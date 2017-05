(동양일보 조석준 기자) 조선배(61·사진) 청주대 호텔경영학과 교수가 세계 3대 인명사전 중 하나인 ‘마르퀴즈 후즈 후’ 인명사전에 7년 연속 등재됐다.

관광 및 호텔 서비스 개선, 관광의 산업화 등과 관련한 자문을 통해 학계를 선도한 호텔관광학 분야 국내 최고 전문가인 조 교수는 ‘마르퀴즈 후즈 후’의 세계인물(Marquis Who’s Who in the world)에 2011년부터 올해까지 7년 연속 등재되는 영광을 안았다.

조 교수의 논문이 세계각국의 연구자료로 많이 인용됐으며 공공부문이 주도하는 산업발전포럼, 중소중견기업 혁신 등의 분야 조언자 역할을 수행했다.

