´º½º
icon
Áö¿ª
icon
¿ÀÇÇ´Ï¾ð/Æ¯Áý
icon
ÀÌ»ç¶÷ ÀÌ·±ÀÏ
icon
½ºÆÌ ´º½º
icon
DYÅë½Å
icon
Áö¸éº¸±â
icon
·Î±×ÀÎ
È¸¿ø°¡ÀÔ
±â»ç°Ë»ö
ÀüÃ¼±â»ç
Á¤Ä¡
»çÈ¸
°æÁ¦
±³À°
¹®È
°úÇÐ
ÀÇÇÐ
±¹Á¦
¿¬¿¹
½ºÆ÷Ã÷
Æ÷Åä
³ë¹«»ó½Ä
¹® : ±Ù·Î°è¾à¼¿¡ ¸í½ÃµÈ ¿¬Àå±Ù·Î È¸ÇÇ¶§ Â¡°è¿Í ¼ö´çÁ¦ÇÑ °¡´ÉÇÑ°¡?´ä : ÇÕ¹ýÀû °è¾à½Ã Á÷¿øÀÇ ±Ù¹« ÇØÅÂ¿£ ÀýÂ÷ µû¶ó Â¡°è ¼ö´çÁ¦ÇÑ °¡´É [Áú¹®] ´ç»ç¿¡¼´Â 1ÁÖ¿¡ ÀÏÁ¤½Ã°£ ¿¬Àå±Ù·Î¸¦ ÇÒ °ÍÀ» »çÀü¿¡ ±Ù·ÎÀÚ¿Í ±Ù·Î°è¾à¼¸¦ ÅëÇØ ÇÕÀÇÇÑ ÈÄ ÀÌ...
Áß ±ÝÇÑ·É ÇØÁ¦ ¾ÕµÎ°í À¯Ä¿ À¯Ä¡ ÃÑ·ÂÀü
(µ¿¾çÀÏº¸ Á¶¼®ÁØ ±âÀÚ) ÃæºÏµµ´Â ÃÖ±Ù »çµå¹èÄ¡ ¹®Á¦·Î ²Ç²Ç ¾ó¾îºÙ¾ú´ø ÇÑ¡¤Áß °ü°è°¡ ÇØºù¸ðµå·Î Á¢¾îµé¸é¼ Áß±¹°ü±¤°´ À¯Ä¡¸¦ À§ÇÑ Â÷º°ÈµÈ ÃæºÏ°ü±¤ ºê·£µå¸¦ ³»¼¼¿ö Äï¹Ö, Èµ¿Áö¿ªÀ» ½ÃÀÛÀ¸·Î °ü±¤»óÇ° ÆÇÃË ¹× È«º¸È°µ¿À» Àü°³, °ü±¤½ÃÀåÀ» Àü·«...
6È¸ Æ÷¼® Á¶¸íÈñ ÇÐ¼ú ½ÉÆ÷Áö¾ö
6È¸ Æ÷¼® Á¶¸íÈñ ÇÐ¼ú ½ÉÆ÷Áö¾ö ÁÖÁ¦¹ßÇ¥
ÇÃ¶ó½ºÆ½ ¿ø·á ½ÇÀº Æ®·¹ÀÏ·¯ Àüº¹
ÀüÃ¼±â»ç
ÃæºÏ
Ãæ³²
¡°½ÃÇè ÇÇ·Î, µû¶æÇÑ ¹°¿¡ ¾Ä¾î³»·Á¿ä¡±
(¾Æ»ê=µ¿¾çÀÏº¸ ¼°æ¼® ±âÀÚ) ÆÄ¶ó´ÙÀÌ½º ½ºÆÄ µµ°í°¡ 11¿ù ÇÑ´Þ µ¿¾È °í°´µéÀ» À§ÇØ ´Ù¾çÇÑ ½ºÆÄ ÀÌº¥Æ®¸¦ ½Ç½ÃÇÑ´Ù.½ºÆÄ µµ°í´Â ¼ö´É ¼öÇè»ý Èú¸µ ÀÌº¥Æ®¸¦ ÅëÇØ ¼öÇèÇ¥¿Í ½ÅºÐÁõÀ» Á¦ÃâÇÒ °æ¿ì ¼öÇè»ý º»ÀÎÀº ¹«·áÀÌ°í ...
´çÁø¼ ¸Àº¸´Â ÀÏº» ÀüÅë ÁÙ´Ù¸®±â
(´çÁø=µ¿¾çÀÏº¸ È«¿©¼± ±âÀÚ) Áö³´Þ 31ÀÏºÎÅÍ ´çÁø±âÁö½ÃÁÙ´Ù¸®±â¹Ú¹°°ü¿¡¼ ÀÏº»ÀÇ ´ëÇ¥Àû ÀüÅë ÁÙ´Ù¸®±âÀÎ °¡¸®¿Í³ëÁÙ´Ù¸®±â Æ¯º°Àü½ÃÈ¸°¡ ÁøÇàµÇ°í ÀÖ´Ù.´çÁø½Ã¿¡ µû¸£¸é ÀÌ¹ø Àü½ÃÈ¸´Â ÀÏº» ¾ÆÅ°Å¸Çö ´ÙÀÌ¼¾½Ã¿ÍÀÇ ±³·ùÇù·Â ...
°øÁÖ¹Ú¹°°ü ¿ª»ç¹®È½Ç ¡®»õ´ÜÀå¡¯
¿µµ¿±º ¡°°æ·Î´ç ¾ÈÆÆ ¸ðµÎ Çàº¹ÇØ¿ä¡±
ÃæÁÖ½Ã, ±ÔÁ¦°³¼±À¸·Î ½Ã¹ÎÆíÀÇ ÁõÁø
ÀüÃ¼±â»ç
¿ÀÇÇ´Ï¾ð
Æ¯Áý
Áö³ ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
Áö³ Æ¯Áý
¿ì¸®´Â µ¿È£ÀÎ (69)-¡°²Þ¡¤¿Á¤¡¤°¨µ¿ÀÇ °øÁÖ±³À° À§ÇÑ ÀÌ¿ô»ç¶û¡±
(°øÁÖ=µ¿¾çÀÏº¸ ·ù¼®¸¸ ±âÀÚ)ÀÌ¿ô»ç¶û ½ÇÃµÀ» À§ÇØ °øÁÖ±³À°Áö¿øÃ» ¼Ò¼Ó ÇÑ¸¶À½ ºÀ»çµ¿¾Æ¸® È¸¿øµéÀº ¹Ù»Û ÀÏ»ó ¼Ó¿¡¼µµ ¾î·Á¿î ÀÌ¿ôµé¿¡°Ô µû¶æÇÑ ¼Õ±æÀ» º¸³»°í ÀÖ´Ù.¡®²Þ¡¤¿Á¤¡¤°¨µ¿ÀÇ °øÁÖ±³À°¡¯ÀÇ °øÁÖ±³À°Áö¿øÃ» ±³À°ÁöÇ¥¸¦...
µ¿¾çÄ®·³-ÀÌ½ÉÀü½ÉÀÇ º°ºû°¡·ç ¿©ÀÎ<ÀÌ»óÁÖ>
(ÀÌ»óÁÖ Áß¿ø´ë ±³¼ö) ±×µéÀº ¹ÌÆÃÀå¼ÒÀÎ ´Ù¹æ¿¡¼ Àá½Ã ´ëÈÇÏ´Ù°¡ ¼øµÎºÎ·Î À¯¸íÇÑ ±×Áý½Ä´çÀ¸·Î °¬´Ù. ´ë´Ù¼ö °Å±æ µé¸°´Ù. È£ÇÁÁý¿¡¼ »ý¸ÆÁÖ¸¦ ¸¶½Ã´Âµ¥ µÑ ¸¶À½À» ¾Æ´Â µí »ç¶ûÀÇ SOS°¡ Èê·¯³ª¿Ô´Ù.°ÉÀ¸¸é¼ ³ÍÁö½Ã ...
Ç³Çâ°è-±â·¯±â¿¡°Ô ±æÀ» ¹¯´Ù<ÀÌ¼®¿ì>
ÀÇÇÐÄ®·³-¹ß¿Àº ¹«¾ùÀÎ°¡?<½ÅÀÍ»ó>
¿À´ÃÀÇÁÖÀå-ÃæºÏµµÀÇÈ¸ ÁýÇàºÎ °ßÁ¦¡¤°¨½Ã Á¦¿ªÇÒ ´ÙÇØ¾ß
ÀüÃ¼±â»ç
ÀÎ¹°
ÀÎ»ç/µ¿Á¤
»ýÈ°Á¤º¸
»ýÈ°Á¤º¸2
11¿ù 7ÀÏ ¿À´ÃÀÇ¿î¼¼
7ÀÏ ´ëÀü¡¤¼¼Á¾¡¤Ãæ³²¡¤ÃæºÏ Çà»ç
7ÀÏ´ëÀü½Ã¡ÜÁÖ¹ÎÀÚÀ²¹æ¹ü´ë ¼±¸ÇùÀÇÈ¸ ¾Æµ¿º¸È£ Ä·ÆäÀÎ=¿ÀÀü 8½Ã10ºÐ ¿ùÆòÃÊµîÇÐ±³ ¾Õ¡Ü´ë´ö±¸ 2017³â ÇÏ¹Ý±â ¹Î¹æÀ§º¸Ãæ±³À°=¿ÀÀü 9½Ã ½ÅÅºÁøÆò»ýÇÐ½Àµµ¼°ü¡Ü2017 ³ó»ê¹° ¿ì¼ö°ü¸® ÀÎÁõÁ¦µµ ±³À°=¿ÀÀü 9½Ã30ºÐ »ê¼ºµ¿ÁÖ¹Î¼¾ÅÍ¡Ü2017³â Áö¹æº¸Á¶±Ý ½ÉÀÇÀ§...
¿©¹é¹®ÇÐ»ó¿¡ ±è±æÀÚ ¼öÇÊ°¡
11¿ù 6ÀÏ ¿À´ÃÀÇ¿î¼¼
½Å¹®Ã¶(Ã»ÁÖ À¯¼º»ê¾÷ ÁÖÀÓ)¡¤¹ÚÁ¤ÀÓ(Ã»ÁÖ½Ã Ã»¿ø±¸Ã» ³óÃà»ê°æÁ¦°ú)¾¾ °áÈ¥
ÀüÃ¼º¸±â
¾Ë¸³´Ï´Ù
Á÷¿ø°Ô½ÃÆÇ
±âÈ¹À§¿ø¹æ
11¿ù µ¿¾çÀÏº¸ ±æ¿©Çà
¿À»ö´ÜÇ³¿¡ ¹°µç ÇÏ´Ã´Ù¸®¸¦ °Ç³Ê´Ù! Àü³² È¼ø ¡®¹é¾Æ»ê ÇÏ´Ã´Ù¸®¡¯ µ¿¾çÀÏº¸ 11¿ù ±æ ¿©ÇàÀº È¼ø8°æÁß&...
11¿ù µ¿¾çÀÏº¸ ÇØ¿ÜÅ×¸¶Å½»ç ±æ¿©Çà
µ¿¾çÀÏº¸´Â ÇØ¿Ü ±æ¿©Çà Å×¸¶Å½»ç·Î ÀÏº» ÃÖ´ëÀÇ »ó¾÷ µµ½ÃÀÌÀÚ Á¦2ÀÇ ¼öµµÀÎ ¡®¿À»çÄ«¡¯, ÀÏº» ¿¾ ¹®ÈÀÇ Ç³Ãë...
24È¸ Æ÷¼® Á¶¸íÈñ ¹®ÇÐÁ¦
7È¸ ÃæÃ»ºÏµµ ½Ã³¶¼Û °æ¿¬´ëÈ¸
10¿ù µ¿¾çÀÏº¸ ±æ ¿©Çà
ÀÌÀü
´ÙÀ½
·Î°í
6È¸ Æ÷¼® Á¶¸íÈñ ÇÐ¼ú ½ÉÆ÷Áö¾ö
ÆäÀÌ½ººÏ
Æ®À§ÅÍ
±¸±Û
Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
¸ÞÀÏ
HOME
¹®È
6È¸ Æ÷¼® Á¶¸íÈñ ÇÐ¼ú ½ÉÆ÷Áö¾ö
Æ÷¼®¿¡°Ô ¡®·¯½Ã¾Æ¡¯´Â »îÀÇ ÁöÇâÁ¡ÀÌÀÚ ¡®ÀÌ»óÇâ¡¯
¹ÚÀå¹Ì ±âÀÚ
½ÂÀÎ 2017.11.06 22:19
´ñ±Û 0
±Û¾¾Å°¿ì±â
±Û¾¾ÁÙÀÌ±â
¸ÞÀÏº¸³»±â
ÀÎ¼âÇÏ±â
ÆäÀÌ½ººÏ
Æ®À§ÅÍ
±¸±Û
Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
¹ÚÀå¹Ì ±âÀÚ pjm8929@dynews.co.kr
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © µ¿¾çÀÏº¸, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö>
¸ÞÀÏº¸³»±â
ÀÎ¼âÇÏ±â
Æ®ÀÇÏ±â
¹ÚÀå¹Ì ±âÀÚÀÇ ´Ù¸¥±â»ç º¸±â
icon
ÀÎ±â±â»ç
<¼Óº¸>ÃæÁÖ½Ã ´ë¼Ò¿ø¸é ÇÊ¸§°øÀå ÈÀç
º¸·É ´ëÃµÇ×-ÅÂ¾È ¾È¸éµµ ¿µ¸ñÇ× '10ºÐ½Ã´ë' ¿¬´Ù
98È¸ Àü±¹Ã¼Àü ´ëºñ ÃæºÏ¼±¼ö´Ü °Ý·Á¡¤ÈÄ¿ø ÀÕµû¶ó
<Ã¢»ç26ÁÖ³â Æ¯Áý>Çàº¹µµ½Ã Âø°ø 10ÁÖ³â.¼¼Á¾½Ã Ãâ¹ü 5ÁÖ³â
¿¡¾î·ÎK Ã»ÁÖ°øÇ× ÃëÇ× ¡®Çè³¡¯
<¼Óº¸>ÃæÁÖ½Ã ´ë¼Ò¿ø¸é ÇÊ¸§°øÀå ÈÀç
±â»ç ´ñ±Û
0
°³
ÀüÃ¼º¸±â
0
/
300
µî·Ï
Ã¹¹øÂ° ´ñ±ÛÀ» ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.
µ¿¾ç Æ÷Åä
¡°½ÃÇè ÇÇ·Î, µû¶æÇÑ ¹°¿¡ ¾Ä¾î³»·Á¿ä¡±
´çÁø¼ ¸Àº¸´Â ÀÏº» ÀüÅë ÁÙ´Ù¸®±â
³ë¹«»ó½Ä
Áß ±ÝÇÑ·É ÇØÁ¦ ¾ÕµÎ°í À¯Ä¿ À¯Ä¡ ÃÑ·ÂÀü
¡°½ÃÇè ÇÇ·Î, µû¶æÇÑ ¹°¿¡ ¾Ä¾î³»·Á¿ä¡±
´çÁø¼ ¸Àº¸´Â ÀÏº» ÀüÅë ÁÙ´Ù¸®±â
³ë¹«»ó½Ä
Áß ±ÝÇÑ·É ÇØÁ¦ ¾ÕµÎ°í À¯Ä¿ À¯Ä¡ ÃÑ·ÂÀü
¿©¹é
¿©¹é
¿©¹é
¿©¹é
¿©¹é
¿©¹é
½Å¹®»ç¼Ò°³
±â»çÁ¦º¸
±¤°í¹®ÀÇ
ºÒÆí½Å°í
°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§
Ã»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥
ÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
2017.11.6 ¿ù 23:13
[28334] ÃæÃ»ºÏµµ Ã»ÁÖ½Ã Ã»¿ø±¸ ÃæÃ»´ë·Î 103 (À²·®µ¿)
|
´ëÇ¥ÀüÈ : 043)218-7117
|
ÆÑ½º : 043)218-7447,7557
|
Ã¢°£ : 1991³â 12¿ù 29ÀÏ
|
Á¦º¸ÀüÈ : 043)218-7227
µî·Ï¹øÈ£ : ÃæºÏ °¡ 00003
|
µî·ÏÀÏ : 1991³â 12¿ù 27ÀÏ
|
È¸Àå : Á¶Ã¶È£
|
¹ßÇà/ÀÎ¼âÀÎ : À¯¿µ¼±
|
ÆíÁýÀÎ °â ÆíÁý±¹Àå : ±è¿µÀÌ | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ÀÌ¿øÁß
C
o
pyright © 2017 µ¿¾çÀÏº¸. All rights reserved. µ¿¾çÀÏº¸(dynews.co.kr)ÀÇ ¸ðµç ÄÜÅÙÃ÷´Â ÀúÀÛ±Ç¹ýÀÇ º¸È£¸¦ ¹ÞÀº¹Ù, ¹«´Ü ÀüÀç¤ýº¹»ç¤ý¹èÆ÷ µîÀ» ±ÝÇÕ´Ï´Ù.
Back to Top