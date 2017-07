어하다 8월이다. 지구의 공전 자전주기에 따라 7월도 갔다. 7월 17일 제헌절도 지났다. 대한민국은 제헌이후 참으로 많은 법이 개정 제정되었다. 모두 모든 사람들을 인간답게 잘 살게하기 위해 한 일이며, 공정하고 평등하게 적용하는 것을 원칙으로 한다. 법이란 이현령비현령도 있으며, 선악장단득실이 공존하는 경우도 있다. 완벽할 수는 없다. 점진적으로 최선의 법을 개정제정하게 될 것이다. 그것이 모두가 소망하는 바일 것이다. 앞에서 말한 법은 사전적으로 ‘국가권력에 의하여 강제되는 사회규범’이다.

제헌절이 들어있는 7월을 보내며 생각나는 것을 적어본다. 우주의 운행질서에 해가 바뀌고 달이 바뀌고 계절이 바뀐다. 계절에 바뀌면 바뀌는 계절에 적응하기 위해 사람도 많은 것을 바꾼다. 이것도 하나의 순리요 법칙이다. 자연의 법칙에 순응하여 살아가는 것도 법칙이라 할 수 있다. 나아가 세상을 살아가는데도 많은 법칙을 실천적용해야한다. 법칙이라는 말이 과도하거나 부적합하면 방법이나 방도라고 하면 좋을 듯하다.

이 세상에는 법칙존재의 법칙이 존재한다. 즉 이 세상에는 많은 법칙이 존재한다는 말이다. 여기서 법칙은 이 세상에 존재하는 일반적, 보편적, 필연적, 불변적으로 성립통용되는 규범 원리 방법을 말하다. 사람은 누구나 성공하길 원한다. 인생을 살아가는데 있어 많은 법칙을 알고 그 법칙대로 살면 성공한다. 그런데 그 성공의 법칙을 실천하지 않는 경우가 많다. 크게 두 부류도 나눌 수 있다. 몰라서 못하는 사람, 알고도 안하는 사람이 있다. 현명한 쪽을 선택하는 것이 현명하다.

여기서 보편적인 성공의 법칙을 말해보고자 한다. 성공하려면 자기가 목표하는 분야에서 성공한 사람 열 사람만 본을 떠서 온고지신하면 된다. 대개 성공하기를 간절히 원하면서 그렇게 하지 않는다. 인간은 두 얼굴을 가졌다. 2006년 경 “네가 날 가르치려하느냐” 2007년경 “너나 잘 하세요”라는 말이 유행했었다. 성공하기를 갈망하면서도 성공법을 배워 실천하려고 하지는 않고, 오기와 아집을 부리며, 배척한다.

진리는 통한다. 인간은 동일한 생각을 할 수 있다. 즉 동일사유론(同一思惟論)을 말할 수 있다. 그래서 그 생각을 먼저 기록하면 그것이 법칙이 되거나 이론이 된다. 다음 예를 보자.

첫째 “크고자 하거든 남을 섬겨라” 성경 마태 20장 26~28절인데 배재학당에서 강조했다. 구한말 한학자는 “욕위대자 당위인역(欲爲大者 當爲人役)”으로 한역했다 한다. 영어성경에는 “Whoever would be great among you must be your servant”로 되어 있다 한다.

둘째, 『예기』의 내용을 보자. “부례자자비이존인(夫禮者自卑而尊人)” 즉, “무릇 예는 자기를 낮추고 남을 높이는 것이다”라는 뜻이다. 이를 옛 사람들은 오만하지 말고 겸손하게 자기를 낮추어 배우라는 뜻으로도 확대해서 실천했다. 위의 두 문장 모두 성인(聖人)들이 한 말이다. 성인이 된 이유는 배우고 실천했기 때문이다.

셋째, “과이불개, 시위과의(過而不改, 是謂過矣)”. 즉 “허물이 있는데 그것을 고치지 못 하는 것이 이것이 허물이다.”라는 뜻이다.

넷째, 군자는 “화이부동(和而不同)” 즉 “잘 화합하지만, 부화뇌동 즉 덩달아 따라가지 않는다”.

다섯째, 『논어』 “이인(里仁)”의 “견현사제(見賢思齊)” 즉 “어진 사람을 보면 그와 같아지려고 해야한다”는 뜻이다. 고려시대 인물 이제현(李齊賢)은 여기서 따왔다. 장기적 최면을 걸어 이름값을 완수하게했다.

여섯째, 『서경』에 “숭덕상현(崇德尙賢)”이 들어있다. “덕이 있는 사람을 숭앙하고 어진 사람을 본뜨라‘는 뜻으로 본다. 동래부사 송상현(宋象賢)은 여기서 응용했다.

일곱째, 『맹자』에 “성어중 형어외(誠於中 形於外)”다. “마음 속으로 정성을 다하면 겉으로 드러난다”. 맘먹기 달려있다. 모두 모방 창용(創用) 배움 실천을 강조한 말이다. 미국인 호돈의 소설 “큰바위얼굴”도 자기 인생의 모델 따라하기로 성공한 이야기이다

서울 “강남엄마 따라잡기”가 현재진행형이다. 성공의 법칙은 성공한 사람을 따라하는 것이다. 배우고 그걸 따라하면 현실이 된다. 사고성신(師故成新) 지행합일하면 성공한다. 8월, 인생성공의 법칙으로 광복(光復)하자.

