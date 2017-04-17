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(µ¿¾çÀÏº¸ ÀÌµµ±Ù ±âÀÚ) Áö³­ÇØ 4.13 ÃÑ¼±¿¡¼­ °øÁ÷¼±°Å¹ýÀ» À§¹ÝÇØ ÀçÆÇ¿¡ ³Ñ°ÜÁø ÀÌ¿ëÈñ(86) Àü ±¹È¸ºÎÀÇÀåÀÌ 1½É¿¡ ÀÌ¾î Ç×¼Ò½É¿¡¼­µµ À¯ÁË°¡ ÀÎÁ¤µÅ ¹ú±ÝÇüÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.

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ÀÌµµ±Ù ±âÀÚ  nulha@dynews.co.kr

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