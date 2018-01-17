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¡ã 2017³â 12¿ù 13ÀÏ ½ÉÀÇº¸ ÃæÃ»´ë ±³¼ö°¡ ÃæºÏµµ±³À°°¨ ¼±°Å ­y¸¶¼±¾ðÀ» ÇÏ°í ÀÖ´Ù.

(µ¿¾çÀÏº¸ ÀÌµµ±Ù ±âÀÚ) ÃæºÏÁö¿ª »çÈ¸º¹Áö´ÜÃ¼ÀÎ ‘Çàµ¿ÇÏ´Â º¹Áö¿¬ÇÕ’(Çàº¹¿¬)ÀÌ ÃæºÏµµ±³À°°¨ ¼±°Å Ãâ¸¶¸¦ ¼±¾ðÇÑ ½ÉÀÇº¸(65) ÃæÃ»´ë ±³¼ö¿¡°Ô ÃæºÏ»çÈ¸º¹ÁöÇùÈ¸Àå »çÅð¸¦ ÃË±¸Çß´Ù.

Çàº¹¿¬Àº 17ÀÏ ¼º¸íÀ» ³»°í “½É È¸ÀåÀÌ ÇöÀç »çÈ¸º¹Áö»ç¾÷¹ý¿¡ ±Ù°ÅÇØ ¼³¸³ÇÑ ¹ýÁ¤ ¹ýÀÎÀÌÀÚ ÃæºÏÀÇ »çÈ¸º¹Áö°è¸¦ ´ëÇ¥ÇÏ´Â ±â°üÀÎ ÃæºÏ»çÈ¸º¹ÁöÇùÈ¸Àå ½ÅºÐÀ» À¯ÁöÇÏ´Â ÇÑÆí, ÇùÀÇÈ¸°¡ ÃæºÏµµ·ÎºÎÅÍ À§Å¹¹Þ¾Æ ¿î¿µÇÏ´Â ÃæºÏ ÇÏ³ª¼¾ÅÍÀå Á÷ºÐÀ» °âÇÏ¸é¼­ ÀÌ¸¦ º»ÀÎÀÇ ±³À°°¨ Ãâ¸¶¶ó´Â »çÀû ÀÌÀÍ¿¡ È°¿ëÇÑ´Ù´Â ÀÇ½ÉÀ» »ç°í ÀÖ´Ù”°í ÁöÀûÇÏ¸ç ÀÌ °°ÀÌ ¹àÇû´Ù.

Çàº¹¿¬Àº “±³À°°¨ ¼±°Å Ãâ¸¶¸¦ ¼±¾ðÇÑ ½É È¸ÀåÀÌ ÀÌ·± °øÀû ÁöÀ§¸¦ °®°í Çà»çÀå¿¡ Âü¼®ÇÏ´Â µî Ãâ¸¶Çàº¸¿¡ ÀÓÇÏ´Â °ÍÀº °øÁ÷¼±°Å¹ý »ó ÃæºÐÈ÷ ¹®Á¦ÀÇ ¼ÒÁö°¡ ÀÖ´Ù°í ÆÇ´ÜµÈ´Ù”°í °­Á¶Çß´Ù.

Çàº¹¿¬Àº ¶Ç “»õ·Î¿î ÀÓ¿øÁøÀ» ±¸¼º, ÀÌµéÀÌ ÃæºÏ»çÈ¸º¹Áö°è ¹ßÀüÀ» À§ÇØ ¸ôµÎÅä·Ï ÇØ¾ß ÇÑ´Ù´Â ¸ñ¼Ò¸®°¡ ÀÛÁö ¾ÊÀ½À» °æÃ»ÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ´Ù”¸ç “¿ÀÇØ¹Þ´Â Çàº¸¸¦ ÁßÁöÇÏ°í °ø¸íÁ¤´ëÇÏ°Ô »õ·Î¿î ±æÀ» °¡´Â ¸ð½ÀÀ» ³²°Ü¾ß ÇÑ´Ù”°í ¿ä±¸Çß´Ù.

½É ±³¼ö´Â Áö³­´Þ 13ÀÏ ÃæºÏ±³À°°¨ ¼±°Å Ãâ¸¶¸¦ ¼±¾ðÇß´Ù.

ÀÌµµ±Ù ±âÀÚ  nulha@dynews.co.kr

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