(부여=동양일보 박유화 기자) 국립부여박물관과 충남대 대학인문역량강화사업단(CORE)은 지난 28일 산학협력 협약을 체결 했다.

충대인문대학 교수회의실에서 충청지역의 인문역량 강화 및 역사문화에 대한 인식 확산을 위해 가진 이날 협약식에는 윤형원 국립부여박물관장과 홍성심 코어사업단장, 박순발 고고학과 교수 등 관계자들이 참석 했다.

코어사업(CORE, initiative for COllege of humanities’ Research and Education)은 인문학 진흥을 위한 정부 지원 정책의 하나다.

충남대는 2016년 본 사업에 선정됐다.

이번 MOU 체결에서 양 기관은 백제학, 충청학, 지역학 등의 인문융합형 인재 양성과 학생들을 위한 각종 프로그램과 행사 등을 공동 유치 협력키로 했다.

