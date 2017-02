(동양일보 김재옥 기자) (재)충북문화재단(대표이사 김경식)은 23일 2017 충북문화재단 지역협력형사업 중 ‘충북문화예술육성지원사업’ 선정결과를 발표했다. 이번 사업 선정은 지난 8일부터 21일까지 사업별 내·외부 각계 전문가로 심의위원회를 구성, 심의기준에 의거 공정하게 진행됐다. 충북문화예술육성지원사업은 문학(개인), 문학(단체), 미술(개인), 미술(단체), 영상, 음악, 무용, 연극, 전통예술, 다원예술 및 국제교류 등 11개 세부분야로 나눠 총 471건의 지원신청자들이 제출한 서류를 바탕으로 서류심의를 공통으로 진행했다. 공연분야(음악, 무용, 연극, 전통예술)는 전문단체에 한해 인터뷰심의를 병행했다. 올해 2017년도 충북문화예술육성지원사업은 총 239건의 단체 및 개인에게 총 12억6000만원의 예산이 지원된다. 선정결과 동양일보 홈페이지( http://www.dynews.co.kr/) 참조. 2017 충북문화예술육성지원사업 선정결과 【문학-개인】: 51건 120,000천원 (단위 : 원) 순번 관리번호 지원신청 사업명 선정 대상자 지원금액 비고 1 201712283 개인 수필집 발간. 변종호 2,500,000 청주 2 201712311 전태익 시집 발간 전태익 2,200,000 청주 3 201712319 섬마섬마 발간 김선호 2,300,000 증평 4 201712347 박영자 개인 수필집-[황혼의 들녘에 서서](가제) 박영자 2,400,000 청주 5 201712356 변윤 개인시집(촛불을 바라보며)발간 변윤 2,200,000 진천 6 201712448 충북 문화유산의 결 이은희 2,500,000 청주 7 201712479 신금철개인수필집 "내 손을 잡아요." 발간 신금철 2,400,000 청주 8 201712484 개인 창작집 발간 김은숙 2,200,000 청주 9 201712526 문화예술육성지원사업(개인)문집 발간 김혜경 2,200,000 청주 10 201712527 시조집[거미줄에 걸린 삶] 김일영 2,200,000 충주 11 201712538 임미옥 수필집 발간(가제: 태양의 땅 충북명소) 임미옥 2,500,000 청주 12 201712546 개인 문학 전영순 2,500,000 청주 13 201712593 문학창작집 발간(개인) 류경희 2,000,000 청주 14 201712609 그거 아니? 김경구 2,400,000 충주 15 201712688 문예지 발간 이상준 2,400,000 청주 16 201712708 수필집 발간 "의림지 전설" 유명상 2,200,000 제천 17 201712782 이방주 개인 수필집 [아니 오신 듯 다녀가소서]발간 이방주 2,400,000 청주 18 201712785 이찬주춤자료관자료활용- 이찬주가 만난 사람, 세계를 누비는 춤예술가 또는 (그들은 어떻게 해외로 진출했을까? 가제) 이찬주 2,800,000 청주 19 201712883 문학(개인) 박정숙희 칼럼집 <마음을 가꾸는 정원> 박숙희 2,200,000 청주 20 201712929 수필집 맛듦 발간 송경자 2,200,000 청주 21 201712989 박희팔중편소설집 조홧속 박희팔 2,500,000 음성 22 201713129 충북문화예술육성지원사업:문학(개인) 박명애 2,400,000 청주 23 201713419 건너지 못한 길 김희숙 2,400,000 청주 24 201713764 개인 창작 시집 발간 이주식 2,000,000 제천 25 201713880 문화예술육성지원-개인문학 장문석 2,400,000 청주 26 201713926 단편집 '광풍' 발간 안수길 2,400,000 청주 27 201714177 문화예술육성지원 - 개인 창작(소설집 발간) 윤이주 2,400,000 청주 28 201714216 창작수필집 발간 임현택 2,400,000 청주 29 201714296 문화예술육성지원 개인 문학 이종수 2,400,000 청주 30 201714516 (가칭)어린 새가 하늘을 날듯이(수필집) 최시선 2,400,000 청주 31 201714809 청주(淸州)에 살어리랏다. 박청홍 2,400,000 청주 32 201715051 문화예술육성지원사업-개인문학 김도환 2,400,000 청주 33 201715134 장편소설 '표식 애니멀' 전영학 2,900,000 청주 34 201715141 개인창작 시조집 : 세 발 자전거(가제) 장충섭 2,200,000 영동 35 201715226 교육평론집 출간 김재국 2,400,000 청주 36 201715292 문화예술육성지원-개인문학 김정애 2,400,000 청주 37 201715339 개인창작 시집 <<행복한 사진>> 양문규 2,300,000 영동 38 201715452 문화예술 육성지원-게인문학(창작집) 발간 정광지 2,200,000 청주 39 201715457 개인 수필집 발간 이진순 2,200,000 청주 40 201715557 문화예술육성지원 - 개인문학 최한식 2,000,000 청주 41 201715565 이영주(이인해)개인시집 [적막] 발간 이영주 2,000,000 청주 42 201715578 개인창작집 발간 이난영 2,400,000 청주 43 201715749 김덕근 수필집 발간 김덕근 2,500,000 청주 44 201715887 문학예술육성지원-문학 변양섭 2,400,000 청주 45 201715897 개인 문학 윤석위 2,200,000 청주 46 201715901 시집 '겨울에도 피는 꽃' 발간 사업 나기황 2,200,000 청주 47 201715915 충북문화예술육성사업 최기영 2,400,000 청주 48 201716052 문화예술육성지원-문학 개인창작집 발간 함기석 3,000,000 청주 49 201716093 문화예술육성지원 박미애 2,400,000 청주 50 201716300 개인시집 발간 최길하 2,200,000 제천 51 201716392 박한열 희곡1집 <엿장수> 박종열 2,500,000 영동 【문학-전문】: 17건 60,000천원 (단위 : 원) 순번 관리번호 지원신청 사업명 선정 단체명 지원금액 비고 1 201715350 충북작가 겨울호 44집 발간 한국작가회의충북지회 4,000,000 청주 2 201715361 충북수필 33집발간 충북수필문학회 4,000,000 청주 3 201715363 여백문학회 동인지 발간 여백문학회 3,500,000 청주 4 201715368 작품집(동인지) 출간 시인촌동인회 3,000,000 제천 5 201715379 충북소설 제20집 발간사업 충북소설가협회 4,000,000 청주 6 201715467 뒷목문학46집발간사업 뒷목문학회 3,800,000 청주 7 201715555 충북시조 22집 발간 충북시조문학회 3,500,000 청주 8 201716059 책 발간 한국문인협회 단양지부 3,300,000 단양 9 201716090 옥천문학괴 동인지 제21집 발간 충북민예총옥천지부문학분과위원회 3,300,000 옥천 10 201716152 영동감고을문학지발간 감고을문학회 3,300,000 영동 11 201716410 충북문화예술육성지원사업 전문단체문집 발간 한국문인협회 청주지부 3,300,000 청주 12 201716559 제천문학 78집 발간 제천문인협회 3,300,000 제천 13 201717842 이삭문학 제9호 발간 한국이삭문학인협회 3,500,000 충주 14 201718119 내륙문학 제54집 발간 내륙문학회 3,800,000 청주 15 201718211 문화예술육성지원사업-전문예술단체 문학발간 충북여성문인협회 3,300,000 청주 16 201718309 음성 둥그레 시 동인회 창작문집 발간 음성둥그레시동인회 3,300,000 음성 17 201718784 문예충북 발행 사)한국문인협회 충북지회 3,800,000 청주 【문학-준전문】: 4건 10,000천원 (단위 : 원) 순번 관리번호 지원신청 사업명 선정 단체명 지원금액 비고 1 201715243 2017 無詩川 제7동인지 발간 無詩川문학회 2,900,000 청주 2 201715508 글밭 수필 제4집 발간 마음을 여는 글밭 2,500,000 음성 3 201716124 문학과 생활 제30집 발간 행우문학회 2,600,000 청주 4 201716586 풀꽃동인 일곱번째 풀꽃동인 2,000,000 충주 【미술-개인】: 23건 92,000천원 (단위 : 원) 순번 관리번호 지원신청 사업명 선정 대상자 지원금액 비고 1 201715153 천년의 빛 - 전통먹 한상묵 3,500,000 음성 2 201715202 제3회조상희 "花 " 개인전 조상희 3,000,000 청주 3 201715263 미술 개인 오명원 4,000,000 충주 4 201715353 “俗離法住”-속리법주 이경화 개인전 이경화 3,000,000 청주 5 201715391 박정수 조각 개인전 박정수 5,000,000 청주 6 201715441 송선영-스쳐가는 공간에 대한 반응 송선영 4,000,000 청주 7 201715500 서화동원(書畵同源)에 입각한 서예,문인화의 현대성 제고(행,초서에 있어서 리듬감과 운율미는 어떻게 형성되는가? 이종집 3,500,000 청주 8 201715527 문화예술육성지원-개인 미술 권준호 5,000,000 청주 9 201715533 문화예술육성지원 - 개인 미술 고경남 3,500,000 청주 10 201715739 문화예술육성지원-개인(미술) 강석범 4,000,000 청주 11 201715798 8회 최규락 개인전 , 도자일기 최규락 4,000,000 청주 12 201716022 김경섭 개인전 김경섭 4,000,000 청주 13 201716084 민효기 근작에 담긴 의미와 표현 민 효 기 3,500,000 청주 14 201716830 제4회 개인전 "슬픔을 너머 기억으로" 배정문 4,000,000 청주 15 201716985 제5회개인전 민미식 5,000,000 영동 16 201718118 제 4회 개인전 [관계의 은유] 한대희 5,000,000 청주 17 201718284 문화예술육성지원- 개인 미술 김윤섭 4,000,000 청주 18 201718290 전찬덕과 만나는 서예와 몽당빗자루와의 인연 전찬덕 5,000,000 충주 19 201718422 최민건개인전 a borderline between 최민건 4,000,000 청주 20 201718434 제5회 유필상개인전 유필상 4,000,000 제천 21 201718683 수묵화의 형상성 추구를 위한 모색전 오근석 3,500,000 청주 22 201718831 신철우전각전 신철우 4,000,000 청주 23 201719077 문화예술육성지원 개인 어호선 3,500,000 청주 【미술-전문】: 20건 80,000천원 (단위 : 원) 순번 관리번호 지원신청 사업명 선정 단체명 지원금액 비고 1 201715358 제16회 충북수채화협회전 충북수채화협회 3,800,000 청주 2 201715900 다양한 구상형상 모색전-제29회 충북구상작가회전 충북구상작가회 4,000,000 청주 3 201715983 충북여성미술작가展 몰입‘Flow’ 충북여성미술작가회 4,200,000 청주 4 201716010 2017 군집개인전 "소통" 충북민예총옥천지부미술분과위원회 4,000,000 옥천 5 201716043 2017중부4군 미술 대제전 진천미술협회 4,000,000 진천 6 201716050 “블랙,화이트”展 충북민족미술인협회 4,200,000 청주 7 201716413 옥천군민과 작가의 만남전 옥천미술협회 4,000,000 옥천 8 201716563 2017 제16회 충북미술협회전 (사) 한국미술협회 충청북도지회 4,500,000 청주 9 201716593 충북 문화원류를 찾아서전 청주자연미술협회 4,000,000 청주 10 201716669 현대미술동인 SLIPPER전시회 현대미술동인SLIPPER 3,500,000 청주 11 201716823 한국미술협회영동지부 24회 정기전 한국미술협회 영동지부 4,000,000 영동 12 201717004 소요의 방(서예전시 및 체험) 충북민예총서예위원회 4,200,000 청주 13 201718005 한국미술협회 충주지부 회원전 한국미술협회충주지부 4,200,000 충주 14 201718043 충주여성미술가회전 충주여성미술가회 4,000,000 충주 15 201718257 2017제천국제한방바이오엑스포 성공기원 '제천미협 청풍명월전' 제천미술협회 4,200,000 제천 16 201718394 단양미술협회 2017 기획테마전 - 100개의 도담삼봉 단양미술협회 4,000,000 단양 17 201718466 제22회 음성미술협회 회원작품 정기전시회 사단법인한국미술협회음성지부 4,000,000 음성 18 201718531 2017 9회 충북조각가협회 (사)한국조각가협회충북지부 3,500,000 청주 19 201718541 제14회 충주민족미술인협회전 (사)민족미술인협회충주지부 4,200,000 충주 20 201718886 제31회 충북공예가회전 충북공예가회 3,500,000 진천 【미술-준전문】: 7건 20,000천원 (단위 : 원) 순번 관리번호 지원신청 사업명 선정 단체명 지원금액 비고 1 201715299 명사초대 특별기획 제32회 충북서우회전 충북서우회 2,500,000 청주 2 201715460 충북문화예술 육성지원사업 괴산미술인협회 3,000,000 괴산 3 201715579 진경향연전 진경화우회 3,000,000 청주 4 201715744 청주 한국화 구상회 청주 한국화 구상회 3,000,000 청주 5 201717572 2017 사단법인 청주조각가협회전 사단법인 청주조각가협회 3,000,000 청주 6 201718177 제10회 한국전통민화협회 회원전 (사)한국전통민화협회 3,000,000 청주 7 201719110 2017 청묵회문인화전 청묵회 2,500,000 청주 【영상-개인】: 6건 27,000천원 (단위 : 원) 순번 관리번호 지원신청 사업명 선정 대상자 지원금액 비고 1 201716014 인도 라다크 힐링여행 강대식 4,000,000 청주 2 201716441 남한강 고니 개인사진전 (영상 미디어아트포함) 이광주 4,500,000 충주 3 201716865 제4회 한희준사진전 _ 도시&농촌 한희준 4,000,000 청주 4 201717359 충북문화예술육성지원-개인 영상 최종한 5,000,000 제천 5 201717757 사진 이기선 4,500,000 청주 6 201718236 충북생명농업사진전 장광동 5,000,000 청주 【영상-전문】: 2건 9,000천원 (단위 : 원) 순번 관리번호 지원신청 사업명 선정 단체명 지원금액 비고 1 201718452 2017 무명 독립영화 제작 시민영화패無名 5,000,000 청주 2 201718685 제13회 서원포커스 전시회 (주제 : 喜) 서원포커스 4,000,000 청주 【영상-준전문】: 9건 26,000천원 (단위 : 원) 순번 관리번호 지원신청 사업명 선정 단체명 지원금액 비고 1 201715488 문화예술육성지원-준전문예술단체영상 느티울영상회 3,000,000 괴산 2 201715852 문화예술육성지원-준전문예술단체 영상 찍지청주사진동호회 2,500,000 청주 3 201715909 충북문화예술육성지원사업 청록사진연구회 3,000,000 청주 4 201716366 충북의 멋과 흥 서평포토 3,000,000 청주 5 201717941 감우재영상회 24회 회원전 감우재영상회 3,000,000 음성 6 201718065 충주한빛포토 회원전 충주한빛포토 3,000,000 충주 7 201718208 제15회 Zone5흑백사진연구회 회원전 zone5흑백사진연구회 3,000,000 청주 8 201718360 아름다운 음성군의 자연경관 설성포커스 2,500,000 음성 9 201719123 10인10색 9회 회원전 10인10색청평포토 3,000,000 증평 【음악-개인】: 7건 36,000천원 (단위 : 원) 순번 관리번호 지원신청 사업명 선정 대상자 지원금액 비고 1 201716306 생명문화도시 청주 푸치니로 날아 오르다 (소프라노 박미경 독창회) 박미경 6,000,000 청주 2 201716429 이상남 재즈 피아노 콘서트 "건반위에 흐르는 Rhythm of soul" 이상남 6,000,000 청주 3 201716531 Baroque, Classic, Romantic 아름다운 노래에 물들다-테너 강진모 독창회 강진모 6,000,000 청주 4 201717227 바리톤 박영진 독창회 박영진 6,000,000 청주 5 201718807 베이스 박광우 독창회 박광우 4,000,000 청주 6 201718872 테너 한상우 독창회 (아름다운 청주에서 탄생된 곡들과 작곡자들의 이야기) 한상우 4,000,000 청주 7 201718882 김강곤 작곡집과 토크콘서트 김강곤 4,000,000 청주 【음악-전문】: 18건 209,000천원 (단위 : 원) 순번 관리번호 지원신청 사업명 선정 단체명 지원금액 비고 1 201715681 모래위의 "현을 위한 세레나데" 블레스챔버오케스트라 15,000,000 청주 2 201715819 "걸어서 음악속으로" -클래식 음악의 나이- 아르페지오 피아노 앙상블 11,000,000 청주 3 201715967 벚꽃과 함께하는 무심 돗자리 작은음악회 청주예총 15,000,000 청주 4 201716373 2017지역사랑 직지음악회 직지팝스오케스트라 8,000,000 청주 5 201716515 소외계층을 위한 FUN FUN한 오페라 공연 옥천음악협회 11,000,000 옥천 6 201716815 충북도민과 함께하는 2017 충청필하모닉오케스트라 정기연주회 충청필하모닉오케스트라 12,000,000 충주 7 201716816 상당산성 청풍명월 가요축제 사단법인한국연예예술인총연합회청주지회 10,000,000 청주 8 201717745 오페라갈라콘서트 충북음악협회 14,000,000 청주 9 201717796 안녕! 슈베르트 프리마 앙상블 11,000,000 청주 10 201717818 오케스트라와 떠나는 "춤의 여행" 충북챔버오케스트라 11,000,000 청주 11 201717871 2017 다문화가정과 외국인이 함께하는 '사랑 나눔 콘서트' (주)한국음악협회 청주지부 14,000,000 청주 12 201718022 충북 도민과 함께하는 행복콘서트 (사)씨티엔터테인먼트 8,000,000 청주 13 201718440 창립 20주년 청주예술가곡연구회 << 신작한국가곡과 오페라 아리아의 밤 >> 청주예술가곡연구회 11,000,000 청주 14 201718533 여름방학 청소년을 위한 아주 특별한 기타콘서트 "기타갈라콘서트" 한국기타협회 충북지회 10,000,000 청주 15 201718560 모짜르트의 오페라 마술피리 라포르짜오페라단 15,000,000 청주 16 201718636 2017 청주심포니오케스트라 정기연주회 'Absolute Classic' 청주심포니오케스트라 13,000,000 청주 17 201718824 2017 한여름밤의 낭만콘서트 (사)한국연예예술인총연합회 충주지회 10,000,000 충주 18 201718827 온가족을 위한 코믹오페라 앙코르 "사랑의묘약" 충주오페라단 10,000,000 충주 【음악-준전문】: 17건 62,900천원 (단위 : 원) 순번 관리번호 지원신청 사업명 선정 단체명 지원금액 비고 1 201715382 제8회청주여성합창단정기연주회 청주여성합창단 3,700,000 청주 2 201715399 제15회 한음클라리넷앙상블 정기연주회 한음클라리넷 앙상블 4,000,000 청주 3 201716203 그랜드 합창단 제5회 정기공연 그랜드합창단 3,700,000 청주 4 201716357 2017 청주레이디싱어즈 정가연주회 청주레이디싱어즈 3,500,000 청주 5 201716393 아르떼 플루트 앙상블과 함께하는 FLUTE WITH JAZZ 아르떼 플루트 앙상블 4,000,000 청주 6 201716394 합창으로 행복한 힐링음악회 청주남성합창단 3,450,000 청주 7 201716726 제6회 충주솔리스트챔버앙상블 정기연주회 충주솔리스트챔버앙상블 3,500,000 충주 8 201716919 청주 시민과 함께하는 사랑의 콘서트(제19회 청주챔버 정기연주회) 청주챔버오케스트라 3,700,000 청주 9 201717844 사랑을 노래하다 옥음사랑 3,700,000 청주 10 201717898 문화예술육성 지원 준전문예술단체 음악 제천심포니오케스트라 4,000,000 제천 11 201717936 청주시민과 함께하는 음악회(정기) 청주색소폰앙상블 4,000,000 청주 12 201717950 피아노 앙상블로 듣는 명곡II 충북피아노연구회 3,500,000 청주 13 201718171 제25회 정기연주회 청주콘서트윈드오케스트라 3,500,000 청주 14 201718413 이피아니스티와 함께하는 클래식&재즈 "별이 빛나는 밤에" 이피아니스티 3,700,000 청주 15 201718681 팀 키아프 창작발표회 "호두까기 왕자의 모험" 팀 키아프 4,000,000 청주 16 201718820 제5회 정기 연주회 -아리솔과 함께하는 시네마 콘서트(부제 : 행복)- 아리솔 3,450,000 청주 17 201719000 5월의 첼로 청주 첼로 앙상블 3,500,000 청주 【무용-개인】: 1건 6,000천원 (단위 : 원) 순번 관리번호 지원신청 사업명 선정 대상자 지원금액 비고 1 201715540 춤집단한송이의컨템포러리댄스콘서트-코르샤코프증후군- 어쩌면 가장 용기가 생기고, 어쩌면 가장 겁이 없어지는... 한송이 6,000 청주 【무용-전문】: 6건 86,900천원 (단위 : 원) 순번 관리번호 지원신청 사업명 선정 단체명 지원금액 비고 1 201715715 2017 충북 춤 작가전 " 너를 만나고 나를 만나다" (사)한국무용협회 충북지회 16,000,000 청주 2 201717759 판타스틱 댄스컬 '인어공주' 한국실용무용지도자협회 13,000,000 청주 3 201717839 청주국제무용제 (사)한국무용협회 청주시지부 15,000,000 청주 4 201718496 류댄스컴퍼니의 겨울동화 "성냥팔이 소녀와 스크루지" 류댄스컴퍼니 13,900,000 청주 5 201718791 끝나지 않은 노래 민족춤패 너울 15,000,000 청주 6 201718954 제12회성민주CDH무용단정기공연'그리움을 그리다' 성민주CDH무용단 14,000,000 청주 【연극-전문】: 5건 70,000천원 (단위 : 원) 순번 관리번호 지원신청 사업명 선정 단체명 지원금액 비고 1 201716761 <리모콘> 극단 청예 15,000,000 청주 2 201718341 오델로 니그레도 충북연극협회 15,000,000 청주 3 201719013 도깨비 만들기 자계예술촌 9,000,000 영동 4 201719037 연극 ‘광명(光明)’ 극단늘품 17,000,000 청주 5 201719111 운수 좋은 날, 다시 만나요 협동조합 극단새벽 14,000,000 청주 【연극-준전문】: 1건 4,000천원 (단위 : 원) 순번 관리번호 지원신청 사업명 선정 대상자 지원금액 비고 1 201718129 서울촌놈 질들이기 극단배꼽 4,000,000 청주 【전통예술-개인】: 2건 12,000천원 (단위 : 원) 순번 관리번호 지원신청 사업명 선정 대상자 지원금액 비고 1 201716416 충북무화예술육성지원사업 서일도 6,000,000 청주 2 201718842 문화예술육성지원-개인전통 김민지 6,000,000 청주 【전통예술-전문】: 17건 175,000천원 (단위 : 원) 순번 관리번호 지원신청 사업명 선정 단체명 지원금액 비고 1 201715479 2017백중한마당놀이 다스름국악예술단 8,000,000 청주 2 201715693 예미향예인들과 놀아보자 끼,굿,판 예미향 10,000,000 청주 3 201715721 충북의자랑 가야금의거장 박팔괘선생 추모음악회 "가얏고의 울림" )한국국악협회충북도지회 11,000,000 청주 4 201716101 가(家)화만사성 프로젝트 1. - 가야금, 소리열매를 담다 충주우륵가야금연주단 13,500,000 충주 5 201716310 한국국악협회 제천지부 정기공연 전통국악 소리마당 한국국악협회제천지부 9,000,000 제천 6 201716319 사자풀이 문화공간 장산곶매 10,000,000 청주 7 201716346 연희야 괜찮아 사)일통고법보존회 충북지회 12,500,000 청주 8 201716597 판소리의희.노.애.락! “ 새, 물, 바람, 천둥소리 ” 사)한국국악협회청주시지부 10,000,000 청주 9 201716933 2017 군민과 함께하는 국악한마당 한국예총 충청북도연합회 영동지회 7,500,000 영동 10 201717424 청주앙상블 정기연주회 청주앙상블 10,500,000 청주 11 201717672 문화예술육성지원-전문예술단체 전통예술 옥천 국악협회 6,500,000 옥천 12 201717682 충북문화예술육성지원사업 국악관현악단 더불어숲 13,500,000 청주 13 201717867 제8회 청주아리랑 한마당 청주아리랑 보존회 8,500,000 청주 14 201718305 제2회 한국국악협회 충주지부 정기연주회 '우리의 소리' 사)한국국악협회 충주지부 8,000,000 충주 15 201718435 2017 나눔과 소통의 퓨전콘서트 네번째 십시일반 씨알누리 11,500,000 청주 16 201718865 제3회 아시아청주뮤직페스티벌 'Sunburst' 충북민예총 전통음악위원회 12,000,000 청주 17 201719031 상상국악챔버오케스트라 2017 정기연주 <한국의명곡전Ⅴ> 상상국악쳄버오케스트라 13,000,000 청주 【전통예술-준전문】: 7건 25,200천원 (단위 : 원) 순번 관리번호 지원신청 사업명 선정 단체명 지원금액 비고 1 201715229 문화예술육성지원사업 ( 백세춘향이의 사랑이야기) 해오름 전통예술단 3,600,000 제천 2 201715442 제15회 충북교사국악회 소리마루 정기연주회 충북교사국악회 소리마루 4,000,000 청주 3 201717996 전통음악연구회두레솔기획공연 "이창석 소리굿 박 밝" 제천 전통음악 연구회 두레솔 4,000,000 제천 4 201718303 정기연주회 (덩궁따야, 마실가자! - 세번째이야기) 풍물연희꾼 화랑소리 3,600,000 진천 5 201718441 한여름 보름달 흥타령 문화공간 그루 3,500,000 괴산 6 201718444 2017 국악의 향연 한국국악교육원 충북총국 3,500,000 청주 7 201718908 소리로하나되다 "첫번째 이야기" 단양 웃다리 풍물회 3,000,000 단양 【다원예술】: 8건 44,000천원 (단위 : 원) 순번 관리번호 지원신청 사업명 선정 단체명 지원금액 비고 1 201715522 7회 충청북도 시낭송회 사)한국시낭송전문가협회 4,000,000 청주 2 201715588 제17회 문학과 함께하는 치료한마당 충북시조문학회 5,000,000 청주 3 201716032 중원의 북소리, 시 울림! 한국이삭문학인협회 5,000,000 충주 4 201716533 충북문화예술육성지원사업-단체 다원예술"시민과함께하는 주제가있는 낭송회" 문학행사 한국문인협회 청주지부 5,000,000 청주 5 201716993 Drawing 일상의 경계, 풍경 쉐마미술관 7,000,000 청주 6 201718246 문화예술육성지원-단체 다원예술 사단법인 딩아돌하문예원 5,000,000 청주 7 201718806 2017 추억의신파극 울엄마 사단법인 한강문화복지회 6,000,000 청주 8 201718956 만나다 청주복합문화체험장 7,000,000 청주 【국제교류】: 11건 85,000천원 (단위 : 원) 순번 관리번호 지원신청 사업명 선정 단체명 지원금액 비고 1 201715366 2017 한.중 문화예술교류 청주예총 6,000,000 청주 2 201715878 "제15회 국제 이스탄불 비엔날레 2017" 참가 한국사진문화원 Light House 8,000,000 청주 3 201716350 제2회 한·중미술교류전 (사) 한국미술협회 충청북도지회 6,000,000 청주 4 201716784 제3회 일본 전국사물놀이한마당 오사카 스미요시구민회관 초청공연 및 오사카 오츠키노가쿠도 공연“Korea Music Day" 사단법인 국악단 소리개 충북지부 사물놀이 몰개 9,000,000 충주 5 201716841 Dance Ensemble Singapore < DANCE Dance Ensemble Singapore < DANCE FINESSE 2017 > 노현식무용단 9,000,000 청주 6 201717603 제21회 연변지용제 및 제6회 연변지용백일장 정지용기념사업회 7,000,000 옥천 7 201717863 베트남 호치민국립음악원 국제문화예술교류 국악관현악단 더불어숲 9,000,000 청주 8 201718019 제14회 한.중 미술교류전 한국미술협회충주지부 6,000,000 충주 9 201718359 2017한일예술통신Part2 교착점 샘이깊은물 8,000,000 청주 10 201718418 현대미술동인 SLIPPER 국제교류전시회 현대미술동인SLIPPER 8,000,000 청주 11 201719098 549 west 52nd ST New York-EXIT2017 엑씻(EXIT) 9,000,000 청주 끝. 김재옥 기자 kjok@dynews.co.kr <저작권자 © 동양일보, 무단 전재 및 재배포 금지>

