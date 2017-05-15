Áö±ÝÀ¸·ÎºÎÅÍ 23³â Àü.
´ëÇÐ¿øÀ» Á¹¾÷ÇÑ ÀÌµëÇØÀÎ 1994³â 3¿ù ´ëÀü ¿ì¼Û´ëÇÐ±³¿¡ Ã¹ °ÀÇ¸¦ ½ÃÀÛÇÏ´Â ³¯ÀÌ¾ú´Ù.
ÇÐÃ¢½ÃÀý ÇÐ»ýÈ¸È°µ¿°ú ±º¿¡¼ÀÇ Àå±³º¹¹«·Î ÇÑ ´Þ¿¡µµ ¸î ¹ø¾¿ º´»çµé ´ë»óÀ¸·Î Á¤½Å±³À°À» ÇØ ¿À´ø ÅÍ¶ó Ã¹ °ÀÇ¿¡ ÀÚ½Å°¨À» °®°í ÀÇ±â¾ç¾ç °ÀÇ½Ç·Î µé¾î¼¹´Ù.
³» ¾Õ¿£ Ã³À½ ¸¶ÁÖÇÏ´Â 40¿©¸íÀÇ ÇÐ»ýµéÀÌ ¹Ù¸¥ ÀÚ¼¼¿Í È£±â½É¾î¸° ´«ºûÀ¸·Î ³ª¸¦ ÀÀ½ÃÇÏ°í ÀÖ¾ú´Ù.
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“¸ðµ¨¸µÀÌ¶õ, À½~¸ðµ¨¸µÀÌ¶õ? ¸ðµ¨¸µÀÌ¶õ ¸»¾ß ÇÏ~”
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¾ß! ÀÌ ¹Ùº¸°°Àº ³ð¾Æ ³Ê ¿ÖÀÌ·¡? ±×µ¿¾È °øºÎÇØ¼ ÁØºñÇÑ °Å ÀÖ´Âµ¥ ¿Ö ¾ûÅ°°í ³¸®¿©?
¾ß! ±è±âÁ¾ ³Ê Á¤½Å Â÷·Á Àß ÇÒ ¼ö ÀÖÁö? ÀÀ? ÆÄÀÌÆÃ!!
ÈÀå½Ç ÇÑÄÒ¿¡ ÂÞ±×·Á ¾É¾Æ¼ ¸¶Ä¡ ¹ÌÄ£³ðÃ³·³ ÇÑ¹ÙÅÁ ¶°µé¾î ´ë°í³ª´Ï ÇÑ°á ³ª¾ÆÁ³´Ù.
±×·¸°Ô ¸¶À½À» ´ÙÀâ°í 2±³½Ã´Â ±×³ª¸¶ ºÎµå·´°í ¿©À¯·Ó°Ô ÁøÇàÀ» ÇÒ ¼ö°¡ ÀÖ¾ú´Ù. ´ëÇÐ °ÀÇ´Â ±×·¸°Ô ¹«¸£ÀÍ¾î °¬´Ù. ±×·¯´ø ¾î´À ³¯ ¹®µæ ÁÁÀº »ý°¢ÀÌ ¶°¿Ã¶ú´Ù.
96³â 6¿ù ¸¶Áö¸· ÁÖ Åä¿äÀÏ. ÀÌ³¯Àº ³»°¡ Á¤ÇÑ ÃÖÃÊÀÇ ´ëÇÑ¹Î±¹ ‘Á¦ÀÚÀÇ ³¯’ ÀÌ¿´´Ù.
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±×¸®ÇÏ¿© 96³â5¿ù ´ÙÀ½ ÅäÁöÄ«Æä¿¡ ‘¸Å ÇØ 6¿ù ¸¶Áö¸· ÁÖ Åä¿äÀÏÀ» ´ëÇÑ¹Î±¹ Á¦ÀÚÀÇ ³¯·Î ¼±Æ÷ÇÏ³ë¶ó’ ÇÏ°í °ø½ÄÀûÀ¸·Î ±ÛÀ» ¿Ã¸®°í, ÀÌ ³¯ ¸¸ÅÀº ¸ðµç À½½ÄÀ» ¼Õ¼ö ÀåÀ» º¸°í ¿ä¸®¸¦ ÇØ¼ Á¦ÀÚµéÀ» ¸Â¾Ò´Ù. 6¿ù ¸¶Áö¸· ÁÖ Åä¿äÀÏÀº ´ëÇÐÀÇ ±â¸»°í»ç°¡ ³¡³ª°í ¿©¸§¹æÇÐÀÌ ½ÃÀÛµÇ´Â ½Ã±âÀÌ±â¿¡ »çÁ¦Áö°£ÀÌ ¸¸³ª ¿©À¯·Ó°Ô ÇÏ·ç¸¦ Áñ±æ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀÌ¾ú´Ù.
µåµð¾î Ã¹ ‘Á¦ÀÚÀÇ ³¯’. Ã»ÁÖÀÎ±ÙÀ» ºñ·ÔÇÑ °æ±â, ¼¿ï, °¿ø, °æÁÖ µîµî¿¡¼ ÀÛ¾÷ÇÏ´Â µ¿·á °°Àº Á¦ÀÚµé°ú ÀÛ¾÷Àå ¾Õ¸¶´ç¿¡ ÀÛ¾÷Ã¥»ó°ú ÀÇÀÚ¸¦ ³»¿À°í »ó¿¡ Á¾ÀÌ º¸¸¦ ±ò°í ³ª´Ï ¸Úµé¾îÁø ÆÄÆ¼ ÀåÀÌ ¸¶·ÃµÆ´Ù. ±× À§¿¡ »ï°ã»ìÀ» ±Á°í µÞ¹ç¿¡¼ »óÃß´Ï ¿ÀÀÌ, °íÃß¸¦ µû°í À¾³»¿¡¼ Àâ¾Æ¿Â ÅäÁ¾´ßÀ¸·Î ¹é¼÷À» ÇÏ°í ±×·¸°Ô ÇÏ³ªµÑ ¸ð¿©µç »ç¶÷µéÀº ¿À·£¸¸¿¡ ¹ã»õ´Â ÁÙ ¸ð¸£°í ¿ÎÀÚÁö²¬ ¸¶³É Áñ°Å¿ü´Ù.
±× ÀÌÈÄ·Îµµ ‘Á¦ÀÚÀÇ ³¯’Àº ¸î ³âÀ» Áö¼ÓÇÏ¸ç ÀÌ¾îÁ®°¬´Ù. »çÁ¦°£ÀÌ ÇÔ²² Áñ°Å¿ü´Ù.
±×·¯´ø ¾î´À ³¯ °è¼ÓÀûÀÎ µµÀÚ±â°ü·Ã Á¦Ç°µðÀÚÀÎ °³¹ßÀÌ»çÀÇ Á¦¾È¿äÃ»À» »Ñ¸®Ä¡Áö ¸øÇÏ°í 2002³â ÇÐ±³¿¡ »çÁ÷¼¸¦ ´øÁö°í º£Æ®³² ÇÏ³ëÀÌ·Î ÇâÇß´Ù. ±×·¡¼ ´Þ´ÞÇÑ ±â¾ïÀÇ ‘¸ÀÀÖ´Â Çà»ç’ÀÎ Á¦ÀÚÀÇ ³¯À» Ã¬±âÁö ¸øÇÏ¿´´Ù.
¹°·Ð º£Æ®³² ÇöÁö¿¡¼ ½ÃÀÛÇÑ ´ë±Ô¸ð ¿Ü±¹ÀÎ È¸»ç·Î Á÷¿ø 200¿©¸íÀÇ °ü¸®µµ ±×·¨°í »ç¾÷ÁÖÀÇ ÀÚ±ÝÁ¶´Þµµ ¼øÅºÇÏÁö ¸øÇßÀ¸´Ï ´ç¿¬È÷ »óÈ²µµ ÁÁÁö ¾Ê¾Æ ¶°³ª±â Àü ²Þ²Ù¾ú´ø ÀÏµéµµ Æ÷±âÇÏ±â¿¡ ÀÌ¸£·¶´Ù.
¿Ü±¹ ¿øÁ¤ »ýÈ° 1³âµµ ¸ø Ã¤¿ì°í ¹é±â µé°í µ¹¾Æ¿Â ³» ÀÚ¸®´Â ¾û¸ÁÀÌ µÇ¾îÀÖ¾ú´Ù. ÀÌµëÇØ Ä¡·¯Áø ‘Á¦ÀÚÀÇ ³¯’Àº Ä§ÅëÇÏ±â ±×Áö¾ø¾ú´Ù.
Áö³ÇØ 12¿ù, ¼¿ï¿¡¼ÀÇ µµÀÚ30³âÀ» ±â¸®´Â 12È¸ °³ÀÎÀü¿¡¼ ¸¸³ ÇÑ Á¦ÀÚ°¡ ´øÁö´Â ¸» “¼±»ý´Ô- ´ëÇÑ¹Î±¹ Á¦ÀÚÀÇ ³¯Àº ÀÌÁ¦ ¾ø¾îÁø °Ç°¡¿ä?”
¾ÆÇÏ! ³» »ç´Â ÀÏÀÌ ¹Ù»Ú´Ù°í ±×µ¿¾È ÀØ°í ÀÖ¾ú±¸³ª. ¹Ì¾ÈÇÏ´Ù. “±×·¡ ¿ÃÇØºÎÅÍ ´Ù½Ã ºÎÈ°½ÃÄÑº¸°Ú³×” ÇÏ°í Áï¼®¿¡¼ ¾à¼ÓÀ» Çß´Ù.
¿Ã ÇØºÎÅÍ´Â ´Ù½Ã 6¿ù ¸¶Áö¸· ÁÖ Åä¿äÀÏÀú³á ÅäÁö ¾Õ¸¶´ç¿¡¼´Â ‘Á¦ÀÚÀÇ ³¯’ÀÌ ´Ù½Ã ¸¶·ÃµÉ °ÍÀÌ´Ù.
¸î ¸íÀÌ Âü¼®ÇØ ÁÙÁö´Â ¸ô¶óµµ ³»°¡ º£Ç® ¼ö ÀÖ´Â ¸¸Å ¸ÀÀÖ´Â À½½Ä°ú ¾Æ¸§´Ù¿î Ãß¾ïÀ» ÁØºñÇÏ·Á ¸¶À½¸Ô°í ÀÖ´Ù.
94³â ÀÌÈÄ ±è±âÁ¾Àº 7°³ ´ëÇÐ °´ÜÀ» ¿Å°Ü°¡¸ç ±Ù·¡¿¡ Ã£¾Æº¸±â µå¹® ‘23³â ¿ø·Î °»ç’·Î ¿©ÀüÈ÷ ´ëÇÐ°ú ´ëÇÐ¿ø¿¡¼ Á¦ÀÚ¸¦ Å°¿ì°í ÀÖÀ¸¹Ç·Î ‘Á¦ÀÚÀÇ ³¯’ ÃÊÃ»ÀÚ¸¦ ¸Â´Â ±â»Ý ¶ÇÇÑ °è¼ÓµÉ °ÍÀÌ¸®¶ó.
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