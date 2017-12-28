|¡ã ÀÌÁ¾¿í ÃæºÏµµÀÇ¿øÀÌ 11¿ù 27ÀÏ ÃæºÏµµ±³À°Ã» ½Ö°îÈÞ¾ç¼ÒÀÇ ºñ°ø°³ °´½Ç ¿î¿µ°ú °ü·ÃÇÑ ±âÀÚÈ¸°ßÀ» °®°í ÀÖ´Ù(»çÁø À§). ±èµ¿¿í µµ±³À°Ã» ±³À°±¹ÀåÀÌ °°Àº³¯ ±³À°Ã» »êÇÏ ¼ö·Ã¡¤º¹Áö½Ã¼³ ³» ¾÷¹«¿ë °´½Ç ¿î¿µ °ü·Ã ÀÔÀåÀ» ¹àÈ÷°í ÀÖ´Ù(Áß°£). ÀÌÁ¾¿í µµÀÇ¿øÀÌ Áö³ 18ÀÏ ±¹¹Î±ÇÀÍÀ§¿øÈ¸¸¦ Ã£¾Æ ±èº´¿ì ±³À°°¨ÀÇ Ã»Å¹±ÝÁö¹ý À§¹Ý ¿©ºÎ¸¦ °¡·Á´Þ¶ó´Â ½Å°í¼¸¦ Á¢¼öÇÏ°í ÀÖ´Ù.
(µ¿¾çÀÏº¸ ÀÌµµ±Ù ±âÀÚ) ÃæºÏµµ±³À°Ã» »êÇÏ ¼ö·Ã¿ø ³» Æ¯º° °ø°£À» ÈÞ°¡ Áß ¹«·á·Î »ç¿ëÇÑ ±èº´¿ì ±³À°°¨¿¡°Ô ‘ÁÖÀÇ’ Ã³ºÐ°ú ¹Ì³³ »ç¿ë·á 52¸¸¿ø È¸¼ö Á¶Ä¡°¡ ³»·ÁÁ³´Ù.
µµ±³À°Ã» °¨»ç°ü½ÇÀº 28ÀÏ Á¦ÁÖ¼ö·Ã¿ø ³» Æ¯º° °ø°£(¾÷¹«¿ë °´½Ç) µî ÀÇÈ¤°ú °ü·ÃÇÑ µµ±³À°Ã» »êÇÏ ¼ö·Ã½Ã¼³ ¿î¿µ Æ¯Á¤°¨»ç °á°ú¸¦ ¹ßÇ¥Çß´Ù.
°¨»ç°ü½ÇÀº ±è ±³À°°¨ÀÌ Áö¹æ°ø¹«¿ø¹ý º¹¹«±ÔÁ¤ µîÀ» À§¹ÝÇØ ¾÷¹«¿ë °´½ÇÀ» ¸ñÀû ¿Ü·Î »ç¿ëÇØ ÁÖÀÇ Á¶Ä¡ÇÏ°í, ÇÐ»ýÇØ¾ç¼ö·Ã¿ø Á¦ÁÖ¼ö·Ã¿øÀ» ÈÞ°¡ ¶§ ¹«·á·Î ÀÌ¿ëÇÑ °ÍÀº »ç¿ë·á¸¦ ³»µµ·Ï Çß´Ù°í ¹àÇû´Ù.
À¯¼ö³² °¨»ç°üÀº “±³À°°¨ Á÷¹«»ó ÈÞ°¡¿Í ÃâÀå µî °ø»ç¸¦ ¸íÈ®ÇÏ°Ô ±¸ºÐÇÏ±ä ¾î·Æ°í, ¼ö·Ã¿ø ¿î¿µ ±ÔÁ¤¿¡µµ »ç¿ë·á ¸éÁ¦ ±ÔÁ¤ÀÌ ÀÖÀ¸³ª ÈÞ°¡ Áß »ç¿ëÇÑ ºÎºÐÀº »ç¿ë·á ³³ºÎ°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù.
±è ±³À°°¨Àº Áö³ 7¿ù 29ÀÏºÎÅÍ 8¿ù 4ÀÏ±îÁö ÈÞ°¡ ¶§ Á¦ÁÖ¼ö·Ã¿ø ³» ¾÷¹«¿ë °´½ÇÀ» ÀÌ¿ëÇÑ »ç½ÇÀÌ µå·¯³µ´Ù. ÀÌ ±â°£ ¾÷¹«º¸°í¿Í ¾÷¹«Çù¾àÀ» ÃßÁøÇßÀ¸³ª ³ª¸ÓÁö´Â ¿©¸§ ÈÞ°¡¿´´Ù.
°¨»ç°ü½ÇÀº ¶Ç ±³À°°¨ ¿Ü¿¡ ÈÞ°¡ Áß ¼ö·Ã½Ã¼³À» ÀÌ¿ëÇÏ°í »ç¿ë·á¸¦ ³»Áö ¾ÊÀº Àü·ÇöÁ÷ ±³À°°ø¹«¿ø 8¸í¿¡°Ô »ç¿ë·á 81¸¸¿øÀ» ³³ºÎÅä·Ï Çß´Ù.
´Ù¸¥ Á÷¿øµé¿¡ ´ëÇÑ Â¡°è´Â ¾øÀÌ ÇÐ»ý¼ö·Ã¿ø, ±³Á÷¿øº¹ÁöÈ¸°üÀ» ‘±â°ü ÁÖÀÇ’ Á¶Ä¡ÇÏ°í, ÇØ¾ç¼ö·Ã¿ø¿¡ ´ëÇØ¼´Â ‘±â°ü °æ°í’ Á¶Ä¡Çß´Ù.
µµ±³À°Ã»Àº ±×·¯³ª µµÀÇÈ¸°¡ ‘È£ÈÆÇ’ÀÌ¶ó°í ÁöÀûÇÑ ¼ö·Ã½Ã¼³ ³» Æ¯º° °ø°£¿¡ ´ëÇØ¼´Â “ÇØ¾ç¼ö·Ã¿ø º»¿ø(º¸·É)Àº 2003³â, ±³Á÷¿øº¹ÁöÈ¸°üÀº 2005³â, ½Ö°îÈÞ°Ô¼Ò´Â 2012³â, Á¦ÁÖ¼ö·Ã¿ø 2014³â µî ÀüÀÓ±³À°°¨ ½ÃÀý ¼³Ä¡µÆ°í, Áý±â·ºñÇ°Àº ´ç½Ã °®ÃçÁø ±×´ë·Î ÀÎ °ÍÀ¸·Î Á¶»çµÆ´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù.
Æ¯È÷ 2014³â ÀÌÈÄ µµÀÇ¿ø 13¸í(¿¬ÀÎ¿ø 41¸í)ÀÌ ½Ö°îÈÞ¾ç¼Ò(3¸í), ÇØ¾ç¼ö·Ã¿ø º»¿ø(2¸í), Á¦ÁÖ¼ö·Ã¿ø(12¸í)À» ÀÌ¿ëÇÑ »ç½Çµµ È®ÀÎÇß´Ù.
2015³â¿¡´Â ±³À°À§ ¿Ü ´Ù¸¥ »óÀÓÀ§ ¼Ò¼ÓÀ» Æ÷ÇÔÇØ µµÀÇ¿ø 6¸íÀÌ ÀÌ¿ë´ë»óÀÌ ¾Æ´Ñ ±â°£¿¡ Á¦ÁÖ¼ö·Ã¿øÀ» ÀÌ¿ëÇß°í, Ã»Å¹±ÝÁö¹ý ½ÃÇà ÀÌÈÄ¿¡µµ µµÀÇ¿ø 4¸íÀÌ ÇØ¾ç¼ö·Ã¿ø º»¿ø°ú Á¦ÁÖ¼ö·Ã¿ø¿¡¼ ¹¬Àº °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
µµ±³À°Ã»Àº ÀÌ¿Í °ü·Ã, ´ë»óÀÚ¿Í ±¸Ã¼ÀûÀÎ ¹æ¹ýÀº °ø°³ÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸é¼ “(ÀÌµéÀÌ) »ç¿ë½ÅÃ» ¹× Çã°¡ÀýÂ÷¸¦ À§¹ÝÇß´Ù”°í ÁöÀûÇß´Ù. ´Ù¸¸ µµÀÇ¿øµéÀÌ Ã»Å¹±ÝÁö¹ýÀ» À§¹ÝÇß´ÂÁö, À§¹ÝÇß´Ù¸é °í¹ßÇÒ ¿¹Á¤ÀÎÁö¿¡ ´ëÇØ¼´Â ¸»À» ¾Æ²¼´Ù.
ÀÌ³¯ ‘ÁÖÀÇ Ã³ºÐÀ» ¹ÞÀº ±è ±³À°°¨Àº ´ãÈ¹®À» ³»°í “ÀÚÄ© °¨»ç°¡ÀÌµå¶óÀÎÀ» Á¦½ÃÇÑ´Ù´Â ¿ÀÇØ¸¦ ¿°·ÁÇØ ÀÔÀåÇ¥¸íÀ» ¹Ì·ï¿Ô´Ù”¸ç “°¨»ç°á°ú¸¦ °âÇãÈ÷ ¹Þ¾ÆµéÀÌ°í °üÇà °³¼±À» ÅëÇØ Åõ¸íÇÏ°í °øÁ¤ÇÑ ÇàÁ¤ÀÇ °è±â·Î »ï°Ú´Ù”°í Çß´Ù.
±×´Â “±×°£ °øÀû »ç¿ë°ú »çÀû »ç¿ëÀÌ È¥ÀçµÈ Á¡À» ÀÚ¼ºÇÏ¸é¼ ¸éÁ¦µÈ »ç¿ë·á´Â Àü¾× ³³ºÎÇÏ°Ú´Ù”¸ç “¾÷¹«¿ë °´½Ç¿¡ ´ëÇØ ¸í½ÃÀû ±ÔÁ¤À» ¸¶·Ã, È¿À²ÀûÀ¸·Î ÀÌ¿ëµÇµµ·Ï Á¤ºñÇÏÁö ¾Ê°í °üÇà´ë·Î À¯ÁöÇÑ °ÍÀº ÀúÀÇ Å¿ÀÌ Å©´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù. ±×·¯¸é¼ “¸ðµç ¾÷¹«¿ë °´½Ç ÆóÁö¸¦ ¿øÄ¢À¸·Î ÇÏµÇ ±âÅ¸ ¹ÌºñÇÑ ºÎºÐ¿¡ ´ëÇØ¼´Â ¿î¿µ¹æ¹ý°ú ±ÔÁ¤À» Á¤ºñÇØ Åõ¸íÇÏ°í °øÁ¤ÇÏ°Ô ¿î¿µÇÏ°Ú´Ù”°í °Á¶Çß´Ù.
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