대한무도학회, 청주서 국제학술대회 개최

(동양일보 조석준 기자) (사)대한무도학회(회장 권태동)는 지난 3~4일 청주대 보건의료대학 지하 1층 청암홀에서 미국, 영국, 캐나다, 중국, 대만 등 해외 청소년 무예관련 석학들을 초청, 2017 세계 청소년 무예마스터십대회의 성공적 개최를 위한 국제학술대회를 개최했다.

‘Illuminating Value of Martial Arts for Future of the Youth(청소년의 미래를 위한 무예가치 조명)’을 주제로 열린 이번 학술대회는 Douglas Farrer 미국 괌대학 교수와 손천택 인천대 교수의 기조강연을 시작으로 40여 편의 청소년과 무예관련 연구가 발표됐으며 청주대를 비롯한 충북대, 경북대, 상지대, 대경대 학생 400여명이 참석한 가운데 진행됐다.

박종학 청주대 체육교육과 교수는 “이번 국제학술대회는 진천에서 열리고 있는 세계청소년무예마스터십의 성공적 개최를 기원하기 위해 마련된 것”이라며 “앞으로도 청소년들을 대상으로 한 무예 연구가 지속적으로 이뤄지길 바란다”고 말했다.

조석준 기자 yohan@dynews.co.kr

