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(µ¿¾çÀÏº¸ ÀÌµµ±Ù ±âÀÚ) °ø±ÝÀ» À¯¿ëÇÏ´Â µî °¢Á¾ ºñÀ§·Î ÇØÀÓµÈ ÀüÁ÷ ±³ÀåÀÌ ÇàÁ¤¼Ò¼ÛÀ» ³ÂÀ¸³ª ÆÐ¼ÒÇß´Ù.

Ã»ÁÖÁö¹ý ÇàÁ¤ºÎ(¾çÅÂ°æ ºÎÀåÆÇ»ç) ÃæºÏÁö¿ª ¸ð ÃÊµîÇÐ±³ ±³Àå A¾¾°¡ ÃæºÏµµ±³À°°¨À» »ó´ë·Î ³½ ÇØÀÓ ¹× Â¡°èºÎ°¡±Ý ºÎ°ú Ã³ºÐ Ãë¼Ò ¼Ò¼Û¿¡¼­ ¿ø°í ÆÐ¼Ò ÆÇ°áÇß´Ù°í 18ÀÏ ¹àÇû´Ù.

µµ±³À°Ã»Àº 2016³â 11¿ù ±¹¹Î½Å¹®°í¿¡ Á¢¼öµÈ ÀÇÈ¤¿¡ ´ëÇØ °¨»ç¸¦ ¹úÀÎ °á°ú A±³ÀåÀÌ ¿îµ¿ºÎ¿ø¿¡°Ô ¿µ¾ç½ÄÀ» Á¦°øÇÑ °ÍÃ³·³ ÇÐ±³ ¹ýÀÎÄ«µå·Î Æ¯Á¤ ½Ä´ç¿¡¼­ À½½Ä°ªÀ» ¼±°áÁ¦ÇÏ´Â ¼ö¹ýÀ¸·Î 10°Ç 340¿©¸¸¿øÀ» À¯¿ëÇÑ °ÍÀ» È®ÀÎÇß´Ù. ±³Á÷¿ø·ÇÐºÎ¸ð µî Á¢´ë ¸ñÀû ½Ä»çºñ 9°Ç 180¿©¸¸¿ø°ú ±³À°°ü°èÀÚ Á¢´ë ¸ñÀû ½Ä»çºñ 5°Ç 90¿©¸¸¿øµµ °°Àº ¼ö¹ýÀ¸·Î À¯¿ëÇÑ °ÍÀ¸·Î µå·¯³µ´Ù.

2015³â 9¿ùºÎÅÍ Ä£ÀÎÃ´ÀÌ ¿î¿µÇÏ´Â ¿©Çà»ç¿¡ 21Â÷·Ê¿¡ °ÉÃÄ ¸ðµÎ 7470¿©¸¸¿øÀÇ ¹ö½º ÀÓÂ÷ °è¾àÀ» ¸ô¾ÆÁØ »ç½Çµµ Àû¹ßµÆ´Ù.

µµ±³À°Ã»Àº Â¡°èÀ§¿øÈ¸¸¦ ¿­¾î A±³ÀåÀ» ÇØÀÓÇÏ°í 2500¿©¸¸¿øÀÇ Â¡°èºÎ°¡±ÝÀ» ºÎ°úÇß´Ù. ¶Ç ±×¸¦ °ø±Ý È¾·É ¹× ¹èÀÓ ÇøÀÇ·Î °æÂû¿¡ °í¹ßÇß´Ù. ¼ö»ç±â°ü¿¡¼­ ÀÏºÎ ÇøÀÇ°¡ ÀÎÁ¤µÈ A±³ÀåÀº ¾à½Ä¸í·ÉÀ» ÅëÇØ 200¸¸¿øÀÇ ¹ú±ÝÇüÀÌ È®Á¤µÆ´Ù.

Á¤³âÀ» ºÒ°ú 2°³¿ù ¾ÕµÎ°í ºÒ¸í¿¹ ÅðÁøÇÏ°Ô µÈ A±³ÀåÀº ¾ï¿ïÇÏ´Ù¸ç ¼ÒÃ»À» Á¦±âÇßÀ¸³ª ±âŸèµÇÀÚ ÇàÁ¤¼Ò¼ÛÀ» ³Â´Ù.

ÀçÆÇºÎ´Â “ÀÏºÎ ºñÀ§ ÇàÀ§°¡ Çü»çÀçÆÇ¿¡¼­ À¯ÁË·Î È®Á¤µÆ°í, ³ª¸ÓÁö ºñÀ§ ¿ª½Ã »çÈ¸»ó±Ô»ó Â¡°è»çÀ¯·Î ÀÎÁ¤µÈ´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù. Æ¯È÷ “³ôÀº µµ´ö¼ºÀ» °®Ãç¾ß ÇÏ´Â ¿ø°í°¡ °ø±ÝÀ» À¯¿ëÇØ ÇÐ±³ È¸°èÁú¼­¸¦ ¹®¶õÇÏ°Ô Çß´Ù”¸ç “ºñÀ§°¡ Áö¼ÓÀû, ¹Ýº¹ÀûÀ¸·Î ¿À·£ ±â°£ ÀÌ·ïÁø Á¡À» °í·ÁÇÏ¸é ¿ø°í¿¡ ´ëÇÑ Â¡°è´Â Å¸´çÇÏ´Ù”°í ÁöÀûÇß´Ù.

ÀÌµµ±Ù ±âÀÚ  nulha@dynews.co.kr

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