¡ÀÌ¹Î¹ý¼¾ÅÍ µî ½Ã¹Î´ÜÃ¼µéÀº ´º¿å °øÇ×¿¡¼ ¾ï·ùµÈ ÀÌ¶óÅ©ÀÎµé°ú ÇÔ²² ¹é¾Ç°üÀ» »ó´ë·Î ¼Ò¼ÛÀ» Á¦±âÇß´Ù.
¹Ì±¹ ¾Æ¶ø ¹ÝÂ÷º°À§¿øÈ¸ÀÇ ¾Æº£µå ¾ÆÀ¯ºê ±¹ÀåÀº "ÇàÁ¤¸í·ÉÀÌ °¡Á·µéÀ» °Á¦·Î °¥¶ó³õ¾Ò´Ù. ÀÌ´Â ¾öÃ»³ È¥¶õÀ» ¾ß±âÇÏ°í ÀÖ´Â °Í"ÀÌ¶ó¸ç "¾Æ¶ø-¹Ì±¹ °øµ¿Ã¼¿¡ ¸Å¿ì ºÎÁ¤ÀûÀÌ°í ÆÄ±«ÀûÀÎ ¿©ÆÄ¸¦ ¸ô°í ¿À°í ÀÖ´Ù"°í ºñ³Çß´Ù.
¹Ì±¹ ÁÖ¿ä °øÇ×¿¡¼´Â ÀÌ¹ø Á¤Ã¥¿¡ Ç×ÀÇÇÏ´Â ½ÃÀ§°¡ ¹ú¾îÁ³´Ù.
±¸±Û, ÆäÀÌ½ººÏ µî ±Û·Î¹ú ±â¾÷µéµµ ÀÌ¹ø ÇàÁ¤¸í·É ¹ßµ¿¿¡ °ÇÏ°Ô ¹Ý¹ßÇß´Ù.
ÀÎµµ Ãâ½ÅÀÇ ±¸±Û CEO ¼ø´Ù¸£ ÇÇÂ÷ÀÌ°¡ ÇàÁ¤¸í·ÉÀ» '°íÅë½º·´´Ù'¶ó°í Ç¥ÇöÇß°í, ÀÌ¹ÎÀÚ °¡Á¤ Ãâ½ÅÀÇ ¸¶Å© ÀúÄ¿¹ö±× ÆäÀÌ½ººÏ CEOµµ ºñ½ÁÇÑ ¿ì·Á¸¦ Ç¥½ÃÇß´Ù.
ÀÌ¶õ ¿Ü¹«ºÎ´Â "¹Ì±¹ÀÇ ¸ð¿åÀûÀÎ ÇàÁ¤¸í·É¿¡ ´ëÀÀÇØ ÀÌ¶õµµ ¹Ì±¹ÀÎÀÇ ÀÔ±¹À» ÇöÇà°ú °°ÀÌ °è¼Ó ±ÝÁöÇÑ´Ù. ºÒ¹ýÀûÀÌ°í ºñ³í¸®ÀûÀÌ¸ç ±¹Á¦¹ýÀ» À§¹ÝÇÑ °áÁ¤"ÀÌ¶ó°í ºñ³Çß´Ù.
ÀÔ±¹Á¦ÇÑ 7°³±¹¿¡ Æ÷ÇÔµÈ ¿¹¸à Á¤ºÎµµ Â£Àº ½Ç¸Á°¨°ú ÇÔ²² À¯°¨À» Ç¥½ÃÇß´Ù.
»÷ÇÁ¶õ½Ã½ºÄÚ °øÇ×¿¡¼ Æ®·³ÇÁ Á¤Ã¥¿¡ Ç×ÀÇÇÏ´Â ½ÃÀ§ÀÚµé
¹Ì±¹ Á¤°è¿¡¼µµ °Å¼¾ ºñÆÇÀÌ ½ñ¾ÆÁ³´Ù.
Æ®·³ÇÁ ´ëÅë·É°ú ´ë¼±¿¡¼ ¸ÂºÙ¾ú´ø Èú·¯¸® Å¬¸°ÅÏ Àü ±¹¹«Àå°üÀº Æ®·³ÇÁ ´ëÅë·ÉÀÇ ¹Ý ÀÌ¹Î Á¤Ã¥À» °¡¸®ÄÑ "ÀÌ°ÍÀº ¿ì¸®ÀÇ ¸ð½ÀÀÌ ¾Æ´Ï´Ù"(this is not who we are)¶ó°í ºñÆÇÇß´Ù.
°øÈ´ç¿øÀÎ ¿À¸° ÇØÄ¡ »ó¿ø Àç¹«À§¿øÀåµµ "ÀÌ ²ûÂïÇÑ ºÐÀïÀÇ ¼±·®ÇÑ ÇÇÇØÀÚµéÀ» µ½´Â µ¥ ¹ýÀû, µµ´öÀû Ã¥¹«¸¦ ´ÙÇØ¾ß ÇÑ´Ù"°í ¸»ÇßÀ¸¸ç Å©¸®½º ¸ÓÇÇ ÄÚ³×Æ¼ÄÆÁÖ »ó¿øÀÇ¿øÀº "¸¸¾à ¿À´Ã Ä§¹¬À» ÅÃÇß´Ù¸é ³»°Ô ´Ù½Ã´Â ¹Ì±¹ÀÌ µµ´öÀû ¸®´õ½Ê¿¡ ´ëÇØ ¸»ÇÏÁö ¸»¾Æ¶ó"°í ¸ñ¼Ò¸®¸¦ ³ô¿´´Ù.
¿Ã¶ûµå ÇÁ¶û½º ´ëÅë·ÉÀº ¼¼°è Áú¼¸¦ µÚÈçµå´Â Æ®·³ÇÁÀÇ Á¤Ã¥¿¡ À¯·´ÀÌ ´ëÇ×ÇÏÀÚ´Â ¸Þ½ÃÁö¸¦ ´øÁ³°í ¾Ó°Ö¶ó ¸Þ¸£ÄÌ µ¶ÀÏ ÃÑ¸®µµ "Å×·¯¿¡ ¸Â¼ ¾Æ¹«¸® ´ÜÈ£ÇÏ°Ô ½Î¿î´Ù°í ÇÒÁö¶óµµ ¾î´À Æ¯Á¤ÇÑ Ãâ½Å Áö¿ª°ú ½Å³äÀ» °¡Áø ÀÌµé ¸ðµÎ¿¡°Ô ÇøÀÇ¸¦ µÎ´Â °ÍÀº ¿ÇÁö ¾Ê´Ù°í È®½ÅÇÑ´Ù"°í ¹àÇû´Ù.
Áã½ºÅÊ Æ®·òµµ Ä³³ª´Ù ÃÑ¸®´Â Æ®À§ÅÍ¿¡¼ "¹ÚÇØ, ±×¸®°í Å×·¯¿Í ÀüÀïÀ» ÇÇÇØ µµ¸Á¿Â »ç¶÷µé¿¡°Ô 'Ä³³ª´Ù ±¹¹ÎÀº Á¾±³¿Í °ü°è¾øÀÌ ¿©·¯ºÐÀ» È¯¿µÇÑ´Ù'´Â Á¡À» ¹àÈù´Ù'¸é¼ "´Ù¾ç¼ºÀº ¿ì¸®ÀÇ ÈûÀÌ´Ù. Ä³³ª´Ù¿¡ ¿À´Â °ÍÀ» È¯¿µÇÑ´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
½ºÄÚÆ²·£µåÀÇ ´ÏÄÃ¶ó ½ºÅÍÀü ¼ö¹Ýµµ Æ®·òµµ ÃÑ¸®ÀÇ Æ®À ±ÛÀ» ¸®Æ®ÀÇÏ¸é¼ "½ºÄÚÆ²·£µå·Î ¿À´Â °Íµµ È¯¿µÇÑ´Ù"°í ¹àÇû´Ù.
Àü ¼¼°èÀûÀ¸·Î ÆÄ¹®ÀÌ È®»êÇÏÀÚ Æ®·³ÇÁ ´ëÅë·ÉÀº "ÇàÁ¤¸í·ÉÀº ¹«½½¸² (ÀÔ±¹)±ÝÁö°¡ ¾Æ´Ï´Ù"¶ó°í °º¯Çß´Ù.
Æ®·³ÇÁ Á¤Ã¥ÀÇ ÀÇÈ¸³» ÁöÁö Áß½ÉÃàÀ» ¸Ã°í ÀÖ´Â Æú ¶óÀÌ¾ð ÇÏ¿øÀÇÀå(°øÈ)Àº "ÀÌ°ÍÀº Á¾±³ Å×½ºÆ®°¡ ¾Æ´Ï´Ù. Àü ¼¼°è ¹«½½¸² ´ë´Ù¼ö¿¡°Ô´Â ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¡Áö ¾Ê´Â´Ù"°í ÁÖÀåÇß´Ù.
JFK °øÇ×¿¡ ¸ô·Áµç ½ÃÀ§ÀÚµé
µµ³Îµå Æ®·³ÇÁ ¹Ì±¹ ´ëÅë·ÉÀÌ »Ì¾Æµç 'ÃÊ°°æ ¹Ý(Úã) ÀÌ¹Î Á¤Ã¥'À¸·Î ¼¼°è°¡ Ãæ°Ý¿¡ ÈÛ½Î¿´´Ù.
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ÀÌ¶õ ¿Ü¹«ºÎ´Â "¹Ì±¹ÀÇ ¸ð¿åÀûÀÎ ÇàÁ¤¸í·É¿¡ ´ëÀÀÇØ ÀÌ¶õµµ ¹Ì±¹ÀÎÀÇ ÀÔ±¹À» ÇöÇà°ú °°ÀÌ °è¼Ó ±ÝÁöÇÑ´Ù. ºÒ¹ýÀûÀÌ°í ºñ³í¸®ÀûÀÌ¸ç ±¹Á¦¹ýÀ» À§¹ÝÇÑ °áÁ¤"ÀÌ¶ó°í ºñ³Çß´Ù.
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