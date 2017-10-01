|11È¸ Ã»Ç³µ¿¿äÁ¦´Â ÇÑ±¹둉¿äÀ½¾ÇÇùÈ¸ ÃæºÏÁöÈ¸ ÁÖÃÖ·Î Áö³´Þ 30ÀÏ ¿ÀÈÄ 2017Á¦Ãµ±¹Á¦ÇÑ¹æ¹ÙÀÌ¿À»ê¾÷¿¢½ºÆ÷ Çà»çÀå ³» ¾ß¿Ü»ó¼³ÁÖ¹«´ë¿¡¼ 1500¿© ¸íÀÇ °ü°´ÀÌ ¿îÁýÇÑ °¡¿îµ¥ ¿·È´Ù. ÀÌ³¯ ¼ö¿øÀÇ '¼Ò¸®³ª·¡ºû ÁßÃ¢´Ü'ÀÌ ¿µ¿¹ÀÇ ´ë»óÀ» ¼ö»óÇÑ ÈÄ ±â³äÃÔ¿µÀ» ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
(ÃæÃ»ÀÇ¾à´º½º=ÇÏÀº¼÷ ±âÀÚ) "¿ì¸® ¾ö¸¶´Â ¿ä¼úÀïÀÌ ³ª¸¦ ¿ô°Ô ÇÏ´Â ¸¶¹ý»çÁÒ" ½½ÇÄ ´ë½Å Çàº¹ °¡µæ ¾ö¸¶ÀÇ »ç¶ûÀ» ´ãÀº ¸¼°í °í¿î µ¿¿ä ¼Ò¸®°¡ 2017Á¦Ãµ±¹Á¦ÇÑ¹æ¹ÙÀÌ¿À»ê¾÷¿¢½ºÆ÷Àå¿¡ ¿ï·Á ÆÛÁ³´Ù.
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ÀÌ¹ø ´ëÈ¸´Â Á¦ÃµÀº ¹°·Ð ¼¿ï, ºÎ»ê, ¿ï»ê, ´ë±¸, ´ëÀü µî Àü±¹¿¡¼ ¿¶í °æÀïÀ» ¹úÀÌ°í ¿Ã¶ó¿Â 16°³ÆÀ(µ¶Ã¢ºÎ¹® 4, ÁßÃ¢ºÎ¹® 12) 150¿© ¸íÀÌ Âü°¡ÇØ ¿¶í °æ¿¬À» ¹ú¿´´Ù.
ÃáÃµÀÇ Ç®ºû¾ÆÀÌ ÁßÃ¢´ÜÀÇ Ã¹ Ãâ¿¬À¸·Î ½ÃÀÛÇÑ ÀÌ¹ø °æ¿¬¿¡´Â ÁßÃ¢ Âü°¡ÆÀÀÌ Áõ°¡Çß°í ½Ç·Âµµ ÀÛ³âº¸´Ù ¶Ù¾î³ª ¼ö»óÆÀÀ» ¼±Á¤ÇÏ´Âµ¥ ¾î·Á¿òÀ» °Þ¾ú´Ù°í ÇÑ´Ù.
Á¦ÃµÀÇ Ã»Á¤ ÀÚ¿¬°ú ÇÔ²² ¾ÆÀÌµéÀÇ ¸¼°í ±ú²ýÇÑ µ¿¿ä ¼Ò¸®°¡ ÈûÂ÷°Ô ¿ï·Á ÆÛÁø ÀÌ³¯ Çà»ç´Â ¾î¸°ÀÌµéÀÇ ²Þ°ú Çùµ¿½ÉÀÇ ¹«´ë·Î °æ¿¬ÆÀÀÇ ±Í¿±°í ¾ÓÁõ½º·¯¿î À²µ¿°ú ¸¼°í °í¿î ÇÏ¸ð´Ï¿¡ °ü°´µéÀº ¾Æ³¦¾ø´Â ¹Ú¼ö¸¦ º¸³Â´Ù.
Âü°¡ÆÀµéÀº ÀÏ¹Ý µ¿¿ä»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ±¹¾Çµ¿¿ä, ¹ÂÁöÄÃÀÌ °¡¹ÌµÈ µ¿¿ä µî ´Ù¾çÇÑ ±¸¼º ¿ä¼Ò·Î ´õÇØ µ¿¿äÁ¦¸¦ Ç³¼ºÇÏ°Ô ¸¸µé¾ú´Ù.
½Ã»ó½Ä¿¡¼´Â ¼ö¿øÀÇ '¼Ò¸®³ª·¡ºû ÁßÃ¢´Ü'ÀÌ ¿µ¿¹ÀÇ ´ë»óÀ» ¼ö»óÇß°í ±Ý»ó¿£ ¼¿ïÀÇ '¸®Æ²¼Ò¸®¿¸Å ÁßÃ¢´Ü'ÀÌ ¹Þ¾Ò´Ù. µ¶Ã¢ ±Ý»ó¿¡´Â ÀÌ¿ìÁÖ(´ë±¸ ¿í¼öÃÊ 4³â)¾çÀÌ ¼ö»óÇß´Ù.
½É»çÀ§¿øÀåÀº "¿ì¿À» °¡¸£±â Èûµé Á¤µµ·Î À²µ¿°ú ÇÔ²² ¸ðµÎ Áñ°Ì°Ô ºÒ·¶´Ù"¸ç "À½Á¤, ¹ßÀ½, ¹ß¼º Æ¯È÷ ¼ººÎÀÇ Á¶È¿Í Ç¥Çö·ÂÀ» Áß½ÉÀ¸·Î ¾ö°ÝÇÏ°Ô ½É»çÇß´Ù"¸ç "¼ºÀû¿¡ ¿¬¿¬ÇÏÁö ¸»°í ´Ù ÇÔ²² ¸¶À½²¯ Áñ°å´Ù´Âµ¥ ´õ Å« ÀÇ¹Ì¸¦ µÎ±æ ¹Ù¶õ´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
±èÀºÁÖ È¸ÀåÀº "100¼¼ ½Ã´ë °Ç°Àº ÃÖ°íÀÇ ÈµÎ·Î µ¿¿ä´Â ¹ß¶öÇÏ°í ÅåÅå Æ¢´Â °Ç°ÇÔÀ» ¿ì¸®¿¡°Ô Àü´ÞÇÑ´Ù"¸ç "ÀÚ¿¬°ú »ç¶÷ÀÌ °øÁ¸ÇÏ´Â ½Ã´ë¿¡ Áß¿äÇÑ ¿ä¼Ò·Î ÀÚ¸® Àâ°íÀÖ´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î "¸¼°í ±ú²ýÇÑ µ¿¿ä°¡ °Ç°ÀÇ µµ½Ã Á¦Ãµ¿¡¼ ¿·Á ±× ÀÇ¹Ì°¡ ³²´Ù¸£´Ù"¸ç "Àü±¹ ÃÖ°íÀÇ µ¿¿äÁ¦·Î ÀÚ¸®Àâ°í ÀÖ°í ±× ¸í¼º¿¡ °É¸Âµµ·Ï ¾ÕÀ¸·Îµµ ÃÖ»êÀ» ´ÙÇÏ°Ú´Ù"°í ¾à¼ÓÇß´Ù.
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ÇÏÀº¼÷ ±âÀÚ hes2028@dynews.co.kr
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