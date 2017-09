(박종호 논설위원 /청주대명예교수) 정부는 국민의 안전과 복지를 도모하기 위해 여러 가지의 사업 및 계획 등을 발굴하고 수립, 발표한다. 이를 공공정책(public policy)이라 칭하고 정부에 의하여 취해진 행위들(actions taken by government) 또는 정부의 행동노선 등으로 정의된다. 이렇게 정의되는 공공정책은 정부가 펼치거나 펼칠 사업, 예산, 법률, 제도, 방침, 지침, 기본계획 등 여러 가지의 용어로 제시된다. 정부는 정권이 바뀔 때나 사업을 변경하고자 할 때나 어떤 사업을 의욕적으로 추진하고자 할 때에는 곧잘 개혁, 혁신, 쇄신 등의 용어를 사용한다. 그런데 주의를 기울여 그 정책들을 살펴보면 별다르게 바뀐 내용이 없는 것을 알 수 있다. 정부의 의도나 의지 등을 강조적, 정열적인 색깔(용어)로 포장하였을 뿐이다. 필자는 그때마다 전과 다른 내용이 없거나 약간 수정되었는데도 이런 용어들을 동원하여 특별한 사업을 추진하려는 듯한 홍보를 하는 정부의 타성과 부정직성에 깊은 회의를 갖곤 한다. 이는 정부가 현재 추진하고 있는 사업이나 정책들은 구태의연하고 진부한 것임을 스스로 인정하는 것이 되고 그렇다면 정부는 언제까지 이렇듯 반복적이고 과거안주적인 정책을 마치 새로운 사업을 전개하는 것처럼 발표할 것인가라는 우려와 안타까움을 갖지 않을 수 없다. 두말할 것 없이 개혁, 혁신, 쇄신 등의 용어를 사용할 경우는 그 용어에 맞는 내용을 담고 있어야 한다. 개혁이라는 용어는 행정개혁처럼 구조나 틀을 획기적으로 변경하는 내용이 있을 경우에 사용하여야 하고, 혁신은 환골탈태하듯 정부의 사업이나 정책 등이 시대나 이념에 부적합하거나 적실성을 구비하지 못하였을 경우에 이를 과감히 버리고 적합하거나 견인적인 것으로 대체하는 내용을 구비하고 있을 때 사용하여야 하며, 쇄신은 혁신보다는 한 단계 낮은 것으로 서정쇄신과 같이 정부가 정책이 내포하고 있는 약점이나 단점 등을 없애고 면목을 새롭게 하려는 의지를 표명하고자 할 때 사용하여야 한다. 정부나 정당, 공공기관 등에서 용어의 개념적 체계를 갖추지 않은 채 이러한 용어들을 두루뭉실하게 또는 국민이 현혹되게 사용하는 것은 국정의 주인이고 위임자인 국민들로 하여금 정책에 대한 이해와 평가를 혼란케 함은 물론 공복으로서의 공무원이 국민 앞에 부정직한 행태를 취함으로써 공직윤리를 위반하는 것이 되고 정부가 주먹구구식 정책 용어를 통하여 예산과 정력의 낭비를 초래하는 것이 된다. 한 마디로 정부가 국가와 국민에 대한 성실의무를 위반하는 것이 된다. 모름지기 정부가 국민 앞에 제시하는 정책은 그 용어 선택을 신중하게 하여야 한다. 공공행정은 과학행정을 기본으로 하여야 한다는 점에서 과학의 출발점이라 할 수 있는 개념은 명확하고 정직하여야 한다. 민주, 민본, 민복 등 3민 본위의 기조 하에 본질 적합성의 개념이 정립되어야 하고 모든 정책이 그 개념에 맞게 형성되고 집행되어야 한다. 특정 국가나 지역만이 득을 보는 정글세계속의 복지가 아니라 모두가 지구촌 한 가족으로 삶을 영위하여야 한다는 세계관 및 세계 공동체 의식을 가지고 국익을 추구하고 국민의 복지를 창출하여야 한다. 개혁은 국가나 사회가 건설될 때 이미 이루어진 것으로 보고 그 뒤는 국가나 사회 본유의 빛이 강인한 생명력으로 계속될 수 있도록 다듬고 바꾸어 가는 노력을 투입하면 된다는 것이다. 시대와 환경의 변화에 따른 속도의 차이는 있을 지언 정 개혁이나 혁신 및 쇄신 등은 지속적으로 진행되는 것으로 관리되어야 한다는 것이다. 그러니까 모든 국가나 정부기관들은 자기들의 환경이나 여건 등에 발맞추어 문제점과 약점 등을 극소화 내지 해결하면서 더 나은 미래를 향해 점변(漸變:incremental)하는 과정에 진력하면 된다는 것이다. 한마디로 개선(改善)해 간다는 것이다. 정부의 행동노선(a course of action)으로서의 정책은 국민 앞에 정직하여야 하고 정제된 것이어야 한다. 개혁의 철학 및 의지는 지속적으로 유지하되 바뀌거나 새로운 내용이 없으면서도 개혁, 혁신, 쇄신 등이라는 보자기로 포장하는 표리부동한 접근을 해서는 아니 된다. 정부의 정책은 어디까지나 정직하고 진실함으로써 국민으로부터 전폭적인 지지를 받는 공신력을 확보하여야 한다. 그렇게 되기 위해서는 정부의 정책용어부터 적합성을 확보하여야 한다. 정책이라는 나무로 하여금 정체성(바탕)을 견고하게 하면서 화려한 꽃(국민의 지지)과 달콤한 열매(복지)가 주렁주렁 열릴 수 있게 하여야 한다. 개혁, 혁신, 쇄신 등의 용어보다는 ‘개선’이라는 용어를 애용하여야 한다. 동양일보 dynews@dynews.co.kr <저작권자 © 동양일보, 무단 전재 및 재배포 금지> 메일보내기

