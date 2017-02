홈 > 인사/동정 > 행사 나사렛대 장애학생 뮤지컬 ‘국회 대상’ 재활자립학과 발달장애학생 12명 출연 최재기 기자 | newsart70@hanmail.net 승인 2017.02.09 19:30:07 ▲ 나사렛대 장애학생들이 만든 뮤지컬 ‘This is our story’가 16회 ‘대한민국 국회대상’을 수상한다. 사진은 나사렛대 뮤지컬 팀과 제작진. (천안=동양일보 최재기 기자) 나사렛대(총장 임승안) 재활자립학과 발달장애학생 12명이 출연한 뮤지컬 ‘This is our story’가 16회 ‘대한민국 국회대상’을 수상한다. 국회 대중문화&미디어 연구회는 대한민국 국회대상은 2000년부터 매년 대중문화 발전에 우수한 업적을 남긴 작품과 배우, 가수 등을 선정, 시상하고 있다. 재활자립학과 학생들이 중고등학교 시절 겪은 어려움과 삶이 녹아있는 ‘This is our story’는 발달장애 아들과 아빠가 갈등을 극복하는 이야기와 은둔형 외톨이로 살아가는 여학생을 사랑으로 품어주는 훈훈한 이야기를 다룬 창작 뮤지컬이다. ‘This is our story’는 영화 부산행, 드라마 태양의 후예, 다큐 그것이 알고 싶다, 예능 삼시세끼 등 12개 수상 부문 중 뮤지컬부문에 선정돼 국내 유수의 작품들과 어깨를 나란히 했다. 임승안 총장은 “뮤지컬을 보면서 학생들의 무한한 가능성과 잠재력을 확인했다”며 “아이들의 자립과 사회진출을 위해 물심양면으로 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다. 시상식은 10일 오후 4시 국회의원회관 대회의실에서 열린다. <저작권자 © 동양일보 무단전재 및 재배포금지> 최재기 기자의 다른기사 보기 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0) 자동등록방지용 코드를 입력하세요! 확인 - 200 자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte )

