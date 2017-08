충북대-AKCSE ‘4차산업 교류’ 맞손

(동양일보 조석준 기자) 충북대는 6~8일 캐나다 몬트리올 메리어트 샤토 샴플랑 호텔에서 열린 ‘2017 한국-캐나다 과학기술학술대회(CKC-2017)’에 참석, 4차산업의 과학기술혁신을 주도하기 위한 교류프로그램 시행과 국제협력 관계 촉진을 위해 재캐나다한국과학기술자협회(AKCSE)와 업무협약을 체결했다.

이번 협약식에는 윤여표 충북대 총장과 장갑수 AKCSE 회장 등이 참석한 가운데 진행됐으며

앞으로 양 기관은 △협력프로그램 시행을 위한 구성원 간의 교류 △공동연구프로젝트의 개발과 시행 △산학협력공조체제의 구축 △정보의 교환·교류 △협력가능분야에 대한 공동프로그램 등에 협력하게 된다.

또 창업을 희망하는 충북대 보안컬설팅 연계전공 학생 5명이 학회에 참석해 구두세션과 포스터 세션에서 2건의 IT 분야 사업계획도 발표했다.

이희철(26·경영정보학과 4년)·권순우(25·컴퓨터공학과 3년)학생 팀은 ‘요리사 및 소비자를 위한 웹 플랫폼(Web platform for the cook and consumer)’을, 임정현(26·컴퓨터공학과 4년)·송지윤(25·컴퓨터공학과 4년)·박상우(25·컴퓨터공학과 4년)학생 팀은 ‘푸드 뷰(Food View)’를 주제로 발표했다. 이어 참가 학생들은 차세대 컨퍼런스, R&D 브레인스토밍, 테크니컬 프로그램 등을 통해 사업계획을 고도화하고 새로운 창업 관련 정보를 얻고 캐나다 맥길대와 토론토대를 방문할 예정이다.

충북대는 지난해 미래창조과학부와 한국인터넷진흥원(KISA)이 주관한 ‘2016 정보보호 특성화대학지원사업’에 선정돼 미래 정보보호 산업을 선도할 우수인재 발굴 및 양성에 힘쓰고 있다.

조석준 기자 yohan@dynews.co.kr

<저작권자 © 동양일보, 무단 전재 및 재배포 금지>