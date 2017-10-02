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(µ¿¾çÀÏº¸ °æÃ¶¼ö ±âÀÚ) Ã»ÁÖ½Ã°¡ ÅëÇÕ Á¤¼öÀå Çö´ëÈ­»ç¾÷ °úÁ¤¿¡¼­ ³³Ç°¾÷Ã¼ÀÇ ºÎµµ·Î Áßº¹ Áö±ÞµÈ Ã¶±Ù°ª 8¾ï¿©¿øÀ» È¸¼öÇÏ±â À§ÇØ °ü·Ã ¾÷Ã¼¿Í ´ç½Ã ¾÷¹«¸¦ ´ã´çÇß´ø °ø¹«¿øÀ» »ó´ë·Î ¹Î»ç¼Ò¼ÛÀ» Á¦±âÇß´Ù.  

Ã»ÁÖ½Ã´Â 2ÀÏ Ã¶±Ù À§Å¹ ³³Ç°¾÷Ã¼ A»ç¿Í ÅëÇÕ Á¤¼öÀå Çö´ëÈ­»ç¾÷ ½Ã°ø»ç, Ã»ÁÖ½Ã ¼Ò¼Ó Àü·ÇöÁ÷ °ø¹«¿ø 5¸íÀ» »ó´ë·Î 8¾ï2Ãµ¿©¸¸¿ø »ó´çÀÇ ¼ÕÇØ¹è»ó Ã»±¸ ¼Ò¼ÛÀ» Á¦±âÇß´Ù°í ¹àÇû´Ù.

    Ã»ÁÖÁö¹ý ¹Î»ç12ºÎ¿¡ ¹è´çµÈ ÀÌ ¼Ò¼ÛÀº ´ÙÀ½ ´Þ 16ÀÏ Ã¹ º¯·ÐÀ» ½ÃÀÛÇÑ´Ù.

    Ã»ÁÖ½Ã´Â 2011³â 1¿ù ³°°í ¿À·¡µÈ ¿µ¿î·ÁöºÏÁ¤¼öÀåÀ» ´ëÃ¼ÇÒ 12¸¸5Ãµt(ÇÏ·ç °ø±Þ ¿ë·®) ±Ô¸ðÀÇ Çö´ë½Ä Á¤¼ö½Ã¼³À» Áþ´Â ÅëÇÕ Á¤¼öÀå Çö´ëÈ­»ç¾÷¿¡ Âø¼öÇß´Ù.

    Ã»ÁÖ½Ã´Â Çö´ëÁ¦Ã¶°ú °ø»ç¿¡ ÇÊ¿äÇÑ Ã¶±Ù 3Ãµ539tÀÇ ³³Ç° °è¾àÀ» ¸Î¾ú´Ù.

    ´ç½Ã °æÁ¦ È°¼ºÈ­¸¦ À§ÇÑ ¿¹»ê Á¶±â ÁýÇà Á¶Ä¡·Î Ã¶±Ù ³³Ç°ÀÌ ÇÑ²¨¹ø¿¡ ÀÌ·ïÁö¸é¼­ º°µµÀÇ º¸°üÀå¼Ò°¡ ÇÊ¿äÇÏ°Ô µÇÀÚ Ã»ÁÖ½Ã´Â Ã¶±ÙÀ» º¸°üÇÒ ¼ö ÀÖ´Â À§Å¹ ³³Ç°¾÷Ã¼ A»ç¸¦ »çÀÌ¿¡ ³¢°í »ç¾÷À» ¹ú¿´´Ù.

    A»ç´Â °ø»ç ±â°£ÀÌ ±æ¾îÁö¸é¼­ Ã¶±ÙÀÌ ³ì½½°Å³ª ºÎ½ÄµÉ ¿ì·Á°¡ ÀÖÀÚ º¸°ü ÁßÀÌ´ø Ã¶±ÙÀ» ´Ù¸¥ °÷¿¡ ÆÈ°í, Ã»ÁÖ½Ã¿¡¼­ Ã¶±Ù °ø±ÞÀ» ¿äÃ»ÇÒ ¶§¸¶´Ù Çö´ëÁ¦Ã¶¿¡¼­ »õ Ã¶±ÙÀ» ±¸¸ÅÇØ ³³Ç°Çß´Ù.

    ±×·¯´ø Áß Ã¶±Ù ÆÇ¸Å´ë±ÝÀ» È¸¼öÇÏÁö ¸øÇÑ A»ç°¡ ºÎµµ³ª¸é¼­ ÀÏÀÌ ²¿¿´´Ù.


    ±Þ±â¾ß Ã¶±ÙÀ» Á¦¶§ °ø±Þ¹ÞÁö ¸øÇÑ Ã»ÁÖ½Ã Á¤¼öÀå °ø»ç°¡ Áß´ÜµÆ´Ù.

    °ø»ç Áß´ÜÀÌ 3°³¿ù°¡·® Áö¼ÓÇÏÀÚ Ã»ÁÖ½Ã´Â 8¾ï2Ãµ¿©¸¸¿øÀÇ º°µµ ¿¹»êÀ» ¼¼¿ö ºÎÁ·ÇÑ Ã¶±ÙÀ» Ãß°¡ ±¸¸ÅÇØ °ø»ç¸¦ Àç°³Çß´Ù.

    °ø»ç¸¦ ¸¶Ä£ Ã»ÁÖ½Ã´Â ¿øÃ»ÀÎ Çö´ëÁ¦Ã¶À» »ó´ë·Î Ã¤¹« ºÒÀÌÇà ³»Áö ºÒ¹ý ÇàÀ§·Î ÀÎÇÑ ¼ÕÇØ¹è»ó Ã¥ÀÓÀÌ ÀÖ´Ù¸ç ¹Î»ç¼Ò¼ÛÀ» Á¦±âÇß´Ù.

    ÇÏÁö¸¸ ¹ý¿øÀº "ÀÏºÎ Ã¶±ÙÀÌ ³³Ç°µÇÁö ¾ÊÀº °ÍÀº Çö´ëÁ¦Ã¶À» ¹èÁ¦ÇÑ Ã»ÁÖ½Ã¿Í À§Å¹ ³³Ç°¾÷Ã¼, ½Ã°ø»ç »çÀÌ¿¡ Ã¼°áµÈ º°µµÀÇ º¸°ü¾àÁ¤ ºÒÀÌÇà¿¡ µû¸¥ °ÍÀ¸·Î ºÁ¾ß ÇÑ´Ù"¸ç Çö´ëÁ¦Ã¶ÀÇ ¼ÕÀ» µé¾îÁá°í, ÃÖ±Ù ÀÌ´ë·Î ÆÇ°áÀÌ È®Á¤µÆ´Ù.

    Ã»ÁÖ½Ã´Â ÀÌ¸¦ Åä´ë·Î Áö³­ 6¿ù A»ç¿Í ½Ã°ø»ç¸¦ »ó´ë·Î Ã»ÁÖÁö¹ý¿¡ »õ·Ó°Ô ¼ÒÀåÀ» Á¢¼öÇß´Ù.

    Æ¯È÷ ¾Õ¼± ÀçÆÇ °úÁ¤¿¡¼­ ´ç½Ã Ã¶±ÙÀÌ Á¤»óÀûÀ¸·Î ³³Ç°µÈ °ÍÃ³·³ ÇãÀ§°ø¹®ÀÌ ¿À°£ »ç½ÇÀÌ ¹®Á¦·Î ÁöÀûµÇÀÚ °áÀç ¶óÀÎ¿¡ ÀÖ´ø °ø¹«¿ø 5¸íµµ ¼ÕÇØ¹è»ó Ã»±¸ ´ë»ó¿¡ Æ÷ÇÔÇÑ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù. ÀÌ Áß 2¸íÀº ÀÌ¹Ì ÅðÁ÷ÇÑ »óÅÂ´Ù.

    Ã»ÁÖ½Ã °ü°èÀÚ´Â "¿øÃ»À» »ó´ë·Î ÇÑ ¼Ò¼ÛÀº ÃÖÁ¾ ÆÐ¼ÒÇßÁö¸¸, ¾àÁ¤À» ºÒÀÌÇàÇÑ A»ç µîÀÇ Ã¥ÀÓÀÌ µå·¯³­ ¸¸Å­ ÀçÂ÷ ¼Ò¼ÛÀ» Á¦±âÇÏ°Ô µÆ´Ù"¸ç "´Ù¸¸ Ã¥ÀÓÀÌ °¡Àå Ä¿ º¸ÀÌ´Â A»çÀÇ º¯Á¦ ´É·ÂÀÌ È®½ÇÄ¡ ¾ÊÀº °ü°è·Î ºÎÀûÁ¤ÇÏ°Ô ¾÷¹«Ã³¸®¸¦ ÇÑ Á÷¿øµé¿¡°Ôµµ °øµ¿ Ã¥ÀÓÀ» ¹¯°íÀÚ ÇÏ´Â °Í"ÀÌ¶ó°í ¼³¸íÇß´Ù.

°æÃ¶¼ö ±âÀÚ  cskyung@dynews.co.kr

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