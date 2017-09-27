|¡ã 27ÀÏ ÁøÃµ±º ±¤Çý¿ø¸é¿¡¼ ‘´ëÇÑ¹Î±¹ Ã¼À° 100³âÀÇ »õ·Î¿î µµ¾à’À» ÁÖÁ¦·Î ¿¸° ÁøÃµ ±¹°¡´ëÇ¥ °³ÃÌ½Ä¿¡¼ ÀÌ³«¿¬ ±¹¹«ÃÑ¸®¿Í µµÁ¾È¯ ¹®ÈÃ¼À°°ü±¤ºÎ Àå°ü, ÀÌ±âÈï ´ëÇÑÃ¼À°È¸Àå, ÀÌ½ÃÁ¾ ÃæºÏÁö»ç µî Âü¼®ÀÚµéÀÌ 1988³â ¼¿ï¿Ã¸²ÇÈ ÁÖÁ¦°¡ÀÎ ‘¼Õ¿¡ ¼ÕÀâ°í’¸¦ ºÎ¸£°í ÀÖ´Ù.
(µ¿¾çÀÏº¸ ÇÑÁ¾¼ö·ÀÌµµ±Ù ±âÀÚ) ´ëÇÑ¹Î±¹ ±¹°¡´ëÇ¥ÀÇ »õ º¸±ÝÀÚ¸®ÀÌÀÚ ÇÑ±¹ ¿¤¸®Æ® Ã¼À°ÀÇ »õ·Î¿î Áß½ÉÀÌ µÉ ‘ÁøÃµ ±¹°¡´ëÇ¥ ¼±¼öÃÌ’ÀÌ 27ÀÏ °ø½Ä °³ÃÌÇß´Ù.
ÀÌ³¯ ÁøÃµ±º ±¤Çý¿ø¸é ÁøÃµ¼±¼öÃÌ¿¡¼ ´ëÇÑÃ¼À°È¸ ÁÖ°üÀ¸·Î ±¹°¡´ëÇ¥ ¼±¼öÃÌ °³ÃÌ½ÄÀÌ ¿·È´Ù. ÀÌ³¯ Çà»ç¿¡´Â ÀÌ³«¿¬ ±¹¹«ÃÑ¸®¿Í µµÁ¾È¯ ¹®ÈÃ¼À°°ü±¤ºÎ Àå°ü, ÀÌ±âÈï ´ëÇÑÃ¼À°È¸Àå, ÀÌ½ÃÁ¾ ÃæºÏÁö»ç, À¯½Â¹Î ±¹Á¦¿Ã¸²ÇÈÀ§¿øÈ¸ ¼±¼öÀ§¿øÀ» ºñ·ÔÇØ ÀÌ½ÂÈÆ·±âº¸¹è·ÁøÁ¾¿À·¹Ú»ó¿µ µî ±¹°¡´ëÇ¥, Áö¿ªÁÖ¹Î µî 2000¿©¸íÀÌ Âü¼®ÇØ ÁøÃµ¼±¼öÃÌ ½Ã´ëÀÇ °³¸·À» ÃàÇÏÇß´Ù.
ÀÌ³¯ ÁøÃµ¼±¼öÃÌÀÇ °ø½Ä °³ÃÌÀ¸·Î 1966³âºÎÅÍ 51³â°£ ÇÑ±¹ ¿¤¸®Æ® Ã¼À°ÀÇ ¿ä¶÷ ¿ªÇÒÀ» ÇØ ¿Â ÅÂ¸ª¼±¼öÃÌÀÌ ÁøÃµ¿¡ ±× ÀÚ¸®¸¦ ³Ñ°ÜÁÖ°í ¹°·¯³µ´Ù.
ÀÌ±âÈï È¸ÀåÀº °³ÃÌ»ç¿¡¼ “ÁøÃµ ±¹°¡´ëÇ¥ ¼±¼öÃÌÀÇ °³ÀåÀº ÇÑ±¹ Ã¼À° 100³âÀÇ »õ·Î¿î µµ¾àÀÌ µÉ °Í”ÀÌ¶ó¸ç “¹Ì·¡ÁöÇâÀûÀÎ ¼±¼öÃÌ ¿î¿µÀ¸·Î ´ëÇ¥ ¼±¼ö °È ÈÆ·ÃÀÇ »õ ÀåÀ» ¿¾î ³ª°¥ °Í”ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ³«¿¬ ±¹¹«ÃÑ¸®´Â “2003³â ³ë¹«Çö Á¤ºÎ°¡ °Ç¸³À» °áÁ¤ÇÑ ÁøÃµ¼±¼öÃÌÀÌ 14³â ¸¸¿¡ ¹®À» ¿¾ú´Ù”¸ç “ÅÂ¸ª¼±¼öÃÌÀÌ ÇÑ±¹ Ã¼À°ÀÇ Åº»ý°ú ¼ºÀåÀÇ ¿ä¶÷ÀÌ¾ú´Ù¸é ÁøÃµ¼±¼öÃÌÀº ¼º¼÷°ú ¼±ÁøÈÀÇ µµÀåÀÌ µÉ °Í”ÀÌ¶ó°í °Á¶Çß´Ù. ÀÌ¾î “Á¤ºÎµµ ´ëÇÑ¹Î±¹ Ã¼À°°ú ÁøÃµ¼±¼öÃÌÀÇ ¹ßÀüÀ» À§ÇØ Áö¿øÀ» ¾Æ³¢Áö ¾Ê°Ú´Ù”°í ¾à¼ÓÇß´Ù.
Çà»ç¿¡ Âü¼®ÇÑ ÀÌ½ÃÁ¾ Áö»ç´Â “ÅÂ±ØÀü»çµéÀÇ ¿ä¶÷ ÁøÃµ¼±¼öÃÌÀÇ °³ÃÌÀ» 162¸¸ µµ¹Î°ú ÇÔ²² Å©°Ô È¯¿µÇÑ´Ù”¸ç “ÁøÃµ¼±¼öÃÌÀÌ ¼¼°èÀûÀÎ ±¹°¡´ëÇ¥ ÈÆ·Ã½Ã¼³·Î °Åµì³¯ ¼ö ÀÖµµ·Ï Àû±ØÀûÀ¸·Î ¼º¿øÇÏ°í ÇùÁ¶ÇØ ³ª°¡°Ú´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
|ÀÌ³«¿¬ ±¹¹«ÃÑ¸®¿Í µµÁ¾È¯ ¹®ÈÃ¼À°°ü±¤ºÎ Àå°ü, ÀÌ±âÈï ´ëÇÑÃ¼À°È¸Àå, ÀÌ½ÃÁ¾ ÃæºÏÁö»ç µîÀÌ 27ÀÏ ¿ÀÈÄ ÁøÃµ¿¡¼ ¿¸° ±¹°¡´ëÇ¥¼±¼öÃÌ °³ÃÌ½ÄÀÌ ³¡³ µÚ ±â³ä½Ä¼ö¸¦ ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
°³ÃÌ½Ä Çà»ç´Â ‘¿µ±¤’, ‘µµ¾à’, ‘Èñ¸Á’À» ÁÖÁ¦·Î ÇÑ ÅäÅ©ÄÜ¼Æ® Çü½ÄÀ¸·Î ÁøÇàµÆ´Ù.
ÅÂÀV¼±¼öÃÌ ½Ã´ë ‘¿µ±¤’ÀÇ ¼ø°£À» ÇÔ²² ÇÑ ÇÑ±¹ ½ºÆ÷Ã÷»çÀÇ °£ÆÇ¼±¼ö ±è±¤¼±(º¹½Ì), À±ÁøÈñ(¿ªµµ), ±è¹ÌÁ¤(À¯µµ), ÇãÀç(³ó±¸), ÃÖÀ±Èñ(¼ö¿µ) µî Àü ±¹°¡´ëÇ¥µéÀÌ Áö³ 51³â°£ ÅÂ¸ª¼±¼öÃÌÀÇ ¹ßÀÚÃë¸¦ ÀÌ¾ß±âÇß´Ù.
±è±¤¼±¾¾´Â “ÁøÃµ¼±¼öÃÌ °³ÃÌÀ¸·Î ºÎÁø¿¡ ºüÁø ÇÑ±¹ º¹½ÌÀÌ »ì¾Æ³ª±æ Èñ¸ÁÇÑ´Ù”°í Çß°í ÃÖÀ±Èñ¾¾´Â “30³â Àü¿¡ ÅÂ¸ª¿¡ ÀÌ·± ½Ã¼³ÀÌ ÀÖ¾ú´Ù¸é ¾ó¸¶³ª ÁÁ¾ÒÀ»±î”¶ó¸ç ÁøÃµ¼±¼öÃÌÀÇ Ã·´Ü ½Ã¼³¿¡ ºÎ·¯¿òÀ» ³ªÅ¸³Â´Ù.
‘µµ¾à’¿¡¼´Â ¹Ú»ó¿µ(Ææ½Ì), ±è±¹¿µ(À°»ó), ÁøÁ¾¿À(»ç°Ý) µîÀÌ ÇÑ±¹Ã¼À°ÀÇ »õ·Î¿î 100³â Ãâ¹ß¿¡ ´ëÇØ ÀÌ¾ß±â¸¦ ³ª´³´Ù. ±è±¹¿µÀº “»õ·Ó°Ô ´ÜÀåÇÑ ÁøÃµ¿¡¼ 100m 9ÃÊ´ëÀÇ ²ÞÀ» ÀÌ·çµµ·Ï ³ë·ÂÇÏ°Ú´Ù”°í ¸»ÇØ ¹Ú¼ö¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù.
‘Èñ¸Á’¿¡¼´Â ¸ðµç Âü¼®ÀÚµéÀÌ 1988³â ¼¿ï¿Ã¸²ÇÈ ÁÖÁ¦°¡ÀÎ ±×·ì ÄÚ¸®¾Æ³ªÀÇ ‘¼ÕÀÇ ¼ÕÀâ°í’¸¦ ºÎ¸£¸ç ÁøÃµ¼±¼öÃÌÀÇ »õ·Î¿î ½ÃÀÛ°ú ÇÔ²² ³»³â 2¿ù ¿¸®´Â ÆòÃ¢µ¿°è¿Ã¸²ÇÈÀÇ ¼º°ø°³ÃÖ¸¦ ´ÙÁüÇß´Ù.
ÁøÃµ¼±¼öÃÌÀº 2004³â 12¿ù °Ç¸³À» È®Á¤ÇÑ Áö 13³â ¸¸¿¡, 2009³â 2¿ù Âø°øÇÑ Áö 8³â ¸¸ÀÎ ÀÌ´Þ ¿Ï°øµÆ´Ù. ÃÑ °ø»çºñ 5130¾ï¿øÀÌ ÅõÀÔµÈ ÁøÃµ¼±¼öÃÌÀÇ ºÎÁö¸éÀûÀº 159¸¸4870§³À¸·Î ÅÂ¸ª(31¸¸969§³)ÀÇ 5¹è°¡ ³Ñ´Â´Ù. ¼±¼ö´Ü ¼÷¼Òµµ ÅÂ¸ª ¶§ÀÇ 3°³µ¿ 358½Ç¿¡¼ 8°³µ¿ 823½Ç·Î Å©°Ô ´Ã¾ú°í ÈÆ·Ã½Ã¼³µµ 12°÷¿¡¼ 21°÷À¸·Î ¸¹¾ÆÁö´Â µî ¼¼°è ÃÖ´ë Á¾ÇÕ ½ºÆ÷Ã÷ ÈÆ·Ã ½Ã¼³·Î ÀçÅº»ýÇß´Ù.
½Ç³»ÈÆ·ÃÀå 3°÷À» ºñ·ÔÇØ º§·Îµå·Ò, ºù»óÀå, ·°ºñÀå, ÇÏÅ°Àå µî ´Ù¾çÇÑ ÈÆ·Ã½Ã¼³ÀÌ »ý±â¸é¼ ·°ºñ¿Í ¿ì½´, »çÀÌÅ¬, Ã¶ÀÎ3Á¾, ±Ù´ë5Á¾ µîÀÇ ±¹°¡´ëÇ¥ ¼±¼öµéÀÌ ¼±¼öÃÌ¿¡¼ Á¦´ë·Î ¿¬½ÀÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô µÆ´Ù.
ÃÖÃ·´Ü Àåºñ·Î ¹«ÀåÇÑ ¿þÀÌÆ®Æ®·¹ÀÌ´× ¼¾ÅÍ, ¸ÞµðÄÃ ¼¾ÅÍ, ½ºÆ÷Ã÷°úÇÐ¼¾ÅÍ ¿ª½Ã ¸Þ´Þ °æÀï ÃÖÀü¼±¿¡ ³ª¼´Â ±¹°¡´ëÇ¥ ¼±¼öµéÀÇ µçµçÇÑ Áö¿ø±º ¿ªÇÒÀ» ÇÒ °ÍÀ¸·Î ±â´ëµÈ´Ù.
|ÇÑ±¹ ¿¤¸®Æ® ½ºÆ÷Ã÷ÀÇ »õ ¿ä¶÷ ÁøÃµ¼±¼öÃÌÀÌ 8³â°£ÀÇ ´ë±Ô¸ð °ø»ç¸¦ ¸¶Ä¡°í 27ÀÏ °ø½Ä °³ÃÌÇß´Ù. »çÁøÀº ÁøÃµ¼±¼öÃÌ Àü°æ.
¼±¼öÃÌ °³ÃÌ°ú ÇÔ²² ÅÂ¸ª¼±¼öÃÌ¿¡¼ Á¾¸ñº°·Î º»°ÝÀûÀÎ ÀÌÀüÀÌ ½ÃÀÛµÈ´Ù.
´ÙÀ½´Þ Áß¼øºÎÅÍ ¹èµå¹ÎÅÏ, º¼¸µ, ÅÂ±Çµµ, Ã¼Á¶ µî 16°³ Á¾¸ñ ÀåºñµéÀÌ ¿Å°ÜÁø´Ù. ´ëÇÑÃ¼À°È¸´Â Àü±¹Ã¼Àü ÃâÀü ¼±¼öµéÀÇ ÇÇÇØ¸¦ ÃÖ¼ÒÈÇÏ±â À§ÇØ Àü±¹Ã¼Àü °³¸·ÀÏÀÎ ¿À´Â 10¿ù 20ÀÏ~11¿ù 30ÀÏ ´ëºÎºÐ Á¾¸ñÀÇ ÁøÃµ¼±¼öÃÌ ÀÌÀüÀ» ¸¶¹«¸®ÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù. ÀÌ¿¡ µû¶ó ÆòÃ¢¿Ã¸²ÇÈÀ» ÁØºñÇÏ´Â ½ºÇÇµå½ºÄÉÀÌÆÃ°ú ÇÇ°Ü ¼±¼ö ÀÏºÎ¸¸ ÅÂ¸ª ºù»óÀå¿¡ ³²°Ô µÈ´Ù.
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