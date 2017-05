(동양일보 이도근 기자) 가정의 달 5월을 맞아 청소년오케스트라단이 아름다운 화음을 선사한다.

16일 충북도교육청에 따르면 오는 26일 오후 7시 충북학생교육문화원 대공연장에서 ‘가족사랑연주회’가 펼쳐진다.

도내 초등학생 22명, 중학생 34명, 고등학생 14명 등 70명으로 구성된 청소년오케스트라단은 바이올린, 비올라, 첼로, 플루트, 오보에, 트럼본, 타악기, 피아노 등 12가지의 악기를 연주, 아름다운 화음을 선사한다.

이날 청소년오케스트라단은 프랑스의 작곡가 생상스의 관현악곡인 ‘동물의 사육제’을 연주하며 서윤진 교통대 교수가 메조소프라노로 부르는 ‘유 라이즈 미 업(You Raise Me Up)’, 채희철 숙명여대 교수의 ‘하이든 첼로 협주곡 1번(Haydn Cello Concerto No.1 in C Major)’ 연주 등도 이어진다. 공연은 청소년오케스트라단의 클래식 모음곡 훅트 온 클래식(Hooked on Classics) 연주로 마무리된다.

공연은 무료이며 도민 누구나 관람할 수 있다. 관람을 희망하는 학생이나 학부모는 자녀가 속한 학교를 통해 오는 18일까지 신청하면 된다. 충북학생교육문화원은 사전신청자를 우선으로 좌석을 배정할 계획이다.

