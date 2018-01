(동양일보 이정규 기자) 제주항공이 25일 창립 13주년을 맞아 서울 메이필드호텔에서 기념식을 가졌다.

기념식에서 제주항공은 올해를 ‘지속가능한 성장을 위한 사업기반 구축의 해’로 정하고 ‘새로운 5년’을 잘 준비해 ‘차별화된 1위가 되겠다(To Be Different No.1)’는 의지를 공개했다.

안용찬 부회장은 “우리나라 항공 산업 지형과 여행의 형태를 변화시킨 개척자의 자세로 과감하게 새로운 시도를 한다면 경쟁사들이 우리의 외형은 따라오겠지만 본질은 절대 쫓아올 수 없는 강력한 차별화 요소가 될 것”이라고 말했다.

이석주사장은 “우리나라 항공산업의 개척자로서 저비용 항공사 1위(No. 1 LCC)로 발돋움했지만 지금은 많은 변수들로 인해 변화가 필요한 시점”이라며 “우리의 변화 지향점을 차별화된 1위(To Be Different No. 1)으로 잡고자 한다”고 선언했다.

제주항공이 시장의 개척자이자 선도자로서 적어도 국내에서는 우리가 벤치마킹을 할 대상이 없어 스스로 변화해 경쟁자와는 격이 다른 항공사로 진화하는 도전을 시작하겠다는 의미로 풀해석된다.

이를 위해 제주항공은 중장기 사업모델 재구축 외에 조직풍토 강화, 충성고객 창출과 같은 무형의 자산을 쌓아 나가기로 했다.

이 사장은 “선도자로서 다시 새로운 길을 개척해야 하는 일은 고되고 외롭지만, 우리가 하는 그 과정의 몰입은 훗날 후배들에게 귀감이 될 것”이라면서 “팀워크와 신뢰를 바탕으로 새로운 도전에 나서자”고 역설했다.

한편 제주항공은 이 같은 기본구상에 맞춰 제주항공은 올해 △중장기 사업모델의 재구축 △조직풍토의 강화 △충성고객 창출을 3대 핵심과제로 정했다.

제주항공이 창립 13주년을 맞아 25일 오후 서울 강서구 메이필드호텔에서 기념식을 갖고 있다.

이정규 기자 siqjaka@dynews.co.kr

