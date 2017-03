‘오직 사랑하는 이들만이 살아남는다’, ‘천국보다 낯선’, ‘데드맨’ 등으로 유명한 짐 자무쉬 감독은 헐리우드 양식의 영화문법을 거부하고 독자적인 방식을 통해 미국을 그려낸다. 이러한 자유분방한 성격 탓에 그는 ‘미국 인디영화의 아이콘’으로 불리고 있다.

이번에는 ‘영원한 휴가 (Permanent Vacation·1980)’, ‘천국보다 낯선(Stranger than Paradise·1984)’, ‘다운 바이 로(Down by Law·1986)’, ‘미스테리 트레인(Mystery Train·1989)’, ‘지상의 밤(Night on Earth·1991)’, ‘데드 맨(Dead Man·1995)’, ‘커피와 담배(Coffee and Cigarettes·2003)’ 등 모두 7편의 영화가 상영된다.

‘영원한 휴가’는 짐 자무쉬 감독의 졸업 작품이자 만하임영화제에서 조셉 폰 스턴버그상을 수상했던 첫 번째 장편 영화이고 ‘천국보다 낯선’은 거친 흑백 화면 위에 카메라의 움직임을 절제하고 ‘원신 원숏’ 방식을 과감하게 사용하며 미니멀리즘의 미학을 선보였던 작품으로 세계적 권위를 자랑하는 칸 영화제 수상작이기도 하다.

‘다운 바이 로’는 황당한 이유로 감옥에 갇힌 세명의 죄수들이 탈출을 감행하면서 미국을 헤매는 이야기를 다루고 있고 ‘미스테리 트레인’은 엘비스 프레슬리에 매혹된 멤피스에서 하룻밤 사이에 일어나는 사건들을 통해 미국의 대중문화를 탐구한 작품이다.

이외에도 같은 시각 5개 도시의 택시 속에서 벌어지는 일들을 그린 단편 소설집 같은 영화 ‘지상의 밤’과 흑백의 몽환적인 이미지와 전기 기타 음이 돋보이는 철학적인 작품 ‘데드 맨’, 소소한 에피소트를 엮은 ‘커피와 담배’ 도 주목할 만하다.

이번에 상영되는 영화는 장황한 서사구조에 의존하기 보다는 담백하고 자유분방한 느낌을 줘 관습에 얽매이지 않는 짐 자무쉬 감독의 인디정신을 오롯이 느낄 수 있는 작품들로 구성돼 있다.

‘영원한 휴가’, ‘미스터리 트레인’, ‘커피와 담배’, ‘지상의 밤’은 오는 18일 각 오후 1시·3시·5시·7시에, ‘다운 바이 로’, ‘천국보다 낯선’, ‘데드 맨’은 오는 19일 각 오후 1시·3시·5시에 상영된다.

관람료는 5000원이다. 청소년의 경우 3000원에 관람할 수 있다.

문의=☏043-250-1895.

<박장미>

박장미 기자 pjm8929@dynews.co.kr

<저작권자 © 동양일보, 무단 전재 및 재배포 금지>